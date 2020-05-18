Наєв розповів про заходи, які вживаються Об'єднаними силами через COVID-19: Бійці на передовій - і так у самоізоляції, маски носять залежно від обстановки

Після запровадження в Україні карантину командування Збройних сил посилило заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це сказав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Перед ротацією всі частини та підрозділи проходять обов’язкову обсервацію. Перед обсервацією медичний персонал оглядає військових, з’ясовує, чи не було контактів із хворими. Крім того, вибірково проводять аналізи методом ПЛР-тестів", - сказав він.

За словами Наєва, у районі проведення ООС удосконалили схему можливого перепрофілювання військових мобільних госпіталів на випадок масового надходження військовослужбовців, хворих на COVID-19.

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Також обмежено проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, аби не створювати скупчення людей.

На контрольно-пропускних пунктах всім людям безконтактними інфрачервоними термометрами вимірюють температуру.

"На блокпостах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. Насамперед вони обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками людини: поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо. Також здійснюють дезінфекцію доріг, ділянок місцевості та зовнішніх частин будівель. На передовій військових забезпечуємо індивідуальними засобами захисту, одноразовим посудом, бутильованою водою тощо", - зазначив командувач Об'єднаних сил.

При цьому військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають дотримуватися карантинних заходів. Захисні медичні маски потрібні військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, для того, щоб убезпечити їх під час контакту з особовим складом інших військових частин або з цивільним населенням під час відвідування місць торгівлі в населених пунктах.

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Що стосується військових, які служать на передових позиціях, то вони і так перебувають у самоізоляції. І застосування ними масок там залежить від обстановки.

"На нулі" переважно захисні маски застосовуються військовими в разі виявлення ознак респіраторних захворювань або під час відвідування ними мобільних госпіталів, зазначив Наєв.

Нагадаємо, згідно зі зведенням ОС, станом на 18:00 17 травня зройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.