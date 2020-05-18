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Новини Коронавірус і карантин
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Герега пояснив, чому пропозицію купити китайські медтовари в "Епіцентру" розіслали на бланку нардепа: Помічниця думала, що так буде вагоміше

Герега пояснив, чому пропозицію купити китайські медтовари в

Бланк народного депутата з групи "За майбутнє" Олександра Гереги для розсилки пропозиції купити в "Епіцентру" медтовари, доставлені з Китаю на літаку Ан-225 "Мрія" 23 квітня, використано помилково.

Про це сам нардеп і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи часто комерційні пропозиції розсилаються на депутатському бланку, Герега відповів так: "Я вам розкажу. По-перше, сьогодні у мене закінчився лікарняний – я на лікарняному десь вже третій місяць. Ольга Олександрівна, моя помічниця, зробила помилку. Ми її десять разів допитувалися: "Ольго Олександрівно, скажіть, як же так". Вона сказала, що не може це пояснити. І сміх, і гріх".

Нардеп підтвердив, що помічниця розіслала такі листи на депутатському бланку "всім".

Читайте також: Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко

"Хотіла допомогти компанії, проявила зайву ініціативу. "Я думала, що так буде вагоміше і приверне увагу". Привернула, маємо", - прокоментував Герега.

Герега пояснив, чому пропозицію купити китайські медтовари в Епіцентру розіслали на бланку нардепа: Помічниця думала, що так буде вагоміше 01

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Рейс зустрічало вище керівництво країни.

Пізніше журналісти з'ясували, що рейс був комерційним, оплатила його компанія "Епіцентр". Крім того, нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва купити ці товари, обіцяючи знижки.

Читайте: АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами

Автор: 

карантин (18172) Герега (65) Епіцентр (75) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+40
Так она помощница народного депутата? Или помощница совладельца Эпицентра? Если помощница депутата, то каким боком она коммерческой деятельности Эпицентра? Если помощница совладельца, то как у нее оказались бланки нардепа???
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18.05.2020 02:19
+31
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее
ТОБТО ГЕРЕГА ОБДУРИВ НЕДОБРОСОВІСНОЮ РЕКЛАМОЮ! В ЄС ВІН БИ ЗАПЛАТИВ ЗА ЦЕ ГРОШІ!
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18.05.2020 01:58
+20
Как бы ведение бизнеса депутатом на лицо... Где у нас там НАБУ, ДБР и тд?
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18.05.2020 03:02
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"...Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех.." // Это грех, но не смех. По каким параметрам выбирал он эту помощницу? 90-60-90? Ну явно не по умственным. Да и почти все нардепы там такие вместе с управленческим госаппаратом. Он ее уволил или у нее скрытые таланты, которые она обнажает только для него и его друзей? Видать деваха одаренная.
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18.05.2020 01:56 Відповісти
Нет слов, по крайней мере приличньіх... В цивилизованной стране уже либо герега либо тот депутат в суде оправдьівались...
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18.05.2020 02:06 Відповісти
В Штатах вон презик кремлёвский агент. До сих пор т. с. работает.
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18.05.2020 02:11 Відповісти
он не агент, а дебил
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18.05.2020 02:40 Відповісти
Американцы доказали что он не агент, а дебил. А узеленского так не получится. То что он дебил не исключит и второго предположения.
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18.05.2020 07:46 Відповісти
Судя по вашему флагу и мыслям, вы действительно живете не в Украине!
Помощница сделала, что что ей сказали! А сказали ей отослать на таких бланках!!!
Уже сам факт, что помощница занимается коммерческой деятельностью Эпицентра (кстати работа помощника депутата оплачивается из госбюджета!), говорит о том что Герега нарушает закон запрещающий заниматься коммерческой деятельностью! Поскольку помощница, не могла самостоятельно узнать то, что там закупил Эпицентр и вдруг решив помочь боссу разослала такие письма!
Помощницу просто делают крайней (для общественности, сам Геоега за это ее конечно не накажет и не уволит)
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18.05.2020 09:27 Відповісти
А он сам может объяснить, что его карточка делала в Раде 13.05, 24.04 и т.д., пока он был на больничном?
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18.05.2020 09:33 Відповісти
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 2737
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18.05.2020 01:56 Відповісти
А детальніше про =помощніцу= можна ?
Освіта, професія, чим займалася ДО помічництва ?
Тоді, можливо, не треба буде впарювати людям ці відмазки.
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18.05.2020 01:58 Відповісти
"чим займалася ДО помічництва"

Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 9052
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18.05.2020 02:26 Відповісти
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее
ТОБТО ГЕРЕГА ОБДУРИВ НЕДОБРОСОВІСНОЮ РЕКЛАМОЮ! В ЄС ВІН БИ ЗАПЛАТИВ ЗА ЦЕ ГРОШІ!
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18.05.2020 01:58 Відповісти
Она смошенничала, решив воспользоваться статусом депутата: "Так будет весомее"..
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18.05.2020 08:14 Відповісти
Секретутка Ольга Олександрівна скучила за шефом от і переплутала. Три місяці без секасу та подарунків зробили свою справу.
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18.05.2020 02:12 Відповісти
Так она помощница народного депутата? Или помощница совладельца Эпицентра? Если помощница депутата, то каким боком она коммерческой деятельности Эпицентра? Если помощница совладельца, то как у нее оказались бланки нардепа???
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18.05.2020 02:19 Відповісти
И смех и грех
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18.05.2020 07:59 Відповісти
В том то и дело, что никаким. Но массе, кинули косточку про "секретаршу блондинку" и они начали жадно ее обгладывать, забыв что по определению у помощника депутата не могло быть данных о закупках Эпицентра. И забыв про то, что помощники депутата оплачиваются из госбюджета!!! Она занимается продвижением его бизнеса (в т.е. получая монопольное положение в госзакупках) и за это ей еще и платят из нашего кармана
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18.05.2020 09:32 Відповісти
Яким же ж совком тхне від цього. Наказ у формі "рекомендації", але це ж рекомендація від ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЧАЛЬСТВА! "Оне рекомендовали, а наше дело телячье - обосраться и исполнять! а то как бы чего не вышло! оне депутат!"
Слів нема, саме матюччя. "Чтоб было увесистее" - тьху дідько, як це по-кацапськи...
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18.05.2020 02:22 Відповісти
Семейный бизнес процветает - Герега у Герег покупает.
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18.05.2020 02:25 Відповісти
"Я думала, что так будет весомее веселее"
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18.05.2020 02:28 Відповісти
Наваристей.
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18.05.2020 05:31 Відповісти
А скрытая сепаратистка Бенядиктова не увидала в преступных ошибках коррупционеров "Эпицентра" это скрытое преступление.... ? Скорее всего что нет, так как все силы прокуворов брошены на важное дело дискредитацию, гонение и преследование проукраинских патриотических , националистических сил. А не каких то там воров-коррупционеров, да ещё и из лагеря продажных ЗЕбилов - капитулянтов.
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18.05.2020 02:38 Відповісти
мерзкие гыреги с их жлобскими магазинами...
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18.05.2020 02:39 Відповісти
Как бы ведение бизнеса депутатом на лицо... Где у нас там НАБУ, ДБР и тд?
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18.05.2020 03:02 Відповісти
