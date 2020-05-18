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Новини Коронавірус і карантин
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Зростання динаміки зараження COVID-19 зафіксовано на Житомирщині: за добу виявлено 18 нових випадків захворювання, - ОДА

Зростання динаміки зараження COVID-19 зафіксовано на Житомирщині: за добу виявлено 18 нових випадків захворювання, - ОДА

17 травня на Житомирщині лабораторним шляхом підтвердили 18 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша щоденна боротьба з поширенням коронавірусу на Житомирщині триває. Але, з огляду на статистику, отриману від Житомирського обласного лабцентру, ми фіксуємо зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків. При цьому кількість одужалих від коронавірусної хвороби зросла на 9 осіб – це жителі Андрушівки та Ружина", - написав він.

За його словами, вірус був виявлений у жителів Любарського, Черняхівського, Коростишівського та Романівського районів.

Повторне ПЛР-тестування не виявило вірусу у 9 пацієнтів. Це мешканці Ружинського (1) та Андрушівського (8) районів.

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Станом на 22:30 17 травня 2020 року на Житомирщині зареєстровано 564 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед жителів області, з яких 149 уже перемогли цю хворобу. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 189 пацієнтів, у Коростенському районі - 102 та в Бердичівському районі - 98.

Нові випадки 17 травня були встановлені в:

- Любарському районі - 15 (жінка, 43 роки; жінка, 52 роки; жінка, 55 років; жінка, 52 роки; чоловік, 54 роки; жінка, 46 років; жінка, 57 років; жінка, 57 років; чоловік, 58 років; чоловік, 58 років; жінка, 35 років; жінка, 38 років; чоловік, 22 роки; жінка, 41 рік; жінка, 37 років);

- Коростишівському районі - 1 (чоловік, 54 роки)

- Черняхівському районі - 1 (жінка, 44 роки)

- Романівському районі - 1 (жінка, 25 років).

Зростання динаміки зараження COVID-19 зафіксовано на Житомирщині: за добу виявлено 18 нових випадків захворювання, - ОДА 01
Зростання динаміки зараження COVID-19 зафіксовано на Житомирщині: за добу виявлено 18 нових випадків захворювання, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Бунечко Віталій (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+3
Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА - Цензор.НЕТ 4126
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18.05.2020 08:19
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Перестаньте, мне становится страшно.
Я хочу жить вечно. Ха-ха-ха.
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18.05.2020 08:19 Відповісти
Скажи спасибо что ты живешь в своем Бердичеве , а не, например, в итальянском Бергамо. Может быть тогда немного бы протрезвел.
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18.05.2020 08:59 Відповісти
В моем городе нет такого района, а мой город второй по количеству жителей в Украине.
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18.05.2020 10:18 Відповісти
Ну и что, у вас мало больных? Это еще хорошо что вы далеко от западной границы и до вас не доехали вернувшиеся заробитчане (в том числе и по причине отмены транспортного сообщения). Впрочем по соседству севернее вас скоро будет не лучше чем в Италии (а всего месяц назад у них тоже мало кому было страшно)
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Из свежего:
"В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период пандемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты. Об этом сообщает https://atn.ua/obshchestvo/harkovskie-mediki-vyydut-na-zabastovku Kharkiv Today , передает https://censor.net/
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18.05.2020 13:18 Відповісти
Рост динамики заражения COVID-19 зафиксирован на Житомирщине: за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания, - ОГА - Цензор.НЕТ 4126
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18.05.2020 08:19 Відповісти
це був жарт.
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18.05.2020 08:24 Відповісти
ох уж цей грип...
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18.05.2020 08:53 Відповісти
 
 