СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про спроби кримських татар повернутися до рідного Криму. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України оприлюднила деякі документи з архівів КДБ УСРС, пов'язані з депортацією і геноцидом кримських татар у радянські часи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал СБУ.

"18 травня - скорботний день в історії кримських татар та всієї України. Цього дня 1944 року сталінський режим руками НКВС розпочав геноцид корінного народу Криму. Людей загнали у товарні вагони та депортували до Сибіру та Середньої Азії.



Але боротьба кримськотатарського народу за свою Батьківщину ніколи не припинялася. Ми зібрали декілька історій з архівів КДБ про те, як кримські татари боролися за право жити на своїй землі. Репресії, переслідування, ярлики "автономістів", "зрадників" та "екстремістів" – ніщо не зламало дух цих людей. Пам’ятаємо всіх, хто не дочекався повернення додому!" - йдеться в повідомленні.

СБУ навела деякі історичні дані. Зокрема, йдеться про спроби кримських татар повернутися в Крим після понад 20 років вигнання.

Отже, 1967 рік. 50-та річниця Жовтневої революції. Голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідає керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураїм Решідов планує самоспалення. Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення до Криму.



"Абдураїм Решідов – національний герой кримськотатарського народу. Він був льотчиком-асом під час Другої світової війни та здійснив 222 бойові вильоти. За мужність і героїзм йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу.



Але після запитів про повернення до Криму Герой Решідов став вважатися "провокатором". І пропозиція КДБ була стандартною для тих часів: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його", - зазначено в повідомленні.





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У СБУ зазначили, що в цьому ж повідомленні того ж голови КДБ Нікітченка збереглося листування кримського татарина Мансура Османова, який проживав у Ташкенті, з письменником і жертвою сталінського режиму Борисом Антоненко-Давидовичем.

Османов дуже влучно описав, як радянська пропаганда ставиться до кримських татар, навіть до тих, хто народився вже у вигнанні. Його синів і через 22 роки називали "зрадниками".



Борис Антоненко-Давидович, який і сам пройшов ГУЛАГ, підтримував кримчан і відповів: "Ваш народ справжній господар цієї землі", порадивши найголовніше – зберегти свою мову та культуру. "Нехай ваші діти не забудуть цього, бо коли народ втрачає мову – він перестає бути нацією".







Документи: СБУ/Telegram-канал

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і шанується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони СРСР № 5859 "Про кримських татар" від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

Без сумніву, був здійснений акт гено- та етноциду, про що свідчать звинувачення цілого народу в державній зраді та застосування принципу колективної відповідальності. За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії), було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч людей, з яких упродовж півтора року померли близько 46%. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.







