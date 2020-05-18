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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 47 нових випадків COVID-19, загалом 1066 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 47 нових випадків COVID-19, загалом 1066 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 травня на Львівщині підтвердили 1066 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4386 осіб, госпіталізовані - 531, на амбулаторному лікуванні - 3855 осіб, виписані - 370 осіб. Зараз у лікарні перебуває 169 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1066 осіб, 30 осіб померли. 206 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 194 ПЛР-тести, з яких 47 - позитивні (з них - 29 це мешканці Львова).

За добу на Львівщині виявили 47 нових випадків COVID-19, загалом 1066 інфікованих, - міськрада 01

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2417)


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Скільки інфікованих медиків на Львівщині не написали.
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18.05.2020 08:56 Відповісти
За сутки на Львовщине выявили 47 новых случаев COVID-19, всего 1066 инфицированных, - горсовет - Цензор.НЕТ 7335
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18.05.2020 08:59 Відповісти
 
 