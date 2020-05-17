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Від початку року в Україні виявили понад 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, зареєстрували 733 смерті, зумовлені СНІДом, - ЦГЗ

Від початку року в Україні виявили понад 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, зареєстрували 733 смерті, зумовлені СНІДом, - ЦГЗ

Від початку року в Україні зареєстровано 5 256 випадків ВІЛ-інфекції, 1 501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 18 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Зокрема, у квітні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 053 випадки ВІЛ-інфекції, 309 випадків СНІДу і 157 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 1 випадок ВІЛ-інфекції серед іноземців.

"Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років країна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%", - зазначено в повідомленні.

Читайте також: В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ

У МОЗ уточнили, що цього року виділено понад 207 млн ​​грн на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, а також догляду та підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ, у всіх регіонах України.

З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я кожної третьої неділі травня у світі згадують людей, які померли від СНІДу.

Автор: 

СНІД (30) ВІЛ (51) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+19
І ніхто про це не говорив і ніякої паніки не було.
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17.05.2020 20:37
+11
Тссс,щас заретят к бабам подходить ближе чем на 10 метров и выходя из дома одевать презерватив,а если в маршрутку садиться,то два
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17.05.2020 20:45
+9
Спрашивают https://anekdoty.ru/pro-morjakov/ моряка : - Был ли случай, чтоб Вам было реально страшно? - Перевозили мы как то груз - 10000 кукол. И попали в шторм. И вот когда https://anekdoty.ru/pro-korabl/ корабль накренился вправо, то все эти 10000 кукол https://anekdoty.ru/pro-khor/ хором сказали: - https://anekdoty.ru/pro-mamu/ Мама ! Вот тут я и обосрался...
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17.05.2020 21:17
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Если метро когда нибудь и запустят - будут отдельные вагоны для мальчиков и девочек.
Мало ли чего...
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17.05.2020 20:53 Відповісти
Мало ли, какой мальчик с тобой в вагон залезет.
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17.05.2020 20:58 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))
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17.05.2020 21:00 Відповісти
Предлагаешь еще вагоны для п#идоров и лейсбиянок?
Надо педалику идею подкинуть.
Думаю, ухватится.
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17.05.2020 21:02 Відповісти
Не сильно предлагаю, учусь толерантности, но не всегда получается.
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17.05.2020 21:04 Відповісти
вагоны вряд ли... а туалеты в Нью Йорке 3-х типов: для сменивших пол на Ж, сменивших на М, и еще не определившихся (общие, наверное), мы жутко отстаем.
(из консерватории сообщают)
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17.05.2020 22:27 Відповісти
А для голубых ?
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17.05.2020 21:03 Відповісти
Коронавирус? Не думаю (с)
От огня, на воде, от криминала, от автоаварий... Сотни смертей в сутки.
Зато 60 лярдов на борьбу с коронавирусом!
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17.05.2020 20:53 Відповісти
Смертность 15%.
- У тебя, случайно, СПИДа нет?
- Ну, что ты! Нет, конечно!
- Ну, слава Богу - а то я боялась, что второй раз подцеплю.
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17.05.2020 20:57 Відповісти
это мастер-класс по избеганию изнасилования?
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17.05.2020 21:27 Відповісти
ООО, зараз на боротьбу із "пандемією СНІД" будуть просити фінансування у західних інвесторів
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17.05.2020 20:58 Відповісти
Цікаво, ті тролі які виступають проти носіння масок і карантину - також заперечують існування СНІДу і заходів власної безпеки?
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17.05.2020 21:01 Відповісти
У шмарія свого спитай.
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17.05.2020 21:05 Відповісти
Коли появився СНІД,також було купа скептиків,які не вірили в існування цієї болячки,або вважали її чимось «заморським».Але,Богу дякувати,мудрі люди немудрих людей не слухали і заборонили користуватися багаторазовими мед.інструментами.Ясно,що появилося ще більше скептиків,які доказували,що за рахунок одноразових шприців медичні компанії зароблять мільярди.Що би було,якби 30років тому медицина залишилася багаторазовою?Правильно,до цього часу,ВІЛ інфіковані складали би 50% людського населення.А може і більше.
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17.05.2020 21:11 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Тоді було все по іншому.А зараз схоже на абсурд.
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17.05.2020 21:14 Відповісти
Шановний ХENOmorph,то зараз би було зовсім по-іншому,якби тоді,30 років тому СНІД залишили би самого на себе.Якби тоді нічого не змінилося,то ми зараз мали би зовсім іншу реальність і,повірте,абсолютно невеселу.
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17.05.2020 21:24 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Тоді не було противників,ну хіба що не багато.А зараз просто схоже на абсурд.Сама ВОЗ плутається в своїх заявах.
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17.05.2020 21:34 Відповісти
Та що Ви!Ситуація з СНІД і Ковід є абсолютно ідентичною.Одні,тоді,доказували,що болячки,СНІДу,нема,що нею хворіють тільки геї(така собі гейська чума,яку «намолили» християни,що позбутися грішників),що вона є придумана багатими,щоб контролювати розмноження бідних,що медицина хоче більше влади і грошей,тому залякує людей чимось вигаданим.Те саме кліше.А те,що ВОЗ дьоргається,як вош на грибінці,з тим Ковідом,так всі,і науковці і лікарі,в один голос говорять:»перед нами щось абсолютно нове,ми з цим ніколи не стикалися.»Хвороба є новою,як колись був СНІД.
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17.05.2020 22:02 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Абсолютно різні ситуації.У вас є знайомий справжній вірусолог з хорошою освітою і практикою?
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17.05.2020 22:06 Відповісти
Звичайно,що нема.Та хто ж міг додуматися,що на господарці треба заводити не пса,а хорошого вірусолога?😊
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17.05.2020 22:45 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Немає,али ви повністю вірите в те.що кажуть по тв і інтернеті.А от хто має іншу точку зору.яка менше пропагується,ви вважаєте їх нерозумними.
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17.05.2020 23:02 Відповісти
Нерозумними?Що Ви!Я вважаю абсолютними ідіотами тих,хто тридцять років тому кричав,що СНІД,це «чума геїв».І я не дам вколоти собі палець багаторазовим скарифікатором.
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17.05.2020 23:33 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Я мав на увазі не снід.З ним все було одразу зрозуміло.
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17.05.2020 23:35 Відповісти
СНІД звернув на себе увагу,коли почали хворіти і вмирати відомі і багаті люди.Коли болячка перебралася в Голівуд.Коли почали заражатися діти.А до того ця болячка не мала ніякої популярності і ніхто на неї уваги не звертав.
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18.05.2020 00:04 Відповісти
Наскільки я читаю, ковід - лише один з величезної кількості вірусів. Більше того, він не унікальний, бо належить до групи - коронавірусів. З Вікі:

Коронавіруси (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Coronaviridae) - родина одноланцюгових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A РНК -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусів , що включає на січень 2020 року 39 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4 видів вірусів, об'єднаних у дві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 підродини https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Letovirinae&action=edit&redlink=1 Letovirinae та https://uk.wikipedia.org/wiki/Orthocoronavirinae Orthocoronavirinae (до яких належить і https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 , який спричинив, згідно з міжнародною медичною термінологією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8 спалах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусної хвороби , що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019 почався в грудні 2019 ). Віруси цієї родини уражають людину, котів, птахів, собак, велику рогату худобу, свиней, кажанів, деяких диких хижих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 ссавців тощо. Вірусний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC геном - завдовжки 26-32 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2 kbp .
Вперше вірус цієї родини був виділений у 1965 році в пацієнта з гострим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C ринітом .

Тому твердження про "щось абсолютно нове,ми з цим ніколи не стикалися" щонайменше - дуже сумнівне, щоб не сказати спекуляційне і маніпулятивне.
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17.05.2020 22:09 Відповісти
*спекулятивне
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17.05.2020 22:09 Відповісти
Vedana,чому спекулятивне?Болячка є новою,до січня місяця цього року не було жодного зареєстрованого випадку інфікування цим вірусом.Ви пам'ятаєте,як від Китаю вимагали відповіді чи воно передається від людини до людини і чи воно є смертельним?Італійці досих пір,після всього пережитого,говорять,що хвороба є нова,що часу щоб її вивчити є замало,тому відповідей,як вона буде себе поводити в майбутньому нема.То що цей вірус існував в природі мільйони років,це однозначно,але ж він ніколи не атакував людей.
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17.05.2020 22:33 Відповісти
Так і пташиний грип був вперше, і свинячий ... *****
Я до того, що він класифікований і геном розшифрований, належить до певної родини. Отже, це не є щось абсолютно нове. За геномом вже можна зробити певні висновки.
З іншого боку, чому жоден інший вірус не спричиняв такої істерії і невиправданих заходів ?
Смертність від нього (ні заражуваність) не є настільки страшними.
Вікі

