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Новини Коронавірус і карантин
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Наєв розповів про заходи, які вживаються Об'єднаними силами через COVID-19: Бійці на передовій - і так у самоізоляції, маски носять залежно від обстановки

Наєв розповів про заходи, які вживаються Об'єднаними силами через COVID-19: Бійці на передовій - і так у самоізоляції, маски носять залежно від обстановки

Після запровадження в Україні карантину командування Збройних сил посилило заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це сказав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію. Перед обсервацією медичний персонал оглядає військових, з’ясовує, чи не було контактів із хворими. Крім того, вибірково проводять аналізи методом ПЛР-тестів", - сказав він.

За словами Наєва, у районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19.

Читайте також: Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

Також обмежено проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, аби не створювати скупчення людей.

На контрольно-пропускних пунктах всім людям безконтактними інфрачервоними термометрами вимірюють температуру.

"На блокпостах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. Насамперед вони обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками людини: поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо. Також здійснюють дезінфекцію доріг, ділянок місцевості та зовнішніх частин будівель. На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо", - зазначив командувач Об'єднаних сил.

При цьому військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають дотримуватися карантинних заходів. Захисні медичні маски потрібні військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, для того, щоб убезпечити їх під час контакту з особовим складом інших військових частин або з цивільним населенням під час відвідування місць торгівлі в населених пунктах.

Також читайте: Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр

Що стосується військових, які служать на передових позиціях, то вони і так перебувають у самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки.

"На нулі" переважно захисні маски застосовуються військовими в разі виявлення ознак респіраторних захворювань або під час відвідування ними мобільних госпіталів, зазначив Наєв.

Нагадаємо, згідно зі зведенням ОС, станом на 18:00 17 травня зройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Автор: 

