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Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк

Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від

У четвер, 21 травня, Верховна Рада України планує розглянути законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№ 2285-д).

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д", - написав Железняк.

За словами нардепа, до законопроєкту подано "навіть менше, ніж 3,5 тис. правок". "Це десь за бажання близько місяця розгляду в залі за повною процедурою", - зазначив він.

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Нагадуємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) гральний бізнес (286) Железняк Ярослав (548)


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Топ коментарі
+16
о! це дуже і дуже важливо!
наші люди мають багато грошей та енергії - то мають десь скидати жирок.
В кожне село - міні-казино!
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17.05.2020 16:25
+12
наконец-то...
фух...а то население всё по ломбардам да по ломбардам...))) а теперь...ух! озолотим (ся))))))
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17.05.2020 16:29
+10
Свою дочь тоже в проститутки отдашь ?
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17.05.2020 16:27
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нікотин прошу залишити на рівні, хоча б, Кіпру..
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17.05.2020 18:04 Відповісти
Нам не дано предугадать, какую еще пакость придумает власть для yлучшения нашей жизни.
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17.05.2020 17:02 Відповісти
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1536
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17.05.2020 20:14 Відповісти
В Грузии разрешен игровой бизнес. В казино играют в основном иностранцы. Турки и китайцы или другие туристы. От лицензий и налогов очень серьезная статья в бюджет.
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17.05.2020 17:03 Відповісти
В Грузии сперва выгнали из страны всех "воров в законе" , потом уволили 30 тысяч старых ментов , часть тоже посадили . Потом посадили половину старых чинуш . Новых копов набрали из выпускников универов .
Потом ввели страховую медицину .