и опять нам в глаза ..., и говорят, что божья роса
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18.05.2020 03:13 Відповісти
Взагалі то,те що утворили "риги" з цим бортом "Мрії"- це приклад того,як треба " ІМЄТЬ Україну і її недолугий народ". А ще,як треба "імєть" і власть,яка схоже втратила чинники понять "КАРМАН" та " ДЕРЖАВНІСТЬ". Коли все це закінчеться,а воно закінчеться тільки з невідомим кінцем, то всі будуть розводити руками і показувати пальцем на іншого з приказом:... А ЦЕ ВІН ВИНУВАТИЙ,а НЕ Я!
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18.05.2020 05:16 Відповісти
шо поробиш. в цій державі 72 процента ідіотів.
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18.05.2020 07:28 Відповісти
Быдла , недалеких и недоразвитых 🐏🐏🐏🐐🐐
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18.05.2020 08:11 Відповісти
"Заходить чоловік у клуню. Дивиться, а його жінка "кушпелиться" з кумом.
- Галю, ти що твориш???!!!...
- Ой! Миколо, це ти?... Ой, а це хто? Тю-у-у... Кум... Ох, я така затуркана, така затуркана!...
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18.05.2020 05:35 Відповісти
Помощница Ольга Александровна-стрелочница. Это её обязанность. А герега конечно же ни сном ни духом,как побыстрее набить собственный карман. На больничном страдает. Может от синдрома примитивной брехни лечится? Хотя у подобных субъектов это неизлечимо.
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18.05.2020 05:59 Відповісти
Это было предложение -от которого невозможно отказаться .)
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18.05.2020 06:33 Відповісти
вот такие депутаты- идут во власть за выгодой ,все мало
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18.05.2020 07:02 Відповісти
І я не я! І хата не моя!
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18.05.2020 07:21 Відповісти
Про больничный лучше бы не вспоминал - ловите еще одного адепта клетчатого одеяла Насирова, - когда припрет, сразу на больничный и всем им козырять как будто это универсальный отмазыватель от всех криминальных обвинений. Первую группу инвалидности себе и жене, я надеюсь купил?
Если слышу про больничный, отпуск, то сразу возникают сомнения в умственной неполноценности оправдателя, то что пройдет в школе/институте, в мире взрослых выглядет как не очень.
Про остальные оправдания, даже не хочу их разбирать по пунктам, они такого же низкого уровня. Дядя решил включить режим Игоря Суркиса советских времен, который при виде здоровенных роботяг ввалившихся в его кабинет за обещанными год назад батареями отопления, скрючивался,становился карликом и дрожашим голоском лепетал оправдания как душевно больной.
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18.05.2020 07:25 Відповісти
еврейская многоходовочка..нае..ть всех а бабло в карман
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18.05.2020 07:26 Відповісти
Ну а как еще с 1,2млрд.евро 99% положить в свой корман.Не зря ж он тем "ученым",с 3 кл.образования,медальки выдал.
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18.05.2020 07:27 Відповісти
58,4 мільйона гривень витрачено в березні 2020 на утримання Зеленського. За місяць.
На утримання ВР- 16 000 000.

Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 535
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18.05.2020 07:31 Відповісти
он действительно верит, что ему хоть кто-то, кроме его помочницы, поверит? Тут только два варианта - или он считает всех украинцев, в том числе и президента, и голову верховной рады, и голову фракции слуг народа и т.д. сказачными долб..бами или у самого вавка в голове! вообще-то это есть мошенничество - использование таких бланков коммерческой структурой, и помочницу должны осудить по криминальной статье, пусть условно, но осудить!
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18.05.2020 07:32 Відповісти
_Есть третий варянт: на мнение граждан уверенным в своей безнаказанности чиновникам наплевать.
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18.05.2020 07:40 Відповісти
Опять, двадцать пять? Ваш ********** 🤡🤢👃🏻🎹 сам такой !!! Он всех имеет ,со своей гестаповкой бенедиктовой! Ермак -барыга его лучший подельник
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18.05.2020 08:23 Відповісти
73% ещё вчера об знали.
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18.05.2020 09:29 Відповісти
Від цих пояснень щось змінилося?
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18.05.2020 07:36 Відповісти
З часів Майдану це не перше пояснення Гереги. Завжди якись дурниці. Якойсь клепки бракує.
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18.05.2020 07:43 Відповісти
Это не у него , а у вас это допускающих 😂😹😅
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18.05.2020 08:25 Відповісти
Ой, дурют нашего брата! Ой, Дурют!!
Герега объяснил, почему предложение купить китайские медтовары у "Эпицентра" разослали на бланке нардепа: Помощница думала, что так будет весомее - Цензор.НЕТ 1737
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18.05.2020 07:36 Відповісти
Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный - я на больничном где-то уже третий месяц.У меня сифон горла-тяжелое наследие работы с Говнюковичем.Он в ростове-а я тут страдаю-рассказал Герега
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18.05.2020 07:42 Відповісти
Преступление называется-Презумпция должности(дословно),но у вас скорее такого не существует.
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18.05.2020 07:42 Відповісти
Лапшу навесили - и так пойдет.
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18.05.2020 07:50 Відповісти
а девочка думала: все хорошо, норм зп, работать не особо надо)))
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18.05.2020 07:56 Відповісти
Тільки лохі можуть повірити в цю єврейську брехню. І так на кожному кроці--брехня,,брехня,брехня Для них Україна це територія для заробляння грошей любим способом,а Батьківщиною вона ніколи не була. Ну а "мудрому " наріду подобається коли ними правлять балаболи. Головне цьому народу--посміяться,поїсти, попить,а остальне ---"какая разница".Тоі хавайте своє і чуже лайно.
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18.05.2020 08:08 Відповісти
Получается государство платит зарплату работникам Эпицентра
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18.05.2020 08:10 Відповісти
Верим Александр. Как тебе не верить....
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18.05.2020 08:16 Відповісти
Власть и бизнес давно пора разделить! Бизнесмены не должны быть при власти! Герега, наглядный пример!
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18.05.2020 08:20 Відповісти
Яка примітивна брехня! Бідняга депутат три місяці важко хворів, а помічниця цим скористалась і дорвалась без його відома до бланків. Хто-зна, що вона в них ще написала і кому.
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18.05.2020 08:33 Відповісти
Я чёт не понял, депутат и бизнес под крышей ресепшена "п"? А чё, так можно было? Всем? Или только Богом избранным? Или отмеченным Каиновой печатью?
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18.05.2020 08:42 Відповісти
Засмерділо гівном (повторно). Як шкода, що купа бидлоти пролізла в раду. Тупі "відмазки". "Бланк" використали щоб "переконати" КУПИТИ, а хто купить в іншому місті - той може бути покараний. Мери невеликих містечок і т.п. "розуміють", що ПОТРІБНО купити саме в зашкварному ИпИцИнтрі.
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18.05.2020 09:06 Відповісти
"Як шкода, що купа бидлоти пролізла в раду" і вдвойнє обідно потому што мудрий нарід нє за ето голосовал. Опять єво обдурілі!
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18.05.2020 09:15 Відповісти
А "президента по ошибке" тоже пригласили ошибочно?
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18.05.2020 09:18 Відповісти
НЕВИНОВАТАЯ Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2020 09:19 Відповісти
Герега - очередной вонючий KIKE обкрадывающий Украину.
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18.05.2020 09:37 Відповісти
помічниця, зробила помилку... а сам лист підписувала теж помічниця? Що він ліпить?
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18.05.2020 09:53 Відповісти
Оно, оказывается, третий месяц на больничном......А теперь просьба к юзерам цензора, многим ли из вас продлевали больничный более чем на неделю?
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18.05.2020 10:05 Відповісти
Просто сильно денег хотелось на горе заработать. А помічницю ,когда дошло что утворил,сделал козлом(й) отпущения. Видел же урод на каком бланке документ подписывал.
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18.05.2020 10:06 Відповісти
настало время ох хаительных историй помощниц, пришедших на смену умирающей проффессии стрелочников.
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18.05.2020 10:46 Відповісти
С каких пор слово «долбодятлы» модерируется?))
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18.05.2020 11:16 Відповісти
Ворон ворону
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18.05.2020 12:27 Відповісти
Чомусь всі помилки, які роблять представники влади ведуть виключно до їх власного збагачення. Жодного разу ці виродки не помилилися на користь народу.
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18.05.2020 11:36 Відповісти
Если бы существовали не только депутатские бланки,
но и депутатские очки, депутатские трусы, то она бы пользовалась ими,
чтобы было солиднее.
Короче - "Мрия" должна отвезти всё обратно в Китай за счёт Гереги.
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18.05.2020 12:26 Відповісти
 
 