Від початку року в Україні виявили понад 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, зареєстрували 733 смерті, зумовлені СНІДом, - ЦГЗ
Від початку року в Україні зареєстровано 5 256 випадків ВІЛ-інфекції, 1 501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 18 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
Зокрема, у квітні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 053 випадки ВІЛ-інфекції, 309 випадків СНІДу і 157 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 1 випадок ВІЛ-інфекції серед іноземців.
"Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років країна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%", - зазначено в повідомленні.
У МОЗ уточнили, що цього року виділено понад 207 млн грн на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, а також догляду та підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ, у всіх регіонах України.
З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я кожної третьої неділі травня у світі згадують людей, які померли від СНІДу.
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Мало ли чего...
Надо педалику идею подкинуть.
Думаю, ухватится.
(из консерватории сообщают)
От огня, на воде, от криминала, от автоаварий... Сотни смертей в сутки.
Зато 60 лярдов на борьбу с коронавирусом!
- У тебя, случайно, СПИДа нет?
- Ну, что ты! Нет, конечно!
- Ну, слава Богу - а то я боялась, что второй раз подцеплю.
Коронавіруси (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Coronaviridae) - родина одноланцюгових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A РНК -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусів , що включає на січень 2020 року 39 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4 видів вірусів, об'єднаних у дві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 підродини https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Letovirinae&action=edit&redlink=1 Letovirinae та https://uk.wikipedia.org/wiki/Orthocoronavirinae Orthocoronavirinae (до яких належить і https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 , який спричинив, згідно з міжнародною медичною термінологією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8 спалах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусної хвороби , що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019 почався в грудні 2019 ). Віруси цієї родини уражають людину, котів, птахів, собак, велику рогату худобу, свиней, кажанів, деяких диких хижих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 ссавців тощо. Вірусний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC геном - завдовжки 26-32 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2 kbp .
Вперше вірус цієї родини був виділений у 1965 році в пацієнта з гострим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C ринітом .
Тому твердження про "щось абсолютно нове,ми з цим ніколи не стикалися" щонайменше - дуже сумнівне, щоб не сказати спекуляційне і маніпулятивне.
Я до того, що він класифікований і геном розшифрований, належить до певної родини. Отже, це не є щось абсолютно нове. За геномом вже можна зробити певні висновки.
З іншого боку, чому жоден інший вірус не спричиняв такої істерії і невиправданих заходів ?
Смертність від нього (ні заражуваність) не є настільки страшними.
Вікі
У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA Борис Люшняк , керівник групи з підготовки до пандемії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США (ця група займається боротьбою з поширенням масових епідемій) доповідав, що людство напередодні всесвітньої епідемії H1N1. Було навіть прораховано скільки може померти людей на всій планеті від цієї недуги - понад 250 тис.
У березні-квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексиці зафіксовано спалах свинячого грипу штаму https://uk.wikipedia.org/wiki/H1N1 H1N1 серед людей. Збудником нової хвороби, що отримала назву північноамериканський (або мексиканський) грип, став вірус «Каліфорнія 04/2009», який утворився з людського вірусу грипу A (підтип H1N1) і частково з декількох штамів вірусу свинячого грипу.
Станом на 26 серпня 2009 р. у всьому світі зафіксовано 253169 підтверджених випадків зараження людей штамом H1N1. Померло 2572 хворих в 134 регіонах світу
З тиждень тому на ЦН була новина: у Китаї новий спалах ковіду - захворіли 17 чоловік ?
Are you serious ?
P.S.Так званим «свинячим грипом» перехворіли 90% населення.Просто,це був не агресивний штам.
Так і ковід не приведе до повного винищення.
Я не заперечую його наявність, але вважаю, що те, що роздули і зробили в світі, бахнули економіку - не є виправданим і співрозмірним з небезпекою від нього.
Серйозно ?
Вибачте, що потурбувала.
Бажаю здоров*я.
P.S.І Вам здоров'я.
"На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека.
Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в будущем" - отметили послы. Вместе с тем дипломаты отметили, что ЛГБТИК-люди остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.
