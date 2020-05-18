За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 39,3% українців, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то чинний глава держави отримав би 39,3% голосів виборців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, 13,9% підтримали б Юрія Бойка, 13,3% - Петра Порошенка, 8,6% - Юлію Тимошенко, 5,9% - Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижча за 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

Як і рік тому, якби до другого туру сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% - проголосували б за Порошенка. Подібні результати були б і в разі виходу до другого туру Бойка і Тимошенко.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

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