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За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов
Серед захворілих на коронавірус 18 616 осіб за останню добу COVID-19 виявили у 23 дітей, а також у 81 медпрацівника.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 325 осіб. Серед них 23 дитини і 81 медпрацівник", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, за весь час пандемії захворіло 18 616 осіб.
"З них 1324 дитини, а також 3650 медпрацівників", - додав Степанов.
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Следовательно это прямое указание симулировать и вписывать для статистики для дальнейшего дерибана страны...
хоспади, невже своєї тями немає?..
Ну я же не отрицаю гадостность и противность вируса.
Я жёстко выступаю за соблюдение культуры при пандемии - маски, социальная дистанция, замкнутые помещения, чистоплотность и дезинфекция по возможности...
Вирус паганючий и нужно быть очень аккуратными.
Меня раздражает что при такой опасности гниды дерибанят и так сильно ограниченные ресурсы и дают не то что первично необходимо, а ради наживы втюхивают то на чём они могут поживиться.... ... ...
пля - слов нет....
Медики подтянулись - выполняют указание Шляшко приписывать симулирующих медиков для поддержания психоза у быдлоэлектората.