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За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування

Якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то чинний глава держави отримав би 39,3% голосів виборців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, 13,9% підтримали б Юрія Бойка, 13,3% - Петра Порошенка, 8,6% - Юлію Тимошенко, 5,9% - Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижча за 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування Рейтингу 01

Як і рік тому, якби до другого туру сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% - проголосували б за Порошенка. Подібні результати були б і в разі виходу до другого туру Бойка і Тимошенко.

За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування Рейтингу 02

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Також читайте: Зеленський: "Настане день, коли Крим повернеться в Україну". ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський (23659) рейтинг (1647)


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Топ коментарі
+72
В 2019 году Украина узнала % ЗеДятлов.
В мае 2020 года Украина узнала % упоротых ЗеДятлов.
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18.05.2020 10:33
+71
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9514
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18.05.2020 10:44
+65
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7855
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18.05.2020 10:46
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С 73 до 33%? Вата прозревает потихоньку? Хотя и в эти цифры не верится...
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18.05.2020 19:23 Відповісти
Вата не прозріє ніколи. Мислячих людей, які мають самостійну думку, не більше 10%. Решта - аморфна маса з певним світоглядом. Але без власної думки, без твердих переконань. Так не лише в нас. Так в усьому світі. І так було завжди.
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18.05.2020 20:07 Відповісти
Было через год кравчук - 40%, кучма 45%, ющенко - 42%, яныкович - 43%, порошенко где так, зеленский - 39,3%.
Все они совки.
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18.05.2020 19:35 Відповісти
Глава офиса президента ермак так и не решил для себя, кто он - просто «вечный друг» президента Украины зеленского, у которого он умело поддерживает самомнение и его недоверие к украинцам. Ведь то, что большинство избирателей страны доверили зеленскому свое будущее не означает, что зеленский поверил в Украину. Глава офиса ермак не знает, кто он- «случайный патриот», опытный политик, «слуга народа», талантливый дипломат, мелкий коррупционер, успешный бизнесмен или просто деятель местной культуры, которого попросили помочь кремлю решить одну проблему - обмануть украинцев и помочь снять с Кремля санкции. Для этого нужно сделать немного- формально вернуть сепаратистский Донбасс, без Крыма, «глупой и слабой» Украине.
Пока верно одно- ермак упорно "продюсирует Украину"- подбирает актеров, пишет сценарий, находит финансирование на свой «фильм о мире». Рабочее названия этого фильма - «Нелегальный Консультативный совет действует». ермак думает, что снимает кино про войну типа российского фильма «Крым». За этот «фильм» про то, как украинцы примиряются с потерей Крыма и Донбасса, он хочет получить благословение самого гениального кинорежиссера россии михалкова и похвалу сурового путина. А козак- руководитель спецоперации по легализации сепаратистов Донбасса, выступает заказчиком это киношедевра ермака.
ермак зря путает политику и искусство. ермак не понимает разницы между войной и миром, между большой политикой и мелкой интригой с опытным противником, которая всегда ведет к поражению или предательству. Тем более он зря так спешит легализировать марионеток Кремля в Донбассе. Украинцы все помнят и видят. Избрание зеленского «своим» президентом Украины не сделало их слепыми и глухими. Более того, каждый день на линии фронта, которого не замечает ермак, гибнут люди. За годы этой войны в Украине появилось 15 тысяч могил солдат и офицеров, погибших на Донбасском фронте и десятки тысяч раненых. Такое не забывается десятилетиями.
А ермак упорно, не замечая сопротивления украинского общества, на свои деньги и за счет репутации президента зеленского, «снимает» вместе с кремлевскими продюсерами «фильм» о само предательстве и духовной слабости украинцев. И хочет заставить нас смотреть этот страшный сериал, фильм-издевательство над Украиной. Но у украинского общества уже есть негативный опыт, когда президент-олигарх порошенко пытался заставить Украину принять его позорные минские соглашения с путиным, легализирующие сепаратистов, и с этого ничего не получилось.
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18.05.2020 19:53 Відповісти
Мне нравится, как зебилы радуются, что Бойко обошел Порошенко. Т.е. тот факт, что откровенный сепар и агент Путина имеет второй в стране рейтинг, никого не смущает. Главное, что он барыгу ненавистного обошел. Или вы такие же сепары?
