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Новини Коронавірус і карантин
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Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів

Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів

Міністерство закордонних справ для подолання економічних наслідків коронавірусу допомагатиме українським експортерам виходити на нові ринки, а також має намір шукати нових інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, говорячи про ініціативи його відомства щодо подолання економічних наслідків коронавірусу, Кулеба назвав два напрями: експорт та інвестиції. Зокрема, МЗС надаватиме допомогу вітчизняним експортерам як у виході на нові ринки, так і в розширенні на ті, що вже працюють.

"Утримувати позиції, щоб вони заробляли там гроші і повертали їх в Україну у вигляді інвестицій у власне виробництво, податків і зарплат", - зазначив він.

Другий напрям - пошук інвесторів, готових грати в умовах підвищеного ризику - пандемії - та інвестувати. У цьому контексті Кулеба розповів про новий тренд щодо перенесення виробництв ближче до ринків збуту, що, за його словами, також є інвестицією.

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Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 13 травня в Україні зареєстровано майже пів мільйона безробітних і щотижня їхня кількість зростає.

Автор: 

інвестиції (2045) карантин (18172) криза (418) МЗС (4106) експорт (4455) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Зустрічна прлопозиція від громадян: 1) Дочасні президентські та парламентські вибори; 2) Всіх виродків з ЗЕвлади до кримінальної відповідальності з компенсацією завданих збитків.
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18.05.2020 08:04
+4
А в реальності - Україна нині експортує, в основному, дешеву робочу силу і інвесторам вона зовсім не цікава.
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18.05.2020 07:37
+4
Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів - Цензор.НЕТ 6316
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18.05.2020 08:22
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А в реальності - Україна нині експортує, в основному, дешеву робочу силу і інвесторам вона зовсім не цікава.
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18.05.2020 07:37 Відповісти
Кожен день літаками повертаються в країну інвестори.
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18.05.2020 07:38 Відповісти
цінники підвищили на овочі, ось що треба зробити кулеба-боба, а ось візьми та накади знизити їх, а то горошей у людей нема, а ви зелені бариги узяли та цінники підняли... щоб вас!!
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18.05.2020 07:43 Відповісти
Объявление!
Клон-содержанка ищет инвестиционную няню.
Обеспечу интимную игру на рояле в красных труселях.
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18.05.2020 07:43 Відповісти
Так ви ж знайшли покупців в Криму на воду. Це ваші інвестори на крові українців.
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18.05.2020 07:45 Відповісти
При тій владі була пропозиція продавати воду на Крим, уклавши договір, в якому зазначити що Україна постачає воду на окуповану територію. На це ***** ніколи не погодиться, інакше визнає що Крим окупований. Та це не з цією владою робити.
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18.05.2020 08:29 Відповісти
Зараз мова про те, що ця влада хоче приватизувати Кримський канал і продавати буде не держава, а приватна фірма!
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18.05.2020 08:35 Відповісти
Приватизований буде канал, а не вода.
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18.05.2020 08:38 Відповісти
І договір піде через цю фірму.
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18.05.2020 08:46 Відповісти
Ага. С налоговым законодательством Азирова-Яйценюка в Украину аж в очередь выстраиваются инвесторы...
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18.05.2020 07:46 Відповісти
І що цікаво,під час прем'єрства азарова і Яценюка інвестиції в Україну,хоч і повільно,але йшли.А зараз вони з України тікають,як чорт від ладану.
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18.05.2020 09:26 Відповісти
Ага. "Йшли"... Йшли, дивились на умови податкового кодексу...крутили пальцем у скроні і знову йшли. Далеко далеко від України.
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18.05.2020 09:30 Відповісти
И так понятно - бабло олигархам.
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18.05.2020 07:47 Відповісти
создать проблему и героически ее решать за счет бюджета. А вот шведский пример это не по нашему не по барыжному.
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18.05.2020 07:59 Відповісти
Зустрічна прлопозиція від громадян: 1) Дочасні президентські та парламентські вибори; 2) Всіх виродків з ЗЕвлади до кримінальної відповідальності з компенсацією завданих збитків.
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18.05.2020 08:04 Відповісти
Ага. Шо вони можуть компенсировать? Сватов хиба раком поставлять. И Ленку. Це все.
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18.05.2020 08:44 Відповісти
США почти год не имеют посла в Украине.Что значат личные интересы Трампа ! Только политический консенсус по Украине в Конгрессе и Сенате не дают развиться худшему сценарию.
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18.05.2020 08:09 Відповісти
какие инвесторы в эту сраную богадельню
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18.05.2020 08:09 Відповісти
Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів - Цензор.НЕТ 6316
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18.05.2020 08:22 Відповісти
Новые рынки для масок и аграриев, пусть продадут всю жратву нахер.
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18.05.2020 08:28 Відповісти
Надо Китай наказать за диверсию в отношении мира
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18.05.2020 08:33 Відповісти
НОВАЯ КАРТИНА МИРА
Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів - Цензор.НЕТ 8283
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18.05.2020 08:34 Відповісти
Китайцев только по паспортам 1, 5 млрд населения, а ещё 300 млн без паспортов
Они могут над собой эксперименты проводить
А В МИРЕ МНОГИЕ народности на грани исчезновения , т шо КИТАЙ НАДО НАКАЗАТЬ
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18.05.2020 08:36 Відповісти
Накажи.
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18.05.2020 08:42 Відповісти
Клятий короновирус. Шо з економикою натворив. И Порошенко.
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18.05.2020 08:41 Відповісти
Я вот хотел проинвестировать немного в экономику Украины - планировал купить на строительство дома - отделочные материалы , а конкретно паркет дубовый и двери заказные... всё уперлось в доставку, она оказалась на столько проблематичной и неоправданно дорогой , что дешевле всё тоже самое купить в Польше......... и на много дешевле и надежней!! Кстати за рулём двух грузовичков , которые ко мне приехали - были заробитчане из Франкивська- всё было быстро, в срок и в полтора раза дешевле чем в Украине.
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18.05.2020 08:44 Відповісти
вы-дебилы. Поэтому денег никто вам не даст.
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18.05.2020 08:53 Відповісти
СБУ в помощь экспортерам,а Ермак инвестиционная няня в месте с братом ,Спасибо не надо ,меняйте законы, и играйте по правилам. С коррупцией и политической целесообразностью денег никто не даст🤣😂
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18.05.2020 09:21 Відповісти
с такой кулебой и мыролюбности не нужно.
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18.05.2020 09:32 Відповісти
вот это и дело МИДа ,а не отстаивать украинские интересы в международных судах обвинять рашиста в окупации и и т.д...
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18.05.2020 10:02 Відповісти
Есть два более надёжных подхода - наказание невиновных и награждение непричастных.
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18.05.2020 10:52 Відповісти
 
 