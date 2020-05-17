МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін

Міністерство закордонних справ України перебуває на фінальній стадії узгодження меморандуму у справі про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це не просто текст, це докази, це свідчення наших моряків, це результати певних експертиз, які лягають в основу наших позовних вимог, це гарантії припинення кримінального переслідування щодо наших моряків, яких російська сторона не мала права притягати до кримінальної відповідальності, безумовно, це питання компенсації, як матеріального, так і морального характеру", - заявив Єнін.

Водночас він не вказав конкретного розміру компенсації, яку вимагає Україна.

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Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Відповідно до розкладу, МЗС має подати документ до 24 травня. За словами Євгена Єніна, Україна встигає це зробити.

Арбітражний суд сформовано відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполя. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.