УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 704 17

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші військовослужбовці своєчасно реагували на всі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях ворога змушували його відмовитися від продовження обстрілу", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по позиціях ОС з мінометів 82-мм калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а захисників Славного і Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Піски окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч із Новоолександрівкою. Тут загарбники використали автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Читайте також: Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднані сили припинили ворожу активність. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів.

За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще двох поранили", - зазначено в повідомленні.

Водночас, за даними пресцентру ОС, від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (3852) обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Щодня поранені ...
Таким чином =пАвстанци= демонструють, де і як вони мають теревені зе-уродів про відведення ЗСУ, місцеві вибори і решту =мірнАгА= зе-плану.

Одужання пораненим військовим.

ЛЮТА СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ !!!
показати весь коментар
18.05.2020 07:21
+15
Бажаємо швидкого одужання українським воїнам, а українським медикам наснаги та бажання лікувати наших захистників.
показати весь коментар
18.05.2020 07:17
+10
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1486
показати весь коментар
18.05.2020 07:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бажаємо швидкого одужання українським воїнам, а українським медикам наснаги та бажання лікувати наших захистників.
показати весь коментар
18.05.2020 07:17 Відповісти
смерть ворогам - особливо п'ятій колоні шо пролізла на найвищі щаблі в усі гілки влади - огидний режим Зє!льоної плєсєні, синтезованої в кремлівських лабораторіях фсб та гру гш, має бути знищений паводком народного гніву
показати весь коментар
18.05.2020 08:39 Відповісти
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1486
показати весь коментар
18.05.2020 07:20 Відповісти
Щодня поранені ...
Таким чином =пАвстанци= демонструють, де і як вони мають теревені зе-уродів про відведення ЗСУ, місцеві вибори і решту =мірнАгА= зе-плану.

Одужання пораненим військовим.

ЛЮТА СМЕРТЬ ВОРОГАМ І ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ !!!
показати весь коментар
18.05.2020 07:21 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий кацап-гарний кацап!!!!
показати весь коментар
18.05.2020 07:31 Відповісти
Він і дохлий гидкий.
показати весь коментар
18.05.2020 08:04 Відповісти
Одужання воїнам......
Кожен день постріли/майже кожен день поранені.......😡
показати весь коментар
18.05.2020 07:31 Відповісти
когда все "за_раведение_войск" окажутся в этих зонах? разумков, поддержала разведения, ты в курсе сводок?
показати весь коментар
18.05.2020 08:31 Відповісти
москаль північний - наш ворог одвічний
показати весь коментар
18.05.2020 08:33 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Что бы наши воины не несли потери надо больше убивать русских захватчиков!
Убей русского-освободи украинскую землю от фашистской заразы!
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9967
показати весь коментар
18.05.2020 10:32 Відповісти
Скорішого одужння Захисникам!!
.....
хай здохне раша !
показати весь коментар
18.05.2020 14:30 Відповісти
Когда уже отключат панику ковида и займутся делами. В том числе вылавливанием раши с Донбасса
показати весь коментар
18.05.2020 16:46 Відповісти
Одужання нашим героям
показати весь коментар
18.05.2020 21:01 Відповісти
Ну є ж гарні новини!!!
Дякуємо Захистника України від русоФашисто!
показати весь коментар
25.06.2020 13:15 Відповісти
 
 