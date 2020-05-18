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На Україну припадає приблизно 40% усіх нелегальних поставок тютюнових виробів у Європу, - ЗМІ

На Україну припадає приблизно 40% усіх нелегальних поставок тютюнових виробів у Європу, - ЗМІ

Наразі в Україні представлено чотири світові виробники тютюнової продукції - Philip Morris, JTI, BritishAmerican Tobacco, Imperial Tobacco. Усі вони співпрацюють з Європейською службою з боротьби з шахрайством (OLAF), яка бореться з контрабандою сигарет на ринках ЄС.

З огляду на те, що на Україну припадає близько 40% усіх нелегальних поставок сигарет у Європу, вимоги до дистрибуції дуже жорсткі, передає сайт Новое время, передає Цензор.НЕТ.

За словами представника однієї з тютюнових компаній, який побажав залишитися неназваним "Компанія прекрасно розуміє, хто і навіщо купує у неї тютюнові вироби. Дистриб’ютору не можна зателефонувати і попросити продати, наприклад, фуру тютюнових виробів однієї конкретної марки в невеликий кіоск. Такі правила - це своєрідний бар'єр, який не дозволяє збільшувати частку нелегальних поставок з України до країн ЄС".

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Томислав Сокол, член Європарламенту виданню Євроньюз зазначив, що за даними Управління ЄС з боротьби із шахрайством (OLAF), контрабандна торгівля тютюном позбавляє ЄС приблизно 10 мільярдів євро державних доходів щорічно.

"Україна останнім часом перетворилася на "світовий центр" для контрабанди сигарет у Європу. Попри вжиті заходи, включно з розширенням митного співробітництва з третіми країнами, проблема все ще залишається такою ж великою, як і раніше", - наголосив європарламентар.

Автор: 

контрабанда (1821) цигарки (971) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+5
Пусть свой рынок и защищают от контрабанды. Как закрывать глаза на контрабанду леса из Украины, которую оформляют опилками, так у них все Ок, нарушений нет, а за сигареты они скулеж поднимают. Да для них 10 лярдов на всё ЕС, как для Коболева лям баксов - копейки маме на хлеб. Задрали своей еврочестностью и Украину учат как ей оставаться нищей.
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18.05.2020 10:51
+3
Мрази,сигареты им мешают украинские,в ваших офшорных зонах припаркованы миллиарды ворованных в Украине денег,ворьё даже отмывать их не утруждаются,но вам они не мешают гниды.
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18.05.2020 10:40
+2
Ну так надо на нелегальных поставкаж в Европу и зарабатывать валюту для Украины, бо если мы и дальше будем жить по правилам Запада мы и дальше будем нищей страной которой каждый европейский, американский или кремлёвский прохиндей рассказывает как жить. А пора Украине стать полностью пиратской страной, пойти путём Китая и расстрелять всех казнокрадов и коррупционеров в течении месяца - и Украина начнёт процветание!
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18.05.2020 10:43
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Нація починає відмовлятись від тютюнопаління )))
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18.05.2020 10:37 Відповісти
Мрази,сигареты им мешают украинские,в ваших офшорных зонах припаркованы миллиарды ворованных в Украине денег,ворьё даже отмывать их не утруждаются,но вам они не мешают гниды.
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18.05.2020 10:40 Відповісти
Браво! Праведный гнев достойный Пабло Экобара
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18.05.2020 10:45 Відповісти
Конечно не мешают, а помогают. Поэтому они и богатые, тому как с таких наивных как Украина выкачивают все ресурсы: человеческие, природные, финансовые. Нео-колониализм это называется.
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18.05.2020 10:54 Відповісти
За всё нужно платить.
За поражение в холодной войне в частности.
Так что как-то так оно уже и будет. Партия сыграна.
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18.05.2020 10:57 Відповісти
Ну так надо на нелегальных поставкаж в Европу и зарабатывать валюту для Украины, бо если мы и дальше будем жить по правилам Запада мы и дальше будем нищей страной которой каждый европейский, американский или кремлёвский прохиндей рассказывает как жить. А пора Украине стать полностью пиратской страной, пойти путём Китая и расстрелять всех казнокрадов и коррупционеров в течении месяца - и Украина начнёт процветание!
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18.05.2020 10:43 Відповісти
Пусть свой рынок и защищают от контрабанды. Как закрывать глаза на контрабанду леса из Украины, которую оформляют опилками, так у них все Ок, нарушений нет, а за сигареты они скулеж поднимают. Да для них 10 лярдов на всё ЕС, как для Коболева лям баксов - копейки маме на хлеб. Задрали своей еврочестностью и Украину учат как ей оставаться нищей.
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18.05.2020 10:51 Відповісти
"...контрабандная торговля табаком лишает ЕС примерно 10 миллиардов евро государственных доходов ежегодно..." // Это те 10 лярдов о которых НБУ отчитывается, как о деньгах заробитчан. А если серьезно, то это капиталистическая конкуренция - где дешевле там люди и покупают, а вы что хотели? И вся контрабанда тоже не может продаваться с рук, наверняка и в крупные торговые сети ЕС попадает, так что им самим у себя надо сначала навести порядок, тому как украинский криминал с них берет пример. И вспомните времена сухого закона США - пока не разрешили продажу алкоголя, как сейчас марихуаны, преступность была непобедима. С сигаретами конечно не совсем так, но их по сути запрещают ценой. Даже если в Украине на сигареты сделают евроцены, то останутся подпольные заводы и легальные заводы будут налево торговать за наличку, как спиртовые спиртом. Из 40% поставок сигарет из Украины сколько из них "Made in ДНР"?
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18.05.2020 10:45 Відповісти
яка контрабанда?яка корупція?Зеленський найвеличніший лідер світу поборов її ще до нового року,а злочинці з весни відбувають строк у буцегарнях...
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18.05.2020 10:59 Відповісти
Всё окружение зе берёт, а зе не берёт - сила воли наверное.
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18.05.2020 11:42 Відповісти
Курящих мразей нужно обложить специальным налогом за отравление окружающей среды в населенном пункте. По 50 баксов с рыла в месяц хотя бы.
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18.05.2020 12:11 Відповісти
 
 