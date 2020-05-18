Завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 у лікарнях зараз становить 12%, - головний санлікар Ляшко

Завантаженість фонду ліжок, визначеного для пацієнтів з коронавірусом, на сьогодні становить 12%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресконференції в Києві в понеділок.

"Зараз відсоток завантаженості ліжок становить 12. Якщо ми подивимося скільки активних хворих в Україні - 12,805 тис. осіб станом на 9:00. З них госпіталізовано 3,384 тис. пацієнтів", - сказав він.

Заступник міністра також зазначив, що найбільша завантаженість ліжок у Чернівецькій області (60%), Закарпатській (46%), Києві (40%), Івано-Франківській (36%).

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"На сьогодні ми провели 227 тис. ПЛР-тестів ... За останні сім днів показник тестування на 100 тис. населення найвищий у регіонах: Києві (61), Чернівецькій (54), Тернопільській (50), Закарпатській (32) і Вінницькій ( 31) областях. Найгірший показник у Донецькій, Луганській і Миколаївській областях", - додав Ляшко.

Заступник міністра підкреслив, що найбільшу кількість хворих зафіксовано у віковій групі 60+ (4,374 тис. пацієнтів, або 24% від усіх хворих).

"У цій віковій групі зареєстровано також 66% усіх летальних випадків. Близько 72% серед померлих цієї групи мали супутні захворювання", - сказав Ляшко.