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Порошенко: Питання звільнення Криму взагалі зникло з порядку денного влади, але право кримських татар жити на рідній землі буде відновлено. ВIДЕО

Порошенко: Питання звільнення Криму взагалі зникло з порядку денного влади, але право кримських татар жити на рідній землі буде відновлено. ВIДЕО

Десятки років кримськотатарський народ вів боротьбу за повернення на рідну землю. Від початку незалежності України почалося відродження і для кримських татар. Однак окупація Кримського півострова російським режимом знову повернула сталінські методи - арешти та репресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у Facebook п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він зазначає, що для нинішньої влади питання звільнення Криму зникло з порядку денного, і закликає винести на розгляд парламенту законодавчі ініціативи, розроблені спільно з Меджлісом кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про спроби кримських татар повернутися до рідного Криму. ДОКУМЕНТ

"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли Москва розв’язала геноцид кримських татар. Попри час, наша історична пам’ять жива. Біль кримських татар – це біль усіх українців. Цілий народ обмовили, пограбували, розлучили з Батьківщиною. Кого не знищили, хто залишився в живих - загнали в зони спецпоселення на напівпустельних територіях Центральної Азії, Уралу та Сибіру.

Десятиліттями кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу із радянським режимом за повернення на рідну землю. Його підтримували найкращі сини українського народу, як-от генерал Петро Григоренко. Епоха незалежності України стала і часом відродження для кримських татар. Утім російська окупація повернула репресії, арешти, обшуки та залякування.

Днями, у 76-ті роковини підписання постанови, згідно з якою і розпочалася депортація, російські окупанти підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, величезний портрет Сталіна. Це відкрите знущання слід трактувати лише як погрозу кримськотатарському народу від Кремля: "Можемо повторити" ", - пише Порошенко.

Також читайте: Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

"Яка ж реакція української влади?" - запитує він.

"Неначе води до рота набрали. Питання звільнення півострову взагалі зникло з порядку денного. Як і питання про створення кримськотатарської національно-територіальної автономії. Я сам ініціював створення робочої групи, яка розробила відповідні зміни до розділу 10 Конституції України. Ці напрацювання необхідно винести на розгляд Верховної Ради.

Фракція "Європейська Солідарність" і, сподіваюся, інші фракції підтримають законопроєкти, розроблені робочою групою, в якій брав участь Меджліс кримськотатарського народу. Це і зміни до Конституції, і закони про корінні народи, статус кримськотатарського народу.

Право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов'язково відновлено. Крим - це Україна! Слава нескореному кримськотатарському народу! Слава Україні!" - написав п'ятий президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18 травня українські телеканали покажуть онлайн-урок, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, - ОП

Автор: 

