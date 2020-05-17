Громадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба. ФОТО

17 травня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині прикордонники запобігли спробі контрабанди спортивних парапланів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На в'їзд до України наш співвітчизник прибув вантажівкою "Даф". Водій помітно нервувався, тому співробітники Держприкордонслужби вирішили поглиблено оглянути його транспортний засіб.

Під час спільної з митниками перевірки спального місця автомобіля прикордонники виявили три добре упаковані спортивні параплани. Документів на перевезення через державний кордон цього товару чоловік не мав.

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Параплани вилучено та передано компетентним органам.

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