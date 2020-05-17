Громадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба. ФОТО
17 травня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині прикордонники запобігли спробі контрабанди спортивних парапланів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
На в'їзд до України наш співвітчизник прибув вантажівкою "Даф". Водій помітно нервувався, тому співробітники Держприкордонслужби вирішили поглиблено оглянути його транспортний засіб.
Під час спільної з митниками перевірки спального місця автомобіля прикордонники виявили три добре упаковані спортивні параплани. Документів на перевезення через державний кордон цього товару чоловік не мав.
Параплани вилучено та передано компетентним органам.
Топ коментарі
+27 Алекс Мышкевич
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+18 Татьяна Лайф
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+14 Lewis Snark
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не тренувався мабуть
а нефуй парапланить !!!
разлетались тут !!!!
Логично попробовать добираться парапланами.
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А как бензин с разваренными баками,по 2 раза в день все возили,никто не заметил.
у них по два класса образования,а они вывезли в Венгрию, Словакию и Польшу, всё, что хорошо и плохо лежало. Учиться в Универах им было некогда, а сейчас это 3,14стабратия кричит, что им работать негде (от соски отняли умников) а больше их некуда не берут, они никому не нужны!!
А ввозить в Украину тоже нельзя?
И вирус этот,пляять
Нам будет всем по..ю...
Вова, ждем видосиков об успехе!
Я землю-б покuнув и в небо злиітав!
Астанавитесь!
- Так! Немедленно огласить по всем таможням: все летательные аппараты в Украине запрещены ко ввозу! Производство фанеры - под контроль СБУ! Об исполнении доложить! Стойте!.. Отберите для меня лично несколько листов и принесите мне их сюда. На всякий случай.
Были бы эти парапланы главным преступлением в Украине!
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Забирає влада крила, бо і сама їх не має