депортація (719) Порошенко (15159) кримські татари (2003) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+13
Зато вопрос о подачи воді в оккупированный крым появляется с завидной регулярностью
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18.05.2020 10:24
+13
Все знают давно - что с его бизнесом, только на Лахте новички не знают.
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18.05.2020 10:29
+13
тому що з бариги гетьман - як куля з гівна
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18.05.2020 10:35
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Зато вопрос о подачи воді в оккупированный крым появляется с завидной регулярностью
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18.05.2020 10:24 Відповісти
Так и на форуме начинают мантру, что, мол, ошибка Порошенко в том, что он освобождал Крым одновременно с Донбассом...
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18.05.2020 10:25 Відповісти
он не освобождал ни то, ни другое...
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18.05.2020 10:50 Відповісти
А твой Зелемойский, выходит, освобождает, ведь ты потому его выбрал, что Порошенко не освобождал? Расскажи - каким образом? Вводит представителей Лугандона? Тогда объясни - кого представляют "представители"?
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18.05.2020 10:53 Відповісти
он не мой, это раз; от кого освобождать, это два? Если там живут люди, значит им там жить нравится, ты об этом не задумывался? Кому не нравилось, те уехали.
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18.05.2020 10:57 Відповісти
Конечно нравится, а кому понравится жить в землянке или палатке на неоккупированной территории!?
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18.05.2020 11:01 Відповісти
вопрос не по адресу, ты это у Сивохи спроси
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18.05.2020 12:25 Відповісти
А зачем у Сивохо спрашивать, если ты не видел, что Порошенко освобождал, а видишь (видишь ли?), что назначение представителей это тоже освобождение не военным путём, но с предательством?
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18.05.2020 12:32 Відповісти
Почему Петя бизнес не продал, кто знает?
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18.05.2020 10:26 Відповісти
Все знают давно - что с его бизнесом, только на Лахте новички не знают.
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18.05.2020 10:29 Відповісти
Бєрі више, почєму он йещьо нє сідіт в тюрьмє? Скоко мудрому наріду йещьо страдать ізза етово!?
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Бо он олигарх сначала, а уж потом президент Украины.
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18.05.2020 10:31 Відповісти
«Согласно подписанному П.Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.
Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов.
- Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест",
- еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%. Источник: https://censor.net.ua/n3046467»
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18.05.2020 10:41 Відповісти
А должен был продать. Обманул Украину.
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18.05.2020 10:57 Відповісти
Ти купиш? То купляй.
«Чому ніхто не хоче купити Roshen?
13 грудня 2017, 19:12
Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?
Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами.
Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Про це заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в інтерв'ю «Українській правді». https://www.radiosvoboda.org/a/28915575.html
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18.05.2020 11:07 Відповісти
Простими словами, так як Україна у стані агресії з боку Росії, то що буде з «Рошен», коли ***** знову заманеться «освобождать Новороссію» від українців, невідомо. Кому потрібні руїни?
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18.05.2020 11:14 Відповісти
Лапшу вешать он умеет.
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18.05.2020 11:24 Відповісти
Нажива - цель пецыной жизни, а политика и президентство - средство этой наживы.
Это обьясняет потужный реформизм и корытный петьриотизм Порохла.
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18.05.2020 11:10 Відповісти
тому що з бариги гетьман - як куля з гівна
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18.05.2020 10:35 Відповісти
Поверніть Пороха !
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18.05.2020 10:38 Відповісти
Тільки Петро! Аве, аве імператору !
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18.05.2020 10:41 Відповісти
Он хотел, но Зеленский помешал ему
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18.05.2020 11:17 Відповісти
Вчера День памяти жертв политических репрессий, сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - жныва для национал-казнокрада попиариться.
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Чим більше Крим будуть пов'язувати лише з татарами, тим менше шансів його повернення до складу України.
