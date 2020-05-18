Герега пояснив, чому пропозицію купити китайські медтовари в "Епіцентру" розіслали на бланку нардепа: Помічниця думала, що так буде вагоміше

Бланк народного депутата з групи "За майбутнє" Олександра Гереги для розсилки пропозиції купити в "Епіцентру" медтовари, доставлені з Китаю на літаку Ан-225 "Мрія" 23 квітня, використано помилково.

Про це сам нардеп і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи часто комерційні пропозиції розсилаються на депутатському бланку, Герега відповів так: "Я вам розкажу. По-перше, сьогодні у мене закінчився лікарняний – я на лікарняному десь вже третій місяць. Ольга Олександрівна, моя помічниця, зробила помилку. Ми її десять разів допитувалися: "Ольго Олександрівно, скажіть, як же так". Вона сказала, що не може це пояснити. І сміх, і гріх".

Нардеп підтвердив, що помічниця розіслала такі листи на депутатському бланку "всім".

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"Хотіла допомогти компанії, проявила зайву ініціативу. "Я думала, що так буде вагоміше і приверне увагу". Привернула, маємо", - прокоментував Герега.

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Рейс зустрічало вище керівництво країни.

Пізніше журналісти з'ясували, що рейс був комерційним, оплатила його компанія "Епіцентр". Крім того, нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва купити ці товари, обіцяючи знижки.

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