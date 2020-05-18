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Новини
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Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ

Понад 30

Упродовж першого року президентства В. Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами президента чи його оточення, отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Комітет виборців України.

Зауважується, що зазначені особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України.

При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, проте саме під час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі.

"Варто нагадати, що, як кандидат у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що "політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну", однак часто реальні дії Президента не відповідали написаному", - зазначає Комітет виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився на ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський

Таким чином працюють в Офісі президента:

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") – Перший заступник голови Офісу Президента

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") – Заступник Керівника Офісу Президента

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") – перший помічник Президента

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") – Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") – голова Служби безпеки України

Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") – екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") – директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони

Також читайте: Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) –Голова Державного агентства України з питань кіно

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") – керівник Державного управління справами

Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв’язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) – член Наглядової ради ПриватБанку

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв’язки із "Студією Квартал 95") – заступник міністра внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На каналі для окупованих територій буде 15% контенту виробництва студії "Квартал 95", - гендиректор UATV Островська

Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) – народний депутат України

Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") – народний депутат України

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") – народний депутат України

Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України

Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни") – Перший заступник голови Верховної Ради України

Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)– народний депутат України

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) – народний депутат України

Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) – народний депутат України

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) – народний депутат України

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") – народний депутат України

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") – народний депутат України

Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") – народний депутат України

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") – народний депутат України

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") – народний депутат України

Автор: 

Зеленський (23659) Квартал-95 (183) КВУ (135)


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Топ коментарі
+39
Зато нет кумовства. Да, зелебобики?
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18.05.2020 10:21
+35
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 7774
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18.05.2020 10:22
+26
Ну ні разу не кумовство, пілять!
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18.05.2020 10:22
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Зато нет кумовства. Да, зелебобики?
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18.05.2020 10:21 Відповісти
Ну ні разу не кумовство, пілять!
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Інвазія України зеленими гельмінтами триває !!))
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18.05.2020 10:26 Відповісти
"Не появилось дорогих друзей и не скурвился"
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18.05.2020 11:58 Відповісти
Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ - Цензор.НЕТ 5971
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18.05.2020 19:09 Відповісти
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 7774
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18.05.2020 10:22 Відповісти
На рахунок армійських(!) то дійсно чиста правда! Ну ні одного ж не призначив. Цікаво, як то йому вдалось?
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18.05.2020 10:26 Відповісти
він порядна людина слова
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 1270
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18.05.2020 10:29 Відповісти
Бедолаги, для них началась эпоха выживания.
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18.05.2020 12:08 Відповісти
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 4616
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Та да. Привіз повний гамновоз добра.
Кушай тє.
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Дна достигнутого шмарклей за всё существование Украины ещё никто не достигал.
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Это не лифт ( социальный), это катапульта.
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18.05.2020 10:22 Відповісти
тиги-диги ду (2раза)
я из пушки в небо уйду...
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18.05.2020 11:07 Відповісти
а че конец эпохи бедности...для клоунов
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Фаворит президентской гонки на Украине Владимир Зеленский, выступая в https://1plus1.ua/ru эфире телеканала "1+1", пообещал своим избирателям, что готов, будучи главой государства, уйти в оставку, если окажется замешанным в коррупционных схемах.
"Если я когда-либо нарушу закон, то сам уйду в отставку", - заявил он.
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Якби воно тримало слова, то ще б влітку минулого року пішло б у відставку, але найвеличніший потерпілий не може - тре відробити гроші, що в нього Бєня вклав
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18.05.2020 10:43 Відповісти
на Украине\\\\\\\\\\\

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18.05.2020 11:01 Відповісти
Угадайте что построят клоуны? Цирк?
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Балаган, пілять, вони будують, балаган... Цирк для них то занадто складно.
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Походу они не знают разницы между балаганом и борделем!
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18.05.2020 10:42 Відповісти
Так, як це у порівнянні з періодом Порошенка ?
Більше, так само, чи менше?
Що каже наука журналістіка?
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18.05.2020 10:24 Відповісти
а ты родился уже при Зеленском?
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18.05.2020 10:28 Відповісти
Питання було до зебілів.
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18.05.2020 11:30 Відповісти
Порошенко знов тобі в штани насрав?
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18.05.2020 10:29 Відповісти
Питання було до зебілів.
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18.05.2020 11:30 Відповісти
Просто квартал расширил сцену.
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18.05.2020 10:24 Відповісти
Это неопотизм в чистом виде. Зеленодрочеры, не запоминайте это слово, оно займет у вас половину мозга. И самое страшное, что большинство из этих ....ммм...как бы сказать культурней- еще и полные дебилы, как и их бубочка, а некоторая часть-такие же нарики, как клован. Короче полный бл...й цирк! Вот и живем в этом балагане.
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18.05.2020 10:25 Відповісти
Половину?! А ти не помиляєшся, він там взагалі є?
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Хоча, то не непотизм, то блазнамізм скоріше, або паяцізм якийсь...
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18.05.2020 10:33 Відповісти
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 456
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Перебування Соколова та Бабікова на чолі Державного бюро розслідувань, а Венедіктової - на чолі Генеральної прокуратури є однією з помилок президента України Володимира Зеленського, "які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою".

Про це заявив нью-йоркський адвокат, доктор права, президент Світового конгресу українців у 1998-2008 роках Аскольд Лозинський у своїй статті для українсько-американського тижневика https://www.chasipodii.net/article/24647/ Час і Події (Чикаго), передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

За його словами, прагнення нинішнього керівництва ДБР та ГПУ скасувати недоторканість для майданівців, а також близькі професійні відносини між ними прямо суперечать рекомендаціям місії ООН.

