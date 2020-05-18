Гриценко про зростання експорту медтоварів з Китаю: Пандемія показала, що реальний сектор економіки має стати базовим і пріоритетним

Лідер партії "Громадянська позиція" та екскандидат у президенти Анатолій Гриценко закликав звернути увагу на реальний сектор економіки.

Про це політик написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На $20 млрд зріс експорт медичних товарів з Китаю лише за 2,5 місяця. Ключове слово - товарів! Цих товарів, так само, як і виробничих потужностей для їхнього швидкого випуску, не виявилося не лише в Україні. Найбільше медичних товарів у Китаї закупили США, ФРН, Франція, Італія і Японія, тобто економічно (здавалося) потужні країни "Великої сімки"", - наголосив він.

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Гриценко закликав звернути увагу "на величезні обсяги товарів, які Китай прискорено експортував":

- 509 млн масок;

- 216 млн захисних костюмів;

- 810 млн пар окулярів;

- 162 млн нових тестів на коронавірус;

- 727 тис. апаратів ШВЛ;

- 264 млн інфрачервоних термометрів;

- 10 млн пар хірургічних рукавичок...

"Пандемія, окрім іншого, показала: саме реальний сектор економіки, технології і промислове виробництво, є базовим і пріоритетним. А де немає - має стати базовим і пріоритетним", - зауважив він і нагадав, що в Програмі Уряду Гончарука слово "промисловість" було відсутнє взагалі, а програми Уряду Шмигаля як такої взагалі немає, "надісланий до ВР проєкт депутати назвали "рефератом" і відправили назад, для доопрацювання".

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"А тим часом, поки в нас горе-урядовці щось пишуть/доопрацьовують, той, хто має потужний і робастний промисловий сектор - зараз на коні й завжди буде на коні", - наголосив політик.

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