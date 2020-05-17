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Активісти збирають гроші на завершення фільму про несправедливо засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Для завершення зйомок фільму Крістіано Тінацці й Ольги Токарюк про несправедливо засудженого до 24 років ув'язнення в Італії нацгвардійця Віталія Марківа залишилося зібрати €4000.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook естонського вченого українського походження Євгена Цибуленка.

Він підкреслив, що важливо, щоб фільм вийшов до початку розгляду апеляції.

"Значну частину суми вже зібрано, зокрема в Україні вже зібрали 300 тисяч гривень і майже €18 тисяч у Європі. Залишилося зібрати €4000", - зазначив Цибуленко.

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До посту він прикріпив посилання на збір коштів.

Активісти збирають гроші на завершення фільму про несправедливо засудженого в Італії нацгвардійця Марківа 01

Нагадаємо, 12 липня минулого року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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Початок апеляційного процесу в суді Мілана у справі Віталія Марківа заблоковано через поширення коронавірусу.

16 лютого 2020 року в італійському парламенті презентували фільм про справу засудженого в Італії нацгвардійця. Над ним упродовж восьми місяців працювала група з трьох незалежних італійських репортерів та української журналістки.

Знімальна група фактично провела своє розслідування трагічного інциденту з участю безпосередніх очевидців.

До фільму залучили також фахових військових експертів, які дають технічні характеристики зброї та стверджують, що з місця перебування Марківа і за допомогою його автомата АК74 фізично не можна було бачити людей на відстані понад півтора кілометри і ця зброя не мала оптичного збільшувача.

Провівши детальний картографічний аналіз місцевості, фахівці дійшли висновку, що з гори Карачун (місця дислокації українських сил) взагалі не було чіткої видимості місця, де загинуло двоє іноземців. Демонстровані у фільмі матеріали свідчать, що нацгвардієць Віталій Марків не міг бути причетним до загибелі Роккелі і Миронова.

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Автор: 

Італія (1564) фільми (280) Марків (178)


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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.

Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
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17.05.2020 23:20
+2
800 тыс гр на документальный фильм недостаточно? Или там собираются сниматься звезды Голливуда?
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18.05.2020 00:02
+2
Хорошее дело. Справедливость должна быть восстановлена.
Пожалуй, подкину немного.
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18.05.2020 01:30
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRQheeDiG4NDKI3UtNZmoKJjuFTUCgi41WrWG-oydryZbwJ5WDXXf6WsTTFM09Sf18&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.

Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
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17.05.2020 23:20 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5472978-ubiystvo-silovikov-na-maydane-sud-zaochno-arestoval-podozrevaemogo.html Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого ...после красного переворота в в 1917года,много участников революции были обвинены во всяких движениях и расстреляны
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17.05.2020 23:26 Відповісти
А мы точно новость о Маркиве обсуждаем?
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17.05.2020 23:33 Відповісти
Коронавирус. Министр здравоохранения марионеточного режима в #Дагестане признал, что заболевших в 4 раза больше чем говорит статистика. В некоторых селах умирают по 5-7 человек в сутки. Официальные болеют 3280 чел., погибли 27. Реально умерло около 700 чел. Больных почти 15 тыс
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17.05.2020 23:35 Відповісти
Чому до цієї пори той Італієць не був визнаний террористом українською фемідою?
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17.05.2020 23:45 Відповісти
На якій підставі?
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17.05.2020 23:51 Відповісти
Невже у Авакова немає 4 тис. євро?
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17.05.2020 23:50 Відповісти
800 тыс гр на документальный фильм недостаточно? Или там собираются сниматься звезды Голливуда?
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18.05.2020 00:02 Відповісти
А до влади не зверталися ?
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18.05.2020 01:00 Відповісти
Можно еще у Ахметова попросить занести с виллы на Лазурном берегу итальянскому прокурору в Ломбардии.
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18.05.2020 02:46 Відповісти
Раз такое дело..неужели нельзя просто снять фильм, а потом с проката возместить? Или всем вовлеченным в создание фильма поволонтериться слегка, на пример? Обратиться в американское посольство, в конце концов с требованием выделить средства? Или к гильдии кинорежисеров Польши...те то точно профинансируют.
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18.05.2020 01:01 Відповісти
Хорошее дело. Справедливость должна быть восстановлена.
Пожалуй, подкину немного.
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18.05.2020 01:30 Відповісти
я пробовал через указаную платформу сделать платеж и он не прошел((
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18.05.2020 11:08 Відповісти
 
 