Легализация очень дорогих казино стало последним шагом в реформах , когда никого с граждан не возникло сомнений , что не будет никаких легкодоступных для моложёжи "одноруких бандитов" .
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17.05.2020 17:08 Відповісти
Ну что выгнали всех воров в законе из Грузии это абсолютная неправда. Так как в Грузии бываю часто и в друзьях много грузин, я не по наслышке знаю, что там творится. Несмотря на реформы и жёсткий УК в этой стране целые города до сих пор живут по понятиям.
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17.05.2020 17:14 Відповісти
Ну может Иванишвили вернул ....
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17.05.2020 17:22 Відповісти
Ну дуже своєчасний і важливий закон, без нього Україні не бути . Казіно '' Америка голі баби 95''.
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17.05.2020 17:04 Відповісти
Маріхуну, проституцію, гральний бізнес, релігійні питання, це все першочергові, актуальні питання економіки від зених кухарок. Більше пекла особливо тим 44 відсоткам хто проголосував за команду зелених профанів. Не піднімать же авіа-, станко- машинобудування? Звичайно те, що мафія просить, те і легалізують бодури.
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17.05.2020 17:05 Відповісти
страна такая, что кроме игорного и "барыжного" бизнеса больше ничего не интересно развивать.
Я вот хотел себе на строительство дома - отделочные материалы в Украине прикупить, а конкретно паркет дубовый и двери... всё уперлось в доставку, она оказалась на столько проблематичной и неоправданно дорогой , что дешевле всё тоже самое купить в Польше......... и на много дешевле и надежней!!
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18.05.2020 08:36 Відповісти
ЗЕбилы на карантине без работы и без денег сидят второй месяц, и конца края не видно, экономика в полной жопе стоит, дефицит бюджета -300 лярдов...Слуги УРода заняты игорным бизнесом)))
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17.05.2020 17:05 Відповісти
Коли читаю коментарі таких спесіалістів, як ти, радію, що вас лише 8%...
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17.05.2020 20:12 Відповісти
І тоді залишиться ще легалізувати наркотики і проституцію (проекти законів вже готуються) щоб Зєлєнський сказав своїм сородичам по історічєской родінє - народ,прієзжайтє!..Осталісь тута одні слугі...
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17.05.2020 17:07 Відповісти
Кримінал за легалізацію?
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17.05.2020 17:08 Відповісти
траву надо легализовать, как в нормальных странах!
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17.05.2020 17:10 Відповісти
Яку?? Спариш чи будяки ??)))
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17.05.2020 17:16 Відповісти
Это ты про Мексику?Трава кроме Голандии нигде не легализована.
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17.05.2020 17:22 Відповісти
в США, Чехии,Израиль...
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17.05.2020 17:50 Відповісти
Уругвай,Перу,ЮАР-это нормальные страны?
Ты не путай"при медицинской необходимости" и разрешена.В некоторых разрешена для частного использования,но запрещена в продаже и использование в общественном месте.
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17.05.2020 18:07 Відповісти
В Канаде свободная продажа наравне с алкоголем. Это нормальная страна?
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17.05.2020 20:33 Відповісти
Це найнагальніша проблема в Україні !!! Нема легалізаціі ігорного бізнесу , то все гаплик ,колапс економіки !!!)))
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17.05.2020 17:11 Відповісти
Этот порок который нельзя узаконить.. 8 лет сам играл, не передать сколько горя принесло и не передать сколько насмотрелся.. такое только врагу пожелать можно..
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17.05.2020 17:15 Відповісти
И отдельное Юле спасибо, что она тогда прекратила эту часть разложения общества..
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17.05.2020 17:17 Відповісти
Как играли до того как Юлька закрыла так и играли после "закрытия" юлькой. И только после ухода петра поганяли "за день". Ну почти разогнали, местами осталось.
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17.05.2020 19:47 Відповісти
Следующей будет легализация проституции, потом травы, потом коммерциализация донорства и суррогатного материнства.
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17.05.2020 20:35 Відповісти
Лично мне интересно как фракция "Матькивщина" голосовать будет. В свое время именно она "загнала игорный бизнес в тень" . И чего она добилась?
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17.05.2020 17:16 Відповісти
Їм зараз не до цього!
Вони ще не поділили гроші компенсації від штатовської компанії
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17.05.2020 20:18 Відповісти
Доля бананової республіки спіткає ті народи, які програли битву за власну державу, не зумівши поставити її на службу власним інте­ресам і не виплекавши дієвої національно орієнтованої еліти.
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17.05.2020 17:19 Відповісти
Это об украинцах?
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17.05.2020 20:36 Відповісти
ломбарды проститутки ,игровые аппараты и наркота -Вот то истинное благо которое принес Зэбил -радуйтесь ненарадуйтесь недоумки-любители уродов из 95 квартала
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17.05.2020 17:22 Відповісти
Вместо "Армія, Мова, Віра" выбрали " Квартал 95, Ломбард, Казино"! Это ваш выбор!!!
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17.05.2020 17:24 Відповісти
давно того требует барыга. Ещё 18.10.19. в Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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17.05.2020 17:28 Відповісти
Принимайте лучше закон о референдуме и пусть люди решают такие щепитильные и касающиеся каждого вопросы.. а то ваш лоббизм, дипилизм и врождённый идиотизм аж выпирает с ваших порядков денних..
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17.05.2020 17:30 Відповісти
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5380
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17.05.2020 17:43 Відповісти
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5926
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17.05.2020 17:44 Відповісти
Ну нарешті Баум з усіма домовився ! https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/11/656901/ Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського" - ЗМІ
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 794
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17.05.2020 17:51 Відповісти
В это трудное, для нашей страны, время, нет, не было, и не может быть никаких государственных дел, важнее игорного бизнеса. На второстепенный план отошли кризис, коррупция, война, пандемия и прочие ничего не значащие проблемы нашей общественной жизни. Миллионы неравнодушных украинцев сегодня, с замиранием сердца, следят за открытием казино, букмейкерских контор и игральных автоматов. Стоп - карантин! Ударим блек-джеком и рулеткой по коронавирусу и имунодифициту! Игровой стол идёт на смену столу международных переговоров...
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17.05.2020 17:56 Відповісти
Хочу добавить, что игорный бизнес не создаёт новые товары и деньги (скажем так), а только их перераспределяет (иностранцев, желающих поиграть к нам приезжает очень мало).
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17.05.2020 18:59 Відповісти
Каждый олигарх сталкивался с проблемой,- как легализовать свой первый (украденный) миллион. Заявлениям, типа,- "заработал", "нашёл", "родственники подарили",- как-то не верят, а вот "выиграл", это - проходит...
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17.05.2020 19:13 Відповісти
Этот закон тоже МВФ требует принять? После принятия этого закона карантин точно отменят .....месяца через два.
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17.05.2020 17:58 Відповісти
А МВФ когда то что то требовал или рекомендовал,если ты от них чего то хочешь?
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17.05.2020 18:09 Відповісти
Алекс,ты шо , з дуба впав?
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17.05.2020 18:37 Відповісти
Пора уже и реки приватизировать.
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17.05.2020 18:11 Відповісти
Берега уже .
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17.05.2020 19:10 Відповісти
А вода? Её ведь тоже продавать можно. Если что-либо (земля, вода, недра, воздух) принадлежит всем, то значит - никому, а посему это можно и нужно приватизировать...
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8867

