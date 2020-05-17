18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП
18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у фейсбуці.
"Завтра, 18 травня, низка телеканалів у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" транслюватиме для учнів середніх і старших класів спеціальний урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.
В уроці візьмуть участь заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, кінорежисер і сценарист Наріман Алієв, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва і народна артистка України Джамала.
"Юні українці мають знати правду про страшну трагедію, яка зламала долі 180 тисячам кримських татар у 1944 році", - підкреслили в ОП.
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Высоко, над горами рая
На адскую боль не взирая
Голубь летит окровавленный
Всеми бедами затравленный
Голубь сизокрылый, кто тебя ранил?
Истекать кровью жестоко заставил?
И в глазах темнота, как дым
Далеко ли Родина? Мой Крым
Истерзано тело чайками злыми
Но голубь летит, все летит на зло им
И тяжела дорога домой
С мыслью одной - скороль Крым мой?
И пусть в пути теряет он перья
В лучшее все же верю я
Пусть враг победную песнь не поет -
Голубь надежды мой не умрет.
(крымский татарин Халим)
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Фотка, тебе, ушлепок, не понравилесь? шта, москальский коммуно-фашизм был лучше гитлеровского нацизма? Давай, кацапсина под прокси, просвети нас, несведущих.
« Вранці замість привітання добірна лайка і запитання: трупи є? Люди за померлих чіпляються, плачуть, не віддають. Солдати тіла дорослих викидають у двері, дітей - у вікно...
Медичного обслуговування не було. Померлих виносили з вагона і залишали на станції, не даючи ховати.
Про медичне обслуговування й мови не могло бути. Люди пили воду з водойм і звідти ж брали про запас. Воду кип'ятити можливості не було. Люди почали хворіти дизентерією, черевним тифом, малярією, коростою, воші мучили всіх. Було спекотно, постійно мучила спрага. Померлих залишали на роз'їздах, ніхто їх не ховав.
Через кілька днів шляху з нашого вагона винесли померлих: стареньку і маленького хлопчика. Поїзд зупинявся на маленьких полустанках, щоб залишити померлих. ... Ховати не давали.
то ма'ть за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу