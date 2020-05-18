Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму, - Єрмак про депортацію кримськотатарського народу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна завжди пам'ятатиме всі жертви тоталітарного режиму.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Багато тисяч сімей у Криму розбудили рано-вранці 18 травня 1944 року, дали взяти лише найнеобхідніше, як злочинців завантажили у вантажівки та залізничні вагони і відправили у віддалені регіони Радянського Союзу", - нагадав керівник Офісу Ппрезидента.

"Так розпочалась одна з найтрагічніших сторінок історії минулого століття – депортація кримськотатарського народу. Тоді було вивезено з Криму, лише за офіційними даними, 191 тисячу кримських татар. А правозахисники називали значно більші цифри. У людей забрали все – будинки, землю, особисте майно, худобу, сільськогосподарську продукцію. Депортація охопила кожну людину кримськотатарського походження, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку, і навіть тих, хто служив у Червоній армії. Усіх назвали злочинцями. Майже половина з них загинули у процесі переселення та у перші роки після нього", - зазначив Єрмак.

"Україна буде завжди пам’ятати усі жертви тоталітарного режиму, всі страждання, які випали на долю кримськотатарського народу", - запевнив Андрій Єрмак.

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