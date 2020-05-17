ЄС та Австралія закликають до незалежного розслідування походження коронавірусу, їх підтримали 62 держави

Євросоюз і Австралія напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я закликали до ретельного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Ініціатива викликала критику одночасно Китаю та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, підтримали цю пропозицію напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відкривається в понеділок, 62 країни, зокрема Росія, Південна Африка, Велика Британія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Туреччина.

Пані міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прихильники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу зробити висновки, необхідні для захисту здоров'я". Зі свого боку, прессекретар із закордонних зв'язків Ради ЄС Вірджинія Бату-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, і Китай - один із них".

Ініціатива розслідування викликала шалений осуд із боку Пекіна, який звинуватив Австралію, яка першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай. Водночас у пропозиції, яка зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ні Ухань.

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Американські дипломати, зі свого боку, наполягають на жорсткішому формулюванні, яке б закликало до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю. Президент США Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео раніше неодноразово звинувачували Китай у приховуванні інформації про вірус, що, на їхню думку, стало однією з причин пандемії.