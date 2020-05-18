Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ

Упродовж першого року президентства В. Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами президента чи його оточення, отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Комітет виборців України.

Зауважується, що зазначені особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України.

При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, проте саме під час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі.

"Варто нагадати, що, як кандидат у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що "політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну", однак часто реальні дії Президента не відповідали написаному", - зазначає Комітет виборців.

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Таким чином працюють в Офісі президента:

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") – Перший заступник голови Офісу Президента

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") – Заступник Керівника Офісу Президента

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") – перший помічник Президента

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") – Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") – голова Служби безпеки України

Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") – екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") – директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони

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Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) –Голова Державного агентства України з питань кіно

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") – керівник Державного управління справами

Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв’язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) – член Наглядової ради ПриватБанку

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв’язки із "Студією Квартал 95") – заступник міністра внутрішніх справ.

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Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) – народний депутат України

Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") – народний депутат України

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") – народний депутат України

Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України

Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни") – Перший заступник голови Верховної Ради України

Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)– народний депутат України

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) – народний депутат України

Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) – народний депутат України

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) – народний депутат України

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") – народний депутат України

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") – народний депутат України

Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") – народний депутат України

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") – народний депутат України

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") – народний депутат України