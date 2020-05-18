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Під столичним СБУ відбувається акція "Руки геть від Стерненка" через ймовірне оголошення підозри активісту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею столичного управління Служби безпеки України відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На акцію "Руки геть від Стерненка!" зібралося кілька сотень людей, будівлю столичного главку СБУ взято під посилену охорону.

Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 01
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 02
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 03
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 04
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 05
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 06
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 07
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 08
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 09
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 10
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 11
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 12
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 13
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 14
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 15
Під столичним СБУ відбувається акція Руки геть від Стерненка через ймовірне оголошення підозри активісту 16

Фото, відео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру в хуліганстві двом особам, які напали на Стерненка в 2018 році

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, на 9:00.

Автор: 

СБУ (12765) Стерненко (384)


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Топ коментарі
+39
Само это "проишествие", когда черти приехали убить парня но он отбился и получает подозрение об убийстве а парни подозрение о хулиганке, показывает всю гнилость и продажность всей правоохоронной системы.
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18.05.2020 09:48
+15
Правильно, своих надо поддерживать, а то вся эта судейская, прокацапская мафия ликвидирует активистов.
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18.05.2020 09:53
+13
Вот странно : на мужика два раза нападали, стреляли в него ..он просил у полицаев защиты - они не давали..и он стал носить с собой нож - правда странно ? С чего бы ? Про голые руки нападавших...1. Как их это оправдывает ? Да амбала с голыми руками не могут взять челоека за подбородок и резко повернуть на 120 градусов ? 2. Это 3.14-ж голимый т.к. он его порезали тоже... что там ещё ? Догонял ? Ты , мальчик , знаешь, что такое аффект, когда тебя третий раз хотят убить ?
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18.05.2020 10:26
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Само это "проишествие", когда черти приехали убить парня но он отбился и получает подозрение об убийстве а парни подозрение о хулиганке, показывает всю гнилость и продажность всей правоохоронной системы.
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18.05.2020 09:48 Відповісти
В США недавно дядя догнал и убил негра за такую попытку "поговорить" и ничего ему не предъявляли. Так что заткнись.
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18.05.2020 09:52 Відповісти
А тьі кто - следователь, прокурор, судья? Материальі дела читал, следственньіе действия проводил? Или просто говно, которое покрьівает еще большее говно?
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18.05.2020 09:55 Відповісти
Вот странно : на мужика два раза нападали, стреляли в него ..он просил у полицаев защиты - они не давали..и он стал носить с собой нож - правда странно ? С чего бы ? Про голые руки нападавших...1. Как их это оправдывает ? Да амбала с голыми руками не могут взять челоека за подбородок и резко повернуть на 120 градусов ? 2. Это 3.14-ж голимый т.к. он его порезали тоже... что там ещё ? Догонял ? Ты , мальчик , знаешь, что такое аффект, когда тебя третий раз хотят убить ?
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18.05.2020 10:26 Відповісти
Подозрение о хулиганстве даёт им возможность приписать ему превышение самообороны - вот почему хулиганство.
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18.05.2020 10:28 Відповісти
И это новость?!
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18.05.2020 11:25 Відповісти
Вызывайте польскую полицию. Наша полиция это мальчики для битья, отряд ЛГБТ, созданный для доминирования над ними под защитой США, Великобритания и ЕС.
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18.05.2020 09:51 Відповісти
Правильно, своих надо поддерживать, а то вся эта судейская, прокацапская мафия ликвидирует активистов.
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18.05.2020 09:53 Відповісти
Причем здесь судьи, если до них дело ещё не дошло.
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18.05.2020 09:55 Відповісти
При всём. Решать проблему судебной системы надо было ещё вчера. Судебная мафия, возможно ещё большая опасность для Украины, чем кацапская агрессия.
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18.05.2020 10:27 Відповісти
на твое мнение всем насрать
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18.05.2020 09:56 Відповісти
Четко не урегулирован вопрос самозащиты и превышение полномочий можно впаять любому победившему. По действующему законодательству выгоднее быть жертвой, а не победителем, даже если на тебя напали.
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18.05.2020 09:57 Відповісти
