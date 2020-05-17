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Новини Силовики
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Громадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба. ФОТО

17 травня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-Руська" на Львівщині прикордонники запобігли спробі контрабанди спортивних парапланів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба 01

На в'їзд до України наш співвітчизник прибув вантажівкою "Даф". Водій помітно нервувався, тому співробітники Держприкордонслужби вирішили поглиблено оглянути його транспортний засіб.

Під час спільної з митниками перевірки спального місця автомобіля прикордонники виявили три добре упаковані спортивні параплани. Документів на перевезення через державний кордон цього товару чоловік не мав.

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Громадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба 02

Параплани вилучено та передано компетентним органам.

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Автор: 

Держприкордонслужба (5920) контрабанда (1821) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Львівська область (2414)


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Топ коментарі
+27
я так думаю, что на парапланы у нас тоже с целью "пидтримки витчизняного виробника" пошлина эдак 300% -

а нефуй парапланить !!!
разлетались тут !!!!
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17.05.2020 17:40
+18
Так пусть бы себе человек заработал! Не украл же он эти парапланы. Наоборот, все довольны. Задолбали уже своими тупыми законами.
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17.05.2020 17:47
+14
У нас у единственных в Европе полностью отсутствует авиасообщение (чтобы рабы не разбегались).

Логично попробовать добираться парапланами.
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17.05.2020 17:43
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Водитель заметно нервничал....

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не тренувався мабуть
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17.05.2020 17:40 Відповісти
я так думаю, что на парапланы у нас тоже с целью "пидтримки витчизняного виробника" пошлина эдак 300% -

а нефуй парапланить !!!
разлетались тут !!!!
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17.05.2020 17:40 Відповісти
Каждый параплан в зависимости от модификации -- это минимум 1-5 тысяч баксов. Только на фото нет седушек.
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17.05.2020 17:42 Відповісти
Их в основном шьют под заказ в зависимости от опыта и веса пилота.
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17.05.2020 17:48 Відповісти
У нас у единственных в Европе полностью отсутствует авиасообщение (чтобы рабы не разбегались).

