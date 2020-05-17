Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр
Російсько-окупаційні війська 17 травня вкотре обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Піски.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"Противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу один український захисник зазнав кульового поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - наголошується в повідомленні.
У пресцентрі наголошують, що злочинні дії ворога не залишилися безкарними: "Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".
Нагадаємо, згідно зі зведенням ОС, станом на 18:00 17 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
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Слушала вчера его интервью В ПРЯМОМ ЭФИРЕ БЕЗ КУПЮР на Экспрессо тв
На вопрос ведущей про Минск и новую переговорную группу от Украины он ответил « это ответственность офиса президента , а мы мол будем наблюдать»
ЭТО ГОЛОВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ? Это тот , кого выбрали руководить страной? ЖТО МОЯ ХАТА С КРАЮ ?
Гнать его надо из Рады
Что бы снизить наши потери, нужно больше убивать русских оккупантов. Это аксиома!
Убей всех русских захватчиков!
•Буквы
Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.
"Турборежим" в худших проявлениях возвращается. Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
"Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
Также "слуги народа" хотят на законодательном уровне взять под контроль комиссию по отбору директора ГБР. Сюмар подчеркнула, что в повестке дня нет ни одного актуального вопроса по коронавирусу и поддержке экономики.
Юрій Бутусов нагадав на своїй сторінці в «Фейсбук», що Савік Шустер спочатку свого політичного ток-шоу показав фрагмент відеозапису, яку добули бійці 93-ї бригади. За словами журналіста, на записи зображена група російського спецназу, яка прибула на Донбас, щоб вистежувати і знищувати українських військових.
Бутусов підкреслив, що до цих пір цей відеозапис не прокоментував ні Володимир Зеленський, ні хто-небудь з вищого керівництва країни. Президент України реально ховається від відповідальності за долі підлеглих йому бійців, хоча вони продовжують гинути, поки глава держави розповідає українцям про світ, який він нібито побачив в очах Путіна.
На фронті гинуть бійці, які відрізали для себе будь-які компроміси з Росією, і готові пожертвувати життям, щоб Україна стала дійсно незалежною, а в тилу люди намагаються домовитися з ворогом. Тим часом Путін посилає на Донбас елітний спецназ, оскільки ніякі «ополченці» насправді воювати проти України не можуть. Там воює регулярна армія РФ, а «ополченці» - це так, театральна постановка, фікція.
Хотя, все слышали о площадке, но мало кто знал, что их две
...
Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.
Там Юрий Бутусов у себя на странице написал правду о реальном положении в армии и на войне. Я прокомментировал.
Об этом около часа назад сообщил в Фейсбуке известный волонтер иобщественный активист Юрий Касьянов.
Выношу этот коммент к себе в ленту:
Юрий Бутусов, а что нового ты сообщил?.. В чём новизна этих «откровений» и почему тысячи лайков?..
Неужто наше народонаселение, исправно голосующее каждые пять лет за новых добрых царей, не знает, что творится в армии и на фронте?..
И почему ты лично думал, что с приходом Зеленского и Хомчака что-то изменится в лучшую сторону?..
В честных ответах на эти вопросы и кроется сермяжная правда. Потому что действительно - наше инфантильное (в абсолютном большинстве) народонаселение совершенно не знает реального положения дел в армии и на фронте. И знать не хочет. Хочет, чтобы какие-то доблестные «профессионалы», независимо от населения (достаточно, что население платит налоги), кровью и потом своим охраняли и защищали мелкий мещанский мирок населения, которое ни за что в армию не пойдёт и умирать не будет, ведь оно голосует и платит налоги (хм!), и может, разве что, сходить поглазеть на парад и пройтись с факелами по Киеву раз в году.
Этому населению, по большому счёту, до лампочки, в какой стране жить, ведь оно и так наполовину живёт в Польше, Италии, России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и в ценах на тарифы и продукты… И кто правит в стране - населению тоже, если разобраться, всё равно, поэтому выбирает население себе правителей ровно так же, как одежду и продукты - лишь бы было поярче, послаще, пожирнее.
Выбирает по рекламной картинке, как стадо баранов; потому что они и есть, давай уже по-честному, - стадо баранов, не желающее брать на себя никакой ответственности. А этим, безусловно, пользуются яркие, сладкие, жирные проходимцы, авантюристы и попросту разбойники, которые и становятся правителями, потому что именно они отвечают запросам населения.
Так чего удивляться тому, что прошлый президент был трус, и нынешний - трус; разве население изменилось?.. Избиратели те же. А какой президент, такой и главнокомандующий, и начальник Генштаба. Война им так же противна, как и населению. Армия так же нужна, как она нужна населению.
Круг замкнулся. Удивляться нечему. Все годы независимости было так. Потому что все годы независимости население выбирает по рекламе себе придурков, которые плоть от плоти самого населения.
Иначе и быть не может, когда в стране нет среднего класса, нет ответственных граждан, нет известных, волевых политиков уровня Ататюрка, способных вытащить это население за волосы, за шкирку из средневекового крепостнического, нищенского и безответственного состояния, выпороть по дороге, поставить в строй, и подтолкнуть в светлое ответственное будущее.
Похоже на коммунистическую утопию?.. А не утопия жить в 21 веке в центре Европы в средневековой по своей сути стране, в которой мало кто считает себя гражданином, а по факту таковыми являются единицы?..
Как видим, Юрий Касьянов считает, что текст Юрия Бутусова о невиданном ранее бардаке в украинской армии - правда.
Увы, еще один вывод Касьянова - относительно народа, выбравшего Зеленского, а ранее Порошенко (а еще раньше - Януковича) - тоже очень похож на правду…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381064-potomu_chto_tupoj_narod_vybiraet_pridurkov_kasjjanov_prokommentiroval_tekst_butusova_o_bardake_v_armii
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https://twitter.com/tZEinform/status/1261519837559427073?s=20 Сводка ситуации за 15 мая 2020 года Сообщение военной комиссии tZe 14 артобстрелов за сутки, при полном отсутствии противодействия.
https://twitter.com/tZEinform/status/1262081267597742080?s=20 9:03 PM · 17 мая 2020 г. В стране три учения с применением боевого оружия. На боевых позициях - 10 обстрелов и НОЛЬ ответов !
Таковы, по данным командования операцией Объединенных сил, подтвержденные потери боевиков за первый месяц весны.
пи.....дитвыдумывает? Поди пьяный был. данным командования операцией Объединенных сил всего 7 обстрелов за день, и то по всей линии. Не верь своим ушам.
В районе Песок.