Зокрема, він нагадує слова Соколова:
"Для Державного бюро розслідувань як правоохоронного органу головним завданням є встановлення всіх осіб, причетних до злочинів, які мали місце під час масових акцій протестів Революції Гідності. Тому Бюро не може ігнорувати рекомендації міжнародної організації такого рівня (Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні - ред.) і врахує їх у подальшій роботі".
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Але, як зазначає Лозницький, представники ООН ніколи не вимагали скасування амністії майданівців.

"Що є найбільш незрозумілим щодо Венедиктової, ГПУ, Соколова, ДБР, - це те, що у звіті Місії ООН з 15 квітня є дуже точно написано між рекомендаціями не про скасування закону про амністію для протестувальників Майдану, а радше:
"Забезпечити інституційну незалежність Державного Бюро Розслідування... Є дуже важливим забезпечити, щоби цей новий орган був незалежним від Офісу прокурора".

Але ж Олександра Бабікова призначила саме Ірина Венедіктова, чинний генеральний прокурор, вона зробила призначення тоді, коли була в. о. директора ДБР. Яка іронія!
Це дуже грубо вшите. Мабуть, такі маніпуляції і передбачав Сімонович. Як же це могли оминути Венедіктова і Соколов?", - продовжує Лозинський.

На його думку, якщо Венедіктова, Бабіков і Соколов зможуть "Майдан Гідності перетворити на переворот", тоді "вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним".
"Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.
Я особисто починаю каятись, що я колись писав, що нема нічого страшного, коли стане президентом https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський ", - підсумував Лозинський.
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18.05.2020 10:29 Відповісти
- ви знаите, Рабиноаич, мине часто говорят, что я - поц-агрессор
-и что? Не?
-да, но кто ето ценит???
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18.05.2020 10:31 Відповісти
Всё по уму (без дефиса)... т.е., по количеству ума, в силу ума, развития, видения ситуации и т.д. бубочка - крайне ограниченный криворожский экземпляр. Затрапезеый комик, которому позволили выкарабкаться на большую сцену. Он напоминает мне алкоголика в компании трезвенников: тривиальные шутки, жестикуляция, нарочито громкий голос и деланно-веселое настроение... шобы как все, так сказать... шобы не распознали в идиоте дурака-кокаинщика
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18.05.2020 10:28 Відповісти
Зелебобка использованный клоун
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. Источник: https://censor.net/n3196124
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18.05.2020 10:38 Відповісти
Ой вей, ну какая разница...
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18.05.2020 10:40 Відповісти
странно..... а саака говорил, что у зели нет "любих друзiв"..... и кому ж теперь верить???
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18.05.2020 10:29 Відповісти
галстуку
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18.05.2020 10:36 Відповісти
Ой вей, ну чуточку же... как та лишняя крайняя плоть же... но ведь не скурвился же...а так, чуток же можно, никто ж не увидит...
Простят. Простили же "порноактрису", в роли президента которой он нынче пляшет членом на рояле... забыли про эбонит и Томос, забыли его банные корпоративы и бесталанные насмешки над Петей, лысый - в роли Виталия, ленка-дылда - в роли юльки... всё смешно, смех один... и ведь кто-то смеялся...
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18.05.2020 10:37 Відповісти
Мдя.. досміялись, пілять.
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18.05.2020 11:42 Відповісти
Непотизм признан ООН одним из видов коррупции, а эти все назначения и есть непотизм...
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18.05.2020 10:33 Відповісти
Зеленая Балаболка... какие красивые обещания давал. Ты хуже Пети. Тот не хотя бы не обещал.
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18.05.2020 10:38 Відповісти
Конец эпохи кумовства, не правда ли, зелебобики?
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18.05.2020 10:39 Відповісти
ну так и через них и смеемся на кутние зубы уже целый год .спасибо кварталу 95......будь он неладен )))
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18.05.2020 10:40 Відповісти
"триста еврейцев".....
(https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 если кто не знает)
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18.05.2020 10:43 Відповісти
Вот так ЗЕленые барыги пилят Украину
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18.05.2020 10:44 Відповісти
Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ - Цензор.НЕТ 3029
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18.05.2020 10:45 Відповісти
никакого кумовства
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18.05.2020 10:57 Відповісти
Зато Зеленский не назначал, как Порошенко, своих армейских друзей на должности
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18.05.2020 11:09 Відповісти
Ну дык 73 % черни мечтала жрать,срать,ржать.Сбылися ихние мечты,но чет смеха не слыхать.
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18.05.2020 11:24 Відповісти
Одна из позорнейших страниц в истории Украины...
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18.05.2020 11:33 Відповісти
А кого, стесняюсь спросить, он должен назначать, тех кто грозится взорвать или тех кто какает на него уже год без остановки? ... ну не вхож Зеля в тот курятник где вращается "сивочолий гетьман", ну не Охендовского-же с Гелетеем, Стецем ,Свинарчуками, Кононенком и Юриком Луценко ему назначать
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18.05.2020 11:53 Відповісти
Ну так какая банда у власти, такие и клоуны на должностях. Это как на предприятии, если гендиректор меняется, то вместе с ним уходят и его прихлебатели позорные. А с новым пузом приходят новые прихлебатели - родичи, кумовья, сваты, друзья-приятели, собутыльники, банщики, шалавы.
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18.05.2020 12:14 Відповісти
Закончатся люди в Квартале, будут брать из Дизель-шоу
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18.05.2020 12:38 Відповісти
Кому приємно, коли президент саджає у крiсла, своїх друзiв, знайомих, близьких..
После такой брехни лютой, зебил вообе не иимет права никому говорить, что выбор зе, был лучшим. Так нагло не врал еще никто.
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18.05.2020 14:53 Відповісти
Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ - Цензор.НЕТ 472
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18.05.2020 23:27 Відповісти
 
 