Был когда-то такой мультфильм
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17.05.2020 19:21 Відповісти
Шо наша жизнь-игра!Я за "Фаворит"и ПариМатч"Когда то выигрывал по 200-300 гр.(ставка 20гр)А когда то и1000 срубил.
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17.05.2020 17:59 Відповісти
А Олег Ляшко тот вобще везунчик.
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17.05.2020 18:02 Відповісти
Что ни день, то - миллионы выиграша
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17.05.2020 18:08 Відповісти
Ну вобще то,вся эта лотарея-лохотрон.
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17.05.2020 18:12 Відповісти
Ну, это смотря для кого...
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17.05.2020 18:17 Відповісти
Ну хто лохотрон организовывает,для тех и выгодно.
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17.05.2020 18:25 Відповісти
Лохотрон 100%й.Суперлото показывают ночью, ещё и в записи
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17.05.2020 18:30 Відповісти
Когда то был фильм "Спортлото-82.".Классный.
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17.05.2020 18:44 Відповісти
Последний раз смотрел его ещё в другой стране
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17.05.2020 18:49 Відповісти
А щас где-на Марсе?
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17.05.2020 18:52 Відповісти
да
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17.05.2020 18:54 Відповісти
Передавай привет Жанне Агузаровой.
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17.05.2020 18:59 Відповісти
Твой идол?😬
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17.05.2020 19:03 Відповісти
А у меня . был друг детства(он был инвалид)И ему приходили письма,мол выиграете "Форд",еще пару книжек купите.У него была целая библиотека.Ну"Форда"так и не дождался.Ну,я хоть книжки почитал.
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17.05.2020 18:21 Відповісти
Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9597
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17.05.2020 18:24 Відповісти
Так он и так легализован с 1991года.
Олигархат против народа.
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17.05.2020 18:28 Відповісти
Легалайз такого вида деятельности на вид безобиден. Но он приведет не только к скачку преступности, но еще и к обнищанию населения. Причем тот кто там играет, не обнищает, а вот простой работник, может не получить работу, если его начальник все спустит в казино.
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17.05.2020 18:32 Відповісти
Однако, куда более выгодно принять этот закон, ибо отмывание денег станет просто безлимитным и в любых объемах.
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17.05.2020 18:33 Відповісти
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?hc_ref=ARSYKXhvpwZyR6Kb5uxdvqyZCOTyPevzotPivXizCJQYaUY_XcfguukVY-DrCVC_cv4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=C-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=-R 6 ч. · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&theater#

Breaking! ⚡️
Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
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17.05.2020 18:46 Відповісти
Спочатку треба прийняти закон про дозвіл на короткоствол. Потім - усе інше, якщо не забракне сміливості
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17.05.2020 18:49 Відповісти
налогов получат шиш
откаты будут реальные
и сотни тысяч сломанных судеб
раньше унас на 600 жителей
стоял игральный автомат
не могу точно сказать сколько там оставили
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17.05.2020 19:01 Відповісти
Вы говорите так как будто вы бредите. У нас на протяжении 10 лет игральный бизнес был легализован. Посмотрите сколько миллиардов гривен мы получали в бюджет каждый год. Его прикрыла Юля в 2008 году.
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17.05.2020 19:30 Відповісти
"На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк" - лучше бы приняли закон о тройном гражданстве. Тех кто имеет швейцарское и израильское гражданство лишать украинского гражданства, а они легализуют ихний игорный бизнес, мол сейчас игорный бизнес есть и налоги никто не платит, а если разрешить, то будут будто бы платить. Зарегистрируют один автомат, а поставят одиннадцать. С одного автомата будут налоги платить государству, а с десяти Авакову за крышу.
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17.05.2020 19:06 Відповісти
О, вот это молодцы!
Счас всё это мелкое гавно - барцы с привиками - завоет о своей марали - так посадите их на 3 года за занятие онанизмом.
Если установят хотя бы 80% дохода на выигрыш - вообще красота!
Я лично люблю три вещи - рулетку, автоматы с покером и автоматы с ручкой и колесом на три барабана.
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17.05.2020 19:33 Відповісти
В каждое село по казино, в заставу (кредит на фишки), документы на землю, На землях частных разместить частную охрану, и построить лагеря Украинских рабынь- маток , чтобы рожали круглогодично иностранцам детей, тех что не могут рожать на панель. Зелёный- Бизнес план для Украины, на ближайшие годы правления.
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17.05.2020 21:26 Відповісти
В нормальних країнах розвивають машинобудування, у нас ломбарди та ігроманію! Зеля, ти уху їв!!!
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17.05.2020 21:38 Відповісти
Украина это Королевство кривых зеркал во главе с Йагупоп Первый.
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18.05.2020 00:31 Відповісти
Да кому эта легализация нужна, кто захочет, найдет варианты, можно посмотреть лицензионные онлайн казино 2020 года https://puppenhaus-resto.ru/licenzionnoe-kazino/ нашел информацию в статье про этот ресурс, там собраны только проверенные клубы.
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06.06.2020 10:18 Відповісти
Давно пора! Я уже загрустил!
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06.06.2020 11:32 Відповісти
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