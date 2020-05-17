Одного українського воїна поранено, найманці РФ застосували міномети біля Авдіївки, поблизу Водяного скидали боєприпаси з безпілотника, - пресцентр ОС
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки, противник двічі вів вогонь по наших позиціях із мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Підсумки за минулу добу
16 травня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Гранітне, Авдіївка та Новгородське.
За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 умисні вбивства, 6 крадіжок, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами і 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 54 адміністративні правопорушення.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 32 людини, у зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 20 осіб.
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Про це йдеться в останньому випуску програми «Крим.Реалії» від 16 травня 2020 року"....я один помітив, що кожен день почали говорити про дефіцит води в Україні?
(а лучше с огнемета.... и хлоркой притрусить, чтоб не проросло)
7 ч.
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Вчера, один мой приятель озвучил мне такую мысль:
- Зеленский же сам по себе хороший парень и хочет что-то хорошее сделать. Ведь так?
Я ответил ему, что у меня нет фактов того, что Зеленский участвует в коррупции. Но у меня есть факт того, что он назначил всех тех, кто занимается коррупционными действиями. У меня есть проверенная информация, что он видел видео и получил фактаж от спецслужб, которые доказывают факты коррупции в его окружении. Но он не пошел по пути Ли Куан Ю и не тронул никого из своих замаранных друзей и партнеров по бизнесу.
Я знаю, что он реально хотел закончить войну и реально не понимал, что "просто надо перестать стрелять" не работает. Но это его незнание обошлось Украине в жизни ее сыновей. Потому что пока наши бойцы не отвечали, то их убивали. Именно назначенный им министр обороны свернул все реформы НАТО в ВСУ и фактически сегодня обнуляет ранее достигнутый процесс.
Я не знаю насколько искренним был Зеленский, когда ругал кумовство. Но он назначает на должности не компетентных людей лишь за то, что они его друзья, бизнес-партнеры, сотрудники "Квартал 95", родственники его окружения. На конкурсах побеждают нужные ОП люди, а не умные и компетентные. А выбранные им Кабмины и премьер-министры вызывают лишь стыд и разочарование, за редким исключением. Когда один премьер рассказывает сказки про 40% ВВП и не может их реализовать, то это вызывает смех. Но когда второй премьер обещает в апреле, что создаст уже в мае 500 000 новых рабочих мест, а потом с трибуны ВР на вопрос о том, где эти рабочие места отвечает "Я не знаю, что вам сказать", то его профессиональные и умственные качества вызывают серьёзные вопросы.
Возможно, что Зеленский и хотел что-то хорошее, но в итоге привел в ВР лжеца и мерзавца Арахамию, насильника Иванисова, любителя заказывать проституток на заседании ВР Яременко и многих других. А еще марионеток олигархов, коррупционеров, аферистов и просто дураков. И сегодня без голосов оппозиции не может принять ни одного закона. Нацарював. И то, как он покрывает Ермака, Тимошенко и всю свою "прислугу" не осталось не замеченным всеми, включая его симпатиков.
Поэтому, может Зеленский и хороший парень, но пока он разводя кумовство и покрывая коррупционеров доказывает старый принцип, что хороший парень не профессия. Но можно всего этого не замечать и продолжать носить розовые очки. И рассказывать, что ему просто не дают сделать что-то хорошее. И это при том, что у него свои Генпрокурор, Глава СБУ, свой Кабмин и свой премьер-министр, своя фракция большинсва в ВР, свои главы областей и лояльные к нему олигархи. Похоже, что тут тот случай, когда плохому танцору мешают его яйца. И да, плохой танцор может быть хорошим парнем. Это точно. И об этом он может записать видосик.