Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк
У четвер, 21 травня, Верховна Рада України планує розглянути законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№ 2285-д).
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д", - написав Железняк.
За словами нардепа, до законопроєкту подано "навіть менше, ніж 3,5 тис. правок". "Це десь за бажання близько місяця розгляду в залі за повною процедурою", - зазначив він.
Нагадуємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.
Будь ласка, зачекайте...
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Потом ввели страховую медицину .
Легализация очень дорогих казино стало последним шагом в реформах , когда никого с граждан не возникло сомнений , что не будет никаких легкодоступных для моложёжи "одноруких бандитов" .
Я вот хотел себе на строительство дома - отделочные материалы в Украине прикупить, а конкретно паркет дубовый и двери... всё уперлось в доставку, она оказалась на столько проблематичной и неоправданно дорогой , что дешевле всё тоже самое купить в Польше......... и на много дешевле и надежней!!
Ты не путай"при медицинской необходимости" и разрешена.В некоторых разрешена для частного использования,но запрещена в продаже и использование в общественном месте.
Вони ще не поділили гроші компенсації від штатовської компанії
Был когда-то такой мультфильм
Олигархат против народа.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=-R 6 ч. · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&theater#
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Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
откаты будут реальные
и сотни тысяч сломанных судеб
раньше унас на 600 жителей
стоял игральный автомат
не могу точно сказать сколько там оставили
Счас всё это мелкое гавно - барцы с привиками - завоет о своей марали - так посадите их на 3 года за занятие онанизмом.
Если установят хотя бы 80% дохода на выигрыш - вообще красота!
Я лично люблю три вещи - рулетку, автоматы с покером и автоматы с ручкой и колесом на три барабана.