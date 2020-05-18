Наєв розповів про заходи, які вживаються Об'єднаними силами через COVID-19: Бійці на передовій - і так у самоізоляції, маски носять залежно від обстановки
Після запровадження в Україні карантину командування Збройних сил посилило заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Про це сказав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію. Перед обсервацією медичний персонал оглядає військових, з’ясовує, чи не було контактів із хворими. Крім того, вибірково проводять аналізи методом ПЛР-тестів", - сказав він.
За словами Наєва, у районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19.
Також обмежено проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, аби не створювати скупчення людей.
На контрольно-пропускних пунктах всім людям безконтактними інфрачервоними термометрами вимірюють температуру.
"На блокпостах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. Насамперед вони обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками людини: поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо. Також здійснюють дезінфекцію доріг, ділянок місцевості та зовнішніх частин будівель. На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо", - зазначив командувач Об'єднаних сил.
При цьому військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають дотримуватися карантинних заходів. Захисні медичні маски потрібні військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, для того, щоб убезпечити їх під час контакту з особовим складом інших військових частин або з цивільним населенням під час відвідування місць торгівлі в населених пунктах.
Що стосується військових, які служать на передових позиціях, то вони і так перебувають у самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки.
"На нулі" переважно захисні маски застосовуються військовими в разі виявлення ознак респіраторних захворювань або під час відвідування ними мобільних госпіталів, зазначив Наєв.
Нагадаємо, згідно зі зведенням ОС, станом на 18:00 17 травня зройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
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то есть формально так, но реально не так, маску достаточно просто имитировать, хоть воротник подними, на улице гуляют все, в Киеве уже неделя как опять дикие пробки на дорогах
А когда классная тьолка в маске, в облегающей одежде и распущенными волосами, то эт даже эротично, открывается простор для фантазий типа а какой же у нее рот?
ты чего сказать-то хотел?
и афишируешь ее, поднимая себя же на смех
они нужны редко, к тому же они придают шарм, меня иногда не узнают знакомые в маске, чем можно воспользоваться
если бы хождение в наручниках реально снижало преступность - я бы ходил в них
я реально терпел добровольно дикие неудобства и отсутствие комфорта на Майдане, особенно ночью при минус 15-20 и не скулил как ты счас, видишь ли, побеспоколили голубую кровь, вынуждают какие-то маниуляции совершить
А вот это как скрывают что к нам Нубиру летит, а рептилоиды уже среди нас?
А теперь еще и чипировать всех с вакциной хотят...
Земля - геоид. В СССР в качестве "официального приближения" использовался эллипсоид Красовского. Чего ты ещё хочешь узнать?
И чипы в вакцинах- это вобще жесть, согласись?
А вам залишається синя, та це ваш вибір.
Будь-які.
Ты чё сказать-то хочешь? Что я должен потерпеть для твоей пользы? Так?
а вот то, что меня заставляют носить маску, не секрет абсолютно.
На переднем крае наблюдатели, в моё время, старались одевать "сетку" - сетчатый камуфлированный комбинезон - у него капюшон, в распущенном состоянии, закрывает не только лоб, а и всё лицо, до подбородка, и наблюдатель смотрит через него. Маска снайпера закрывает лицо от подбородка до глаз. Между её верхним краем и нижним краем капюшона, опускающимся до бровей - узкая щель, вроде "паранджи"... И чем эти "приспособы" отличаются от медицинской маски? (её, кстати, можно сделать и защитного цвета). Тебе совет - поедь на "передок" и "для улучшения обзора" сядь на бруствере... "Пораскинешь мозгами"... Пуля снайпера поможет...
(Больше того - три десятка лет в масках проохотился : летом и осенью - в серо-зелёной, зимой - в белой... Стрелял из разных положений... Неудобства не чувствовал... Даже если "навскидку" стрелял. Зато зверю было "неудобно" - он меня не замечал...)
Пока до СОЗНАТЕЛЬНОГО больного дойдёт, что он болен, носитель инфекции заразит членов семьи, сотрудников на работе, пассажиров маршрутки, продавцов в магазине, детей в школе и в детском садике, болельщиков на стадионе, прихожан церквей и активистов на мирных протестах.
или тебе за поребриком сообщили, что в Украине все и везде в масках?))
Не буду называть модель автомобиля, дабы не сочли это рекламой.
Так вот, на одной модели была выявлена проблема с тормозными шлангами.
В интернете на автомобильных форумах "счастливые" обладатели этих автомобилей писали, как им повезло, что тормозные шланги порвались на стоянке или при подъезде к дому...
Их оппоненты писали, что всё это фигня и выдумки конкурентов.
Ведь нет сообщений о том, что эти шланги подвели на большой скорости на трассе и т.п.
Как потом выяснилось, про такие ситуации никто ничего не писал, т.к. .... писать было некому, все погибли.
Коронавирус - это реальность!
И те, кто от него умер, уже не напишут здесь о свои посты.
Всем Здоровья и Бодрого утра.
Но молча блть не носи, молча, это твой выбор, молча, не призывай к этому еще кого-то
меня заставляют, но ты пишешь, что нет такого...
я никого ни к чему не призываю, но ты пишешь, что есть такое
Не нужно разносит инфекцию тупизны.
Могут пострадать невиновные, но поверившие идиоту.
Тем, кто не верит в опасность нарушения общепринятых правил выживания, нужно разрешить заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет светофора и брать в руки оголённые провода.
Человечество от этого только выиграет - естественный отбор в действии.
Тебе тоже - ЗДОРОВЬЯ!
кстати, дурантин на моём (и не только моём) здоровье сказывается очень плохо. не знал?
ВОЗ рекомендует не носить маски здоровым, Швеция не носит... так что не такая уж эта общепринятая практика....
Пол часа в неделю примерно
И считаю, что тратить время на обсуждать такие мизерные неудобства просто ниже мого достоинства
ибо обсуждение ношения маски займет больше времени чем само ношение маски