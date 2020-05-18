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Новини Агресія Росії проти України
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Представники Донбасу від України в ТКГ повинні мати суспільну легітимність і визнання, - Резніков

Представники Донбасу від України в ТКГ повинні мати суспільну легітимність і визнання, - Резніков

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков вважає, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську як запрошених осіб, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних Україні територій.

"Під час ухвалення рішення главою делегації або президентом України має бути відчуття, що в цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звичайно, у жителів Донбасу з обох боків лінії зіткнення. Але і при цьому необхідне розуміння, що нам потрібна безпечна реінтеграція. Тобто, якщо це безпечно для цілісності країни, якщо це безпечно для її державного устрою, спокою і стабільності", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це будуть люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священники, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.

Резніков також зазначив, що представники від України мають бути з цих окремих районів Донецької та Луганської областей. "Жили, проживали, були прописані, зареєстровані. Ми зараз обговорюємо, в тому числі, остаточні критерії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна на наступній зустрічі ТКГ представить групу представників ОРДЛО, - Єрмак

Крім того, він зазначив, що теоретично Україна може запросити в ТКГ і обраних на законних виборах у 2010 році мерів, голів місцевих рад, якщо вони будуть відповідати критерію суспільної легітимності.

"У нас, з точки зору державного управління, існує принцип спадкоємності і безперервності влади. І всі ці поради досі є легітимними. У них усіх є представницький мандат, і він не закінчився. Усі ці люди можуть продовжувати виконувати свої обов'язки до проведення нових законних місцевих виборів і обрання нових представників місцевої влади", - пояснив він.

При цьому Резніков заявив, що українська сторона не буде враховувати думку протилежної сторони під час ухвалення цього рішення, оскільки РФ шість років запрошує в ТКГ тих "запрошених", яких вважає за потрібне, і думки України ніхто не питав.

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15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема з-поміж українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку і Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".

Автор: 

перемовини (2848) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Резніков (1444)


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Топ коментарі
+12
Таки вперто пропихують перемовини з Бамбасом як з окремим суб"єктом.
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18.05.2020 10:55
+11
Представители Донбасса от Украины в ТКГ

От какой Украины???
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18.05.2020 10:48
+9
Все запросы и хотелки лугандонских быдловатников мы знаем уже с 2014 года. Им нужна путинская власть, рубли, кобздон по радио, скабеева по ТВ, кадыровцы, трахающие и грабящие всех обитателей этой выгребной ямы....Думаю, адекватная, цивилизованная, свободная часть Украины не в восторге от таких перспектив.Поэтому, согласия между людьми и скотом не будет никогда. А "переговоры" и " встречи" можно проводить с единственной целью - оттягивать время широкомасштабного наступления путинских войск на нас...Путин слабеет , паРаша слабеет, лапти вымирают - надо тянуть время...И в нужный момент мы ударим по врагу, и вернём своё и не только своё...
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18.05.2020 11:14
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Представители Донбасса от Украины в ТКГ