карантин (18172) військовослужбовці (4703) Наєв (352) Об'єднані сили (598) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Меня вот удивляет: и чего ты так напрягаешься в 2 часа ночи? Ну носят маску- пусть носят. Тебе - то чего. А раньше носили балаклавы. И тебя это не напрягало.
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18.05.2020 05:49
+4
Кирюха, а ещё она ослабляет умственные способности...Особенно у тех, ум которых "не обезображен интеллектом...". Так и хочется тебе "смАчным русским матом" ответить... Ты хоть раз на НП сидел? В засаде лежал? "Сеточку" носил? "Намордник" снайперский примерял?
На переднем крае наблюдатели, в моё время, старались одевать "сетку" - сетчатый камуфлированный комбинезон - у него капюшон, в распущенном состоянии, закрывает не только лоб, а и всё лицо, до подбородка, и наблюдатель смотрит через него. Маска снайпера закрывает лицо от подбородка до глаз. Между её верхним краем и нижним краем капюшона, опускающимся до бровей - узкая щель, вроде "паранджи"... И чем эти "приспособы" отличаются от медицинской маски? (её, кстати, можно сделать и защитного цвета). Тебе совет - поедь на "передок" и "для улучшения обзора" сядь на бруствере... "Пораскинешь мозгами"... Пуля снайпера поможет...
(Больше того - три десятка лет в масках проохотился : летом и осенью - в серо-зелёной, зимой - в белой... Стрелял из разных положений... Неудобства не чувствовал... Даже если "навскидку" стрелял. Зато зверю было "неудобно" - он меня не замечал...)
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18.05.2020 06:09
+4
Кирилл, а что скажеш по поводу вранья что земля круглая? Ты же знаешь что она плоская?
А вот это как скрывают что к нам Нубиру летит, а рептилоиды уже среди нас?
А теперь еще и чипировать всех с вакциной хотят...
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18.05.2020 06:22
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Забавно наблюдать как вирусобесие превратилось в бесполезнейшую и тупейшую компанию за всеобщее хождение в намордниках. Сомнительность эффективности нармодниконошения никто никогда не отрицал, но это цак а пацаки должны петь в клетке. Обилие холопствующих и агрессивно холопствующих "личностей" удручает...
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18.05.2020 02:12 Відповісти
Меня вот удивляет: и чего ты так напрягаешься в 2 часа ночи? Ну носят маску- пусть носят. Тебе - то чего. А раньше носили балаклавы. И тебя это не напрягало.
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18.05.2020 05:49 Відповісти
Мне очень не нравится, как легко люди отдают свою свободу, за... А за что, собссно?
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18.05.2020 06:01 Відповісти
Задарма отдают свободу. Мозгами разучились пользоваться.
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18.05.2020 08:45 Відповісти
ЗЫ. Люди пусть носят. Если им хочется. Но они же заставляют и тех, кому не хочется. Меня в том числе.
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18.05.2020 06:02 Відповісти
никто тебя не заставляет, можешь хоть трусы на голову вместо маски натянуть
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18.05.2020 07:00 Відповісти
ну как это не заставляет? в магазин не пущают. теоретически могут штрафануть за нахождение на улице. не знал? у вас в Урюпинске не так?
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18.05.2020 07:06 Відповісти
не так
то есть формально так, но реально не так, маску достаточно просто имитировать, хоть воротник подними, на улице гуляют все, в Киеве уже неделя как опять дикие пробки на дорогах
А когда классная тьолка в маске, в облегающей одежде и распущенными волосами, то эт даже эротично, открывается простор для фантазий типа а какой же у нее рот?
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18.05.2020 07:21 Відповісти
зачем ты мне рассказываешь очевидное? я знаю реальное положение вещей. имитация маски - это маска, точнее, хуже, чем моя единственная. самоделки редко бывают лучше фабричных изделий...
ты чего сказать-то хотел?
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18.05.2020 07:29 Відповісти
что ты придумал проблему там, где ее нет
и афишируешь ее, поднимая себя же на смех
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18.05.2020 07:35 Відповісти
я не нахожу маски унизительными
они нужны редко, к тому же они придают шарм, меня иногда не узнают знакомые в маске, чем можно воспользоваться
если бы хождение в наручниках реально снижало преступность - я бы ходил в них
я реально терпел добровольно дикие неудобства и отсутствие комфорта на Майдане, особенно ночью при минус 15-20 и не скулил как ты счас, видишь ли, побеспоколили голубую кровь, вынуждают какие-то маниуляции совершить
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18.05.2020 07:50 Відповісти
Кирилл, а что скажеш по поводу вранья что земля круглая? Ты же знаешь что она плоская?
А вот это как скрывают что к нам Нубиру летит, а рептилоиды уже среди нас?
А теперь еще и чипировать всех с вакциной хотят...
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18.05.2020 06:22 Відповісти
Классический приём вонючей "полемики". Сам придумал, что оппонент фигню сказал (думает, считает). Сам убедительно доказал, что это фигня... Ты небось и любовь на одного тоже предпочитаешь?
Земля - геоид. В СССР в качестве "официального приближения" использовался эллипсоид Красовского. Чего ты ещё хочешь узнать?
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18.05.2020 06:29 Відповісти
То есть, и ты повелся на эту сказку о Земле-геоиде? -Вот уж не ожидал. Ну хоть в рептилоидов с Нубиру веришь?
И чипы в вакцинах- это вобще жесть, согласись?
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18.05.2020 06:36 Відповісти
балабон ты пустопорожний. хочешь мандражировать в пяти масках, обложившись дезинф. средствами, мандражируй. но меня в этот маразм не тащи.
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18.05.2020 06:39 Відповісти
Так мы единомышленики! Я тоже не ношу маску! Думаю, это с этим коронабесием нас рептилоиды с планеты Нубиру просто приучают к покорности. А можеи их, рептилоидов, просто бесят наши красивые человеческие лица.
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18.05.2020 06:51 Відповісти
не надоело чушь морозить?
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18.05.2020 06:57 Відповісти
Какую чушь, Кирилл?- Вот уж не думал что твои глаза тоже зашорены пропагандой!
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18.05.2020 06:59 Відповісти
Докторе, а ви всі новини читаєте, або тільки ті, які цікаві і тому не помічаєте напів штучності цього дійства з назвою пандемія? Ляшко пробовтавсь про ІФА: ставитимуть ковід при наявності антитіл і, о, нарешті, кліничних проявів. Шо робили до цього?... В Колорадо визнали, шо невірно вели статистику померлих з вірусом, викреслили біля 300 людей з цього списку і вважають, шо цифри все одно значно завищенні (навряд вони перевірятимуть всіх померлих)... Маск ігнорує карантин, мабуть, дурачьок... Це так, новини за останні дні...
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18.05.2020 07:53 Відповісти
Звичайно-звичайно! А тімесарол викликає аутизм і діти починають погано вчитися і фапати на аніме!
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18.05.2020 07:55 Відповісти
Ну це не мої слова. То шо, погодитесь вакцинуватись ВОЗовськми вакцинами від ковід?
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18.05.2020 07:57 Відповісти
І шо ж "звичайно"? Я ж не зі стелі це беру.
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18.05.2020 07:58 Відповісти
Наев рассказал о мерах, принимаемых Объединенными силами из-за COVID-19: Бойцы на передовой - и так в самоизоляции, маски носят в зависимости от обстановки - Цензор.НЕТ 5990

