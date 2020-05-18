Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ
Упродовж першого року президентства В. Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами президента чи його оточення, отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Комітет виборців України.
Зауважується, що зазначені особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України.
При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, проте саме під час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі.
"Варто нагадати, що, як кандидат у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що "політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну", однак часто реальні дії Президента не відповідали написаному", - зазначає Комітет виборців.
Таким чином працюють в Офісі президента:
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") – Перший заступник голови Офісу Президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") – Заступник Керівника Офісу Президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") – перший помічник Президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") – Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") – голова Служби безпеки України
Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") – екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") – директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) –Голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") – керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв’язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) – член Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв’язки із "Студією Квартал 95") – заступник міністра внутрішніх справ.
Народні депутати України:
Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) – народний депутат України
Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") – народний депутат України
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") – народний депутат України
Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України
Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України
Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни") – Перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)– народний депутат України
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) – народний депутат України
Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) – народний депутат України
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) – народний депутат України
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") – народний депутат України
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") – народний депутат України
Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") – народний депутат України
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") – народний депутат України
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") – народний депутат України
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Кушай тє.
я из пушки в небо уйду...
"Если я когда-либо нарушу закон, то сам уйду в отставку", - заявил он.
Більше, так само, чи менше?
Що каже наука журналістіка?
Про це заявив нью-йоркський адвокат, доктор права, президент Світового конгресу українців у 1998-2008 роках Аскольд Лозинський у своїй статті для українсько-американського тижневика https://www.chasipodii.net/article/24647/ Час і Події (Чикаго), передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
За його словами, прагнення нинішнього керівництва ДБР та ГПУ скасувати недоторканість для майданівців, а також близькі професійні відносини між ними прямо суперечать рекомендаціям місії ООН.
Зокрема, він нагадує слова Соколова:
"Для Державного бюро розслідувань як правоохоронного органу головним завданням є встановлення всіх осіб, причетних до злочинів, які мали місце під час масових акцій протестів Революції Гідності. Тому Бюро не може ігнорувати рекомендації міжнародної організації такого рівня (Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні - ред.) і врахує їх у подальшій роботі".
"Що є найбільш незрозумілим щодо Венедиктової, ГПУ, Соколова, ДБР, - це те, що у звіті Місії ООН з 15 квітня є дуже точно написано між рекомендаціями не про скасування закону про амністію для протестувальників Майдану, а радше:
"Забезпечити інституційну незалежність Державного Бюро Розслідування... Є дуже важливим забезпечити, щоби цей новий орган був незалежним від Офісу прокурора".
Але ж Олександра Бабікова призначила саме Ірина Венедіктова, чинний генеральний прокурор, вона зробила призначення тоді, коли була в. о. директора ДБР. Яка іронія!
Це дуже грубо вшите. Мабуть, такі маніпуляції і передбачав Сімонович. Як же це могли оминути Венедіктова і Соколов?", - продовжує Лозинський.
На його думку, якщо Венедіктова, Бабіков і Соколов зможуть "Майдан Гідності перетворити на переворот", тоді "вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним".
"Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.
Я особисто починаю каятись, що я колись писав, що нема нічого страшного, коли стане президентом https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський ", - підсумував Лозинський.
-и что? Не?
-да, но кто ето ценит???
Простят. Простили же "порноактрису", в роли президента которой он нынче пляшет членом на рояле... забыли про эбонит и Томос, забыли его банные корпоративы и бесталанные насмешки над Петей, лысый - в роли Виталия, ленка-дылда - в роли юльки... всё смешно, смех один... и ведь кто-то смеялся...
(https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 если кто не знает)
После такой брехни лютой, зебил вообе не иимет права никому говорить, что выбор зе, был лучшим. Так нагло не врал еще никто.