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Новини Блокада Азовського моря
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МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін

МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін

Міністерство закордонних справ України перебуває на фінальній стадії узгодження меморандуму у справі про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це не просто текст, це докази, це свідчення наших моряків, це результати певних експертиз, які лягають в основу наших позовних вимог, це гарантії припинення кримінального переслідування щодо наших моряків, яких російська сторона не мала права притягати до кримінальної відповідальності, безумовно, це питання компенсації, як матеріального, так і морального характеру", - заявив Єнін.

Водночас він не вказав конкретного розміру компенсації, яку вимагає Україна.

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Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Відповідно до розкладу, МЗС має подати документ до 24 травня. За словами Євгена Єніна, Україна встигає це зробити.

Арбітражний суд сформовано відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполя. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

Автор: 

Азовське море (1617) арбітраж (382) Керченська протока (360) моряки (927) Єнін (348)


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Топ коментарі
+8
Душити кацапів по всіх фронтах!!!
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17.05.2020 20:13
+8
Ніт.
Ви обісрались.
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17.05.2020 20:44
+7
А шо так медлили до последнего? Походу без американского пенделя никак...
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17.05.2020 20:36
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В результате провокационных действий российской военщины, были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
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17.05.2020 20:47 Відповісти
Я думаю, шо не повернуть. Бо вже частная собствєннось.МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін - Цензор.НЕТ 5686
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17.05.2020 21:26 Відповісти
Трибунал заставит.
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17.05.2020 21:27 Відповісти
Та дайте этой кремлевской твари унитаз, видите, ущербный никак не успокоится! И унитазом , уроду, тоже дайте, а то падучия замучала эту мразь
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17.05.2020 21:45 Відповісти
а плотик шо прощать собрались?
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17.05.2020 21:19 Відповісти
Иди лапти помой от дерьма!
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17.05.2020 21:45 Відповісти
Душити кацапів по всіх фронтах!!!
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17.05.2020 20:13 Відповісти
А шо так медлили до последнего? Походу без американского пенделя никак...
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17.05.2020 20:36 Відповісти
Та драсте. А як же без шоу зі звинуваченням пАпередніков? Наріду стільки брехали про злочинний наказ
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17.05.2020 21:04 Відповісти
Не до того було. Діло ж завели на Порошенка по цьому факту, воно і було в пріорітеті.
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17.05.2020 21:08 Відповісти
А Петю посадят?
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17.05.2020 20:41 Відповісти
Ніт.
Ви обісрались.
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17.05.2020 20:44 Відповісти
МЗС до 24 травня подасть меморандум до Арбітражного трибуналу у справі захоплення моряків у Керченській протоці, - Єнін - Цензор.НЕТ 5200
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17.05.2020 21:13 Відповісти
Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. дальше бла бла бла
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17.05.2020 21:20 Відповісти
В каждое министерство нужно свою Зеркаль.
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17.05.2020 21:51 Відповісти
а кликуша- истеричка климаксная Жулька и Ляшко продавшийся так вопили в декабре 2018 в Раде: "Это Порошенко специально послал моряков в свой ! порт, чтобы РФ захватили моряков , объявить военное положение и отменить выборы.", не давали Президенту выступить, ни слова про Путина, Россию и агрессию россии, нислова про моряков, не называя даже их фамилии, ибо не знали, а только Порошенко, Порошенко, Порошенко...
и получили свои 13% и 5%, сволочи.
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17.05.2020 22:05 Відповісти
Думаю закончится особо ни чем. Положено в проливе лоцманское сопровождение значит надо соблюдать. Но то таке, главное что очередное шоу по новостям запустят для ждунов.
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17.05.2020 22:25 Відповісти
 
 