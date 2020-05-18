За останню добу кількість активних хворих на COVID-19 у 9 областях України знизилася, - РНБО

У 9 з 24 областей України кількість видужалих від коронавірусу перевищила кількість хворих за минулу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Зазначається, що в 10 областях України за добу знизилася кількість хворих на туберкульоз у цілому.

Всього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання COVID-19, 1 - одужання (від початку пандемії було 733 захворілих, 11 померлих і 386 одужалих), наразі в області хворіють 336 осіб (на 17 більше за добу);

- у Волинській області 10 нових випадків захворювання і 1 - смерті (від початку пандемії 625 захворіли, 17 померли та 150 одужали), наразі хворіють 458 осіб (за добу на 9 більше);

- у Дніпропетровській області 6 нових випадків захворювання, 1 - смерті (за весь час 837 захворіли, 13 померли і 95 одужали), наразі хворіють 735 осіб (за добу на 35 більше);

- у Донецькій області - 1 новий випадок захворювання і 7 - одужання (за весь час - 131 захворілий, 4 померлих і 42 одужалі), наразі хворіють 85 осіб (на 7 менше за добу);

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- у Житомирській області 18 нових випадків захворювання і 9 - одужання (565 захворіли, 12 померли та 149 одужали за весь час), наразі хворіють 403 людини (за добу на 9 більше);

- у Закарпатській області 16 нових випадків захворювання і 23 - одужання (за весь час 901, 24 і 189 відповідно), наразі хворіють 688 осіб (за добу на 7 менше);

- у Запорізькій області 4 людини захворіли, 1 померла й 4 одужали (від початку пандемії - 382 хворих, 9 померлих і 185 одужалих), наразі хворіють 188 осіб (на 1 менше за добу);

- в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 11 нових випадків захворювання COVID-19, смертей і одужання не зафіксовано (1 221 хворих, 68 померлих і 513 одужалих від початку пандемії), наразі хворіють 640 осіб (на 11 більше за добу);

- у Києві 41 новий випадок захворювання і 1 смерті (загалом 2 321 випадок захворювання, 49 - смерті та 224 - одужання від початку пандемії), наразі в столиці хворіють 2 048 осіб (за добу на 40 більше);

- у Київській області підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19, 3 смерті та 4 випадки одужання (від початку пандемії 1 224 захворіли, 29 померли і 212 одужали), наразі хворіють 983 осіб (за добу на 20 більше);

- у Кіровоградській області 2 нові випадки захворювання, смерті й одужання не зафіксовано (за весь час 445 захворіли, 20 померли і 319 одужали), наразі хворіють 106 осіб (на 2 більше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано (від початку пандемії 42 захворіли і 22 одужали, померлих не було), наразі хворіють 20 осіб;

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- у Львівській області підтверджено 47 нових випадків захворювання COVID-19, 3 смерті та 9 одужання (за весь час - 1066 хворих, 30 померлих і 206 одужалих), наразі хворіють 830 осіб (на 35 більше за день);

- у Миколаївській області 24 нові випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання немає (за весь час - 262 хворих, 6 померлих і 82 одужалих), наразі хворіють 174 людини (на 24 більше за добу);

- в Одеській області 18 нових випадків захворювання, 2 смерті й 1 одужання (від початку пандемії 764 захворіли, 10 померли і 60 одужали), наразі хворіють 694 людини (за добу на 15 більше);

- у Полтавській області нових випадків захворювання і смерті не зафіксовано, 5 одужали (за весь час 264 хворих, 9 померлих і 189 одужалих), наразі хворіють 66 осіб (на 5 менше за добу);

- у Рівненській області 41 новий випадок захворювання, 3 смерті та 6 одужання (за весь час - 1 167 хворих, 28 померлих і 353 одужалих), хворіють 786 осіб (на 32 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання немає (за весь час 163 захворіли, 4 померли і 89 одужали), наразі хворіють 70 осіб (за добу на 1 більше);

- у Тернопільській області 3 нові випадки захворювання і 21 одужання (за весь час - 1 081, 22 і 599 відповідно), наразі хворіють 460 осіб (за добу на 18 менше);

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- у Харківській області 3 нові випадки захворювання, 1 смерті та 28 одужання (за весь час 789, 30 і 147 відповідно), наразі хворіють 612 осіб (за добу на 26 менше);

- у Херсонській області 1 новий випадок зараження і 9 одужання (за весь час 168 хворих, 2 померлих і 126 одужалих), наразі хворіють 40 осіб (на 8 менше за добу);

- у Хмельницькій області - 14 нових випадків захворювання COVID-19 і 2 одужання (від початку пандемії 267 хворих, 9 померлих і 67 одужалих), наразі хворіють 191 осіб (на 12 більше за добу);

- у Черкаській області - нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 1 одужання (від початку пандемії 372 захворіли, 16 померли і 207 одужали), наразі хворіють 149 осіб (на 1 менше за добу);

- у Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 19 нових випадків захворювання COVID-19, 5 - смерті та 26 - одужання (2 713 хворих, 107 померлих і 634 одужалих від початку пандемії), наразі в області хворіють 1 972 особи (на 12 менше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області нових випадків захворювання і смерті за добу не виявлено, одужань - 4 (за весь час 108 хворих, 6 померлих і 31 одужалий), наразі хворіє 71 людина (за добу на 4 менше).