А вам залишається синя, та це ваш вибір.
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18.05.2020 08:06 Відповісти
Пані, Вам і Вашим дітям щеплення протипоказані.
Будь-які.
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18.05.2020 11:55 Відповісти
Моя родина щеплена, більше ніяких щеплень ані ляшковських від грипу, ані від ковіду робити не збираюсь. Ви збираєтесь, чи ні - просте питання.
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18.05.2020 12:27 Відповісти
Маски - хорошо. А по задам похлопануть параш-агрессорам можно и без оной - ещё лучше будет.
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18.05.2020 03:19 Відповісти
она (маска) ухудшает обзор и снижает время реакции. но адептам коронабесия это пох.
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18.05.2020 03:29 Відповісти
А раньше носили балаклавы. И ничего. И каски носят. Это тоже не очень удобно. Может и каску снять?
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18.05.2020 05:51 Відповісти
Когда это и где было поголовное принудительное ношение балаклавов? И/или касок?

Ты чё сказать-то хочешь? Что я должен потерпеть для твоей пользы? Так?
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18.05.2020 06:00 Відповісти
Ты на передовой и тебя заставляют носить маску?
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18.05.2020 06:37 Відповісти
где я - большой секрет.
а вот то, что меня заставляют носить маску, не секрет абсолютно.
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18.05.2020 06:40 Відповісти
Кирилл, а вот тут ты меня озадачил. А если бы для нашего блага и здоровья власти заставили бы всех носить кастрюли на голове ( кстати, чем не клетка Фарадея, защищающая мозг от облучения,) , население бы послушалось? Кстати, надо обдумать конструкцию, чтобы посторонним была не видна. Например, тонкую серебрянную сетку под головной убор в виде банданы.. И я не стебусь. Подозрение есть, что население таки облучают. А наши власти будут делать это без колебаний.
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18.05.2020 08:57 Відповісти
Кирюха, а ещё она ослабляет умственные способности...Особенно у тех, ум которых "не обезображен интеллектом...". Так и хочется тебе "смАчным русским матом" ответить... Ты хоть раз на НП сидел? В засаде лежал? "Сеточку" носил? "Намордник" снайперский примерял?
На переднем крае наблюдатели, в моё время, старались одевать "сетку" - сетчатый камуфлированный комбинезон - у него капюшон, в распущенном состоянии, закрывает не только лоб, а и всё лицо, до подбородка, и наблюдатель смотрит через него. Маска снайпера закрывает лицо от подбородка до глаз. Между её верхним краем и нижним краем капюшона, опускающимся до бровей - узкая щель, вроде "паранджи"... И чем эти "приспособы" отличаются от медицинской маски? (её, кстати, можно сделать и защитного цвета). Тебе совет - поедь на "передок" и "для улучшения обзора" сядь на бруствере... "Пораскинешь мозгами"... Пуля снайпера поможет...
(Больше того - три десятка лет в масках проохотился : летом и осенью - в серо-зелёной, зимой - в белой... Стрелял из разных положений... Неудобства не чувствовал... Даже если "навскидку" стрелял. Зато зверю было "неудобно" - он меня не замечал...)
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18.05.2020 06:09 Відповісти
По недавним рекомендациям ВОЗ, маски должны носить только инфицированные. Здоровым людям в обычных условиях они не нужны.
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18.05.2020 06:36 Відповісти
Как узнать на начальной стадии, кто инфицирован?
Пока до СОЗНАТЕЛЬНОГО больного дойдёт, что он болен, носитель инфекции заразит членов семьи, сотрудников на работе, пассажиров маршрутки, продавцов в магазине, детей в школе и в детском садике, болельщиков на стадионе, прихожан церквей и активистов на мирных протестах.
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18.05.2020 07:05 Відповісти
в обычных условиях их никто и не носит
или тебе за поребриком сообщили, что в Украине все и везде в масках?))
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18.05.2020 07:09 Відповісти
Может он беларус по национальности?
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18.05.2020 07:18 Відповісти
это - сын Палестины
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18.05.2020 07:36 Відповісти
Объясню ситуацию с масками на примере автомобиля.
Не буду называть модель автомобиля, дабы не сочли это рекламой.
Так вот, на одной модели была выявлена проблема с тормозными шлангами.
В интернете на автомобильных форумах "счастливые" обладатели этих автомобилей писали, как им повезло, что тормозные шланги порвались на стоянке или при подъезде к дому...
Их оппоненты писали, что всё это фигня и выдумки конкурентов.
Ведь нет сообщений о том, что эти шланги подвели на большой скорости на трассе и т.п.
Как потом выяснилось, про такие ситуации никто ничего не писал, т.к. .... писать было некому, все погибли.
Коронавирус - это реальность!
И те, кто от него умер, уже не напишут здесь о свои посты.
Всем Здоровья и Бодрого утра.
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18.05.2020 07:00 Відповісти
такого рода манипуляции пора сдавать в архив: кто мог повести повёлся, кто разобрался - уже не поведётся. бесполезная трата сил.
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18.05.2020 07:08 Відповісти
Кирюха, ну не носи ты маски и все. Не носи, эт твой выбор. Просто носи в кармане и одевай на короткое время при заходе в магазин или почту. И все. НИКТО тебя не заставляет
Но молча блть не носи, молча, это твой выбор, молча, не призывай к этому еще кого-то
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18.05.2020 07:11 Відповісти
странный ты.

