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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін

Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін

Україна може звернутися до міжнародних арбітражів, зокрема в Міжнародний суд ООН, якщо переговори у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, один із треків, який стосується авіакатастрофи, - переговори щодо об'єктивного і неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів у майбутньому і щодо компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та державі Україна.

"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема в Міжнародний суд ООН. Йдеться не лише про Україну, а про єдиний фронт держав: Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану й України", - сказав Єнін.

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За словами дипломата, є також трек технічного розслідування.

"Є відповідний орган у системі державного управління України, який відповідальний за технічне розслідування. Представники цього органу декілька разів були в Ірані, брали участь у певних попередніх етапах цього розслідування. Воно рухається, поки що не настільки швидко, як хотілося б. Зокрема, в цій площині лежить зчитування і розшифровка так званих чорних скриньок", - пояснив заступник голови МЗС.

Він розповів, що "у світі наразі буквально кілька держав, у яких є відповідне програмне забезпечення та відповідна експертиза".

"Ба більше, ми вже відпрацювали відповідну технологічну можливість проведення зазначеної експертизи на території Франції. Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і співпрацюватиме з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи", - підкреслив Єнін.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Автор: 

Іран (2007) розслідування (2265) розбиття (296) Єнін (348) Міжнародний суд ООН (166)


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Топ коментарі
+5
У зеленого кодла саме так - все що завгодно, з ким завгодно, проти кого завгодно, коли завгодно, де завгодно, аби тільки не казати правду про злочинства рашки в Україні.
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17.05.2020 23:49
+3
Уже в тупике
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17.05.2020 23:45
+3
Эти переговоры в тупике с самого начала. С того самого момента, когда четырежды уклонист сталь играть роль трусливой шавки. Ему говорят: "Сбили ракетой", а он, вонючка, мямлит: "Человеческий фактор"...
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18.05.2020 00:13
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Уже в тупике
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17.05.2020 23:45 Відповісти
У зеленого кодла саме так - все що завгодно, з ким завгодно, проти кого завгодно, коли завгодно, де завгодно, аби тільки не казати правду про злочинства рашки в Україні.
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17.05.2020 23:49 Відповісти
Що йому каже *****, те він і робить.
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17.05.2020 23:52 Відповісти
Що так буде, було зрозуміло з самого початку. Якби могло б бути інакше, рашка б зеленського так не вкладалася.
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17.05.2020 23:54 Відповісти
Это сильное заявление
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17.05.2020 23:49 Відповісти
ООН=СпортЛото , кулитолк?
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17.05.2020 23:53 Відповісти
В чём проблема? Когда в 1988 американский крейсер завалили иранский пассажирский борт, то Штаты даже не признали своей вины. Просто выплатили компенсации и всё. Здесь Иран полностью признал вину, извинился, согласился на компенсацию. Чего ещё надо?
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17.05.2020 23:54 Відповісти
Ещё надо чтобы некто переименовал свои мозги на "задница" потому что они не понимают что двугривенный это не компенсация а насмешка.
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17.05.2020 23:59 Відповісти
Ну так и надо заявить о своих требованиях в цифрах, а не тянуть кота за... хвост.
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18.05.2020 00:01 Відповісти
Заявляли, ты с анабиоза вышел?
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18.05.2020 00:19 Відповісти
Ну так назови это число. Не стесняйся!
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18.05.2020 00:25 Відповісти
тебе надо ты и назови
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18.05.2020 00:31 Відповісти
Минуточку. Ты постом выше заявлял, что я с анабиоза вышел и нихрена не знаю, а ты знаешь. Ну так скажи, хренли выделываешься?
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18.05.2020 00:37 Відповісти
Брехунок, я нигде не писал, что знаю.
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18.05.2020 00:39 Відповісти
Не связывайся, разве не видишь, откуда он.
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18.05.2020 08:21 Відповісти
може виплатити хоча б?
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18.05.2020 05:34 Відповісти
Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін - Цензор.НЕТ 1572
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18.05.2020 07:28 Відповісти
Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін - Цензор.НЕТ 8263
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18.05.2020 07:30 Відповісти
Эти переговоры в тупике с самого начала. С того самого момента, когда четырежды уклонист сталь играть роль трусливой шавки. Ему говорят: "Сбили ракетой", а он, вонючка, мямлит: "Человеческий фактор"...
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18.05.2020 00:13 Відповісти
Не с этим циркачом с КВНа
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18.05.2020 00:18 Відповісти
ООН примет резолюцию, на которую всем насрать. И что дальше?
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18.05.2020 00:18 Відповісти
"С уваженьем.Дата.Подпись.
Отвечайте,а не то-если вы не отзоветесь
Мы напишем в "Спортлото".
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18.05.2020 05:16 Відповісти
В Украине нет президента, а какое чмо подзаборное, что оно может сделать, только несуразное мямлить и видосики писать! Он думал, что будет в лучах вечной славы, как Юлий Цезарь, а тут сразу дерьмом облили, оно и скокошилось до уровня микробы. А гнусавить, как он и обезьяну можно научить.
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18.05.2020 00:24 Відповісти
...а то будет, как в Одессе...
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18.05.2020 00:30 Відповісти
какое "разбился"?
в реальном времени нашему лидеру показали, что может случиться с его самолетом на обратном пути, если будет брыкаться, аятоллы там в общем обеспечении
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18.05.2020 01:16 Відповісти
Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик. А что уже не зашли в тупик ...никакого прогресса в этих переговорах..
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18.05.2020 02:42 Відповісти
це згадка для тих довбнів які кричали ,що такого Зеленський не спустить, и ящик і весь світ сколихне,- втерся і править далі як нічого і небуло
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18.05.2020 06:32 Відповісти
31 октября 2015 года российский лайнер стартовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Сотрудник аэропорта, завербованный террористами на борт пронес бомбу.Кто и как пронес, до сих пор не выяснили. В результате - теракт и все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы А321 был теракт. Но, Египет до сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм",
расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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18.05.2020 06:47 Відповісти
 
 