Логично попробовать добираться парапланами.
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17.05.2020 17:43 Відповісти
Молодец мужик,заботится о своей родине.Надо вооружаться,а то всех прикончат
.
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17.05.2020 17:44 Відповісти
Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7631
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17.05.2020 17:45 Відповісти
зря...надо развивать авиаспорт в Украине.
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17.05.2020 17:46 Відповісти
зачем?
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17.05.2020 17:47 Відповісти
шо,зелебобикам на хлеб не мажется?
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17.05.2020 17:49 Відповісти
Отстал...буду больше знать о паропланах ...нах)
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17.05.2020 17:46 Відповісти
Так пусть бы себе человек заработал! Не украл же он эти парапланы. Наоборот, все довольны. Задолбали уже своими тупыми законами.
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17.05.2020 17:47 Відповісти
Тока не нервуйся,они все там толпаепы...
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17.05.2020 17:51 Відповісти
Закон есть закон. Сначала парапланы пустим, а потом что? Киркорову гастролировать разрешим?
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17.05.2020 18:15 Відповісти
Или кто там пел про параплан? Наверно только параплан поможет мне, поможет мне (с)
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17.05.2020 18:18 Відповісти
Не,Шарапов-ему-зась...)))
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17.05.2020 18:52 Відповісти
Де6льтоплан,поможет тебе. Пел Валера.https://censor.net/user/470178
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18.05.2020 01:01 Відповісти
Киркоров и так никому не нужен. Если он не нарушал наших законов, пусть едет.
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17.05.2020 18:29 Відповісти
Ви сьогодні не на роботі?
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17.05.2020 18:27 Відповісти
Чекаю на новину на кшталт "Держприкорнонслужба спільно з митниками викрила канал постачання на територію України ліків від раку. Вся партія ліків була знищенна".
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17.05.2020 17:47 Відповісти
Або ж так: - виявлена партія спирту була знешкоджена шляхом виливання на землю.
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17.05.2020 20:52 Відповісти
На бочку с порохом посадить и пущай полетает!©
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17.05.2020 17:50 Відповісти
Парапланы имеют самое разнообразное применение,как законное,так и криминальное.Но сейчас я не на стороне государства.Это орехово-медовая мафия в силовых структурах.
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17.05.2020 17:53 Відповісти
Николозович, вы?
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17.05.2020 18:28 Відповісти
О преступник,злодей.
А как бензин с разваренными баками,по 2 раза в день все возили,никто не заметил.
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17.05.2020 17:53 Відповісти
ти святе не чіпай
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17.05.2020 18:11 Відповісти
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17.05.2020 18:41 Відповісти
От тому він зараз під Швейцарським знаменом живе.Контрабандиста!
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18.05.2020 01:05 Відповісти
два?? это наверное ленивые!
у них по два класса образования,а они вывезли в Венгрию, Словакию и Польшу, всё, что хорошо и плохо лежало. Учиться в Универах им было некогда, а сейчас это 3,14стабратия кричит, что им работать негде (от соски отняли умников) а больше их некуда не берут, они никому не нужны!!
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17.05.2020 18:20 Відповісти
Национальное достояние или произведение искусства, а может историческая реликвия?
А ввозить в Украину тоже нельзя?
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17.05.2020 17:54 Відповісти
Вот это преступник,парапланы ввозил,не зря мы кормим армию таможенников,парапланщиков всех вылавливают.
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17.05.2020 17:56 Відповісти
Грех то какой ! Не отстегнул таможне пять штук зелени, детей без отдыха во Флориде оставил.
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17.05.2020 18:01 Відповісти
от дурний... треба було на параплані і кордон перетинати
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17.05.2020 18:02 Відповісти
ПВО не спрацює?
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17.05.2020 18:10 Відповісти
зигзагами
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17.05.2020 18:11 Відповісти
Ніби ж нижче 100 м радари не ловлять...
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17.05.2020 19:18 Відповісти
Надо было не везти эти пароплланы, а перелететь на них через кордон. Перед этим дав откаты кому надо.
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17.05.2020 18:05 Відповісти
Пара-парадуемся на своем веку
И вирус этот,пляять
Нам будет всем по..ю...
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17.05.2020 18:08 Відповісти
Ударный труд таможенников ударил по контрабандисту!
Вова, ждем видосиков об успехе!
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17.05.2020 18:13 Відповісти
Каждый раз, въезжая в Украину, видишь на лицах пограничников и таможенников выражение ,как будто ты приехал к ним домой в 3 часа ночи, разбудил и что-то требуешь.
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17.05.2020 18:16 Відповісти
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17.05.2020 19:42 Відповісти
Чому в мене митник, тu крuла забрав?
Я землю-б покuнув и в небо злиітав!
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17.05.2020 18:16 Відповісти
Тому,шо не гагарiн,епать эту мать...)
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17.05.2020 18:22 Відповісти
Бил Гейтс начал отключать людей с чипами через спутник.Люди,не ставьте чипы,
АГромадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4523станавитесь!
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17.05.2020 18:19 Відповісти
Не, это антивирусные народные средства, после приема которых люди отключаются на какое то время.
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17.05.2020 18:22 Відповісти
Возите контрабанду парапланами ("Мир без границ")
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17.05.2020 18:30 Відповісти
таможня возвращает недополученые нефедовым 30 ярдов. МОЛОДЦИ
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17.05.2020 18:34 Відповісти
Вот же гад! Все нормальные люди героин с кокаином возят, а этот! Однозначно расстрелять, а пете дать орден, ну и ахметову тоже.
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17.05.2020 18:39 Відповісти
- Господин президент, там внизу собрался этот, как его... народ. Они кричат, что если так будет продолжаться дальше, они соберут еропланы из последней фанеры и улетят отсюда к едрене фене!
- Так! Немедленно огласить по всем таможням: все летательные аппараты в Украине запрещены ко ввозу! Производство фанеры - под контроль СБУ! Об исполнении доложить! Стойте!.. Отберите для меня лично несколько листов и принесите мне их сюда. На всякий случай.
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17.05.2020 18:42 Відповісти
Нет такого "Рава-Русская" !!!!!!!!!!! И никогда не будет , как бы там кому ни хотелось . "Рава-Руська" - только так , как бы ни сопротивлялась рузгая челюсть...
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17.05.2020 19:07 Відповісти
Украинские парапланы, лучшие парапланы в мире.
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17.05.2020 19:08 Відповісти
Вот барыга, подзаработать хотел сволочь! Иди воруй из бюджета, как все нормальные люди!!!!
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17.05.2020 19:08 Відповісти
Треба завжди тримати себе в руках і не нервуватись. )
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17.05.2020 19:43 Відповісти
Господи!
Были бы эти парапланы главным преступлением в Украине!
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17.05.2020 19:52 Відповісти
Мрійник. Політати надумав ... Ліни Костенко начитався:
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Забирає влада крила, бо і сама їх не має
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17.05.2020 20:22 Відповісти
Жлоби зелені, якохо хріна не можна ввозити параплани? тканина з мотузками.
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17.05.2020 20:27 Відповісти
Козли вкрали мрію літати. Нехай поляки і ловили б, чи у нас є виробництво парапланів?
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17.05.2020 20:29 Відповісти
 
 