За добу на Львівщині виявили 47 нових випадків COVID-19, загалом 1066 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 18 травня на Львівщині підтвердили 1066 випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.
"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4386 осіб, госпіталізовані - 531, на амбулаторному лікуванні - 3855 осіб, виписані - 370 осіб. Зараз у лікарні перебуває 169 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1066 осіб, 30 осіб померли. 206 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 194 ПЛР-тести, з яких 47 - позитивні (з них - 29 це мешканці Львова).
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