Мне кажется, что если написать в одной новости, что завтра в шесть утра Путин бомбу на Украину сбросит и что у Порошенко рейтинг упал, то зебилы часть новости про бомбу не заметят и будут радоваться снижению рейтинга Порошенко
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18.05.2020 19:57 Відповісти
Дебилов уменьшилось, но не особо. За это время только упоротому зебилу ничего не дойлет.
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18.05.2020 20:11 Відповісти
Как я и говорил, Порох был таким классным президентом, что люди скорее за табуретку проголосуют, чем за любимого гетьмана.
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18.05.2020 20:23 Відповісти
Яка відверта, завуальована під "статистику", цинічна брехня.
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18.05.2020 21:08 Відповісти
Все зрозуміло... Треба "рвать когти" за бугор. Поки 90% придурків будуть над собою експерименти проводити, так і життя пройде. Так що "галасуйте па приколу" і далі !
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18.05.2020 21:16 Відповісти
боже це в нас стільки ІДІОТІВ??
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18.05.2020 21:18 Відповісти
а типа вам год назад это было неясно...
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18.05.2020 22:56 Відповісти
Лживый опрос,обычная заказуха.
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18.05.2020 21:26 Відповісти
Воно сказало, що йде на один термін. Тому я теж не розумію (як і інші), для чого подібні спекуляції ???
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18.05.2020 21:33 Відповісти
Мрак, якщо це правда. 40% кретинів з IQ на рівні картоплини, але нижчим, ніж у блазня. Тому вони вважають його богом. Тотальна тупість влади, зрадництво, кумівство, розкрадання, розвал державності і прямування в обійми ПаРаші - підтримуються цими манкуртами. А якщо свідомо це роблять освічені люди, то їх треба позбуватися.
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18.05.2020 21:40 Відповісти
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5596
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18.05.2020 21:49 Відповісти
Тобто 39% готові проголосувати ЗАМІСТЬ Зеленського?
Тіпо "Васю, я їду на рибалку, а ти проголосуй за(мість) мене"? У совку таке практикувалося. І за родичів, і за сусідів.
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18.05.2020 22:04 Відповісти
40% дебилов и 13% откровенных ватников , в результате повторяется история столетней давности и мы снова можем потерять свободу своей страны , только на этот раз навсегда.
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18.05.2020 22:05 Відповісти
39% дебилов , просто страшно за Украину, и не понятно за что там народ в траншеях сидит , кого они защищают 39% ,так оно им и нафиг не надо они это не оценят Это все не правильно и плохо кончится , и для совков в том числе
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18.05.2020 22:06 Відповісти
Даже дерибан ЗЕМЛИ пархатыми мародерами зельцманом и вальцманом не смог убедить их быдлофанатиков в том, что они враги Украины и украинцев. Про вату я вообще молчу, их нужно просто уничтожать как бешенных собак, а в итоге ситуация такова, что нормальных людей в стране очень мало и поэтому мы деградируем по всем показателям как страна и нация уже третье десятилетие подряд.
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18.05.2020 22:06 Відповісти
https://censor.net/user/392976 Ваш пост прочитал уже после своей публикации , значит все очень плохо
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18.05.2020 22:08 Відповісти
Кстати рейтинг смешка как бы намекает на заказной характер данного рейтинга, в реальной жизни не знаю ни одного фаната данного персонажа, кроме одного лысого гор(н)дона.
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18.05.2020 22:08 Відповісти
Разве в Украине существовали НЕ заказные рейтинги Как можно проверить данные любого опроса? А никак Любые цифры нарисуют и люди с отсутствием критического и логического мышления - поверят (а таких большинство - на что и расчитаны эти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E манипуляции массовым сознанием ).
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19.05.2020 04:22 Відповісти
https://censor.net/user/470115 Тетя, причем здесь пэпины боты , если твой Зеленский такое же Говно ,как и Парошенко только другого сорта И мудрый нарид ,в следующий раз проголосует за Бойко
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18.05.2020 22:14 Відповісти
Коротшетут ясно - Україгні готують хронічного ні до чого не придатного ідіота на довічне царство. Менше куплених 40% не передбачаються.