меня заставляют, но ты пишешь, что нет такого...
я никого ни к чему не призываю, но ты пишешь, что есть такое
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18.05.2020 07:16 Відповісти
Не призывай молча.
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18.05.2020 07:17 Відповісти
Абсолютно верно!!!
Не нужно разносит инфекцию тупизны.
Могут пострадать невиновные, но поверившие идиоту.
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18.05.2020 07:16 Відповісти
Каждый имеет право озвучить свое мнение , не надо молча. Я в вопросе медицины с Кириллом единомышленник.
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18.05.2020 09:00 Відповісти
Знаешь, есть такая народная поговорка: "Как об стенку горохом".
Тем, кто не верит в опасность нарушения общепринятых правил выживания, нужно разрешить заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет светофора и брать в руки оголённые провода.
Человечество от этого только выиграет - естественный отбор в действии.
Тебе тоже - ЗДОРОВЬЯ!
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18.05.2020 07:14 Відповісти
снова старые манипуляции. а для не идиотов в твоём арсенале что-то есть?
кстати, дурантин на моём (и не только моём) здоровье сказывается очень плохо. не знал?
ВОЗ рекомендует не носить маски здоровым, Швеция не носит... так что не такая уж эта общепринятая практика....
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18.05.2020 07:21 Відповісти
Кирюха, вот лично мне маска нужна буквально несколько раз в неделю по 5-10 минут
Пол часа в неделю примерно
И считаю, что тратить время на обсуждать такие мизерные неудобства просто ниже мого достоинства
ибо обсуждение ношения маски займет больше времени чем само ношение маски
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18.05.2020 07:32 Відповісти
не трать.
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18.05.2020 07:33 Відповісти
не буду
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18.05.2020 07:37 Відповісти
Ни одна марка авто не применяет эксклюзивные тормозные шланги. Шланги подходят на несколько моделей, и наоборот на одной модели могут стоять разного производителя И ни один автозавод их не производит. И я ничего не слышал про течь шлангов на новых авто.А коронавирус, да , реальность. Но летальность ( статистика) и методы борьбы с ним притянуты за уши. Вспомните только госпиталь в санжарах, когда приезжие титушки закидали камнями автобусы с туристами
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18.05.2020 08:46 Відповісти
 
 