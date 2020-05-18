Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Наші військовослужбовці своєчасно реагували на всі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях ворога змушували його відмовитися від продовження обстрілу", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по позиціях ОС з мінометів 82-мм калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а захисників Славного і Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поруч з населеним пунктом Піски окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч із Новоолександрівкою. Тут загарбники використали автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців зазнали поранень.
"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднані сили припинили ворожу активність. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів.
За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще двох поранили", - зазначено в повідомленні.
Водночас, за даними пресцентру ОС, від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.
"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.
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Таким чином =пАвстанци= демонструють, де і як вони мають теревені зе-уродів про відведення ЗСУ, місцеві вибори і решту =мірнАгА= зе-плану.
Одужання пораненим військовим.
ЛЮТА СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ !!!
Кожен день постріли/майже кожен день поранені.......😡
Что бы наши воины не несли потери надо больше убивать русских захватчиков!
Убей русского-освободи украинскую землю от фашистской заразы!
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хай здохне раша !
Дякуємо Захистника України від русоФашисто!