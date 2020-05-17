УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 898 64

ЄС та Австралія закликають до незалежного розслідування походження коронавірусу, їх підтримали 62 держави

ЄС та Австралія закликають до незалежного розслідування походження коронавірусу, їх підтримали 62 держави

Євросоюз і Австралія напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я закликали до ретельного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Ініціатива викликала критику одночасно Китаю та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, підтримали цю пропозицію напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відкривається в понеділок, 62 країни, зокрема Росія, Південна Африка, Велика Британія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Туреччина.

Пані міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прихильники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу зробити висновки, необхідні для захисту здоров'я". Зі свого боку, прессекретар із закордонних зв'язків Ради ЄС Вірджинія Бату-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, і Китай - один із них".

Ініціатива розслідування викликала шалений осуд із боку Пекіна, який звинуватив Австралію, яка першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай. Водночас у пропозиції, яка зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ні Ухань.

Читайте також: ВООЗ має підтримати міжнародне розслідування щодо коронавірусу з Китаю, - прем'єр Австралії Моррісон

Американські дипломати, зі свого боку, наполягають на жорсткішому формулюванні, яке б закликало до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю. Президент США Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео раніше неодноразово звинувачували Китай у приховуванні інформації про вірус, що, на їхню думку, стало однією з причин пандемії.

Автор: 

Австралія (427) карантин (18172) розслідування (2265) Євросоюз (13306) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Кацапы в Новосибирске, в центре вирусологии ""ВЕКТОР" 16.09.19 г. был взрыв, лаборатория работала и над коронавирусами. Потом мастерски переложили на китайцев?
показати весь коментар
17.05.2020 22:44
+16
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина

Чует кошка чьё сало съела.
показати весь коментар
17.05.2020 22:06
+13
Тю. В раше 17 сентября 2019 в новосибирске в лаборатории произошел взрыв и пожар.... а уже в конце сентября в новосибирске началась эптдемия "орз"-> пневмония... пртом вспышка была в оренбурге и челябинске... а уже 14 октября московитские зараженные "спортсмены" прибыли на военные соревнования в УХАНЬ!!! Французские и итальянские спортсмены сообщили, что все заболели род конец соревнований... рашу порвут...
показати весь коментар
17.05.2020 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайцы смастерили.
показати весь коментар
17.05.2020 22:04 Відповісти
Кацапы в Новосибирске, в центре вирусологии ""ВЕКТОР" 16.09.19 г. был взрыв, лаборатория работала и над коронавирусами. Потом мастерски переложили на китайцев?
показати весь коментар
17.05.2020 22:44 Відповісти
Через пол Китая облако пролетело прямо в Ухань?
показати весь коментар
17.05.2020 23:37 Відповісти
Зачем облако, достаточно незаметно и умело разбить пробирку с вирусом где-нибудь на уханьском рынке ( в городе-мегаполисе!), а взрыв с Новосибирске устроить для отвода глаз...ну типа нас там нет, это не мы, и во всем виновны какие-то неустановленные вежливые люди...ну дальше вы и так все знаете...
показати весь коментар
17.05.2020 23:54 Відповісти
А что скажете про вспышку пневмонии от вируса SARS-CoV в провинции Гуандун в Китае в 2002-2003 годах?
показати весь коментар
17.05.2020 23:58 Відповісти
коронавірусів є багато, про який саме говориш?
показати весь коментар
18.05.2020 08:47 Відповісти
SARS-CoV . Кстати SARS-CoV-2 ( который и вызывает COVID-19) это мутировавший вирус SARS-CoV.
показати весь коментар
18.05.2020 10:55 Відповісти
значить попередня версія була не така живуча або вдалося локалізувати до того як розповзлося по світу.
показати весь коментар
18.05.2020 12:36 Відповісти
Вирджиния Бату-Хенрикссон ?
показати весь коментар
17.05.2020 22:05 Відповісти
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина

