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Новини Коронавірус і карантин
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Медикам з окупованого Луганська пропонують відрядження в Москву для лікування хворих на COVID-19, - ЗМІ

Медикам з окупованого Луганська пропонують відрядження в Москву для лікування хворих на COVID-19, - ЗМІ

Лікарям, які працюють із коронавірусною інфекцією в окупованому Луганську, пропонують контракти в Москві для боротьби з COVID-19.

Про це Радіо "Донбас.Реалії" розповла медпрацівниця, яка працює в установі міста, передає Цензор.НЕТ. За її словами, пропонується ставка близько 100 тисяч рублів (близько 35 тис. грн) та доплата за місяць: 80 тис. рублів лікарям, 50 тис. медсестрам і 30 тис. санітарам (відповідно, 28, 18 і 11 тис. грн). Такі пропозиції передають через адміністрацію.

"Пропонують фельдшерам і лікарям швидкої допомоги, терапевтам, медсестрам, навіть санітаркам, - каже медпрацівниця. - Названі суми - це доплата за місяць, плюс основна зарплата буде (може, 100-120 тисяч рублів, такий порядок цифр).

Оформляється відрядження. Чула про два варіанти термінів: хтось каже, що на все літо, хтось, що на 2 місяці. За людиною зберігається робоче місце.

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Але мало хто погоджується їхати. Загалом медики налаштовані дуже скептично. За словами колеги зі швидкої, якій пропонували, на швидкій - інші цифри: надбавка близько 25% від заробітної плати. Вона казала, що "кидають": обіцяють золоті гори, а насправді не платять. Тому вона їхати не налаштована.

Інша медсестра, яка погодилася їхати, пояснює своє рішення грошима. Але перереважно люди відмовляються. Ще  є питання ризику і безпеки медиків. Не хочуть їхати також тому, що в Москві не вистачає засобів захисту, і місцевим лікарям доводиться купувати це за свій кош. Не знаю, чи так це насправді, але така думка серед наших лікарів побутує".

Профільною щодо COVID-19 у Луганську є лікарня №4. У квітні в ній були випадки захворювання серед медиків, а поліклінічне відділення закривали на карантин.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що попит на медпрацівників у столиці Росії через епідемію значно збільшився. У нещодавно побудованій новій інфекційній лікарні (розпочала роботу наприкінці квітня) відкрили вакансії, на сайті установи зазначено, що шукають і завідувачів відділеннями, і лікарів, і медсестер, і санітарів.

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Раніше Радіо "Донбас.Реалії" розповідало, що лікарі окупованого російськими гібридними силами Луганська повідомляють про дефіцит засобів захисту під час епідемії.

Автор: 

карантин (18172) Луганськ (575) москва (1244) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+15
**
ой и богата ж земля руцкая хромосомами,
да бедна-скудна извилинами ...
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17.05.2020 20:36
+12
Песков проходит лечение от вируса в обычной больницеМедикам из оккупированного Луганска предлагают командировки в Москву для лечения больных COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 4260
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17.05.2020 20:33
+10
Ты что из неподконтрольной территории пишешь или текст не читал ,наших туда никто не звал
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17.05.2020 20:35
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17.05.2020 22:02 Відповісти
Что вы чухонцы из Лахти такие тупые. Ну точно сибирский валенок - это про вас. А путин ваш -*****
Медикам з окупованого Луганська пропонують відрядження в Москву для лікування хворих на COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6975
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17.05.2020 22:11 Відповісти
Я ПОНЯЛ ТЫ ОЛЕНЬhttps://censor.net/user/211128 и это твои валенки в которых ты лепишь сибирские пельмени
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17.05.2020 22:16 Відповісти
Эко тебя заглючило, на капс перешел. Только кричи не кричи - ваш путин - *****, раша - праша, а ты ватный троль. Вали, мокша, на "одноглазники" Тут не наливают и больше не подают
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17.05.2020 22:21 Відповісти
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18.05.2020 00:12 Відповісти
Свои, в РФ, за те деньги не хотят, вот в чём вопрос.

Это, как таджиков и узбеков, в дворники.
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17.05.2020 21:15 Відповісти
А они, что сразу в Италию хотели?...сначала на паРашке преданность Пукину пусть докажут...
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17.05.2020 21:34 Відповісти
Учитесь зелено-шоколадные реформаторы какие зарплаты и надбавки надо платить. Скоро и с континентальной Украины врачи к кацапам ломанутся.
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17.05.2020 21:47 Відповісти
ага-счасс... там только китайцы помогут-за ещё большие "бабки"...
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17.05.2020 21:53 Відповісти
когда-то Донбасс "кармил" усю Украину...теперь ОРДЛо будет "спасать" рассею...Эпично-дважды...
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17.05.2020 21:52 Відповісти
кстати-у рассеи есть "единственный шанс" хоть в чём-то догнать и перегнать США..впервые за сколько лет... это количество заболевших..."коронавирусом"...
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17.05.2020 21:56 Відповісти
Истории про 100 тыс.рублей мы уже 6 лет слышим,но почему 17 тыс тогда уже средний класс?
Неужели там кто то коровники от гафна за 8 тыс чистит?
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17.05.2020 21:58 Відповісти
мацква даже на коленях перед вирусом выдаёт "вяличие"...да-не та уже рассея...не та...
Китаю-в самый раз есть шанс...
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17.05.2020 22:01 Відповісти
Думаю им медали выдадут,почетные валенки,ушанку и поблагодарят.
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17.05.2020 22:02 Відповісти
Врачам лучше ехать в более цивилизованные страны. Врачей и медсестер\медбратьев нахватает во многих странах и не только во время пандемии.

Жаль, что у тут дипломы не признают
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17.05.2020 22:27 Відповісти
Языковый барьер не позволяет.
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18.05.2020 02:55 Відповісти
"Предложение от которого невозможно отказаться"?
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17.05.2020 22:37 Відповісти
сразу донбасятам секрет открываю: кракавирус лечится *********** клизмой методом по 5л/в час на 366 дней! и это работает только для москалей!!..... а еще к этому добавить обязательную лоботомию сраной лопатой ( без гавна из Сибири толку вообще ноль! Она обязательно должна быть обосраная перед применением!)
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17.05.2020 22:41 Відповісти
Отказываются сволочи ехать? А какже помочь своим братьям по разуму, умереть за рассею , за царя?
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17.05.2020 23:55 Відповісти
Дожилась мацква, уже и лугандонские голодающие ватники не хотят в неё ехать....
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18.05.2020 00:31 Відповісти
Значит уверены в их квалификации.
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18.05.2020 02:51 Відповісти
Рабів не запитують, а примушують. Вони ж майже всі з аусвайсами з двоголовою куркою, нехай відпрацьовують безкоштовно, тоєсть дадом.
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18.05.2020 03:07 Відповісти
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