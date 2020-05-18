Пентагон уже готується до другої хвилі боротьби з пандемією COVID-19

Офіційні представники Пентагону визнають, що коронавірус стоятиме на заваді виконання американським військом ключових місій, допоки не буде розроблена вакцина. Утім, у війську кажуть, що готуються до "нового ненормального" середовища для відновлення операцій за умов мінімізації ризику для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Ми готуємося до другої хвилі (пандемії. - Ред.), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – сказав під час свого візиту до командного центру у Колорадо Міністр оборони Марк Еспер.

Він додав, що не передбачає скасування режиму соціального дистанціювання у найближчий час, принаймні до отримання вакцини.

Утім, деякі місії Міноборони США вже відновлює, щоправда з певними змінами через коронавірус. Так, минулого тижня Пентагон оголосив про проведення у червні спільних американсько-польських навчань, які раніше були перенесені через пандемію.

Відновлюючи місії, Пентагон вживає додаткових кроків для гарантування безпеки персоналу, каже заступник міністра Метью Донован: "Ми мінімізуємо ризики для наших військових шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізолювання, соціального дистанціювання та посилення вимог щодо особистої гігієни".

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Тестування, як оголосив Пентагон, буде проходити у чотири фази. Спочатку будуть протестовані військові критично важливих сил, як то військово-ядерних сил, до другої групи входить персонал, який служить у зонах конфлікту, до третьої - решта військових, які повертаються зі служби з-за кордону, до четвертої – решта військ. Військові, які виконують критичні місії, будуть розділені на групи та ізольовані один від одного.

Флот запроваджує також нові правила – 14 днів обов’язкового карантину під час зміни корабля та санітарна обробка суден.

Щодо самого будинку Пентагону, за словами міністра Еспера, менеджмент працює над поетапним поверненням персоналу на роботу. Глава Пентагону додав, що цей план буде значною мірою залежати від рішень щодо відкриття урядів штатів Вірджинії, Мериленду та Округу Колумбія.