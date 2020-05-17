У межах послаблення карантину Туреччина дозволяє українцям і громадянам ще 30 країн приїжджати на лікування

З 20 травня громадяни 31 країни, зокрема України, зможуть приїжджати на лікування до медичних установ Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Рішення прийнято урядом Туреччини в межах заходів із послаблення карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією нового типу (COVID-19). Зокрема, дозвіл чинний для громадян Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, України, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великої Британії та Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

Також у Туреччині визначили перелік послуг, якими зможуть скористатися іноземці: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, захворювання очей, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.

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Інформацію про всіх іноземців, які хочуть лікуватися в Туреччині, спочатку буде розміщено в Міжнародній системі медичного контролю. Після отримання попереднього підтвердження буде видаватися дозвіл на лікування в турецьких лікарнях.

Водночас пропускати через кордон будуть лише тих, хто має негативний результат тесту на COVID-19.

Зазначимо, що станом на 17 травня Туреччина посідає 9 місце у світі за кількістю випадків коронавірусу. Там COVID-19 виявили у понад 148 тис. осіб. Серед них майже 4,1 тис. осіб померли і понад 108 тис. одужали.

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