От какой Украины???
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18.05.2020 10:48 Відповісти
Вот это в самую точку. Так они показывают, что ордло уже не Украина
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18.05.2020 10:53 Відповісти
Росіі не потрібен Даунбас, Росіі потрібна вся Україна, як сателіт чи васал !!! А Даунбас, з особливим статусом чи автономією , це лише засіб впливу , з метою подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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18.05.2020 11:02 Відповісти
Ну так, Рєзніков визнає, що даунбасянє - якась окрема чи то етнічна, чи то ментальна каста, яка не є частиною України.
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18.05.2020 11:22 Відповісти
Верховная Рада Украины уже в этот вторник, 19 мая, собирается вынести на голосование ряд законопроектов, в том числе о двойном гражданстве. Об этом на своей странице в "Фейсбук" пишет народный депутат Украины Виктория Сюмар, передает Диалог.UA. Как отмечает политик, правящую коалицию (нардепы от "Слуг народа") не интересуют другие, более важные вопросы, например, поддержка экономики или борьба с коронавирусом: вместо же этого власть хочет дать возможность людям с паспортами других государств баллотироваться в украинский Парламент. В их числе могут оказаться и пророссийские террористы на Донбассе. "Данный законопроект фактически узаконивает двойное гражданство в Украине, в том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО, то есть дает возможность всем, у кого есть российские документы, голосовать на выборах и даже баллотироваться в Верховную Раду", - пишет Сюмар. Кроме того, народный депутат добавила: "Слуги народа" собираются вынести на рассмотрение и поправку в Уголовный кодекс. Речь идет о статье, предусматривающей ответственность за "совершение агрессивных военных действий на Донбассе", мол, "надо просто перестать стрелять".
"Правда, сколько жизней эта статья унесет с нашей украинской стороны, пока тяжело сказать. "Турборежим" в самом худшем проявлении возвращается", - подчеркнула нардеп.
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18.05.2020 11:08 Відповісти
Ну и как они добьются юридическую и общественную легитимность на неподконтрольных территориях, понятно же что любых кандидатов что там не проживают они не признают.
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18.05.2020 10:50 Відповісти
Здрасссьььь... а такие общепризнанные авторитеты, как дамбаская пергидрольная красавица Штепа? А ленкабандаренка? Сруля Ефроимов с бурячной рожей? Королевская? Их, авторитетов этих, полным-полно... скажешь тоже...
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18.05.2020 11:04 Відповісти
чеПушилу не хотят признавать?😂
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18.05.2020 10:52 Відповісти
сивуху пошлют. у этого лугандоновского экземпляра будет в ткг приличный вес. иногда сухой, но большей частью мокрый.
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18.05.2020 10:52 Відповісти
Ирина Довгань имеет общественную легитимность и признание.
Ермак ее допустит в Минск?
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18.05.2020 10:54 Відповісти
Боюсь, проблема тут в том, что подобными переговорами нас заставляют плясать под дудку кремля. Ибо все это придает бамбасу субъектности, превращает оккупацию в гражданскую войну, делает кацапию лишь наблюдателем и выводит ее из под ответственности (и далее из под санкций). Поэтому, ни Ирина Довгань и никто другой не должен быть в этой комиссии. Вспомним, как эти ублюдки хотели устроить свой сраный телемост про "поговорим". Все это - всего лишь способ обмануть гражданское общество в Украине
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18.05.2020 11:38 Відповісти
Да, Вы правы.
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18.05.2020 11:47 Відповісти
Таки вперто пропихують перемовини з Бамбасом як з окремим суб"єктом.
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18.05.2020 10:55 Відповісти
Втілюють в життя ідею Кремлівських шовіністів , маячню "Русского мира" !!!)))
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18.05.2020 10:58 Відповісти
Спочатку говорили - що така форма спілкування - це тільки на папері і ні до чого не зобов'язує.

А тепер - це дійсність і наразі проблема в персоналіях, які будуть приймати реальну участь в процесі...
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18.05.2020 10:58 Відповісти
Этими?👿В "Слуге народа" хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО

От партии "Слуга народа" поступило предложение для народных депутатов сделать законным двойное гражданство для жителей оккупированных территорий Донбасса. Данный законопроект в Верховной Раде планируют рассматривать во вторник, 19 мая. Об этом пишет телеграм-канал Украинский Диалог.

"Слуги народа" намерены пойти на уступки жителям ОРДЛО и легализировать для них двойное гражданство, что даст им право голосования на выборах в нашей стране, а также участвовать в выборах в парламент. Об этом расссказала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в социальной сети facebook.

Депутат утверждает, что уже в ближайший вторник Верховная Рада заработает в "турборежиме" в отношении вопросов, связанных с ОРДЛО, и рассмотрит проект закона №2590, который, по словам инициаторов документа, позволит урегулировать вопросы гражданства жителей Донбасса и усовершенствовать их правовое обеспечение.

Документ предполагает признать законными российские паспорта, которые ранее получили граждане, живущие в ОРДЛО, а также позволит им участвовать в любых голосованиях, проводимых в Украине.

По словам представителя фракции "Европейская солидарность" эта инициатива, которая исходит непосредственно от президента Украины, станет "турборежимом" в худших его проявлениях", поскольку фактически Украина признает российское гражданство, которым "наградили" оккупанты жителей непризнанных "ЛНР" и "ДНР".

"Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)"- пишет Виктория Сюмар.
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18.05.2020 11:00 Відповісти
И это простят. И это забудется и будет восприниматься как должное... зеленый скот... таняжизнь, это про тебя также...
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18.05.2020 11:08 Відповісти
тобто цей закон буде тільки для даунбасітов, а інше населення України як завжди повинно буде мати одне громадянство?
Питання у том, що гніди та колаборанти отримають широкий статус, становлячись громадянами "першого гатунку".
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18.05.2020 11:45 Відповісти
А це хто писав?
Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь общественную легитимность и признание, - Резников - Цензор.НЕТ 9194
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18.05.2020 11:00 Відповісти
Зелєбоба з Єрмаком продовжують легітимізацію Лугандона.
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18.05.2020 11:03 Відповісти
Сивоху в ТКГ!
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18.05.2020 11:09 Відповісти
И портнова с гадей савченко...
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18.05.2020 11:18 Відповісти
ещу б туда Шарика добавить, и можно взрывать
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18.05.2020 12:47 Відповісти
Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь общественную легитимность и признание, - Резников/Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников/Перевод сказанного Резниковым с ближневосточного на европейский-обязанность избравших Коломойского-Зеленского-Шефиров.
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18.05.2020 11:09 Відповісти
Очень трудно читать. Не понятно где цитата, а где ваша мысль.
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18.05.2020 11:27 Відповісти
Очень трудно читать./ С этим мигрантам надо смириться.В утешение очень смешной анекдот: в Израиле президент украинец,а председатель СНБО трижды упрашивает стать министром обороны Израиля украинца.Цимес анекдота в том что Украина воюет с Путиным, а для Нетаньяхи Путин личный друг.
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18.05.2020 11:41 Відповісти
Можнописатьвообщебезпробеловтожеприкольночитать
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18.05.2020 12:36 Відповісти
Главное-не разжигать в Украине гражданскую войну как это делали пять лет верноподданные путинской проститутки по вызову.
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18.05.2020 12:45 Відповісти
Так Украина воюет с Путиными или в Украине гражданская война. Вы хоть определитесь.
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18.05.2020 12:55 Відповісти
Нетаньяха давно определился."Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера".
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18.05.2020 13:15 Відповісти
Нетаньяху и большинству израильтян всё равно.
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18.05.2020 13:21 Відповісти
Нетаньяху и большинству израильтян всё равно./Нетаньяху забить камнями.Большинство распропагандировать с поркой непонятливых.Сделать это должны сбежавшие из Украины мигранты во искупление своей вины.
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18.05.2020 13:46 Відповісти
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18.05.2020 13:49 Відповісти
Гражданская война. С той стороны, оказывается, не буряты, а легитимные украинцы.
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18.05.2020 11:11 Відповісти
Типа да, а бурятские танкисты получат героя украины за битву с фашистами. Кстати карлик в бункере рисует карту раздела Украины -к донбассу там добавлен весь юг...
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18.05.2020 14:21 Відповісти
Все запросы и хотелки лугандонских быдловатников мы знаем уже с 2014 года. Им нужна путинская власть, рубли, кобздон по радио, скабеева по ТВ, кадыровцы, трахающие и грабящие всех обитателей этой выгребной ямы....Думаю, адекватная, цивилизованная, свободная часть Украины не в восторге от таких перспектив.Поэтому, согласия между людьми и скотом не будет никогда. А "переговоры" и " встречи" можно проводить с единственной целью - оттягивать время широкомасштабного наступления путинских войск на нас...Путин слабеет , паРаша слабеет, лапти вымирают - надо тянуть время...И в нужный момент мы ударим по врагу, и вернём своё и не только своё...
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18.05.2020 11:14 Відповісти
Поиски мирного решения проблем возврата захваченных территорий Донбаса .Решение должно исполняться в строгом соответствии с Минском и оно должно признаваться друзьями орды в ЕС.Это очень важно в дальнейшем ужесточении санкций против Орды.Ежу понятно ,что Плешфюрер добровольно ни пяди захваченной земли не отдаст.Мир спокойно проглотил аннексию Приднестровья,Абхазии,Ю.Осетии ,Крыма.Украина не должна ослаблять давление на внешние факторы,усиливая внутренние.Для этого нужна успешная Украина,без коррупции.
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18.05.2020 11:21 Відповісти