У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA Борис Люшняк , керівник групи з підготовки до пандемії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США (ця група займається боротьбою з поширенням масових епідемій) доповідав, що людство напередодні всесвітньої епідемії H1N1. Було навіть прораховано скільки може померти людей на всій планеті від цієї недуги - понад 250 тис.
У березні-квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексиці зафіксовано спалах свинячого грипу штаму https://uk.wikipedia.org/wiki/H1N1 H1N1 серед людей. Збудником нової хвороби, що отримала назву північноамериканський (або мексиканський) грип, став вірус «Каліфорнія 04/2009», який утворився з людського вірусу грипу A (підтип H1N1) і частково з декількох штамів вірусу свинячого грипу.
Станом на 26 серпня 2009 р. у всьому світі зафіксовано 253169 підтверджених випадків зараження людей штамом H1N1. Померло 2572 хворих в 134 регіонах світу

З тиждень тому на ЦН була новина: у Китаї новий спалах ковіду - захворіли 17 чоловік ?
Are you serious ?
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17.05.2020 22:52 Відповісти
Vedana,Ви ж самі говорите-«грип».Це болячка,яка при всій своїй мінливості,живе з людиною тисячі років.Рік в рік,тисячу років люди хворіють на помірну,або агресивну форму одної і тої ж хвороби.Ми виробили до неї імунітет.Так,грип є небезпечним своїми мутаціями,але він ніколи не приведе до повного винищення.А Ковід,новий і не грип.Він має подібний перебіг,викликає подібні ускладнення,як грип.Але грипом він не є.
P.S.Так званим «свинячим грипом» перехворіли 90% населення.Просто,це був не агресивний штам.
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17.05.2020 23:24 Відповісти
Пані Оксано, грип - це вірус.
Так і ковід не приведе до повного винищення.
Я не заперечую його наявність, але вважаю, що те, що роздули і зробили в світі, бахнули економіку - не є виправданим і співрозмірним з небезпекою від нього.
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17.05.2020 23:45 Відповісти
Vedana,закалебало то всьо до чортиків.Два місяці сидіти в хаті,не вийти,на море не поїхати,зарплата переполовинена,халера!Без маски-500євро штрафу,в рукавицях руки вічно спотівші,від людей-відстань два метри.Завезти кота до ветеринара треба писати аутосертифікат з поясненням,чому я відійшла від хати на 200 метрів,бо без цього пояснення поліцейський влупить штраф і до ветеринара не пропустить!Богу дякувати,завтра карантин знімають.Але це тривало всього два місяці,це можна пережити.Економіка місяць-два відновиться.Життя піде дальше.Знаєте,головне-здоров'я.Буде здоров'я,буде все решта.Хворі-ми нікому не потрібні.Може хтось може собі позволити розкіш захворіти.Я таке собі позволити,не маю можливості.
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18.05.2020 00:31 Відповісти
Економіка місяць-два відновиться ...
Серйозно ?

