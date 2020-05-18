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Новини Коронавірус і карантин
2 009 20

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 315,2 тис. осіб, захворіли понад 4,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 315,2 тис. осіб, захворіли понад 4,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 травня у світі зареєстрували 4 716 513 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 315 225 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 89 562, захворілих - 1 486 757.

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 281 752 особи, кількість смертей - 2631.

За кількістю заражених Велика Британія перебуває на третьому місці - 244 995 випадків, при цьому померли вже 34 716 осіб.

На четверте місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​241 080 інфікованих і 16 122 летальні випадки.

Іспанія повідомляє про 230 698 випадків COVID-19, 27 563 особи померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ

В Італії зафіксовано 225 435 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 31 908 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

У Франції померли 28 111 осіб, в Німеччині - 7962, в Ірані - 6988, в Туреччині - 4140, у Бельгії - 9052, в Нідерландах - 5699, Канаді - 5903.

У Білорусі кількість заражених досягла 29 650 осіб, з яких 165 померли, в Польщі - 18 529, померли - 925; в Молдові - 6060, померли - 211; в Угорщині - 3509, померли - 451; в Румунії - 16 871, померли - 1 107; в Словаччині - 1494, померли - 28.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 травня підтверджено 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що на 95 заражень менше, ніж напередодні. Загальна кількість випадків від початку пандемії становить 18 291.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 315,2 тис. осіб, захворіли понад 4,7 млн 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 8764
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18.05.2020 08:39
+2
А вирусологи говорят, что надо просто переболеет. Правда не всем повезет, естественный отбор-умирают слабые имеющие хронические заболевания.
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18.05.2020 08:46
+1
Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 9551
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18.05.2020 08:37
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Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 9551
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18.05.2020 08:37 Відповісти
Число жертв коронавируса в мире превысило 315,2 тыс. человек, заболели более 4,7 млн - Цензор.НЕТ 8764
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18.05.2020 08:39 Відповісти
А вирусологи говорят, что надо просто переболеет. Правда не всем повезет, естественный отбор-умирают слабые имеющие хронические заболевания.
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18.05.2020 08:46 Відповісти
Умирают те кого герои в белых халатах добивают неправильным протоколом лечения.
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18.05.2020 09:11 Відповісти
Не повезёт, если "короно-отрицатели" постараются побыстрее заразиться и заразить группы риска ещё до того, как будет изобретено лекарство (уже нашли белок, обволакивающий вирус и исследуют возможность изготовления лекарства) и/или вакцина...
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18.05.2020 09:28 Відповісти
Серьезно нашли?) Коронаверы) а коронавирусных в Украине тяжелей найти чем тот белок 😆 говорят жопентос, только на телевизор могут снять одного пациента, которого окружает десять врачей 😆 печальная картинка, такая пандемия, а на весь Тернополь ноль коронавирусных в больницах 😆
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18.05.2020 09:38 Відповісти
Нет, если ты ничего не читаешь, то также и смертей, спровоцированных короновирусом, нет...
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18.05.2020 09:42 Відповісти
Та всё. Ссыкуны ждите второй волны осенью. Сейчас уже сезон простуд прошёл, коронавирусных тяжело найти ) остаётся только Надежда на сердечно-сосудистые и жертв онкологии которым будут приписывать корону.
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18.05.2020 09:51 Відповісти
а скільки від голоду, холоду, на автошляхах та у пожежах...
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18.05.2020 08:47 Відповісти
От голоду помирает в 520 раз больше но с ним так не борятся,прибутки и зиски ця боротьба не приносить. Пора казать це влада бореться за право захватывать свободы и самоуправление громодян,а значит и их ресурсы. И делает это как всегда подло пугает ,обманываст и подкупает массу барановирусных. Кто распределяет тот и властвует. Забрать распределение податкив в громады. Тогда и вирус19 закончится и многое другое.
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18.05.2020 09:11 Відповісти
И что ещё много людей верят в этот барановирус? Где же он падло спрятался?)
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18.05.2020 08:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YErL1erZz90 на смотри, наверное это агент рептилоидов, злодей золотого ********
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18.05.2020 09:07 Відповісти
да практически все верят, за исключением дебилов и пары глав государств
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18.05.2020 09:13 Відповісти
Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфордского университета Джон Иоаннидис считает, что «собранные к настоящему времени данные о том, сколько людей заражено и как развивается эпидемия, крайне ненадёжны». Сведения о распространении вируса, говорит Иоаннидис, представляют собой «фиаско доказательств».
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18.05.2020 10:15 Відповісти
Если не привить людей, то они все переболеют, с разными последствиями.
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18.05.2020 09:07 Відповісти
Там еще Индия подтягивается к группе лидеров.
И скорее всего "победит"
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18.05.2020 09:08 Відповісти
А у Ляшко сын родился.
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18.05.2020 09:10 Відповісти
 
 