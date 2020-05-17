Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін
Україна може звернутися до міжнародних арбітражів, зокрема в Міжнародний суд ООН, якщо переговори у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, один із треків, який стосується авіакатастрофи, - переговори щодо об'єктивного і неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів у майбутньому і щодо компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та державі Україна.
"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема в Міжнародний суд ООН. Йдеться не лише про Україну, а про єдиний фронт держав: Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану й України", - сказав Єнін.
За словами дипломата, є також трек технічного розслідування.
"Є відповідний орган у системі державного управління України, який відповідальний за технічне розслідування. Представники цього органу декілька разів були в Ірані, брали участь у певних попередніх етапах цього розслідування. Воно рухається, поки що не настільки швидко, як хотілося б. Зокрема, в цій площині лежить зчитування і розшифровка так званих чорних скриньок", - пояснив заступник голови МЗС.
Він розповів, що "у світі наразі буквально кілька держав, у яких є відповідне програмне забезпечення та відповідна експертиза".
"Ба більше, ми вже відпрацювали відповідну технологічну можливість проведення зазначеної експертизи на території Франції. Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і співпрацюватиме з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи", - підкреслив Єнін.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
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в реальном времени нашему лидеру показали, что может случиться с его самолетом на обратном пути, если будет брыкаться, аятоллы там в общем обеспечении
расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.