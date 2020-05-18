Глава МЗС Кулеба назвав два напрями щодо подолання економічних наслідків COVID-19: допомога експортерам та пошук інвесторів
Міністерство закордонних справ для подолання економічних наслідків коронавірусу допомагатиме українським експортерам виходити на нові ринки, а також має намір шукати нових інвесторів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Так, говорячи про ініціативи його відомства щодо подолання економічних наслідків коронавірусу, Кулеба назвав два напрями: експорт та інвестиції. Зокрема, МЗС надаватиме допомогу вітчизняним експортерам як у виході на нові ринки, так і в розширенні на ті, що вже працюють.
"Утримувати позиції, щоб вони заробляли там гроші і повертали їх в Україну у вигляді інвестицій у власне виробництво, податків і зарплат", - зазначив він.
Другий напрям - пошук інвесторів, готових грати в умовах підвищеного ризику - пандемії - та інвестувати. У цьому контексті Кулеба розповів про новий тренд щодо перенесення виробництв ближче до ринків збуту, що, за його словами, також є інвестицією.
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 13 травня в Україні зареєстровано майже пів мільйона безробітних і щотижня їхня кількість зростає.
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