Чует кошка чьё сало съела.
показати весь коментар
17.05.2020 22:06 Відповісти
2020 мав стати для Кремля роком тріумфу. Роком легітимації права лідера на довічне правління.
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо. Полетіли в смітник плани на особисте майбутнє. Захиталися опори під державою. Система, побудована, як бойовий лінкор, який повинен стримувати ворога і переможно завойовувати простір, увійшла в ступор, зіткнувшись з новою і невидимою для неї загрозою. Коронавірус став тією несподіваною гидотою, яка виявилася згубною не тільки для людини, але і для конструкції, створеної для іншого часу. Авторитарне правління раптом продемонструвало нездатність реагувати на загрозу авторитарними методами!
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо
Російська держава, яка орієнтована на великодержавний статус через мілітаризацію, експансію і ядерний кулак, виглядає безпорадною в захисті людського життя - навіть життя правлячого класу.
Президентська вертикаль деренчить, отримуючи зверху хаотичні вказівки. Сам лідер ламає свою вертикаль: центр відмовився від відповідальності, а низи не можуть її взяти, не маючи коштів і волі. Відмова Кремля від директивного прийняття рішень - це підрив держави, скроєної, як піраміда. Зараз ця загроза не відчувається, бо у регіональної еліти немає мужності підняти голос. Але що якщо вона не захоче брати вину за провали центру, коли зіткнеться із зневіреним населенням?
Самодержавство передбачає самотність лідера, піднесеного над народом. Але лідер має бути присутнім на передовій, консолідуючи націю мужністю і вселяючи впевненість своїм баченням. Лідер втрачає магнетизм і силу, коли ховається за лаштунками, що сприймається, як втеча. Всесилля перетворюється в безсилля.
Обраний Кремлем формат зв'язку Путіна з народом - через відео спілкування з галереєю голів, що бубонять - виглядає карикатурою. Кремль ніяк не може намацати, як говорити зі своїм народом в момент екзистенціальної кризи. Самотня літня людина, що приймає 9 травня парад варти на порожньому кремлівському подвір'ї, - це картинка, яку могли створити тільки ті, хто запланував обвалити путінський рейтинг.
Влада зруйнувала новий контракт між Путіним і суспільством: я вам соціальні гарантії, а ви мені довічне правління
У своїй боротьбі з епідемією, Кремль відмовився від розуміння Росії як "соціальної держави", яка повинна забезпечувати рівність і справедливість у розподілі економічних благ (ст. 7 Конституції РФ). Влада зруйнувала новий контракт між Путіним і суспільством: я вам соціальні гарантії, а ви мені довічне правління. Подачки, обіцяні президентом 11 травня, не можуть змінити очевидного: порятунок потопаючих визнано справою рук самих потопаючих.
Падіння ціни на нафту стало ще одним ударом, почавши процес занепаду Росії, як енергетичної наддержави. Руйнується не тільки імперський хребет країни, а й джерело фінансування системи. - Л. Шевцова
показати весь коментар
17.05.2020 23:39 Відповісти
Як склеїти тканину, яка розсипається? Повернутися до ідеї "Росія-Фортеця"? Але незрозуміло, як у такому випадку використовувати фінансові і технологічні ресурси ворога.
Владі потрібна перемога над коронавірусом. Негайно! Влада розуміє, що політика "ні роботи - ні грошей" провокує і обвал, і вибух. Звідси рішення оголосити епідемію завершеною, коли вона ще далека від піку. Але Кремль повинен залишитися чистий: відповідальність за завершення (і його наслідки!) прийматимуть регіони. А якщо не вдасться зіграти в перемогу - що тоді?
Влада розуміє, що політика "ні роботи - ні грошей" провокує і обвал, і вибух. Звідси рішення оголосити епідемію завершеною, коли вона ще далека від піку
Зрозуміло, чому вони так поспішають: треба терміново - поки країна лежить в паралічі - легітимізувати голосуванням довічне правління. Але ось вам пастка: відмова від мети рівносильна політичному самогубству, а продовження безпорадного правління може прискорити його кінець.
Світовий пейзаж ще один головний біль. Начебто радість - Америка відповзає у свою раковину. Значить, зникає привід для ниття щодо американського гегемонізму. Але де взяти нового ворога, який Росії категорично потрібен! Поляки з українцями в цій ролі - занадто принизливо для державної гордині.
Сусідство старого ведмедя і молодого дракона рано чи пізно продемонструє їхню несумісність
Вакуум провокує Китай спробувати свої м'язи. Але китайці не американці. У Китаю своя вікова потреба відповісти на історичні приниження. Сусідство старого ведмедя і молодого дракона рано чи пізно продемонструє їхню несумісність.
Ще недавно Росія раділа, що світ пішов її шляхом і усвідомив цінності суверенності. Але світ буде захищати свій суверенітет і від Росії. А як Росія буде дихати, втративши ресурси розвинених країн? Самій же Росії вже нема від кого захищатися - вона мало кого цікавить і мало хто хоче вчити її демократії.
Російська мрія про багатополярний світ, в якому у кожної держави, яка себе поважає, є своя галактика, виглядає, як майбутній головний біль. Які шанси РФ на те, щоб стати полюсом при приголомшуючій асиметрії потенціалу із Заходом і Китаєм? Де гарантія, що кандидати на роль сателітів у нашій галактиці погодяться бути підтанцьовкою? Погляньте, як Мінськ виробляє незалежні кренделі. Правда, є шанс стати полюсом в другому ешелоні держав. Але як тоді з державним самолюбством?
Хто міг уявити, що кажан в далекому Ухані викличе такі потрясіння і такий обвал честолюбних планів! Російський дредноут продовжує плисти. Капітан покинув місток. Команда не вселяє довіри. Неясно, куди пливемо. Але ясно, що в недавнє благодушне минуле вже не повернутися.
Ох цей бридкий Уханьский кажан... - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/53345/putin-pokinuv-kapitanskij-mistok-rosiya-plive-nevidomo-kudi
показати весь коментар
17.05.2020 23:40 Відповісти
"Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США."

