Порошенко: Питання звільнення Криму взагалі зникло з порядку денного влади, але право кримських татар жити на рідній землі буде відновлено. ВIДЕО
Десятки років кримськотатарський народ вів боротьбу за повернення на рідну землю. Від початку незалежності України почалося відродження і для кримських татар. Однак окупація Кримського півострова російським режимом знову повернула сталінські методи - арешти та репресії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у Facebook п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він зазначає, що для нинішньої влади питання звільнення Криму зникло з порядку денного, і закликає винести на розгляд парламенту законодавчі ініціативи, розроблені спільно з Меджлісом кримськотатарського народу.
"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли Москва розв’язала геноцид кримських татар. Попри час, наша історична пам’ять жива. Біль кримських татар – це біль усіх українців. Цілий народ обмовили, пограбували, розлучили з Батьківщиною. Кого не знищили, хто залишився в живих - загнали в зони спецпоселення на напівпустельних територіях Центральної Азії, Уралу та Сибіру.
Десятиліттями кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу із радянським режимом за повернення на рідну землю. Його підтримували найкращі сини українського народу, як-от генерал Петро Григоренко. Епоха незалежності України стала і часом відродження для кримських татар. Утім російська окупація повернула репресії, арешти, обшуки та залякування.
Днями, у 76-ті роковини підписання постанови, згідно з якою і розпочалася депортація, російські окупанти підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, величезний портрет Сталіна. Це відкрите знущання слід трактувати лише як погрозу кримськотатарському народу від Кремля: "Можемо повторити" ", - пише Порошенко.
"Яка ж реакція української влади?" - запитує він.
"Неначе води до рота набрали. Питання звільнення півострову взагалі зникло з порядку денного. Як і питання про створення кримськотатарської національно-територіальної автономії. Я сам ініціював створення робочої групи, яка розробила відповідні зміни до розділу 10 Конституції України. Ці напрацювання необхідно винести на розгляд Верховної Ради.
Фракція "Європейська Солідарність" і, сподіваюся, інші фракції підтримають законопроєкти, розроблені робочою групою, в якій брав участь Меджліс кримськотатарського народу. Це і зміни до Конституції, і закони про корінні народи, статус кримськотатарського народу.
Право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов'язково відновлено. Крим - це Україна! Слава нескореному кримськотатарському народу! Слава Україні!" - написав п'ятий президент.
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Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов.
- Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест",
- еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%. Источник: https://censor.net.ua/n3046467»
«Чому ніхто не хоче купити Roshen?
13 грудня 2017, 19:12
Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?
Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами.
Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Про це заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в інтерв'ю «Українській правді». https://www.radiosvoboda.org/a/28915575.html
Это обьясняет потужный реформизм и корытный петьриотизм Порохла.
З русскімі військовими пенсіонерами, яких там до біса, ще з часів СРСР, чи з нинішніми переселенцями з Россіі?
З врахуванням досвіду Судетів, Австрії і т.д., минулого століття.
А ********* хочєт повторіть долю третього рейху.
Він її одержить.
Про тих хто свідомо поливав Порошенка мова не йде. З ними все зрозуміло.
Лахинське, поцікався, коли твоє ***** вкрало Крим, а коли Порошенко став Президентом.
76 років тому радянський тоталітарний режим розпочав спецоперацію зі злочинного примусового виселення кримськотатарського народу з рідної землі. Жертвами геноциду стали близько двохсот тисяч людей. Протягом першого року депортації, за різними оцінками, загинули від 15% до 46% депортованих. Источник: https://censor.net/b3196150
Даю відповідь на задачку. Бо від вас відповіді чекати не варто.
Барига- той, хто розтринькує гроші із державної скарбниці. Людські гроші.
Барига- Зеленський.
Вот тебе направление: HX. Тебя там цапы уж заждалися.
-Все сталося само -собою ...( ПО Петрусь )