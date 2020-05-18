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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Чернівецькій області померли п'ятеро осіб із підтвердженим COVID-19, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області померли п'ятеро осіб із підтвердженим COVID-19, - ОДА

У неділю в Чернівецькій області загинули 5 осіб, у яких було підтверджено коронавірус.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"26 осіб сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Але це ще не перемога. Коронавірус, на жаль, продовжує забирати життя буковинців. За цей день п’ятеро людей померли. На Буковині сьогодні, 17 травня, офіційно підтверджено ще 19 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 150 нових зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2713 осіб", - розповів Осачук.

Також читайте: У Чернівецькій області за добу від COVID-19 померли 3 людини, від початку епідемії - 109, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області померли пятеро осіб із підтвердженим COVID-19, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) смерть (6739) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
А нах там сейчас войска? Лишние люди только увеличат число заражений и распространение.
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18.05.2020 08:35
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Печально.Власть констатирует,но ничего не делает,чтобы снизить смертность.Больные брошены на произвол судьбы.Области нужна поддержка врачами,войсками,методиками.То же касается и Харькова.Смерть забирает людей и деньги их семей.За статистикой ОГА скрывается беспомощность и бездеятельность.
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18.05.2020 08:31 Відповісти
А нах там сейчас войска? Лишние люди только увеличат число заражений и распространение.
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18.05.2020 08:35 Відповісти
За нашим протоколом лікування то ще мало смертей.
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18.05.2020 09:26 Відповісти
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18.05.2020 09:48 Відповісти
Я Хотел бы знать сколько выздоровело в инфекционных больницах людей возрастом более 75лет.Не дома,а именно в больницах .От нас эту информацию скрывают.
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18.05.2020 11:03 Відповісти
 
 