Кто бы мог подумать?
показати весь коментар
17.05.2020 22:07 Відповісти
Что Вас удивляет?
Инициатива вызвала осуждение Пекина, который обвинил Австралию, в политической атаке на Китай.
Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Источник: https://censor.net/n3196079
показати весь коментар
17.05.2020 22:34 Відповісти
Меня - ничего. Мне всё ясно.
показати весь коментар
17.05.2020 22:36 Відповісти
+++
показати весь коментар
17.05.2020 22:51 Відповісти
Я вже в іншій темі писав.В когось з ярих прихильників карантину,є справжній вірусолог з хорошою освітою і практикою? І що він за це все говорить?
показати весь коментар
17.05.2020 22:08 Відповісти
Є https://ukr.lb.ua/society/2020/05/02/456578_ya_bi_rozslablyalasya_intervyu_z.html інтерв'ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні (м. Київ) Людмилою Антоненко .
Там всього потроху - і чого лікарі хворіють, і що вони думають про вірус, і щодо протоколів лікування, і як людей парацетамолом лікують .
показати весь коментар
17.05.2020 23:22 Відповісти
https://censor.net/user/160675 Головнв лікарка це не вірусолог.Та й я казав,щоб були знайомі особисто з вірусологами.
показати весь коментар
17.05.2020 23:26 Відповісти
Трампампам работает на *****, какие ещё вопросы?
показати весь коментар
17.05.2020 22:10 Відповісти
" ... у пропозиції, яка зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ні Ухань."
чувак, где там упоминание о Китае?
И зачем ты брешешь "запад хочет поссориться"? (ты придумал)
показати весь коментар
17.05.2020 22:21 Відповісти
или надеешься что паРашку не вычислят?
не надейся - вычислят...
показати весь коментар
17.05.2020 22:23 Відповісти
Трамп уже сказал, шо нарыли много на Уханьскую лабораторию, додавит их, те сдадут рашку с потрохами.
показати весь коментар
17.05.2020 22:29 Відповісти
где-то встречал статью китайского вирусолога за 2017 вроде год-он там работал над этим вирусом...
показати весь коментар
17.05.2020 22:48 Відповісти
UPS, это тогда кое кому будет страшнее любих санкции.
показати весь коментар
17.05.2020 22:15 Відповісти
Тогда фимы будут подавать иски в суд и сумма бутет с 12 нулями минимум.
Также все переболевшие и умершие.
Хорошая Идея.
показати весь коментар
17.05.2020 22:19 Відповісти
Тю. В раше 17 сентября 2019 в новосибирске в лаборатории произошел взрыв и пожар.... а уже в конце сентября в новосибирске началась эптдемия "орз"-> пневмония... пртом вспышка была в оренбурге и челябинске... а уже 14 октября московитские зараженные "спортсмены" прибыли на военные соревнования в УХАНЬ!!! Французские и итальянские спортсмены сообщили, что все заболели род конец соревнований... рашу порвут...
показати весь коментар
17.05.2020 22:20 Відповісти
"... поддержали это предложение ... 62 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию"

