Медикам з окупованого Луганська пропонують відрядження в Москву для лікування хворих на COVID-19, - ЗМІ
Лікарям, які працюють із коронавірусною інфекцією в окупованому Луганську, пропонують контракти в Москві для боротьби з COVID-19.
Про це Радіо "Донбас.Реалії" розповла медпрацівниця, яка працює в установі міста, передає Цензор.НЕТ. За її словами, пропонується ставка близько 100 тисяч рублів (близько 35 тис. грн) та доплата за місяць: 80 тис. рублів лікарям, 50 тис. медсестрам і 30 тис. санітарам (відповідно, 28, 18 і 11 тис. грн). Такі пропозиції передають через адміністрацію.
"Пропонують фельдшерам і лікарям швидкої допомоги, терапевтам, медсестрам, навіть санітаркам, - каже медпрацівниця. - Названі суми - це доплата за місяць, плюс основна зарплата буде (може, 100-120 тисяч рублів, такий порядок цифр).
Оформляється відрядження. Чула про два варіанти термінів: хтось каже, що на все літо, хтось, що на 2 місяці. За людиною зберігається робоче місце.
Але мало хто погоджується їхати. Загалом медики налаштовані дуже скептично. За словами колеги зі швидкої, якій пропонували, на швидкій - інші цифри: надбавка близько 25% від заробітної плати. Вона казала, що "кидають": обіцяють золоті гори, а насправді не платять. Тому вона їхати не налаштована.
Інша медсестра, яка погодилася їхати, пояснює своє рішення грошима. Але перереважно люди відмовляються. Ще є питання ризику і безпеки медиків. Не хочуть їхати також тому, що в Москві не вистачає засобів захисту, і місцевим лікарям доводиться купувати це за свій кош. Не знаю, чи так це насправді, але така думка серед наших лікарів побутує".
Профільною щодо COVID-19 у Луганську є лікарня №4. У квітні в ній були випадки захворювання серед медиків, а поліклінічне відділення закривали на карантин.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що попит на медпрацівників у столиці Росії через епідемію значно збільшився. У нещодавно побудованій новій інфекційній лікарні (розпочала роботу наприкінці квітня) відкрили вакансії, на сайті установи зазначено, що шукають і завідувачів відділеннями, і лікарів, і медсестер, і санітарів.
Раніше Радіо "Донбас.Реалії" розповідало, що лікарі окупованого російськими гібридними силами Луганська повідомляють про дефіцит засобів захисту під час епідемії.
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Это, как таджиков и узбеков, в дворники.
Неужели там кто то коровники от гафна за 8 тыс чистит?
Китаю-в самый раз есть шанс...
Жаль, что у тут дипломы не признают