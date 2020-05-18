Сьогодні буде підписано наказ про впровадження тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що передовсім ІФА-тестування для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19 будуть проводити особам, які мають клінічні симптоми хвороби.

Про це Степанов сказав на брифінгу в понеділок, 18 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде підписано відповідний наказ щодо впровадження ІФА-тестування. За рахунок ІФА-тестів ми будемо в змозі істотно збільшити кількість осіб, яких протестуємо. Перш за все ми будемо тестувати людей, у яких є відповідні симптоми, клінічні прояви коронавірусної хвороби, також всім без винятку пропонуємо тестувати контактних осіб, які контактували з хворою особою, навіть якщо у них немає симптоматики. В тому числі всі групи ризику - це і Національна поліція, і Національна гвардія, й інші групи ризику", - підкреслив Степанов.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що особи, які будуть визначені для проведення ІФА-тестування, будуть тестуватися за рахунок держави.

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