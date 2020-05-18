Представники Донбасу від України в ТКГ повинні мати суспільну легітимність і визнання, - Резніков

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков вважає, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську як запрошених осіб, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних Україні територій.

"Під час ухвалення рішення главою делегації або президентом України має бути відчуття, що в цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звичайно, у жителів Донбасу з обох боків лінії зіткнення. Але і при цьому необхідне розуміння, що нам потрібна безпечна реінтеграція. Тобто, якщо це безпечно для цілісності країни, якщо це безпечно для її державного устрою, спокою і стабільності", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це будуть люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священники, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.

Резніков також зазначив, що представники від України мають бути з цих окремих районів Донецької та Луганської областей. "Жили, проживали, були прописані, зареєстровані. Ми зараз обговорюємо, в тому числі, остаточні критерії", - сказав він.

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Крім того, він зазначив, що теоретично Україна може запросити в ТКГ і обраних на законних виборах у 2010 році мерів, голів місцевих рад, якщо вони будуть відповідати критерію суспільної легітимності.

"У нас, з точки зору державного управління, існує принцип спадкоємності і безперервності влади. І всі ці поради досі є легітимними. У них усіх є представницький мандат, і він не закінчився. Усі ці люди можуть продовжувати виконувати свої обов'язки до проведення нових законних місцевих виборів і обрання нових представників місцевої влади", - пояснив він.

При цьому Резніков заявив, що українська сторона не буде враховувати думку протилежної сторони під час ухвалення цього рішення, оскільки РФ шість років запрошує в ТКГ тих "запрошених", яких вважає за потрібне, і думки України ніхто не питав.

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15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема з-поміж українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку і Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".