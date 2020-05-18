УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9601 відвідувач онлайн
Новини
4 148 104

Кличко підтвердив наміри створити "партію мерів": "Ми розглядаємо зараз різні варіанти"

Кличко підтвердив наміри створити

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що справді веде переговори про створення політичної сили за участю мерів інших міст.

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли б представити цю політичну силу", - заявив Кличко.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів".

Автор: 

Кличко (3507) місцеві вибори (1366) мер (506) партія (367)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
А почему не партию боксеров?
показати весь коментар
18.05.2020 08:37
+8
нужно проверить этого Кличка на предмет убийства Шеремета....
шатает зеленый свинарник...
показати весь коментар
18.05.2020 08:40
+8
Та умные люди давно поняли шо нужно перенимать власть у Кловунов на уровне городов. Иначе нам с таким Ослом кабздец. А впереди еще 4 года его сидения в ОПе.
показати весь коментар
18.05.2020 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ПСом попахивает,своих силёнок-то уже нема.
показати весь коментар
18.05.2020 10:52 Відповісти
У нас в Украине нет мэров,это поставленые на служение бандиты системой,как и все чиновники, клячко не исключение
показати весь коментар
18.05.2020 11:09 Відповісти
Не меров у ни и так все путем. А партию Магдебуры-вольных городов со своим урядом и магдебурским правом.
показати весь коментар
18.05.2020 11:13 Відповісти
А у Ляшка уже была "Партия *********"
показати весь коментар
18.05.2020 11:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 