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Новини Агресія Росії проти України
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Одного українського воїна поранено, найманці РФ застосували міномети біля Авдіївки, поблизу Водяного скидали боєприпаси з безпілотника, - пресцентр ОС

Одного українського воїна поранено, найманці РФ застосували міномети біля Авдіївки, поблизу Водяного скидали боєприпаси з безпілотника, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки, противник двічі вів вогонь по наших позиціях із мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Дивіться також: Жінці відірвало стопу російською міною під час нелегального переходу лінії розмежування на Донбасі. ФОТО 18+

Підсумки за минулу добу

16 травня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Гранітне, Авдіївка та Новгородське.

За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 умисні вбивства, 6 крадіжок, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами і 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 54 адміністративні правопорушення.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 32 людини, у зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 20 осіб.

Автор: 

безпілотник (4079) обстріл (28171) поранення (2793) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
"нада атвести по всей линии" © разумков
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17.05.2020 17:58
+14
"Команда президента Зеленського має намір передати у приватну власність розташовані в межах Херсонської області Північно-Кримський та Каховський магістральний канали. І це може свідчити про те, що йде підготовка до відновлення постачання воду до окупованого Криму. Щоб це стало можливим обидві зрошувальні системи планують об'єднати й віддати у розпорядження ПАТ «Води Таврії».
Про це йдеться в останньому випуску програми «Крим.Реалії» від 16 травня 2020 року"....я один помітив, що кожен день почали говорити про дефіцит води в Україні?
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17.05.2020 18:03
+12
1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3060
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17.05.2020 18:03
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"нада атвести по всей линии" © разумков
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17.05.2020 17:58 Відповісти
А безпилотники они тоже в шахтах нашли?
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17.05.2020 18:00 Відповісти
на самому дні шахт.
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17.05.2020 18:08 Відповісти
Беспилотники в ДНРе ляпят пионэры в авиамодельных кружках
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17.05.2020 18:02 Відповісти
"Команда президента Зеленського має намір передати у приватну власність розташовані в межах Херсонської області Північно-Кримський та Каховський магістральний канали. І це може свідчити про те, що йде підготовка до відновлення постачання воду до окупованого Криму. Щоб це стало можливим обидві зрошувальні системи планують об'єднати й віддати у розпорядження ПАТ «Води Таврії».
Про це йдеться в останньому випуску програми «Крим.Реалії» від 16 травня 2020 року"....я один помітив, що кожен день почали говорити про дефіцит води в Україні?
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17.05.2020 18:03 Відповісти
А як це сприймуть херсонці, які за Зе проголосували?
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17.05.2020 18:13 Відповісти
В мене зараз таке бажання повідривати ім руки ,якіми вони ставили позначку в бюлетені за цю гниду.Вони голосували не проти Порошенко,а проти України.😡
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17.05.2020 18:27 Відповісти
У нас є конкретний коментатор з Херсона, який переконував, що води на Крим не буде.
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17.05.2020 18:30 Відповісти
Так-так!! Шавки брешут, а караван іде !!))
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17.05.2020 18:35 Відповісти
Брешуть собаки і ти разом з ними.
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17.05.2020 22:30 Відповісти
У нас таких конкретних коментаторів, які переконували у дуже багатьох речах від =нових ліц= - дуже багато.
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17.05.2020 21:01 Відповісти
1 украинский воин ранен, наемники РФ применили минометы возле Авдеевки, у Водяного сбрасывали боеприпасы с беспилотника, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3060
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17.05.2020 18:03 Відповісти
Разумкова отправляйте туда не медлите
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17.05.2020 18:05 Відповісти
"З беЗпилотников"
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17.05.2020 18:06 Відповісти
Ребята,"Бесы"нам не прокатят.
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17.05.2020 18:09 Відповісти
Авдеевка? Это там где Зебил наметил очередное отступление ВСУ? Совпадение? Просто "совпадение "
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17.05.2020 18:18 Відповісти
А Разумков надысь ляпнул, дескать разведение сказалось положительно. Для кого, правда, не уточнил
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17.05.2020 18:22 Відповісти
Одужання хлопцю.....
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17.05.2020 18:26 Відповісти
ой, видать мало наваросцев из мланонедорецпублик взяли на переговоры? надоть ешшо!
(а лучше с огнемета.... и хлоркой притрусить, чтоб не проросло)
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17.05.2020 18:28 Відповісти
Краще би закрили все на в'їзд і виїзд, якщо почався обстріл.
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17.05.2020 18:28 Відповісти
А може дустом надо?
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17.05.2020 18:29 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZV3zQ5YWjSCe6tIwjOy5T2uhPmIGoPIPbtjJ4ehOLAf505BGwjjy0NwnyvZR0Q9rKwJQo5e84ELENYqbegObBOJKJkJ9AN-rQB4W7gi16nJpuwVUajkCk6kT0DHETyjd4l3edT5zg7a6FbfhIP1fwYX&__tn__=-UC%2CP-y-R Борислав Береза


7 ч.
·

Вчера, один мой приятель озвучил мне такую мысль:

- Зеленский же сам по себе хороший парень и хочет что-то хорошее сделать. Ведь так?

