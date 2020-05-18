На Україну припадає приблизно 40% усіх нелегальних поставок тютюнових виробів у Європу, - ЗМІ

Наразі в Україні представлено чотири світові виробники тютюнової продукції - Philip Morris, JTI, BritishAmerican Tobacco, Imperial Tobacco. Усі вони співпрацюють з Європейською службою з боротьби з шахрайством (OLAF), яка бореться з контрабандою сигарет на ринках ЄС.

З огляду на те, що на Україну припадає близько 40% усіх нелегальних поставок сигарет у Європу, вимоги до дистрибуції дуже жорсткі, передає сайт Новое время, передає Цензор.НЕТ.

За словами представника однієї з тютюнових компаній, який побажав залишитися неназваним "Компанія прекрасно розуміє, хто і навіщо купує у неї тютюнові вироби. Дистриб’ютору не можна зателефонувати і попросити продати, наприклад, фуру тютюнових виробів однієї конкретної марки в невеликий кіоск. Такі правила - це своєрідний бар'єр, який не дозволяє збільшувати частку нелегальних поставок з України до країн ЄС".

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Томислав Сокол, член Європарламенту виданню Євроньюз зазначив, що за даними Управління ЄС з боротьби із шахрайством (OLAF), контрабандна торгівля тютюном позбавляє ЄС приблизно 10 мільярдів євро державних доходів щорічно.

"Україна останнім часом перетворилася на "світовий центр" для контрабанди сигарет у Європу. Попри вжиті заходи, включно з розширенням митного співробітництва з третіми країнами, проблема все ще залишається такою ж великою, як і раніше", - наголосив європарламентар.