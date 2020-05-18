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Новини Коронавірус і карантин
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Гриценко про зростання експорту медтоварів з Китаю: Пандемія показала, що реальний сектор економіки має стати базовим і пріоритетним

Гриценко про зростання експорту медтоварів з Китаю: Пандемія показала, що реальний сектор економіки має стати базовим і пріоритетним

Лідер партії "Громадянська позиція" та екскандидат у президенти Анатолій Гриценко закликав звернути увагу на реальний сектор економіки.

Про це політик написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На $20 млрд зріс експорт медичних товарів з Китаю лише за 2,5 місяця. Ключове слово - товарів! Цих товарів, так само, як і виробничих потужностей для їхнього швидкого випуску, не виявилося не лише в Україні. Найбільше медичних товарів у Китаї закупили США, ФРН, Франція, Італія і Японія, тобто економічно (здавалося) потужні країни "Великої сімки"", - наголосив він.

Читайте: 80% підприємств України працювали під час карантину, - Шмигаль

Гриценко закликав звернути увагу "на величезні обсяги товарів, які Китай прискорено експортував":

- 509 млн масок;
- 216 млн захисних костюмів;
- 810 млн пар окулярів;
- 162 млн нових тестів на коронавірус;
- 727 тис. апаратів ШВЛ;
- 264 млн інфрачервоних термометрів;
- 10 млн пар хірургічних рукавичок...

"Пандемія, окрім іншого, показала: саме реальний сектор економіки, технології і промислове виробництво, є базовим і пріоритетним. А де немає - має стати базовим і пріоритетним", - зауважив він і нагадав, що в Програмі Уряду Гончарука слово "промисловість" було відсутнє взагалі, а програми Уряду Шмигаля як такої взагалі немає, "надісланий до ВР проєкт депутати назвали "рефератом" і відправили назад, для доопрацювання".

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"А тим часом, поки в нас горе-урядовці щось пишуть/доопрацьовують, той, хто має потужний і робастний промисловий сектор - зараз на коні й завжди буде на коні", - наголосив політик.

Гриценко про зростання експорту медтоварів з Китаю: Пандемія показала, що реальний сектор економіки має стати базовим і пріоритетним 01