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18.05.2020 22:30 Відповісти
Проблема в том что 75% дебилов не прочитавших больше 50 книжек и не привыкших абстрактно мыслить-их никуда не делось из Украины. Даже несмотря на то что Крым и Даунбасс не выбирают власть в Украине,всеравно до 75% (даже не нахожу эпитетов)-людей в стране остаются в Украине. А самые адекватные-наоборот уезжают.
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18.05.2020 22:47 Відповісти
Чому Україна бідна ..?… тому що багато населення ..., дурні ..Населення яке не може розрізнити хто для них щось робить, хто білий , а хто чорний , яка не вміе розрізнити своїх героїв ...,буде вічно перебувати в відстойнику ...З чим і поздоровляю.., за рік .. ніхто нічо не зрозумів ??… За Бойко 20% і за Порошенка 19% ?))(і
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18.05.2020 22:49 Відповісти
Ось відповідь чому украінці ідуть в Польшу на заробітки , а не поляки в Украіну
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19.05.2020 01:10 Відповісти
Ось чому багато українців при можливості виізжають ...
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19.05.2020 02:12 Відповісти
Зеленский - трус, который не берет взятки, или О борьбе технологий Май 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b7%d1%8f.html#respond Комментарии: 0

После опубликования в аналитическом центре Atlantic Council (США) статьи Дэвида Кларка , в которой он привел факты коррупции в самом ближайшем окружении Зеленского, я с интересом ждал, чем ответит группа «Вечерний квартал», которую собственно и обвинили.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDITCmj2hdIMLesV6jjSHjCtbFf06vqrhWlafu1X0KZgZDmncX6jDWI812IrYIdP4LdN0k8F0Lh83q2&hc_ref=ARR-mNgpBUAv1UEFQBBR5IFZeSp-FCuMahLevIWTaJyX-gd_ZhtdRBGHBJ-Tmqptp8g&fref=nf пишет сегодня вечером в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему (об упомянутой статье) - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%BF.html Запад понял, что Зеленский полностью повторяет траекторию Порошенко, только быстрее
Ответ оказался потрясающим по своей оригинальности и простоте! В народ запустили массированный мессидж, что Зеленский лично, что называется, «денег не берет». И это, мол , выгодным образом отличает его от Порошенко, Януковича и всех остальных.
Идея оказалась не только свежей, но и довольно эффективной. Мол, да (!), окружение Зеленского не идеально. А у кого оно было идеальным! Но сам Президент - образец кристально чистого поведения. Он выше всего этого!
Как оказалось, охлосу идея пришлась по душе. Больше того, он в нее даже поверил.
Как говориться, все гениальное просто!
Оппозиции необходимо было быстро указать народу, что на Солнце все-таки есть пятна.
Поэтому буквально через несколько дней ОПЗЖ на всех трех своих телеканалах стала запускать мысль, что Зеленский - это банальный трус. Да, взяток не берет, но трус. И не просто запускать, а доказывать на примерах факты трусости президента.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83.html Зеленский не только бездарь, но еще трус и дезертир
Ну, что сказать? Тоже эффективно.
Трусливых народ у нас не любит. Уж пусть лучше взятки берет, но что б мог, как Янукович, и министру по морде заехать.
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18.05.2020 22:56 Відповісти
Я голосую за імпічмент Зебенському
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18.05.2020 22:57 Відповісти
Какой нaфиг Смешко??? это ставленник Кремля распиаренный коллаборантом Гордоном.
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18.05.2020 22:59 Відповісти
Кандидаты конечно так себе.
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18.05.2020 23:00 Відповісти
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 136
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18.05.2020 23:00 Відповісти
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6838
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18.05.2020 23:18 Відповісти
и все кто так думают называются трех фазные
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19.05.2020 01:08 Відповісти
Знову переплутали. 39- це не відсотки а кількість дурнів.
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18.05.2020 23:25 Відповісти
Следующий президент Бойко. Вернулся ватный мир называется...
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18.05.2020 23:27 Відповісти
****** стране, руский мир входит!!!!
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18.05.2020 23:49 Відповісти
Шах и мат тем, кто не поддерживает президента Зеленского!)))))