Все давно і детально врегульовано. Вся проблема в об"єктивності і незаангажованості правоохоронної системи. Якщо є докази, що в організації трьох замахів на Стерненка брали участь поліцейські, а Аваков відкрито вимагає його посадити, так як і генпрокурворша, то про яку об"єктивність може іти мова. Портнов, відомий "друг" України і українців, відкрито заявляє, що мета посадки Стерненка - щоб не повадно було іншим навіть думати про спротив владі. З цією падалью Портянкою не соромиться зустрічатися генпрокуроша і обговорювати "державні справи".
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18.05.2020 10:18 Відповісти
не по темі ..
alt+39 надрукує символ '..
щоб правильно друкувати слова з апострофом..
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18.05.2020 11:28 Відповісти
два апострофи краще, бо швидше.
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18.05.2020 11:43 Відповісти
Треба скандувати не "руки геть!", а "Зєлю геть, дострокові". Це шпигун Зєля гадить
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18.05.2020 10:04 Відповісти
Все це так, тільки кого нам виберуть 73% отари? боюсь, що наступним буде шарій або мертвечук.
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18.05.2020 10:20 Відповісти
Пропоную Олену Зеркаль. Вона хоч з орбіти мародера Пєці, але перемогала росіян і в Гаазі, і в Стратсбурзі, і в Стокгольмі, і в Брюселі... Потужний і патріотичний діпломат. І на пані Олені нема негативу, як на Тімошенко. Бо люди, які думають телевізором олігархів, Юлі ніколи не оберуть. Інша справа, що пані Олена може не погодитись.
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Ванятко, ты кончательно предал ботоксную старуху с низкой социальной ответственностью?
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18.05.2020 10:31 Відповісти
Оскільки Йуля молодший партнер Каломойського, то давай зразу виберемо Бєню. А що, Зеля сказава, що Бєня чесний бізнесмен. Наші суди зараз із успіхом доводять, що "мародер" Петя незаконно переслідував чесного Бєню. До речі, Вань, може ти знаєш, чому наші прокурвори не переслідують "мародера" за мародерство, а відкривають справи з політичним антиукраїнським присмаком?
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18.05.2020 10:39 Відповісти
Відповідь дуже проста. Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. От скажи, платний троль "тіхон", чому Пєця забороняє вам вимагати дострокові Зєлє? А не скажеш. А я скажу. Бо путя зашквареного Янека поміняв на Пєцю, потім зашквареного Пєцю поміняв на Зєлю. Нема між цими трьома різниці. Як і між платними тролями Пєці, що давно продали свою совість за залишки з його столу.
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18.05.2020 10:53 Відповісти
Я безплатний троль України. За твоєю логікою я повинен був топити за Янека, потім за Пороха, а тепер за ВАЗеленського, бо вони ставленики )(уйла (так правильно пишеться путя). Щось тут у тебе не складається. Видно, таракани в голові заважають. Ще от мучить мене запитання, поясни, чому Порох не здав пів України (або всю) в 2014-15 р. і став ворогом №1 для )(уйла? в тій ситуації це було просто. Да, ще про мародерство розкажи, відкрий очі.
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18.05.2020 11:07 Відповісти
Про "ворога для пуйла №1 Пєцю" спитай у його кума Медведчука(хрестив його молодшого), якому Пєця подарував три набільш рейтингові інформаційні телеканали, дві монополії зрідженого газу, дизелю і цілу бензомагістраль. А здати пів України російський шпигун Пєця не встиг, бо вже був зашкварений після виходу зі Слов'янська гіркіна і після Іловайська з Дебальцево. Власне зашквари у Пєці були майже кожен день. Цапія Пєцю рятувала, бо "коней на переправі не міняють". Не отримуєш за свою діяльність грошей? Ну так це твоя особиста справа. Вся інша ботоферма з https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ десятки тисяч продажних тролів Порошенка гроші отримують
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18.05.2020 12:01 Відповісти
Зеленский и ко это фашистская власть!
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18.05.2020 10:08 Відповісти
Не паплюжте фашистів порівнянням з ним! Він - звичайна підніжка пуйловська, а не фашист
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18.05.2020 10:25 Відповісти
Стерненка треба відстояти. Якщо ні, то зелену банду хахлів і малоросів вже буде важко втримати від повальних репресій під диктовку паРашки і її агентів
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18.05.2020 10:26 Відповісти
Ты еще здесь,бегом на акцию
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18.05.2020 11:13 Відповісти
зеленый баран не понимает что вот с этого и начнется его 3й майдан...
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18.05.2020 10:43 Відповісти
А що від барана можна ждати.
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18.05.2020 10:53 Відповісти
Вряд ли Баканов будет исполнять портновские хотелки венедиктовых и бобиковых!
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18.05.2020 10:49 Відповісти
Це вже хотєлки Владіміра Ссанича. Лейтенант РПЦ - його закадичний друг.
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18.05.2020 11:13 Відповісти
За акцию поддержки большой плюс всем небайдужим,но кричать Аваков-черт нужно возле здания главка нацполиции или его виллы в Италии,а не сбу
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18.05.2020 11:02 Відповісти
Краще під Офісом пострадавшего.
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18.05.2020 11:15 Відповісти
Если-бы Катя Гандзюк по стечению обстоятельств облила нападавших их же кислотной то уже как минимум холила-бы на допросы, а может и была-бы "убийцей". А прокуроры себе продолжают виллы строить по три этажа.
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18.05.2020 11:10 Відповісти
Путина-в Гаагу. Мэдвэдчука-повесить!
Героям-слава!
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18.05.2020 11:38 Відповісти
 
 