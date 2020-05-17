Активісти збирають гроші на завершення фільму про несправедливо засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Для завершення зйомок фільму Крістіано Тінацці й Ольги Токарюк про несправедливо засудженого до 24 років ув'язнення в Італії нацгвардійця Віталія Марківа залишилося зібрати €4000.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook естонського вченого українського походження Євгена Цибуленка.

Він підкреслив, що важливо, щоб фільм вийшов до початку розгляду апеляції.

"Значну частину суми вже зібрано, зокрема в Україні вже зібрали 300 тисяч гривень і майже €18 тисяч у Європі. Залишилося зібрати €4000", - зазначив Цибуленко.

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До посту він прикріпив посилання на збір коштів.

Нагадаємо, 12 липня минулого року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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Початок апеляційного процесу в суді Мілана у справі Віталія Марківа заблоковано через поширення коронавірусу.

16 лютого 2020 року в італійському парламенті презентували фільм про справу засудженого в Італії нацгвардійця. Над ним упродовж восьми місяців працювала група з трьох незалежних італійських репортерів та української журналістки.

Знімальна група фактично провела своє розслідування трагічного інциденту з участю безпосередніх очевидців.

До фільму залучили також фахових військових експертів, які дають технічні характеристики зброї та стверджують, що з місця перебування Марківа і за допомогою його автомата АК74 фізично не можна було бачити людей на відстані понад півтора кілометри і ця зброя не мала оптичного збільшувача.

Провівши детальний картографічний аналіз місцевості, фахівці дійшли висновку, що з гори Карачун (місця дислокації українських сил) взагалі не було чіткої видимості місця, де загинуло двоє іноземців. Демонстровані у фільмі матеріали свідчать, що нацгвардієць Віталій Марків не міг бути причетним до загибелі Роккелі і Миронова.

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