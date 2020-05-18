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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов

Серед захворілих на коронавірус 18 616 осіб за останню добу COVID-19 виявили у 23 дітей, а також у 81 медпрацівника.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 325 осіб. Серед них 23 дитини і 81 медпрацівник", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, за весь час пандемії захворіло 18 616 осіб.

"З них 1324 дитини, а також 3650 медпрацівників", - додав Степанов.

Читайте також: Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я ЄС, - Степанов

Автор: 

діти (5038) карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Кремлеботы ведут инфоравционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:02
+3
Оманське брехло ще відповість за те що у медиків не було захисту і їх фактично "кинули під танки" як казали лікарі.
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18.05.2020 11:09
+2
Короно - атеисты считают что заболевшие - не мыли руки с мылом по десять минут и заем - то облизывали дверные ручки в супермаркетах. А совсем не продажа средств защиты в Китай.
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18.05.2020 11:19
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Кремлеботы ведут инфоравционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 11:02 Відповісти
У них лапти подгорают от того что срашку короной выкашивает, на мацкве ужесточают карантинные меры, вот и беснуются, надеются у нас пожар раздуть!
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18.05.2020 11:35 Відповісти
Оманське брехло ще відповість за те що у медиків не було захисту і їх фактично "кинули під танки" як казали лікарі.
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18.05.2020 11:09 Відповісти
"Короно-отрицатели" чем в будущем закончится для ваших детей то, что ваши дети переболели "безопасным" короновирусом?
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18.05.2020 11:11 Відповісти
Короно - атеисты считают что заболевшие - не мыли руки с мылом по десять минут и заем - то облизывали дверные ручки в супермаркетах. А совсем не продажа средств защиты в Китай.
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18.05.2020 11:19 Відповісти
За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 6215
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18.05.2020 11:25 Відповісти
Понятно, не тех, кто контактирует с большим количеством людей необходимо проверять, а пройтись по хуторам.
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18.05.2020 11:29 Відповісти
Какой смысл медику скрывать что у него коронавирус? Если ему за это оплатят уйму всяких страховок и прочих няшек типа травмы на производстве и грамоты за заслуги?

Следовательно это прямое указание симулировать и вписывать для статистики для дальнейшего дерибана страны...

хоспади, невже своєї тями немає?..
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18.05.2020 11:48 Відповісти
Конечно - для дерибана, а то, что дети болеют - не важно, это последствия могут у известного гриппа быть, а у неизвестного короновируса - нет.
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18.05.2020 11:52 Відповісти
Не...

Ну я же не отрицаю гадостность и противность вируса.

Я жёстко выступаю за соблюдение культуры при пандемии - маски, социальная дистанция, замкнутые помещения, чистоплотность и дезинфекция по возможности...

Вирус паганючий и нужно быть очень аккуратными.

Меня раздражает что при такой опасности гниды дерибанят и так сильно ограниченные ресурсы и дают не то что первично необходимо, а ради наживы втюхивают то на чём они могут поживиться.... ... ...

пля - слов нет....
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18.05.2020 12:00 Відповісти
О! За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 430
Медики подтянулись - выполняют указание Шляшко приписывать симулирующих медиков для поддержания психоза у быдлоэлектората.
За добу на COVID-19 захворіли 23 дитини та 81 медик, загалом - 1324 дитини і 3650 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 8848
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18.05.2020 11:24 Відповісти
Задолбали уже своим вирусобесием.
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18.05.2020 11:32 Відповісти
 
 