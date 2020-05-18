Кличко підтвердив наміри створити "партію мерів": "Ми розглядаємо зараз різні варіанти"

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що справді веде переговори про створення політичної сили за участю мерів інших міст.

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли б представити цю політичну силу", - заявив Кличко.

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Раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів".