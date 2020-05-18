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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні буде підписано наказ про впровадження тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Сьогодні буде підписано наказ про впровадження тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що передовсім ІФА-тестування для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 будуть проводити особам, які мають клінічні симптоми хвороби.

Про це Степанов сказав на брифінгу в понеділок, 18 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде підписано відповідний наказ щодо впровадження ІФА-тестування. За рахунок ІФА-тестів ми будемо в змозі істотно збільшити кількість осіб, яких протестуємо. Перш за все ми будемо тестувати людей, у яких є відповідні симптоми, клінічні прояви коронавірусної хвороби, також всім без винятку пропонуємо тестувати контактних осіб, які контактували з хворою особою, навіть якщо у них немає симптоматики. В тому числі всі групи ризику - це і Національна поліція, і Національна гвардія, й інші групи ризику", - підкреслив Степанов.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що особи, які будуть визначені для проведення ІФА-тестування, будуть тестуватися за рахунок держави.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Высеры данного деятеля это что-то..... вроде этого:
Сегодня будет подписан приказ о внедрении тестирования на антитела к коронавирусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9694
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18.05.2020 10:58 Відповісти
Не зрозуміло, чому "будет подписан", якщо ви його повинні були вже підписати?
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18.05.2020 10:59 Відповісти
Як завжди розвод...лохов. В Київі на Оболоні стикнувся, у суботу хотіла знайома здати тест у державник закладах...щоб безкоштовно (температура 39))). Ніде ні змогли. Кажуть до среди ніяких тестів ніде не має. Цікаво що повинно змінитися у середу? Проте платні від 1500-2500 грн. у приватних закладах ..повно і всюди реклама. Схоже ще цей Степанов працює на приватників і "медичну мафію"
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18.05.2020 11:14 Відповісти
Оказывается нам закона не хватало. Лежат тесты в подвалах, ждут закона, млять. Может нужно закупить эти тесты и распространить по больницам?
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18.05.2020 11:22 Відповісти
Ну вот и пришел срок вам послужить Великой Расе. Чипируют вас в очко всех - указ уже вышел.
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18.05.2020 12:09 Відповісти
 
 