Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк

У четвер, 21 травня, Верховна Рада України планує розглянути законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№ 2285-д).

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д", - написав Железняк.

За словами нардепа, до законопроєкту подано "навіть менше, ніж 3,5 тис. правок". "Це десь за бажання близько місяця розгляду в залі за повною процедурою", - зазначив він.

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Нагадуємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.