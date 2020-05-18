Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 315,2 тис. осіб, захворіли понад 4,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 травня у світі зареєстрували 4 716 513 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 315 225 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 89 562, захворілих - 1 486 757.

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 281 752 особи, кількість смертей - 2631.

За кількістю заражених Велика Британія перебуває на третьому місці - 244 995 випадків, при цьому померли вже 34 716 осіб.

На четверте місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​241 080 інфікованих і 16 122 летальні випадки.

Іспанія повідомляє про 230 698 випадків COVID-19, 27 563 особи померли.

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В Італії зафіксовано 225 435 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 31 908 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

У Франції померли 28 111 осіб, в Німеччині - 7962, в Ірані - 6988, в Туреччині - 4140, у Бельгії - 9052, в Нідерландах - 5699, Канаді - 5903.

У Білорусі кількість заражених досягла 29 650 осіб, з яких 165 померли, в Польщі - 18 529, померли - 925; в Молдові - 6060, померли - 211; в Угорщині - 3509, померли - 451; в Румунії - 16 871, померли - 1 107; в Словаччині - 1494, померли - 28.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 травня підтверджено 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що на 95 заражень менше, ніж напередодні. Загальна кількість випадків від початку пандемії становить 18 291.