За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов

Серед захворілих на коронавірус 18 616 осіб за останню добу COVID-19 виявили у 23 дітей, а також у 81 медпрацівника.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 325 осіб. Серед них 23 дитини і 81 медпрацівник", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, за весь час пандемії захворіло 18 616 осіб.

"З них 1324 дитини, а також 3650 медпрацівників", - додав Степанов.

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