Странно, что нам постеснялись довести позицию Украины.
Поддержали мы это предложение или поддержали США и Китай?
показати весь коментар
17.05.2020 22:22 Відповісти
Шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
17.05.2020 22:23 Відповісти
Китайцы уже достали, все вирусы гриппа, каждый год, с новыми мутациями оттуда. Вот где рептилоиды с масонами сидят! А вы всё ищете откуда...
показати весь коментар
17.05.2020 22:23 Відповісти
Сто лет назад испанский грип говорят тоже пришел из Китая
показати весь коментар
17.05.2020 23:12 Відповісти
А спицыалиств из донецкой резервации на ассамблее не будя?
А то одно шибко грамошное огласило что вирус пошел из 333 секретных лабораторий Украины и укропы выпустили вирус чтобы отменить победобесие.
показати весь коментар
17.05.2020 22:26 Відповісти
Там не столько китайцы виноваты,как пацаки из новосибирской лаборатории "Вектор".
показати весь коментар
17.05.2020 22:28 Відповісти
а че там расследовать то??? китайцы его виростили, по заказу "избраных" выпустили и немножко уменьшили/уменьшат население до управляемого уровня... а то развелось всяких....
показати весь коментар
17.05.2020 22:36 Відповісти
Хе-хе! Трамп и Китай возмущаются! раша молчит,,, пока.
показати весь коментар
17.05.2020 22:37 Відповісти
На воре и шапка корона горит
показати весь коментар
17.05.2020 22:37 Відповісти
А причину происхождения массового психоза и истерии, источники их старта и подогрева, авторов фото траншей с гробами и рефрижераторами, никто не хочет расследовать?
показати весь коментар
17.05.2020 22:39 Відповісти
Чудово !

Китай заївся з Австралією вже раніше. Позиція Штатів теж відома.
Але хотілося б, щоб нарешті хоч якось припинили цю всесвітню істерику.
показати весь коментар
17.05.2020 22:39 Відповісти
Берется анализ у всех кто принимал участие на Олимпиаде в Ухане. Переболели или нет. И дальше картина маслом, какая сборная их привезла. Или это миф, что на Олимпиаде он уже был
показати весь коментар
17.05.2020 22:39 Відповісти
https://defence-line.org/2020/05/meksikanskij-uzhastik/ Мексиканский ужастик

POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 16 ТРАВНЯ, 2020

Если не обращать внимание на то, как с журналистикой дело обстоит в Украине, то можно отметить, что она еще не совсем загнулась, а кое-где показывает очень интересные признаки жизни. Это значит, что кроме тем, которые считаются обязательными в обойме редакционной политики, они поднимают и такое, которое в принципе должно быть интересно. Кроме того, в отдельных случаях, абсолютно независимое и уж точно - никем не ангажированное расследование, может сформировать некий прецедент, отталкиваясь от которого можно будет судить о похожих процессах уже просто по аналогии.

Так, журналисты https://news.sky.com/story/mexico-city-underreporting-covid-19-deaths-sky-news-analysis-finds-11987235 Sky News решились на экспедицию в столицу Мексики, город Мехико, мегаполис с 30 миллионами населения. Поводом для этой экспедиции стала информация с места событий о том, что власть просто чудовищно занижает все показатели жертв коронавируса. Более того, информатор вел речь не об инфицированных, а только о погибших. Похоже на то, что статистика инфицированных ему вообще была не интересна, а вот то, что покойников не просто много, а катастрофически много, он как раз и сообщил.

