Одного українського воїна поранено, найманці РФ застосували міномети біля Авдіївки, поблизу Водяного скидали боєприпаси з безпілотника, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки, противник двічі вів вогонь по наших позиціях із мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Підсумки за минулу добу

16 травня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Гранітне, Авдіївка та Новгородське.

За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 умисні вбивства, 6 крадіжок, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами і 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 54 адміністративні правопорушення.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 32 людини, у зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 20 осіб.