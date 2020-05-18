На ранок 18 травня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 18 616, летальних - 535, одужали 5 276 осіб
В Україні за добу зафіксували 325 нових випадки інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 160 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Апарату РНБО України.
З початку пандемії COVID-19 в Україні підтверджено 18 616 випадків зараження. 535 осіб з числа хворих померли (21 особа за останню добу).
5 276 хворих видужали (160 за останню добу).
Кількість активних хворих за добу зросла на 144.
За даними Міністерства охорони здоров'я зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 733 випадки;
Волинська область — 625 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 564 випадки;
Закарпатська область — 901 випадок;
Запорізька область — 382 випадки;
Івано-Франківська область — 1221 випадок;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2321 випадок;
Київська область — 1224 випадки;
Львівська область — 1066 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 262 випадки;
Одеська область — 764 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1167 випадків;
Сумська область — 163 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 789 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2713 випадків;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.
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и стали писать статистику на убиль
Статистика COVID-19 України вже давно під контролем
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- в середньому тести так і роблять контактним особам, інколи симптомним
- результати тести затримують від 3 до 7 днів Для кореляції статистики (висвітлюють швидко тільки нові осередки, або під впливом з верхів)
Может имущество ты и унаследуешь, но дом потеряешь...
Труды нацистов об очищении расы на ночь почитываешь?
А если серйозно то зеков мне не разу не жаль, особенно мразей - убийц и насильников. То же самое касается спидоносцев, - это их личная драма что они пипирку свою нитуда сували или банчили наркоту с одного шприца, потеряли здоровье и теперь для них угроза коронавируса, то я тут при чом? И давай ты не будешь счас расказывать, что кто-то случайно заразился в поликлинике таких 0,0000001% (цыфра взята от фонаря)
Чтобы победить вирус надо как-то заставить тупых совков носить маски не на горле, а на лице. Но это невозможно. Совки всегда будут уверены, что никакого вируса нет, что сказку про вирус придумали масоны, Сорос и Бил Гейтс, чтобы потом изобрести вакцину, заставить всех вакцинироваться, затем через вакцину чипировать все население Земли и заставить майнить криптовалюту. Совок и мракобесие - это синонимы. Поэтому пусть продолжают носить маски на горле. Чем быстрее совки выздыхают, тем лучше. Из совков не получится законопослушных европейцев. Нормальные законопослушные украинцы останутся, а тупые совки сдохнут. Вот тогда и начнем строить Европу в Украине.