"Новая реальность всемирной пандемии и необходимости уединения в закрытом пространстве через COVID19 привели к значительному росту случаев угроз, преследований и насилия в отношении людей в уязвимом положении, в частности ЛГБТИК-людей.
Мы также обеспокоены тем фактом, что в дебатах в Украине иногда идет атака на ценности инклюзии и толерантности", - говорится в заявлении. Послы выразили готовность поддерживать реформы в Украине и ЛГБТИК-украинцев, их семьи и организации гражданского общества.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381049-es_prizval_ukrainu_protivodejstvovatj_diskriminatsii_lgbt
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Питання - ХТО ?
Не всі компанії її мають для працівників, з іншого боку, теж гарно навчилися економити на цьому: якщо у Вас не постійний статус, а контракт або інше - то забудьте. Якщо постійна посада, спочатку треба відпрацювати випробувальний термін (мін 3 місяці), щоб отримати на неї право. Вона покриває далеко не все і не 100%.
А в Канаді хіба не безкоштовна медицина?
Безкоштовно Ви можете чекати аналізу / МРТ / операції / консультації в спеціаліста місяцями (або роками).
Приватна - дивлячись, що ... Дні, тижні. Там платите. Щось покриє страховка, щось ні. Ви можете мати дві роботи і страховки нема на жодній, бо посада - не постійна. Тоді треба платити свої гроші.
Ще раз: я кажу про страховку від роботи. З зарплати відраховують частину і роботодавець докладає від себе. (Знаю, що окуляри дорогі, знайомі говорили про кілька сотень. Масаж не в кожен план входить, але дорогий)
У багатьох компаніях (серйозних і великих) так економлять: людей просто беруть на контракт, який поновлюється (наприклад, щотри місяці), але цей статус не дозволяє працівнику мати мед.страховку.
Можна йти шукати приватну (індивідуальну чи сімейну), але я чесно не знаю, що там з покриттям мед.послуг, у мене завжди від роботи. Платите і за дітей.
Будь-які планові операції ніхто безкоштовно не зробить. За пологи відкрито називають тарифи, можуть після пологів прийти і сказати, що мало заплатити.
А ще самому потрібно купувати всі ліки, якими держава забезпечує, але десь вони по дорозі *********, а потім в аптеках продаються.
Такий посередник, як страхова компанія такого розкрадання б не допустила.
Сімейного лікаря знайти не просто, бо їх мало і вони вже не можуть брати пацієнтів, там ліміт.
Тоді приходите без-рандеву. Раніше сиділи чекали годинами.
Зараз вони зробили резервування через загальний сайт, але то все одно дурдом.
Виклик швидкої - платний.
Діткам до 10-ти років стомат-допомога безкоштовна (тобто уряд платить дантисту за послуги).
І ніби стомат-клініки приймають так само певну к-ть людей без страховки для базової допомоги.
У мене знайомий так ходив, заплатив якісь 50 доларів, йому зробили рентген, про пломбу не пам*ятаю, здається. Тобто - уряд потім їм відшкодує.
Ті, хто на соц.допомозі, раз на три роки отримують талон на стомат-послуги, але все дуже обмежено.
З того, що чула. Може, щось змінилося.
Я тоже за всё хорошее и против всего плохого.
Клоун не прет,что попрошайку быстро пошлют и опять будет нефть по 110 и газ по 485.
"Інклюзивних" методів соціальної реабілітації коронаінфікованих ще не пропонували?
Тут все Нобелевские лауреаты отдыхают.
Вот вам и будут предлогать(на вас тестировать)ваши же"ученые".Конечно от этого может хер отсохнуть или паралич хватить,но "ученые"будут тебе благодарны,а может тебя и наградят...посмертно.
У вас любят разьезжать врачи с чудолекаством(например немецким).
Посмотрел,а оно только для животных,людей им не лечат(но немецкое).
Он тестирование делает-за это деньги получает от фирмы+с людей еще берет.А идут они добровольно.
Я дуже сподіваюся, що у Канаді до такого маразму не дійдуть.
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В презервативах никто не заставляет ходить, а женщинам чопики ставить, а то не дай Бог.