Читайте: Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) карантин (18172) Китай (4501) економіка (926) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным - Цензор.НЕТ 6424
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18.05.2020 00:49
+9
Берите выше, завхозом на склад залежалых товаров.
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18.05.2020 00:54
+8
Сцяний полковник мітить на посаду голови сільради?
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18.05.2020 00:42
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Сцяний полковник мітить на посаду голови сільради?
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18.05.2020 00:42 Відповісти
Берите выше, завхозом на склад залежалых товаров.
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18.05.2020 00:54 Відповісти
Завыли койоты в лунную ночь.
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18.05.2020 03:18 Відповісти
Реальный сектор экономики? Нас всех залечат до смерти. Если я не хочу в супермаркете покупать лапшу, я ее не куплю. А товарам медицинского назначения нужен рынок сбыта, и в нас все это будут запихивать, под предлогом нашего же блага. У меня мать - покойница померла под первой же капельницей, когда пошла в больницу по ее выражению, для профилактики. А не пошла бы в больницу, до сих пор была бы жива.
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18.05.2020 08:02 Відповісти
О, прибічник лікування в знахарок і гадалок та навчання за методичками кремлівських тролів приповзло.
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18.05.2020 09:15 Відповісти
и начинаешь задумываться, кому была выгодна эта пандемия
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18.05.2020 00:48 Відповісти
Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным - Цензор.НЕТ 6424
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18.05.2020 00:49 Відповісти
Це зетерор, це злочин проти України та українців !!!)))
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18.05.2020 00:52 Відповісти
Один в один фото из рашки видел только были горы огурцов и редиска, тоже фермерский и тоже на свалке
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18.05.2020 01:21 Відповісти
Горы гниющего зерна в голодомор напомнило.
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18.05.2020 08:07 Відповісти
Снесся Грицацуев. Иди ещё разок Зелёнку протестируй на готовность к президентству.
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18.05.2020 00:53 Відповісти
Да-а-а! Якби вітчима Разумкова,чоловіка Мостової поставили керувати,ото б економіку розкрутив !
Гриценко о росте экспорта медтоваров из Китая: Пандемия показала, что реальный сектор экономики должен стать базовым и приоритетным - Цензор.НЕТ 1573
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18.05.2020 00:56 Відповісти
Всё верно. У кого промышленность - тот король, у кого юристы, стилисты, юмористы, режиссёры, менеджеры - король до первого кризиса.
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18.05.2020 01:01 Відповісти
Украине не позволят провести индустриализацию, поэтому все эти призывы - пустой звук.
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18.05.2020 01:40 Відповісти
Для индустриализации разрешения не надо. Просто некому. Клоун проведент? МИли санитар?
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18.05.2020 02:13 Відповісти
Для того, щоб працював реальний сектор економіки необхідно багато чого змінити. Краще би Гриценко звернув увагу на програму Шмигаля, яку той нещодавно презентував. Там Шмигаль передбачив 500 тис робочих місць по 6000 грн. Тобто будувати дороги за 6000 грн. Ось такий пропонується реальний сектор економіки.
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18.05.2020 01:03 Відповісти
Є єдиний вірний критерій оцінки дії уряду країна ,це рівень життя народа країни !!!!))
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18.05.2020 01:08 Відповісти
Неправильно. Сырьевая экономика, типа как в РФ, очень ненадежная вещь.
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18.05.2020 01:42 Відповісти
А в рф нема стабільного і багатого життя більшості населення. Лікарі в окупованому Криму отримують 12,5 тис рублів (5000 грн). Так, що приклад рф є невдалим.
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18.05.2020 01:46 Відповісти
Почему это неудачный? Я беру среднюю зарплату по РФ и она нормальная, хотя там все на сырье держится и сейчас они только за счёт запасов живут, сколько у них так получится - неизвестно. А на счёт конкретных зарплат у конкретных профессий - это не показатель. Можно взять Коболева с его миллионами и санитарка на минималке, а средняя всеравно 6-8 тысяч гривен
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18.05.2020 01:51 Відповісти
Невдала тому, що середня зарплата в рф не говорить про зарплату більшості населення цієї недоімперії. У нас теж в Києві середня зарплата непогана, а багато людей живуть погано. Бо середня зарплата рахується разом із депутатськими зарплатами. Треба говорити про поширену зарплату більшості населення.
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18.05.2020 01:55 Відповісти
Если Али Хасан сделал акцент на дармовой рабочей силе с зарплатой чуть выше 300 баксов,то согласен.Просто современное развитое государство без хорошей системы дорог и транспортных развязок,это нонсенс.Хорошие дороги в государств,что хорошие кровеносные сосуды любого живого организма.Не будет этих сосудов,организму каюк.
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18.05.2020 09:48 Відповісти
"Пандемия показала, что реальный сектор экономики находится в Китае" - Гриценко.
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18.05.2020 01:08 Відповісти
КОму он всрался реальный сектор и тупое производство. Пора уже отходить от совкового мышления категориями колхоза, производства и заводов. Никакие заводы и реальный сектор нах не нужны. Рулят исключительно те кто толкает технологии, а не тупая раб сила на заводах и колхозах.Бабки основные кстати тоже зарабытывают не рабы на заводах, а те кто толкает прогресс. А производство вторично и может быть где угодно, хоть у чукчей хоть и нигеров в Африке..без разницы.
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18.05.2020 01:23 Відповісти
Ну да, американский президент Обама после захвата Крыма говорил то же самое, что сейчас прогресс и нужны не производства, а технологии и добавил, что в современном мире и территория не имеет того значения, как раньше. Только вот они в своих штатах Калифорния и Техас мгновенно пресекают даже намеки на выход из состава США, при этом ещё громче начиная кричать о демократии и свободе слова.
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18.05.2020 01:47 Відповісти
Ну не скажи.
TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США.
Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила о намерении вложить $12 млрд в строительство новой полупроводниковой фабрики в Аризоне, США. Фабрика создаст до 1600 рабочих мест и будет производить продукцию для американских компаний, уменьшив зависимость от китайских поставщиков.

