УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10196 відвідувачів онлайн
Новини
537 5

Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму, - Єрмак про депортацію кримськотатарського народу

Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму, - Єрмак про депортацію кримськотатарського народу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Багато тисяч сімей у Криму розбудили рано-вранці 18 травня 1944 року, дали взяти лише найнеобхідніше, як злочинців завантажили у вантажівки та залізничні вагони і відправили у віддалені регіони Радянського Союзу", - нагадав керівник Офісу Ппрезидента.

"Так розпочалась одна з найтрагічніших сторінок історії минулого століття – депортація кримськотатарського народу. Тоді було вивезено з Криму, лише за офіційними даними, 191 тисячу кримських татар. А правозахисники називали значно більші цифри. У людей забрали все – будинки, землю, особисте майно, худобу, сільськогосподарську продукцію. Депортація охопила кожну людину кримськотатарського походження, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку, і навіть тих, хто служив у Червоній армії. Усіх назвали злочинцями. Майже половина з них загинули у процесі переселення та у перші роки після нього", - зазначив Єрмак.

"Україна буде завжди пам’ятати усі жертви тоталітарного режиму, всі страждання, які випали на долю кримськотатарського народу", - запевнив Андрій Єрмак.

Також читайте: Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Автор: 

депортація (719) тотолітаризм (19) кримські татари (2003) Єрмак Андрій (1367)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не было и нет никакого тоталитарного режима,есть и был режим российский,московский,русский - не хитри гнида.
показати весь коментар
18.05.2020 10:36 Відповісти
Ни гарант, ни глава его офиса не называют этот загадочный режим.
показати весь коментар
18.05.2020 10:40 Відповісти
Особливо цинічно це звучить з вуст нинішньої влади і її фсб-ної секретарки
показати весь коментар
18.05.2020 11:12 Відповісти
Но и при Украине татарам не дали автономию , и сейчас не поздно Раде объявить Крым татарской автономией в составе Украины , юридически имеет право !

Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму, - Єрмак про депортацію кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 2971
показати весь коментар
18.05.2020 11:17 Відповісти
гниды московские рассуждают
показати весь коментар
18.05.2020 11:37 Відповісти
 
 