Герега пояснив, чому пропозицію купити китайські медтовари в "Епіцентру" розіслали на бланку нардепа: Помічниця думала, що так буде вагоміше
Бланк народного депутата з групи "За майбутнє" Олександра Гереги для розсилки пропозиції купити в "Епіцентру" медтовари, доставлені з Китаю на літаку Ан-225 "Мрія" 23 квітня, використано помилково.
Про це сам нардеп і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи часто комерційні пропозиції розсилаються на депутатському бланку, Герега відповів так: "Я вам розкажу. По-перше, сьогодні у мене закінчився лікарняний – я на лікарняному десь вже третій місяць. Ольга Олександрівна, моя помічниця, зробила помилку. Ми її десять разів допитувалися: "Ольго Олександрівно, скажіть, як же так". Вона сказала, що не може це пояснити. І сміх, і гріх".
Нардеп підтвердив, що помічниця розіслала такі листи на депутатському бланку "всім".
"Хотіла допомогти компанії, проявила зайву ініціативу. "Я думала, що так буде вагоміше і приверне увагу". Привернула, маємо", - прокоментував Герега.
Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Рейс зустрічало вище керівництво країни.
Пізніше журналісти з'ясували, що рейс був комерційним, оплатила його компанія "Епіцентр". Крім того, нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва купити ці товари, обіцяючи знижки.
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Помощница сделала, что что ей сказали! А сказали ей отослать на таких бланках!!!
Уже сам факт, что помощница занимается коммерческой деятельностью Эпицентра (кстати работа помощника депутата оплачивается из госбюджета!), говорит о том что Герега нарушает закон запрещающий заниматься коммерческой деятельностью! Поскольку помощница, не могла самостоятельно узнать то, что там закупил Эпицентр и вдруг решив помочь боссу разослала такие письма!
Помощницу просто делают крайней (для общественности, сам Геоега за это ее конечно не накажет и не уволит)
Освіта, професія, чим займалася ДО помічництва ?
Тоді, можливо, не треба буде впарювати людям ці відмазки.
ТОБТО ГЕРЕГА ОБДУРИВ НЕДОБРОСОВІСНОЮ РЕКЛАМОЮ! В ЄС ВІН БИ ЗАПЛАТИВ ЗА ЦЕ ГРОШІ!
Слів нема, саме матюччя. "Чтоб было увесистее" - тьху дідько, як це по-кацапськи...
весомеевеселее"
- Галю, ти що твориш???!!!...
- Ой! Миколо, це ти?... Ой, а це хто? Тю-у-у... Кум... Ох, я така затуркана, така затуркана!...
Если слышу про больничный, отпуск, то сразу возникают сомнения в умственной неполноценности оправдателя, то что пройдет в школе/институте, в мире взрослых выглядет как не очень.
Про остальные оправдания, даже не хочу их разбирать по пунктам, они такого же низкого уровня. Дядя решил включить режим Игоря Суркиса советских времен, который при виде здоровенных роботяг ввалившихся в его кабинет за обещанными год назад батареями отопления, скрючивался,становился карликом и дрожашим голоском лепетал оправдания как душевно больной.
На утримання ВР- 16 000 000.
но и депутатские очки, депутатские трусы, то она бы пользовалась ими,
чтобы было солиднее.
Короче - "Мрия" должна отвезти всё обратно в Китай за счёт Гереги.