Ідея запровадження паспорта здоров'я для туристів і осіб, які перетинають кордон, в Україні не обговорюється, - глава МЗС Кулеба
Ідея паспорта здоров'я для туристів і і осіб, які перетинають кордон, в Україні не обговорюється. На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, з практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в'їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина повинна посидіти в самоізоляції, зробити ще один тест.
"Все це, насправді, йде в бюрократію. Але це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючою життя в умовах пандемії коронавірусу", - розповів він.
Нагадаємо, в Держагентстві розвитку туризму заявили, що Україна готова запровадити паспорти здоров'я, що підтверджують відсутність коронавірусу в організмі, якщо вони будуть рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
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1) при перебуванні на території України мати при собі карту щеплень;
2) при відвідуванні громадських місць одягати маску з кольоровою ідентифікацією, як громадянина расєйки;
3) при відвідуванні магазину показувати медичну картку від стоматолога.
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