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19.05.2020 00:45 Відповісти
Чем? Нарисованными цифрами после нарисованных цифр? Капец просто, могу поспорить через миллион лет все то же самое будет, а может даже еще хуже.
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19.05.2020 01:05 Відповісти
Сопливый Пастор и Шоколадный Боров в 3,5 раза опустили нашу национальную валюту. При "злочинной владе" доллар был по 8. При "живущих по-новому" он стал по 28. Это какими объемами надо воровать и выводить деньги в оффшоры, чтобы в 3,5 раза опустить гривну. Но этому оффшорному жулью все мало. Они снова рвутся к корыту. И доля идиотов за год не уменьшилась. 25% хотят повторить шоколадное опускалово.
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19.05.2020 01:04 Відповісти
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2717
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19.05.2020 01:47 Відповісти
Ты такой-же финансист как я балерина. Иначе знал-бы что рушить экономику Украины и курс гривни по 8 первым стал Премьер Януковичь который резко повысил пенсии перед выборами 4 года притом что ВВП Украины тогда выросло в разы меньшими темпами чем рост пенсий. Если память у тебя есть то должен помнить резкий рост цен на мясо летом того года:пенсионеры получили украинские гривневые фантики не обеспеченные ростом ВВП и ростом реального производства-и ломанулись на рынки покупать мясо вызвав его децицит иповысив цены. Это было началом падения гривни. Янукович не стал Президентом а Премьер Тимошенко вынуждена была брать внешние кредиты чтобы поддержать гривню. И дальше процесс вовлечения украины в долговую яму только наростал.:все бради все больше и больше внешних и внутренних кредитов:и пре Президенте Ющенко и при Президенте Януковиче и пре НЕДОпрезиденте Зеленском. Только при последнем кредиты брались внутри страны под конский процент что первое время сделало искусственный рост гривни при падающей экономике. Учите экономику и только потом называйтес финансистом. Вы такой-же финансист как из Зеленского-Президент))
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19.05.2020 08:00 Відповісти
зебилл...история с гумгрузом для Єпицентра тебя ничему не научила...?! сколько вам будут "папередники" ещё мешать...?! сильно "хатите доллар па 8"...?!
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19.05.2020 09:42 Відповісти
Тут докладно як вас обробляють.
https://youtube.com/watch?v=brxy0NHgf4Q
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19.05.2020 07:14 Відповісти
За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 532
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19.05.2020 01:38 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! крапка
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19.05.2020 06:25 Відповісти
Дело в том что через 4 года от экономики Украины камня на камне не останется судя по первому году власти зеленых мародеров. И у Зельца будет такой антирейтинг что ему хотя-бы до конца срока дожить. Оптимально это новый Майдан осенью того года или хотя-бы вестой следущего. И досрочные выборы на которых победить патриот и умный чел. Я даже согласен на возвращение Порошенкоесли не будет других достойных кандидатов. Иначе за 4 года зеленая плесень окончательно угробит Украину на радость Росии
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19.05.2020 07:50 Відповісти
судя по рейтингу пана Бойко-зелень нас плавненько так подводит к новым выборам с "новым" януковищем...так сказать-реваншу ПР...и снятия обвинений с Клименко-одно из свидетельств тому...
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19.05.2020 09:44 Відповісти
Тих 13% що за Гниду бойка треба позбавити громадянства України,бо то є москалська наволоч окупанти і колонізатори.
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19.05.2020 10:57 Відповісти
Короче попа полная этой стране. В головах у большинства просто вавка огромных размеров. Уже ясно что после бубочки придут рыги в лице Бойка. Это уже видно невооруженным глазом. Зеленые положат страну на лопатки окончательно, рыги подметут останки. Перспектив ноль, увы( Жаль. Могла бы быть страна. Были шансы и не единожды. Даже слишком много как по мне. Бог нас этим явно не обделил. Но малоросоам оно нах не нужно. Им хозяин нужен. Путлер в этом смысле лучший выбор. И ведь самое интересное, этих же малоросов первых же в расход пустят, они всегда первые покращення чувствуют, но нет... мозгов как небыло так и нет.
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19.05.2020 18:17 Відповісти
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