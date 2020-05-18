Зростання динаміки зараження COVID-19 зафіксовано на Житомирщині: за добу виявлено 18 нових випадків захворювання, - ОДА

17 травня на Житомирщині лабораторним шляхом підтвердили 18 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша щоденна боротьба з поширенням коронавірусу на Житомирщині триває. Але, з огляду на статистику, отриману від Житомирського обласного лабцентру, ми фіксуємо зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків. При цьому кількість одужалих від коронавірусної хвороби зросла на 9 осіб – це жителі Андрушівки та Ружина", - написав він.

За його словами, вірус був виявлений у жителів Любарського, Черняхівського, Коростишівського та Романівського районів.

Повторне ПЛР-тестування не виявило вірусу у 9 пацієнтів. Це мешканці Ружинського (1) та Андрушівського (8) районів.

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Станом на 22:30 17 травня 2020 року на Житомирщині зареєстровано 564 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед жителів області, з яких 149 уже перемогли цю хворобу. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 189 пацієнтів, у Коростенському районі - 102 та в Бердичівському районі - 98.

Нові випадки 17 травня були встановлені в:

- Любарському районі - 15 (жінка, 43 роки; жінка, 52 роки; жінка, 55 років; жінка, 52 роки; чоловік, 54 роки; жінка, 46 років; жінка, 57 років; жінка, 57 років; чоловік, 58 років; чоловік, 58 років; жінка, 35 років; жінка, 38 років; чоловік, 22 роки; жінка, 41 рік; жінка, 37 років);

- Коростишівському районі - 1 (чоловік, 54 роки)

- Черняхівському районі - 1 (жінка, 44 роки)

- Романівському районі - 1 (жінка, 25 років).