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!!!
Это тупэ само поняло что ляпнуло!!!!
Только через выборы определяется общ легитивность!
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18.05.2020 11:29 Відповісти
-
В умовах триваючої окупаційної війни розв'язаної кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла проти України, вибори і різні референдуми на тимчасово окупованій цими російськими фашистами окупантами Українському Донбасі проводити категорично не можна. "Навіть німці, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці віддавали беззастережну перевагу різним про-гітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори неодноразовий переносили аж до 1949 року, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей про-кремлівських окупантів - терористів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, коммуно-фашистів, колаборантів. Зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
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18.05.2020 13:23 Відповісти
перевірте, щоб у цих "представників данбасу" не було паспортів свинособакії.
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18.05.2020 11:32 Відповісти
"что теоретически Украина может пригласить в ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров" это тех, которые встречали " наших мальчиков" ( привет штепе)?
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18.05.2020 11:34 Відповісти
-
Продажні "Слуги кремля" хочуть злочинно під карантин узаконити подвійне громадянство для кривавих нелюдей вбивць терористів, колаборантів, бандитів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандоії - ордло, і навіть включаючи вороже російське. І це станеться завтра 19 травня голосуванням лютих ворогів України продажних Юд з депутатів" слуг сепаратистів "і" життя- сепаратистів "голосуванням в антиукраїнській ЗРаді. Даний злочинний Закон узаконить подвійне громадянство в Україні, в тому числі і ворожі російські паспорти, видані в окупованій кремлем в бандитській резервації "лугандонія - ордло". І цей троянській Закон вже дасть можливість всім і навіть кривавим нелюдям вбивцям, терористом, колаборантам, бандитам бойовикам, фашистам - )(уйла .. ..Всім у кого є ворожі російські документи, не тільки голосувати на виборах а й навіть злочинно балотуватися до Верховної ЗРади ". ЗРада яка після цього навіть взагалі не буде схожою на Українську а буде антиукраїнською - про-кремлівською - кацапською. І це гігантський крок нашої продажної влади ЗЕбілів - виродків вже до капітуляції Української держави на милість ворожої паРаші і шведке перетворення України в бридку кацапську колонію ..
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18.05.2020 11:57 Відповісти
Не бывает людей, которые одновременно за "красных" и за "белых". Просто не существует людей, которые одновременно поддерживают Украину и российских боевиков. Поэтому долго будете искать таких, которые имеют "доверие у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения" и не найдёте. Или-или. Пустая затея, говорильня в силе Сивохо, попытка легитимизировать в Украине тех, кто на самом деле является ярыми представителями "русского мира".
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18.05.2020 12:04 Відповісти
Две однозначные кандидатуры!
Сивоха и Неля Штепа !!!
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18.05.2020 12:29 Відповісти
При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. - ощущать можно что -то, где то -- общественную легитимность и общественное признание должен проверить "украинский шабак"
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18.05.2020 13:08 Відповісти
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів", а тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже почали об'єднуватися в одну антиукраїнську зграю ворогів України і вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко не змете і дозволить їм цю зраду Українській народ.
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18.05.2020 13:12 Відповісти
Та хоть признание от Генсека ООН, как путин скажет так и будет. Украина своим пацифизмом и пораженчеством сама себя поставила в такие условия, что от нее ни чего не зависит.
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18.05.2020 14:20 Відповісти
Що за маячня, який мандат. Це у тих хто голосував за те щоб путін ввів війська? Мразота яка підбурювала місцеве населення, і допомагала московитам захоплювати міста донбасу? Цей вуйко при своєму розумі?
Донбас має бути повернутий виключно військовим шляхом - так зване оплчєніе має буте розгромлене, а так звана донбаська еліта від колишніх депутатів мерів має бути "випадково вбита", на всій территорії оккупації має бути встановлений військовий режим із обов язковою аттестацією усього цивільного населення через 10-15 років. До того моменту усім видати аусвайси без права переїджати на вільну Україну та без права голосу. Як варіант - виконати Операцію Сіверський Донець(за аналогією з Операцією Вісла).
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18.05.2020 16:48 Відповісти
 
 