18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП

18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у фейсбуці.

"Завтра, 18 травня, низка телеканалів у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" транслюватиме для учнів середніх і старших класів спеціальний урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

В уроці візьмуть участь заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, кінорежисер і сценарист Наріман Алієв, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва і народна артистка України Джамала.

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"Юні українці мають знати правду про страшну трагедію, яка зламала долі 180 тисячам кримських татар у 1944 році", - підкреслили в ОП.