Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська 17 травня вкотре обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Піски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу один український захисник зазнав кульового поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - наголошується в повідомленні.

У пресцентрі наголошують, що злочинні дії ворога не залишилися безкарними: "Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

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Нагадаємо, згідно зі зведенням ОС, станом на 18:00 17 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.