В общем, группа выдвинулась на место, предварительно договорившись с нужными людьми, которые не просто могли бы рассказать о том, что они лично знают наверняка, но и могли бы показать что-то из того, что прямо бы подтвердило или опровергло информацию информатора. И результаты превзошли все ожидания.

Первое, что бросилось в глаза журналистов, это полное игнорирование населением любых мер безопасности при пандемии. Никакой «социальной дистанции», никаких масок и прочего. Все как было, так и есть. Возможно, это стало следствием политики властей, которые решили не поднимать панику и потому стали резать данные просто в разы. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пояснил гражданам страны, что правительство трудится днем и ночью, а потому - у вируса нет шансов и его со дня на день победят. Причем, судя по тому, что ведущие медицинские чиновники еще в январе предупредили правительства об угрозе вспышки эпидемии, никаких ограничительных мер принято не было и вообще, никакой серьезной программы никто даже не разрабатывал.

Журналисты же получили возможность осмотреть морги, крематории и даже заглянуть в деятельность похоронных компаний, где и увидели, как все обстоит на самом деле. В моргах десятка больниц журналисты обнаружили одинаковую картину. Холодильников для тел уже явно не хватает и трупы сложены просто на деревянные поддоны или лежат на каталках. Девать их банально некуда и они просто складируются штабелями.

Все дело в том, что 30 крематориев столицы работают круглосуточно и поскольку не были рассчитаны на такой поток тел, просто выходят из строя и становятся на срочный ремонт. В среднем, задержка по крематориям составляет около трех суток. То есть, будь это в другое время, тело подлежало бы уничтожению сегодня, но в данной ситуации, когда уже прошли все формальности, необходимые в таком случае, он просто ждет своей очереди трое суток. Журналисты были свидетелями сцены, когда тело перевозилось из морга в крематорий и автомобиль остановили родственники, чтобы вскрыть гроб и убедиться, что тело не подменили. При этом, никто из родственников не надевал ни масок, ни перчаток.

В крематории же были обнаружены аккуратно сложенные стопки гробов, которые не сжигались вместе с телами. Работники пояснили, что вынуждены так поступать, чтобы увеличить пропускную способность печей. Но у расследователей возникло обоснованное подозрение, что гробы используются повторно.