Вибачте, що потурбувала.
Бажаю здоров*я.
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18.05.2020 00:51 Відповісти
Vedano,звичайно,що відновиться,куди вона дінеться.Внесуться якісь корективи і все стане на на своє місце.Не перший і не останній раз.
P.S.І Вам здоров'я.
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18.05.2020 01:21 Відповісти
Пані Оксано, я - оптиміст по життю, але, на жаль, не можу розділити Ваше твердження про місяць-два. А якщо це все продовжиться з істерикою про другу хвилю, як уже говорять, то ситуація буде ще складнішою.
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18.05.2020 06:12 Відповісти
Шановна Vedano,відрізати собі пучку пальця і пробити ліктеву артерію-це одна і таж кровотеча,тільки з різними наслідками для організму.
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18.05.2020 00:42 Відповісти
А еще был "испанский грипп" , вроде тоже грипп , вирус ,но выкосил от 20 до 40 млн
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18.05.2020 00:48 Відповісти
Слава Богу,тогда не было ещё интернета!
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17.05.2020 22:10 Відповісти
То правда.
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17.05.2020 22:41 Відповісти
"все же это начало болезней" - Ев. от Матфея, 24
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17.05.2020 22:29 Відповісти
Щас набегут расскажут ,что спид придумали, рак лечится содой, а коронавируса не существует.
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17.05.2020 21:17 Відповісти
Спрашивают https://anekdoty.ru/pro-morjakov/ моряка : - Был ли случай, чтоб Вам было реально страшно? - Перевозили мы как то груз - 10000 кукол. И попали в шторм. И вот когда https://anekdoty.ru/pro-korabl/ корабль накренился вправо, то все эти 10000 кукол https://anekdoty.ru/pro-khor/ хором сказали: - https://anekdoty.ru/pro-mamu/ Мама ! Вот тут я и обосрался...
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17.05.2020 21:17 Відповісти
...Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять этот прогресс.Об этом говорится в заявлении послов и глав представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского Союза, Дании, Совещательной миссии Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии, передает "ЕП".
"На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека.
Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в будущем" - отметили послы. Вместе с тем дипломаты отметили, что ЛГБТИК-люди остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.
"Новая реальность всемирной пандемии и необходимости уединения в закрытом пространстве через COVID19 привели к значительному росту случаев угроз, преследований и насилия в отношении людей в уязвимом положении, в частности ЛГБТИК-людей.
Мы также обеспокоены тем фактом, что в дебатах в Украине иногда идет атака на ценности инклюзии и толерантности", - говорится в заявлении. Послы выразили готовность поддерживать реформы в Украине и ЛГБТИК-украинцев, их семьи и организации гражданского общества.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381049-es_prizval_ukrainu_protivodejstvovatj_diskriminatsii_lgbt
...
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17.05.2020 21:22 Відповісти
я б не сильно доверялся тому антикору...

Від початку року в Україні виявили понад 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, зареєстрували 733 смерті, зумовлені СНІДом, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2052
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17.05.2020 21:30 Відповісти
В Украине здравоохранение должно быть только бесплатным! Любое другое - это геноцид народа!
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17.05.2020 21:32 Відповісти
Безплатним ? Але не безкоштовним, отже хтось мусить за це платити все одно.
Питання - ХТО ?
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17.05.2020 21:34 Відповісти
Раньше за это платила индустрия Украины построенная нашими дедами и отцами, но украденная при кравчуке и кучме, поэтому сейчас ты за медицину платишь, а олигархи купаются в роскошах.
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17.05.2020 21:59 Відповісти
Лучше платное и хорошее, чем бесплатное и такое как сейчас.
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17.05.2020 21:41 Відповісти
Так треба ще мати, чим платити.
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17.05.2020 22:05 Відповісти
Страхова заплатить. Ще один стимул шукати роботу з білою зарплатою, а не в конверті.
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18.05.2020 00:04 Відповісти
Я Ваші ілюзії похитну, коли скажу, що =біла= зарплата зовсім не гарантує Вам медичної страховки.
Не всі компанії її мають для працівників, з іншого боку, теж гарно навчилися економити на цьому: якщо у Вас не постійний статус, а контракт або інше - то забудьте. Якщо постійна посада, спочатку треба відпрацювати випробувальний термін (мін 3 місяці), щоб отримати на неї право. Вона покриває далеко не все і не 100%.
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18.05.2020 00:56 Відповісти
Я й не кажу, що страхова медицина це ідеал, але це набагато краще ніж як зараз, коли ніби все безкоштовно.
А в Канаді хіба не безкоштовна медицина?
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18.05.2020 02:48 Відповісти
То залежить. Стоматологія - ні. Ортодонтія - ні. Ще, напевне, щось.
Безкоштовно Ви можете чекати аналізу / МРТ / операції / консультації в спеціаліста місяцями (або роками).
Приватна - дивлячись, що ... Дні, тижні. Там платите. Щось покриє страховка, щось ні. Ви можете мати дві роботи і страховки нема на жодній, бо посада - не постійна. Тоді треба платити свої гроші.
Ще раз: я кажу про страховку від роботи. З зарплати відраховують частину і роботодавець докладає від себе. (Знаю, що окуляри дорогі, знайомі говорили про кілька сотень. Масаж не в кожен план входить, але дорогий)
У багатьох компаніях (серйозних і великих) так економлять: людей просто беруть на контракт, який поновлюється (наприклад, щотри місяці), але цей статус не дозволяє працівнику мати мед.страховку.
Можна йти шукати приватну (індивідуальну чи сімейну), але я чесно не знаю, що там з покриттям мед.послуг, у мене завжди від роботи. Платите і за дітей.
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18.05.2020 03:20 Відповісти
Ну а в нас безкоштовно можна тільки прийти в поліклініку і отримати сумнівну консультацію посереднього спеціаліста. Або екстренні випадки чи інфекційні захворювання. Коли лікарям нікуди діватись, привезли - лікуй.
Будь-які планові операції ніхто безкоштовно не зробить. За пологи відкрито називають тарифи, можуть після пологів прийти і сказати, що мало заплатити.
А ще самому потрібно купувати всі ліки, якими держава забезпечує, але десь вони по дорозі *********, а потім в аптеках продаються.
Такий посередник, як страхова компанія такого розкрадання б не допустила.
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18.05.2020 16:47 Відповісти
Медицина безкоштовна, але не на все і потрібно чекати.
Сімейного лікаря знайти не просто, бо їх мало і вони вже не можуть брати пацієнтів, там ліміт.
Тоді приходите без-рандеву. Раніше сиділи чекали годинами.
Зараз вони зробили резервування через загальний сайт, але то все одно дурдом.
Виклик швидкої - платний.
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18.05.2020 03:23 Відповісти
Зрозуміло, що черги і запис повинні бути, бо якщо лікар сидить сам і чекає відвідувачів ще й з високою З/П, то це занадто дорого виходить його утримання.
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18.05.2020 16:38 Відповісти
Згадала. Щоб не було, що обманюю.
Діткам до 10-ти років стомат-допомога безкоштовна (тобто уряд платить дантисту за послуги).
І ніби стомат-клініки приймають так само певну к-ть людей без страховки для базової допомоги.

