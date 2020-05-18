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За минулу добу в Чернівецькій області померли п'ятеро осіб із підтвердженим COVID-19, - ОДА
У неділю в Чернівецькій області загинули 5 осіб, у яких було підтверджено коронавірус.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"26 осіб сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Але це ще не перемога. Коронавірус, на жаль, продовжує забирати життя буковинців. За цей день п’ятеро людей померли. На Буковині сьогодні, 17 травня, офіційно підтверджено ще 19 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 150 нових зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2713 осіб", - розповів Осачук.
Топ коментарі
+2 Sergey Bardo
показати весь коментар18.05.2020 08:35
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Mischa #467040
показати весь коментар18.05.2020 08:31 Відповісти Мені подобається 0
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Sergey Bardo
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Меркава
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я гражданин Украины
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Mischa #467040
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