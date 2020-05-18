Гриценко про зростання експорту медтоварів з Китаю: Пандемія показала, що реальний сектор економіки має стати базовим і пріоритетним
Лідер партії "Громадянська позиція" та екскандидат у президенти Анатолій Гриценко закликав звернути увагу на реальний сектор економіки.
Про це політик написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На $20 млрд зріс експорт медичних товарів з Китаю лише за 2,5 місяця. Ключове слово - товарів! Цих товарів, так само, як і виробничих потужностей для їхнього швидкого випуску, не виявилося не лише в Україні. Найбільше медичних товарів у Китаї закупили США, ФРН, Франція, Італія і Японія, тобто економічно (здавалося) потужні країни "Великої сімки"", - наголосив він.
Гриценко закликав звернути увагу "на величезні обсяги товарів, які Китай прискорено експортував":
- 509 млн масок;
- 216 млн захисних костюмів;
- 810 млн пар окулярів;
- 162 млн нових тестів на коронавірус;
- 727 тис. апаратів ШВЛ;
- 264 млн інфрачервоних термометрів;
- 10 млн пар хірургічних рукавичок...
"Пандемія, окрім іншого, показала: саме реальний сектор економіки, технології і промислове виробництво, є базовим і пріоритетним. А де немає - має стати базовим і пріоритетним", - зауважив він і нагадав, що в Програмі Уряду Гончарука слово "промисловість" було відсутнє взагалі, а програми Уряду Шмигаля як такої взагалі немає, "надісланий до ВР проєкт депутати назвали "рефератом" і відправили назад, для доопрацювання".
"А тим часом, поки в нас горе-урядовці щось пишуть/доопрацьовують, той, хто має потужний і робастний промисловий сектор - зараз на коні й завжди буде на коні", - наголосив політик.
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TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США.
Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила о намерении вложить $12 млрд в строительство новой полупроводниковой фабрики в Аризоне, США. Фабрика создаст до 1600 рабочих мест и будет производить продукцию для американских компаний, уменьшив зависимость от китайских поставщиков.
В соответствующем пресс-релизе TSMC заявила, что «этот проект имеет исключительно важное стратегическое значение для стимулирования развития динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям производить свои передовые полупроводниковые продукты в Соединенных Штатах».Завод будет построен в течение девяти лет, а выпуск полупроводниковой продукции на нем будет осуществляться по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году, а первые линии заработают уже в 2024 году. Изготовленные на это заводе чипы будут применятся в бытовой электронике, включая смартфоны, а также в системах защиты высокого класса.Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что чипы TSMC будут использоваться везде - от базовых станций 5G до истребителей F-35.https://itc.ua/news/tsmc-vlozhit-12-mlrd-v-novyj-zavod-po-vypusku-5-nm-produkczii-v-ssha/
А то б він нам все розтолкував.
"А в то время, пока у нас горе-чиновники что-то пишут/дорабатывают, тот, у кого есть мощный и робастный промышленный сектор, - сейчас на коне и всегда будет на коне", - подчеркнул политик. Источник: https://censor.net/n3196086
Роба́стность (англ. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:robustness#English robustness ← robust твёрдый) - свойство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 статистического метода , характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) выбросов , устойчивость к помехам.
Выбросоустойчивый (робастный) метод - метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 выборки .
Шумные аплодисменты, местами переходящие в овации. Все встают. Массово скандируют "Гриценко - наш президент"