В соответствующем пресс-релизе TSMC заявила, что «этот проект имеет исключительно важное стратегическое значение для стимулирования развития динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям производить свои передовые полупроводниковые продукты в Соединенных Штатах».Завод будет построен в течение девяти лет, а выпуск полупроводниковой продукции на нем будет осуществляться по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году, а первые линии заработают уже в 2024 году. Изготовленные на это заводе чипы будут применятся в бытовой электронике, включая смартфоны, а также в системах защиты высокого класса.Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что чипы TSMC будут использоваться везде - от базовых станций 5G до истребителей F-35.https://itc.ua/news/tsmc-vlozhit-12-mlrd-v-novyj-zavod-po-vypusku-5-nm-produkczii-v-ssha/
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18.05.2020 09:54 Відповісти
Жаль, що Ігор Л вже спить.
А то б він нам все розтолкував.
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18.05.2020 01:56 Відповісти
Він би усе перекрутив. Опоненти треба, але не такі, що брешуть і перекручують.
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18.05.2020 02:00 Відповісти
Ігор Л у нас спешел. Без нього ніззя.
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18.05.2020 02:01 Відповісти
Ну, чого "спить"?!... Тут, років два тому, крутився поголос, що "Ігор Л" - це і є "Грицько"... "Замашки прожектерські" дуже схожі...
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18.05.2020 06:17 Відповісти
придумали лохам "пандемію " і під шумок всьому світу ******** свої маски .шевеели нікому нахрен не потрібні .глючні термометри.ТА ПРОКИНЬТЕСЯ ВЖЕ НАРЕШТІ ,БАРАНИ!!!
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18.05.2020 02:13 Відповісти
Супутку накопав? Тепер здавай і отримуєш 10 грн!
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18.05.2020 02:26 Відповісти
Про що ви .шановний?
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18.05.2020 12:11 Відповісти
Ха-ха, вот это я понимаю - многоходовочка по-китайски в условиях торговой войны с США. Путлер в сравнении с Си Дзиньпином - лошара, подносящий чемоданы)
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18.05.2020 02:28 Відповісти
Я не зрозумів, а що, вибори скоро? Я щось пропустив?
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18.05.2020 06:52 Відповісти
Все наши правительства ориентированы только на нереальный сектор экономики, деятельность которого описывается так: "купить и перепродать".
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18.05.2020 06:58 Відповісти
- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. - Учитесь.
"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик. Источник: https://censor.net/n3196086
Роба́стность (англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:robustness#English robustness ← robust твёрдый) - свойство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 статистического метода , характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) выбросов , устойчивость к помехам.

Выбросоустойчивый (робастный) метод - метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 выборки .
Шумные аплодисменты, местами переходящие в овации. Все встают. Массово скандируют "Гриценко - наш президент"
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18.05.2020 07:00 Відповісти
Местные выборы на носу ,вот и появились всякие пидо.....ы ,нацжены ,все патриоты ,а я хотел вас всех спросить ,до этого вас всех все устраивало?
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18.05.2020 07:16 Відповісти
і яке лайно той Китай розпродав спочатку зриголеть...
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18.05.2020 07:53 Відповісти
Нужно было голосовать за Анатолию Гриценко, а не за Слугу Олигархов и Кремля, т.е. Врага Народа !!! "Олигархат нужно уничтожить как класс! Ни одного олигарха!"- один из базовых пунктов программы Гриценко.
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18.05.2020 08:04 Відповісти
Гриценко - єдиний з політиків, кого путін засудив до тривалого терміну ув'язнення. Бо на думку путіна, Гриценко - зрадник. Він зрадив совєцькому союзу. Але то дрібниці. Він першим із політиків вищої ланки зрадив вєлікій скрєпі - мишебратству. За це його ненавидять всі мишебратья України. Йому українські совки ніяк не можуть забути, як він ще на початку нульових першим завляв, що стратегічний противник - московія, а союзник НАТО.
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18.05.2020 08:37 Відповісти
Вчера в Одессе купил маску из Китая за 19 грн в аптеке. Которая стоила до этого карантинного безумия 1.65 грн.
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18.05.2020 10:03 Відповісти
 
 