В общем, пообщавшись с медиками, работниками крематориев и похоронных бюро, журналисты пришли к выводу о том, что власть как минимум впятеро занижают смертность от коронавируса. И это при том, что мы о Мексике почти ничего не слышали, в плане пандемии. А ведь есть же еще и Бразилия, которая в стремительном темпе уже далеко обогнала Германию и Францию, выйдя на показатели Италии по числу инфицированных и с 25 тыс официально погибших
.
Все это к тому, что кому-то может показаться, что все уже прошло и можно расслабиться. В таком случае можно сказать лишь одно. Думать можно что угодно, а вот расслабляться - нельзя. Это может слишком дорого стоить.
показати весь коментар
17.05.2020 22:40 Відповісти
Да,да, да. Мы им верим. Кто то под боком у Америку, где стена ещё не построена будет такие шуточки шутить? На дальнего знакомого - Китай прут что на 5 дней позже карантин объявил, а тут сосед через стенку эпидемию скрывает.
показати весь коментар
17.05.2020 23:04 Відповісти
у трампуши у самого ситуация не ахти.у него сейчас главная задача-выборы
показати весь коментар
17.05.2020 23:21 Відповісти
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EC182A46C61A&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
показати весь коментар
17.05.2020 22:41 Відповісти
Соответственно возрастала не только психологическая но уже и политическая и экономическая зависимость от КНР нашего арийского племени, спустившегося с Карпатских гор, помахивая своей дополнительной хромосомой духовности.
показати весь коментар
17.05.2020 23:07 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
показати весь коментар
17.05.2020 22:43 Відповісти
Я знаю одну страну, в которой работают уникальные генетики.
Только им удалось внедрить в организмы русских 47-ю хромосому.
показати весь коментар
17.05.2020 22:45 Відповісти
Все фигня. Кто первый начнет продовать вакцину, тот и придумал
показати весь коментар
17.05.2020 22:50 Відповісти
Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Судя по реакции Пекина, Китаю есть что скрывать.
показати весь коментар
17.05.2020 22:56 Відповісти
Бельгийские врачи устроили акцию протеста для премьер-министра страны Софи Вильмес, организовав «коридор позора и презрения» во время посещения главой государства больницы «Сен-Пьер».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=X0oFzKBHOSs&feature=emb_logo VIDEO
показати весь коментар
17.05.2020 23:07 Відповісти
А мне б захотелось увидеть весь список - где можно? И почему в этом списке нет Украины? Ибо чем тщательней будет расследование, тем лучшие уроки вынесет из корововируса человечество. Бо я карантина больше не хочу, хотя... если снова обрущить цену на нефть для ***** то не возражу.
показати весь коментар
17.05.2020 23:13 Відповісти
Картина мира
ЄС та Австралія закликають до незалежного розслідування походження коронавірусу, їх підтримали 62 держави - Цензор.НЕТ 1693
показати весь коментар
17.05.2020 23:16 Відповісти
А может не коронавирус надо изучать, а труды Бехтерева
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Внушение и его роль в общественной жизни
https://psyfactor.org/lib/behterev2.htm Психические эпидемии в истории
показати весь коментар
17.05.2020 23:18 Відповісти
Коронавирус. Министр здравоохранения марионеточного режима в #Дагестане признал, что заболевших в 4 раза больше чем говорит статистика. В некоторых селах умирают по 5-7 человек в сутки. Официальные болеют 3280 чел., погибли 27. Реально умерло около 700 чел. Больных почти 15 тыс
показати весь коментар
17.05.2020 23:34 Відповісти
Вы фсе врете, нет никакого вируса. И а Педирации фсе под кАнтролем, а в Дагестане тем более. А врачей по каптеркам для профилактики складывают. https://www.youtube.com/watch?v=sYfhS90AzlI
показати весь коментар
17.05.2020 23:54 Відповісти
...холодное помещение...все заболели девочки..
Путин же при осмотре больниці спросил:"как больница?"..
Глав врач ..Космос...
А разве в космосе может біть тепло?
показати весь коментар
18.05.2020 10:35 Відповісти
Ищите кому выгодно - кто больше заработает на этом
показати весь коментар
17.05.2020 23:45 Відповісти
В развитие темы о всемирной афере с коронавирусом. Итак в Украине: 514 умерших на 18291 инфицированных, то есть 2,81%. Думаю, статистика занижена по инфицированным в 5 раз в связи с малым количеством проведенных тестов. Далее по той же официальной статитстике признаной МОЗ около 80% инфицированных переносят С19 на ногах (безсимптомно или с легкими симптомами) и в большинстве случаев даже не обращаются за медицинской помощью к государству. То есть реально инфицированных уже 18291/0,2 = 91455 человек х 5 = 457275 человек, что составляет около 1.2% от общего числа населения что вполне реально как за три месяца короноистерии. Теперь делим 514 умерших на 457 275 инфицированных и получаем реальную летальность С19 (ибо легко переболевшие явно не могли умереть от С19): 514/457275 = 0,00112х100% = 0,112%. Установленная летальность от сезонного гриппа 0,25% от инфицированных. Вот и получается что реальная смертность от С19 в два с лишним раза ниже чем от обычного гриппа!!!! Мне кажется, что истерия с этим коронавирусом - есть глобальная манипуляция группы международных аферистов мировым сообществом с целью быстро и много заработать на запуганных идиотах (населении). Как-то так...
показати весь коментар
17.05.2020 23:48 Відповісти
62 страны, включая Россию = значит дело гиблое и тухлое
показати весь коментар
18.05.2020 01:31 Відповісти
Не подумали кацапы, против китая,единственного своего партнера хвост подняли.
показати весь коментар
18.05.2020 02:47 Відповісти
Им сейчас главное ответственность на заклятых друзей спихнуть.
показати весь коментар
18.05.2020 08:44 Відповісти
 
 