У мене знайомий так ходив, заплатив якісь 50 доларів, йому зробили рентген, про пломбу не пам*ятаю, здається. Тобто - уряд потім їм відшкодує.
Ті, хто на соц.допомозі, раз на три роки отримують талон на стомат-послуги, але все дуже обмежено.
З того, що чула. Може, щось змінилося.
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18.05.2020 06:10 Відповісти
В таких випадках доведеться шукати індивідуальну, але там розцінки явно інші.
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18.05.2020 00:57 Відповісти
А якщо грошей немає, то що робити, вмирати?
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17.05.2020 23:08 Відповісти
Для цього придумали страхування. Діє чудово, бо страхові компанії бережуть свої гроші і не дадуть їх розкрадати, на відміну від "нічийних" державних.
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18.05.2020 00:01 Відповісти
В Украине здравоохранение должно быть только бесплатным!
Я тоже за всё хорошее и против всего плохого.
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18.05.2020 17:23 Відповісти
А як все починалось! Але забули не про маски, про кондоми, яких на полицях навіть супермаркетів вдосталь! Всі болячки від нервів, тільки триппер, сифіліс та СНІД від "задоволення"!
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17.05.2020 21:34 Відповісти
Масть поперла.На вирус деньги дает ЕС,а на СПИД где?
Клоун не прет,что попрошайку быстро пошлют и опять будет нефть по 110 и газ по 485.
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17.05.2020 21:42 Відповісти
Наша епідемія прагне змінити обличча, чи просто ті ж оптимісти-толерасти, які запевняли, що ВІЛ не такий вже й страшний, взялися тепер "опускати" коронавіруса, переконуючи невтаємничених, що він "не страшніший за звичайний грип"?
"Інклюзивних" методів соціальної реабілітації коронаінфікованих ще не пропонували?
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17.05.2020 21:47 Відповісти
От скажіть,в когось з ярих прихильників карантину,є справжній знайомий вірусолог,з хорошою освітою і практикою? І що він за це все говорить?
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17.05.2020 21:49 Відповісти
Шо значит справжний?Зеля этих светил медалями наградил,на Западе ученых медалистов на пальцах перечесть.
Тут все Нобелевские лауреаты отдыхают.
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17.05.2020 21:54 Відповісти
Будь-який лікар скаже, шо не існує ГРВІ зовсім без симптомів, якісь, хоча б незначні, та притаманні саме цьому вірусу, мають бути. Бо це вже не ГРВІ.
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17.05.2020 21:56 Відповісти
Але нам розказують про те, що 80% інфікованих переносять хворобу безсимптомно і навіть не здогадуються про неї.
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17.05.2020 22:12 Відповісти
Тестують здорових... Тест без клінічних проявів - туфта, наші ляшки вже пробовтались про ІФА: як знайдуть один білок - перехворів, як два і будуть клінічні прояви - поставлять ковід. В вас же не виникне думка без будь-яких проявів себе перевірити?
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17.05.2020 22:20 Відповісти
Та ні. Мене просто запарила ця істерія.
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17.05.2020 22:24 Відповісти
Вони вже навіть не слідкують за тим, шо мелють.
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17.05.2020 22:26 Відповісти
https://censor.net/user/470283 Я мав на увазі не з екрану телевізора і монітора.А вживу.Бо люди сліпо вірять у все,що їм показують.Вже ж не раз були обдурені,але все одно вірять.
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17.05.2020 21:58 Відповісти
Да никто точно еще ничего не знает.Медицина-наука и любит точность,а не предположения.Прежде чем лекарство допустить-его надо минимум 2 года.тестировать на людях.
Вот вам и будут предлогать(на вас тестировать)ваши же"ученые".Конечно от этого может хер отсохнуть или паралич хватить,но "ученые"будут тебе благодарны,а может тебя и наградят...посмертно.
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17.05.2020 22:09 Відповісти
https://censor.net/user/470283 Будуть тестувати добровільно-примусово.
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17.05.2020 22:14 Відповісти
Нет,это им тюрьма пожизненно.
У вас любят разьезжать врачи с чудолекаством(например немецким).
Посмотрел,а оно только для животных,людей им не лечат(но немецкое).
Он тестирование делает-за это деньги получает от фирмы+с людей еще берет.А идут они добровольно.
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17.05.2020 22:27 Відповісти
https://censor.net/user/470283 Вакцинувати будуть усіх.
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17.05.2020 22:32 Відповісти
Для цього мусить бути прийнятий відповідний закон.
Я дуже сподіваюся, що у Канаді до такого маразму не дійдуть.
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17.05.2020 22:53 Відповісти
ВИЧ...давно небыло слышно. Решили КОВИД спидом полирнуть? Усилить впечатление так сказать?
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17.05.2020 22:03 Відповісти
Причём тут СПИД? У померших просто сердце было слабое. Чи лёгкие, чи почки, чи печень. СПИДА нету, всё брехня.
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17.05.2020 22:29 Відповісти
Нет на вас уголовки, мракобесы ******
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18.05.2020 09:38 Відповісти
«Слуги народу» планують узаконити подвійне громадянство ОРДЛО та покарання військових за «агресивну війну»

Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що вже у вівторок депутати можуть прийняти закон про громадянство, яким планують узаконить паспорти, видані в ОРДЛО. Про це нардепка написала на своїй сторінці в Фейсбук. За її словами, у разі прийняття законопроєкту на виборах можна буде голосувати навіть з російськими паспортами. Із ними можна буде пройти й до Верховної Ради України. «Турборежим» в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)», - повідомила нардеп. Вона підкреслила, що в порядку денному також є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну». «Такий собі черговий крок в стилі «треба просто перестати стріляти», правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко», - пише вона. Крім того, «Слуги народу» хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР. Водночас, в порядку денному немає жодного актуального питання щодо коронавірусу та підтримки економіки
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17.05.2020 22:39 Відповісти
Потрібно переставати читати коментарі. Таке враження що ті хто їх пише, страждають болячкою головного мозку.
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17.05.2020 22:40 Відповісти
Запретить секс и наркотики!
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17.05.2020 22:53 Відповісти
В два раза больше умерших, а карантина нет.
В презервативах никто не заставляет ходить, а женщинам чопики ставить, а то не дай Бог.
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17.05.2020 22:56 Відповісти
Чому статистика загальної смертності в Україні по місяцям 2020 року є засекречена . Влада патологічно бреше.
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18.05.2020 07:00 Відповісти
Зачем вы пишете подобные заголовки? Вы буквально написали, что зарегистрировали 5000 новых инфицированных, 733 из них умерли. Почему нельзя написать, что 733 человека из общего количества инфицированных (более 300 тысяч)? Не нужно людей запугивать, люди с ВИЧ живут столько же, сколько и здоровые люди, ЕСЛИ регулярно принимают положенные лекарства. Зачем стигматизировать и без того печальную проблему?
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18.05.2020 09:36 Відповісти
А в Київі пробки
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18.05.2020 20:47 Відповісти
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