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18.05.2020 10:30 Відповісти
Твоя правда. Украинцы пролили море укрови своей и чужой за Крым, а пеця сватает Крым татарам.
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18.05.2020 10:33 Відповісти
Так он и "украинская" верхушка и сдали Крым *****, чтоб тот подпалил украинский Донбасс и Майдан ушёл на фронт. Когда пеця пришёл к власти он заявил, что Крым вернётся в Украину когда уровень жизни в Украине станет выше чем в параше и тут же обвалил гривну и взвинт тарифы. Сразу.
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18.05.2020 10:54 Відповісти
А з ким пов'язувати ?
З русскімі військовими пенсіонерами, яких там до біса, ще з часів СРСР, чи з нинішніми переселенцями з Россіі?
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18.05.2020 10:38 Відповісти
Є Конституція України, там все враховано.
З врахуванням досвіду Судетів, Австрії і т.д., минулого століття.
А ********* хочєт повторіть долю третього рейху.
Він її одержить.
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18.05.2020 10:51 Відповісти
У Украины в Крыму примерно 70% населения, но за них украинская не бореться - подыгрывает *****.
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18.05.2020 10:56 Відповісти
Чому зевлада за них не бореться?
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18.05.2020 11:08 Відповісти
А чьому попопередник не боровся? Ти ж там йому подлізуєшь то й спитай.
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18.05.2020 11:40 Відповісти
Всіх? Це тих, кого росія переселила останнім часом?
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18.05.2020 10:57 Відповісти
Цікаво, а от серед журналістів, тих хто несвідомо поливав Порошенка гімном, а тепер через рік, без нього, побачивши, як зараз зливають Україну, от чи є такі, хто вибачився перед Порошенком, чи відчуває докори сумління?
Про тих хто свідомо поливав Порошенка мова не йде. З ними все зрозуміло.
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18.05.2020 10:34 Відповісти
А що петрушка за 5 років зробив для звільнення Криму? Фірташу на Титан електроенергію постачав?
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18.05.2020 10:36 Відповісти
Фарисействует, лицемерно фарисействует, лукавит Порошенко... А если проще нагло... врет... Все же при нем случилось... И он тогда президентом... числился. Теперь бы ему и его ... "единомышленникам" политиканствовать поменьше изображать из себя ... целомудрие, ... и объединиться во имя восстановления суверенитета Украины в Крыму в ЛуганДоне, а не копить злобу на всех, кто отобрал у него власть... Неужели, действительно, крокодил он, а не человек...?
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18.05.2020 10:41 Відповісти
« И он тогда президентом... числился. »
Лахинське, поцікався, коли твоє ***** вкрало Крим, а коли Порошенко став Президентом.
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18.05.2020 10:45 Відповісти
пэтя давай будем відвертими)))при тебе вообще этот вопрос не поднимался(((а если и поднимался то только благодаря общественности!!так как и с Мариуполем который ты хотел сдать и быстренько забрал свой рошен)))
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18.05.2020 10:44 Відповісти
он шо то знал, ведь забрал рошен из Марика задолго до событий 14 года...
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18.05.2020 10:53 Відповісти
форумчане, кто в теме, с каких времён полуостров стал для татар родной землёй? До монголо-татарского ига или уже после?
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18.05.2020 10:52 Відповісти
Татари живуть у Татарстані.
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18.05.2020 10:59 Відповісти
До 1796, когда по результатам войньі с Османской Империей, Англия и Франция, передали Крьім под управление Россіі, так точно бьіл татарским.
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18.05.2020 11:00 Відповісти
Кримськотатарським з усіма народами, які давно жили в Криму.
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18.05.2020 11:01 Відповісти
а корсуньский русняк Владимира Таврического-Обнулёванного - в счёт?
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18.05.2020 12:12 Відповісти
https://censor.net/blogs/3196150/den_pamyat
76 років тому радянський тоталітарний режим розпочав спецоперацію зі злочинного примусового виселення кримськотатарського народу з рідної землі. Жертвами геноциду стали близько двохсот тисяч людей. Протягом першого року депортації, за різними оцінками, загинули від 15% до 46% депортованих. Источник: https://censor.net/b3196150
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18.05.2020 12:17 Відповісти
знаю, помню, мщу империи зла, как могу, и за вас, и за нас, и за них.
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18.05.2020 12:20 Відповісти
(Пра)Тюрки на занятый готами Крымский полуостров забрели вместе с гуннским вторжением из Азии в Европу. Там же они жили и во времена Хазарского Каганата.
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18.05.2020 11:15 Відповісти
А яким там боком, там чудь, мудь, мєря, і прочіє «русскіє» ?
