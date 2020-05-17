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Новини Коронавірус і карантин
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У межах послаблення карантину Туреччина дозволяє українцям і громадянам ще 30 країн приїжджати на лікування

У межах послаблення карантину Туреччина дозволяє українцям і громадянам ще 30 країн приїжджати на лікування

З 20 травня громадяни 31 країни, зокрема України, зможуть приїжджати на лікування до медичних установ Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Рішення прийнято урядом Туреччини в межах заходів із послаблення карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією нового типу (COVID-19). Зокрема, дозвіл чинний для громадян Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великої Британії та Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

Також у Туреччині визначили перелік послуг, якими зможуть скористатися іноземці: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, захворювання очей, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.

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Інформацію про всіх іноземців, які хочуть лікуватися в Туреччині, спочатку буде розміщено в Міжнародній системі медичного контролю. Після отримання попереднього підтвердження буде видаватися дозвіл на лікування в турецьких лікарнях.

Водночас пропускати через кордон будуть лише тих, хто має негативний результат тесту на COVID-19.

Зазначимо, що станом на 17 травня Туреччина посідає 9 місце у світі за кількістю випадків коронавірусу. Там COVID-19 виявили у понад 148 тис. осіб. Серед них майже 4,1 тис. осіб померли і понад 108 тис. одужали.

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Автор: 

карантин (18172) Туреччина (3488) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение - Цензор.НЕТ 759
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17.05.2020 18:41
+4
З досвіду моїх родичів можна говорити, що медицина Туреччини гірша і дорожча за українську.
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17.05.2020 18:36
+4
наверно ел какую-нибудь гадость китайскую...
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17.05.2020 18:40
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Реформа здравохранения от попэрэдныка - народ ломится лечится у Турцию.
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17.05.2020 18:36 Відповісти
В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение - Цензор.НЕТ 759
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17.05.2020 18:41 Відповісти
З досвіду моїх родичів можна говорити, що медицина Туреччини гірша і дорожча за українську.
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17.05.2020 18:36 Відповісти
https://censor.net/user/133794 В Україні взагалі майже немає медицини.
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17.05.2020 20:08 Відповісти
под словом"лечение" надо понимать "лежание на пляже"
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17.05.2020 21:33 Відповісти
МИД Израиля заявил, что посол Китая в Израиле найден мертвым в своем доме.
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17.05.2020 18:39 Відповісти
наверно ел какую-нибудь гадость китайскую...
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17.05.2020 18:40 Відповісти
Цей посол до Ізраіля був послом в Україні.
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17.05.2020 18:44 Відповісти
Шкандаль
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17.05.2020 18:55 Відповісти
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?hc_ref=ARSYKXhvpwZyR6Kb5uxdvqyZCOTyPevzotPivXizCJQYaUY_XcfguukVY-DrCVC_cv4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=C-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=-R 6 ч. · https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840301269344842&set=a.394258370615833&type=3&theater#

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Екс-посол КНР в Україні, який вчиняв гоніння на https://www.facebook.com/ufhkc/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5oRogjYkjCTVVsMZbvA23Bjbh2BbU1eiO5TkL6txKh__qJedvebW76k_PZFJA-B4gSJ9rDEVURmcH9piAS-qqnDFHVK8uEOrd6nWIVzK8HUsUc0G_HF6lSTwdnEvjhQKz9pUKsI1lOsUrdXR8wrQEvIqUD7tMt-p2ot6ek_XMeGsfdOyATAKk-szKUSW2wNQzi2yoK6Vlw3I5&__tn__=K-R Free Hong Kong Center , знайдений мертвим у своїй резиденції у Герцилії, Ізраїль!
Декілька місяців тому він був призначений послом КНР в Ізраїлі. Цього тижня він потрапив у великий корупційний скандал.
UPD: обставини смерті невідомі, пошуком істини займається ізраїльська безпека. Дружина та син - у КНР. Його знайшли у своєму ліжку.
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17.05.2020 18:56 Відповісти
Карантинщики...
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17.05.2020 18:58 Відповісти
Написали: умер в силу естественных причин. Послы обычно умирают в 57 лет "от сердечного приступа"?
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17.05.2020 18:59 Відповісти
Cъел что-нибудь не кошерное.
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17.05.2020 18:46 Відповісти
Ну ,так еп та-скоро пляжный сезон.
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17.05.2020 18:48 Відповісти
Губернатор Колорадо Джаред Полис выступил против недавнего подсчета смертности от https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавируса , в том числе от CDC, спустя несколько дней после того, как министерство здравоохранения его штата признало, что их число было завышено, включая людей, которые имели вирус, но умерли от других причин.

«Критерии CDC включают всех, кто умер от COVID-19, но люди Колорадо и жители страны хотят знать, сколько людей умерло от COVID-19», - сказал Полис «Fox News Sunday».
Несоответствия в показателях смертности имели место как на государственном, так и на национальном уровне. По состоянию на пятницу, данные Университета Джона Хопкинса насчитывали 85 974 случая смерти по национальному COVID-19, в то время как CDC сообщал о 83 947 в тот же день. Существует опасение, что даже меньшее число CDC может быть искусственно высоким.
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17.05.2020 18:50 Відповісти
Тестируют умерших. И если у трупа с 5 пулями в башке нашли вирус - вот вам очередная жертва эпидемии.
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17.05.2020 18:55 Відповісти
Да, умершего от перебуха посчитали же, потом, правда, вычеркнули.
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17.05.2020 18:57 Відповісти
Велосипед в порядке, а где на прокат дают байдарки?
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17.05.2020 18:53 Відповісти
Ляшко еще не изучил вопрос о передаче короны "водным путем".
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17.05.2020 18:55 Відповісти
Турки, таки турки. Чому нема в переліку поляків, чехів, словаків і білорусів?. Румуни і мадяри нам не кровні сябри, але чому нема поляків, чехів, словаків і білорусів?
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17.05.2020 19:27 Відповісти
Бо навідміну від нас аборигенів недороблених, в тих країнах медицина може лікувати власних громадян.
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17.05.2020 19:59 Відповісти
В список включені Катар, Німеччина, Великобританія, Нідерланди... Вони теж "аборигени недороблені"? З Вами, пане, все добре?
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17.05.2020 22:10 Відповісти
Приезжай к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! (с)
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17.05.2020 19:30 Відповісти
всех, кто ездит лечится за границу нужно жестко садить с конфискацией. иначе у нас никогда не будет нормальной медицины.
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17.05.2020 20:15 Відповісти
И вообще желающих жить нормально нужно быстренько расстреливать пока все не захотели.
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17.05.2020 22:43 Відповісти
кто хочет нормально жить в турции пусть валит в турцию.
чемодан-вокзал-нах..
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17.05.2020 23:32 Відповісти
Дядя, ты дурак или вырос на цепи в подвале?
Ты свой родной Мухосранск вообще хоть раз покидал в течинии своей безрадостной суровой жизни?
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18.05.2020 01:55 Відповісти
Добраться до Турции желающие могут вплавь из Одессы. Иначе никак.
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17.05.2020 22:41 Відповісти
кто нибудь может пояснить от чего лечиться и чем все болеют? хотя бы какие симптомы и чем лечиться, а то такой движ вокруг, многие обосрались от страха, а от чего не знают...
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18.05.2020 00:02 Відповісти
 
 