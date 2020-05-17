Стоматологічні клініки почали працювати у звичайному режимі, але мають дотримуватися певних правил, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові правила роботи стоматологічних клінік під час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У звичайному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил", - наголошується в повідомленні.

Згідно інфографіки, опублікованій Міністерством охорони здоров'я, відвідувати стоматологію під час карантину можна лише за попереднім записом і без супровідників (крім супроводу дітей віком до 14 років, осіб з інвалідністю та людей похилого віку). Очікувати на прийом можна за межами приміщення.

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У стоматології мусять забезпечити відвідувачів антисептичними засобами, а працівники перед початком роботи мають вимірювати температуру. Також працівників мають забезпечити респіраторами без клапанів, герметичними окулярами, щитками для обличчя і шапочками. Записувати пацієнтів можна з інтервалом не менше 15 хвилин, під час запису і в день прийому необхідно опитати пацієнта.

Пацієнти під час прийому мають перебувати в ізольованому стоматологічному кабінеті, після кожного пацієнта необхідно провести прибирання. З кабінету мають прибрати рекламну продукцію, журнали та іграшки.





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