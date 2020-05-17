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Новини Коронавірус і карантин
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Стоматологічні клініки почали працювати у звичайному режимі, але мають дотримуватися певних правил, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило нові правила роботи стоматологічних клінік під час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У звичайному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних правил", - наголошується в повідомленні.

Згідно інфографіки, опублікованій Міністерством охорони здоров'я, відвідувати стоматологію під час карантину можна лише за попереднім записом і без супровідників (крім супроводу дітей віком до 14 років, осіб з інвалідністю та людей похилого віку). Очікувати на прийом можна за межами приміщення.

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У стоматології мусять забезпечити відвідувачів антисептичними засобами, а працівники перед початком роботи мають вимірювати температуру. Також працівників мають забезпечити респіраторами без клапанів, герметичними окулярами, щитками для обличчя і шапочками. Записувати пацієнтів можна з інтервалом не менше 15 хвилин, під час запису і в день прийому необхідно опитати пацієнта.

Пацієнти під час прийому мають перебувати в ізольованому стоматологічному кабінеті, після кожного пацієнта необхідно провести прибирання. З кабінету мають прибрати рекламну продукцію, журнали та іграшки.

Стоматологічні клініки почали працювати у звичайному режимі, але мають дотримуватися певних правил, - МОЗ 01
Стоматологічні клініки почали працювати у звичайному режимі, але мають дотримуватися певних правил, - МОЗ 02

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився из Китаю в Європу.

11 березня Кабінет Міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11 почнеться послаблення.

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24 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який передбачає 5 етапів.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Главное - чтобы пацыент был в маске!
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17.05.2020 19:25
+3
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1091
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17.05.2020 19:32
+3
тогда в 16?
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17.05.2020 20:02
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Главное - чтобы пацыент был в маске!
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17.05.2020 19:25 Відповісти
Якщо попередньо пацієнтам не робиться тест на короновірус, то все інше коту під хвіст!
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17.05.2020 19:27 Відповісти
Полный бред. Это значит отказывать в медпомощи по абсолютно рассистким предлогом. У кого по тесту вирус- пусть умирает без медпомощи!
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17.05.2020 23:47 Відповісти
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1091
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17.05.2020 19:32 Відповісти
Ні. Зубів-то 32, а вагіна одна.
Але ж вагіна не в кожного.
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17.05.2020 20:00 Відповісти
тогда в 16?
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17.05.2020 20:02 Відповісти
Не считая урологов...
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17.05.2020 22:38 Відповісти
Можно только представить какие там будут цены.
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17.05.2020 19:39 Відповісти
Остались прежними, только позавчера чистился. Всё, как было до... только смущало, что Богдан в маску чихал
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17.05.2020 19:46 Відповісти
Нарешті збіднілі за карантин стоматологи перестануть їсти вермішель з маргарином )))
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17.05.2020 19:45 Відповісти
все стоматологи быстро купят китайские тесты на коронавирус
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18.05.2020 00:04 Відповісти
 
 