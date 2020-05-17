У межах послаблення карантину Туреччина дозволяє українцям і громадянам ще 30 країн приїжджати на лікування
З 20 травня громадяни 31 країни, зокрема України, зможуть приїжджати на лікування до медичних установ Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Рішення прийнято урядом Туреччини в межах заходів із послаблення карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією нового типу (COVID-19). Зокрема, дозвіл чинний для громадян Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великої Британії та Нідерландів", - йдеться в повідомленні.
Також у Туреччині визначили перелік послуг, якими зможуть скористатися іноземці: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, захворювання очей, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.
Інформацію про всіх іноземців, які хочуть лікуватися в Туреччині, спочатку буде розміщено в Міжнародній системі медичного контролю. Після отримання попереднього підтвердження буде видаватися дозвіл на лікування в турецьких лікарнях.
Водночас пропускати через кордон будуть лише тих, хто має негативний результат тесту на COVID-19.
Зазначимо, що станом на 17 травня Туреччина посідає 9 місце у світі за кількістю випадків коронавірусу. Там COVID-19 виявили у понад 148 тис. осіб. Серед них майже 4,1 тис. осіб померли і понад 108 тис. одужали.
Будь ласка, зачекайте...
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Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
«Критерии CDC включают всех, кто умер от COVID-19, но люди Колорадо и жители страны хотят знать, сколько людей умерло от COVID-19», - сказал Полис «Fox News Sunday».
Несоответствия в показателях смертности имели место как на государственном, так и на национальном уровне. По состоянию на пятницу, данные Университета Джона Хопкинса насчитывали 85 974 случая смерти по национальному COVID-19, в то время как CDC сообщал о 83 947 в тот же день. Существует опасение, что даже меньшее число CDC может быть искусственно высоким.
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! (с)
чемодан-вокзал-нах..
Ты свой родной Мухосранск вообще хоть раз покидал в течинии своей безрадостной суровой жизни?