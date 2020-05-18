Представники Донбасу від України в ТКГ повинні мати суспільну легітимність і визнання, - Резніков
Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков вважає, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську як запрошених осіб, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних Україні територій.
"Під час ухвалення рішення главою делегації або президентом України має бути відчуття, що в цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звичайно, у жителів Донбасу з обох боків лінії зіткнення. Але і при цьому необхідне розуміння, що нам потрібна безпечна реінтеграція. Тобто, якщо це безпечно для цілісності країни, якщо це безпечно для її державного устрою, спокою і стабільності", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це будуть люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священники, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.
Резніков також зазначив, що представники від України мають бути з цих окремих районів Донецької та Луганської областей. "Жили, проживали, були прописані, зареєстровані. Ми зараз обговорюємо, в тому числі, остаточні критерії", - сказав він.
Крім того, він зазначив, що теоретично Україна може запросити в ТКГ і обраних на законних виборах у 2010 році мерів, голів місцевих рад, якщо вони будуть відповідати критерію суспільної легітимності.
"У нас, з точки зору державного управління, існує принцип спадкоємності і безперервності влади. І всі ці поради досі є легітимними. У них усіх є представницький мандат, і він не закінчився. Усі ці люди можуть продовжувати виконувати свої обов'язки до проведення нових законних місцевих виборів і обрання нових представників місцевої влади", - пояснив він.
При цьому Резніков заявив, що українська сторона не буде враховувати думку протилежної сторони під час ухвалення цього рішення, оскільки РФ шість років запрошує в ТКГ тих "запрошених", яких вважає за потрібне, і думки України ніхто не питав.
15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема з-поміж українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку і Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".
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От какой Украины???
"Правда, сколько жизней эта статья унесет с нашей украинской стороны, пока тяжело сказать. "Турборежим" в самом худшем проявлении возвращается", - подчеркнула нардеп.
Ермак ее допустит в Минск?
А тепер - це дійсність і наразі проблема в персоналіях, які будуть приймати реальну участь в процесі...
От партии "Слуга народа" поступило предложение для народных депутатов сделать законным двойное гражданство для жителей оккупированных территорий Донбасса. Данный законопроект в Верховной Раде планируют рассматривать во вторник, 19 мая. Об этом пишет телеграм-канал Украинский Диалог.
"Слуги народа" намерены пойти на уступки жителям ОРДЛО и легализировать для них двойное гражданство, что даст им право голосования на выборах в нашей стране, а также участвовать в выборах в парламент. Об этом расссказала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в социальной сети facebook.
Депутат утверждает, что уже в ближайший вторник Верховная Рада заработает в "турборежиме" в отношении вопросов, связанных с ОРДЛО, и рассмотрит проект закона №2590, который, по словам инициаторов документа, позволит урегулировать вопросы гражданства жителей Донбасса и усовершенствовать их правовое обеспечение.
Документ предполагает признать законными российские паспорта, которые ранее получили граждане, живущие в ОРДЛО, а также позволит им участвовать в любых голосованиях, проводимых в Украине.
По словам представителя фракции "Европейская солидарность" эта инициатива, которая исходит непосредственно от президента Украины, станет "турборежимом" в худших его проявлениях", поскольку фактически Украина признает российское гражданство, которым "наградили" оккупанты жителей непризнанных "ЛНР" и "ДНР".
"Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)"- пишет Виктория Сюмар.
Питання у том, що гніди та колаборанти отримають широкий статус, становлячись громадянами "першого гатунку".
Это тупэ само поняло что ляпнуло!!!!
Только через выборы определяется общ легитивность!
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним про-гітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей про-кремлівських окупантів - терористів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, коммуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
Продажні "Слуги кремля" хочуть злочинно під карантин узаконити подвійне громадянство для кривавих нелюдей вбивць терористів, колаборантів, бандитів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандоії - ордло, і навіть включаючи вороже російське. І це станеться завтра 19 травня голосуванням лютих ворогів України продажних Юд з депутатів" слуг сепаратистів "і" життя- сепаратистів "голосуванням в антиукраїнській ЗРаді. Даний злочинний Закон узаконить подвійне громадянство в Україні, в тому числі і ворожі російські паспорти, видані в окупованій кремлем в бандитській резервації "лугандонія - ордло". І цей троянській Закон вже дасть можливість всім і навіть кривавим нелюдям вбивцям, терористом, колаборантам, бандитам бойовикам, фашистам - )(уйла .. ..Всім у кого є ворожі російські документи, не тільки голосувати на виборах а й навіть злочинно балотуватися до Верховної ЗРади ". ЗРада яка після цього навіть взагалі не буде схожою на Українську а буде антиукраїнською - про-кремлівською - кацапською. І це гігантський крок нашої продажної влади ЗЕбілів - виродків вже до капітуляції Української держави на милість ворожої паРаші і шведке перетворення України в бридку кацапську колонію ..
Сивоха и Неля Штепа !!!
Донбас має бути повернутий виключно військовим шляхом - так зване оплчєніе має буте розгромлене, а так звана донбаська еліта від колишніх депутатів мерів має бути "випадково вбита", на всій территорії оккупації має бути встановлений військовий режим із обов язковою аттестацією усього цивільного населення через 10-15 років. До того моменту усім видати аусвайси без права переїджати на вільну Україну та без права голосу. Як варіант - виконати Операцію Сіверський Донець(за аналогією з Операцією Вісла).