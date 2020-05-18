На ранок 18 травня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 18 616, летальних - 535, одужали 5 276 осіб

В Україні за добу зафіксували 325 нових випадки інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 160 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Апарату РНБО України.

З початку пандемії COVID-19 в Україні підтверджено 18 616 випадків зараження. 535 осіб з числа хворих померли (21 особа за останню добу).

5 276 хворих видужали (160 за останню добу).

Кількість активних хворих за добу зросла на 144.

Також читайте: В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5488 осіб, з них 216 дітей і 623 медики. До апаратів ШВЛ підключені 225 пацієнтів, - ЦОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 733 випадки;

Волинська область — 625 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 564 випадки;

Закарпатська область — 901 випадок;

Запорізька область — 382 випадки;

Івано-Франківська область — 1221 випадок;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2321 випадок;

Київська область — 1224 випадки;

Львівська область — 1066 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 262 випадки;

Одеська область — 764 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1167 випадків;

Сумська область — 163 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 789 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2713 випадків;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також читайте: Наєв розповів про заходи, які вживаються Об'єднаними силами через COVID-19: Бійці на передовій - і так у самоізоляції, маски носять залежно від обстановки