Я ответил ему, что у меня нет фактов того, что Зеленский участвует в коррупции. Но у меня есть факт того, что он назначил всех тех, кто занимается коррупционными действиями. У меня есть проверенная информация, что он видел видео и получил фактаж от спецслужб, которые доказывают факты коррупции в его окружении. Но он не пошел по пути Ли Куан Ю и не тронул никого из своих замаранных друзей и партнеров по бизнесу.

Я знаю, что он реально хотел закончить войну и реально не понимал, что "просто надо перестать стрелять" не работает. Но это его незнание обошлось Украине в жизни ее сыновей. Потому что пока наши бойцы не отвечали, то их убивали. Именно назначенный им министр обороны свернул все реформы НАТО в ВСУ и фактически сегодня обнуляет ранее достигнутый процесс.

Я не знаю насколько искренним был Зеленский, когда ругал кумовство. Но он назначает на должности не компетентных людей лишь за то, что они его друзья, бизнес-партнеры, сотрудники "Квартал 95", родственники его окружения. На конкурсах побеждают нужные ОП люди, а не умные и компетентные. А выбранные им Кабмины и премьер-министры вызывают лишь стыд и разочарование, за редким исключением. Когда один премьер рассказывает сказки про 40% ВВП и не может их реализовать, то это вызывает смех. Но когда второй премьер обещает в апреле, что создаст уже в мае 500 000 новых рабочих мест, а потом с трибуны ВР на вопрос о том, где эти рабочие места отвечает "Я не знаю, что вам сказать", то его профессиональные и умственные качества вызывают серьёзные вопросы.

Возможно, что Зеленский и хотел что-то хорошее, но в итоге привел в ВР лжеца и мерзавца Арахамию, насильника Иванисова, любителя заказывать проституток на заседании ВР Яременко и многих других. А еще марионеток олигархов, коррупционеров, аферистов и просто дураков. И сегодня без голосов оппозиции не может принять ни одного закона. Нацарював. И то, как он покрывает Ермака, Тимошенко и всю свою "прислугу" не осталось не замеченным всеми, включая его симпатиков.

Поэтому, может Зеленский и хороший парень, но пока он разводя кумовство и покрывая коррупционеров доказывает старый принцип, что хороший парень не профессия. Но можно всего этого не замечать и продолжать носить розовые очки. И рассказывать, что ему просто не дают сделать что-то хорошее. И это при том, что у него свои Генпрокурор, Глава СБУ, свой Кабмин и свой премьер-министр, своя фракция большинсва в ВР, свои главы областей и лояльные к нему олигархи. Похоже, что тут тот случай, когда плохому танцору мешают его яйца. И да, плохой танцор может быть хорошим парнем. Это точно. И об этом он может записать видосик.
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17.05.2020 18:31 Відповісти
Петя бы объявил майское перемирие и прекращение огня. Зеля объявляет прекращение огня и разведение сторон. Среди эти гениальных полководцев видимо Петя был лучше, он хоть назад не пятится.
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17.05.2020 18:39 Відповісти
А ти за кого голосував?
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17.05.2020 18:44 Відповісти
Ни за одного, ни за второго.
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17.05.2020 18:59 Відповісти
І що цікаво, говорять за кого голосували лише ті, хто голосував за Порошенка...
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17.05.2020 19:19 Відповісти
Окружить их забором и забыть на 50 лет. Зачем терять людей.
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17.05.2020 19:12 Відповісти
зная.что в Украине у руля видящий в глазах куйла мир "зе", сепары обстреливают позиции украинских защитников когда хотят и чем хотят..ответа они перестали боятся,поскольку или нечем отвечать9 не дают боеприпасов , или "низя" отвечать
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17.05.2020 19:28 Відповісти
https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. Такое положение дел продолжается при президентстве Владимира Зеленского.
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17.05.2020 19:40 Відповісти
Так =возникли= чи =продолжаются= ?
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17.05.2020 21:06 Відповісти
Одного українського воїна поранено, найманці РФ застосували міномети біля Авдіївки, поблизу Водяного скидали боєприпаси з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 784
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17.05.2020 20:16 Відповісти
Пресцентр якоїсь ОС. Оксіморон.
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18.05.2020 07:01 Відповісти
 
 