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18.05.2020 11:21 Відповісти
Запорожцы на службе московского сатаната подсобили, не?
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18.05.2020 11:26 Відповісти
Як що так, то треба виправляти помилку.
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18.05.2020 11:41 Відповісти
Держи мои пять, козаче. Лучше поздно, чем никогда.
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18.05.2020 11:47 Відповісти
примерно с 3 века НЭ . пратюркские народности оседали там перемешиваясь с готами ,гуннами . сарматами караимами и греками .Они и были частью Орды . Орда она разная .
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18.05.2020 11:59 Відповісти
Так и есть, только Орда в нашем понимании пришла из евразийских степей спустя тысячу лет.
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18.05.2020 12:17 Відповісти
Мне все равно о чем чвакает эта барыжная свинья! Слава Україні! Слава кримськотатарському народу! Крим - це Україна!!!
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18.05.2020 11:05 Відповісти
Чому ви подібне не написали про зевладу?
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18.05.2020 11:09 Відповісти
Она ж не чавкает, и "барыжные свиньи" во власти - не стиль Зеленского, как бы они туда ни прорывались.
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18.05.2020 11:18 Відповісти
Ви забули перекласти зрозумілою мовою
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18.05.2020 11:20 Відповісти
то він на своїй свиноруссской ...спалилась лахта...
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18.05.2020 11:23 Відповісти
Sorry, Желающий понять - да поймёт, а не желающий будет подчавкивать прикорытной Барыге.
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18.05.2020 11:23 Відповісти
Прикоритний барига це Зеленський зі Зе-свинарчуками 95 кварталу, які за пів року зжерли всі гроші в Україні?
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18.05.2020 12:18 Відповісти
не держиворь на кацапский манер, пан-порохоботе.
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18.05.2020 12:23 Відповісти
Любите ви, підкацапники, оббріхувати, і провину перекладати. А я правду кажу. Хто барига? Той, хто гроші до державної скарбниці складав, чи той, хто їх, за пів року, розікрав? Не дуже важка задачка. Впораєтесь? Возв'яжете
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18.05.2020 12:35 Відповісти
жаль, не послушал меня - чем больше завираешься, тем кацапистей выглядишь, порохоботе.
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18.05.2020 12:44 Відповісти
Не впорався, зЕ-ватничку? Правда в горлянці застряла? Очікувано
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18.05.2020 12:54 Відповісти
не поперхнись соевым бобом, порохоботику.
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18.05.2020 12:57 Відповісти
Кацапська традиція захисту. Образа опонента.
Даю відповідь на задачку. Бо від вас відповіді чекати не варто.
Барига- той, хто розтринькує гроші із державної скарбниці. Людські гроші.
Барига- Зеленський.
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18.05.2020 13:18 Відповісти
Вижу, запутался ты в своей фейкалометалке, пороховатничку.
Вот тебе направление: HX. Тебя там цапы уж заждалися.
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18.05.2020 13:28 Відповісти
Ватан, це твій аргумент?
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18.05.2020 13:32 Відповісти
это был ясный посыл.
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18.05.2020 14:31 Відповісти
Та ти зі свого яусного посилу й не вилазиш
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18.05.2020 14:46 Відповісти
Потому что в этой новости вякает мальдивчанин. Писать требуется ПО ТЕМЕ.
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18.05.2020 11:28 Відповісти
І що ж він набарижив? Розповісте
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18.05.2020 11:19 Відповісти
Чиновника со стажем видно сразу - Главное, что бы вопрос стоял) "Мы внесём этот вопрос, поднимем, заслушаем , определимся ,возьмём на постоянный контроль, назначим ответственных,установим отчётность, расширим, углубим, выдвиним во главу, придадим новый смысл, дадим новую жизнь... и тд и тп. Старую школу не пропьёшь)
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18.05.2020 11:13 Відповісти
Петро Олексійович, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло!
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18.05.2020 11:28 Відповісти
Никогда он не вернётся в кресло, зря только деньги тратит.
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18.05.2020 11:35 Відповісти
Шо лучше - пеццю взад или пеццю под зад?
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18.05.2020 11:49 Відповісти
- Н1 об1цянок. н1 пробачень
-Все сталося само -собою ...( ПО Петрусь )
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18.05.2020 12:01 Відповісти
Стиль, як у Трєдіаковського. Лахтинськє, попустись. Палишся.
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18.05.2020 16:53 Відповісти
 
 