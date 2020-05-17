Від початку року в Україні виявили понад 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, зареєстрували 733 смерті, зумовлені СНІДом, - ЦГЗ

Від початку року в Україні зареєстровано 5 256 випадків ВІЛ-інфекції, 1 501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 18 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Зокрема, у квітні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 053 випадки ВІЛ-інфекції, 309 випадків СНІДу і 157 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 1 випадок ВІЛ-інфекції серед іноземців.

"Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років країна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%", - зазначено в повідомленні.

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У МОЗ уточнили, що цього року виділено понад 207 млн ​​грн на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, а також догляду та підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ, у всіх регіонах України.

З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я кожної третьої неділі травня у світі згадують людей, які померли від СНІДу.