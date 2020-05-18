35% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні поліпшується, 17% - що погіршується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Більш як третина українців вважають, що ситуація з COVID-19 в Україні на сьогодні поліпшується, стільки ж вважають, що вона не змінюється.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами соцопитування, 35% українців вважають, що ситуація з коронавірусом у країні поліпшується, а 35% - що не змінюється. Ще 17% бачать погіршення ситуації.
Як зазначають соціологи, за останні 2 тижні, кількість тих, хто каже про погіршення ситуації з коронавірусом, зменшилася майже втричі (із 44% до 17%).
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 1,8%.
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осталось выяснить куда еще 4% подевались
А на каком основании, позвольте спросить?!!
Хоть кто-то из этих "3000 респондентов" регулярно следит за статистикой эпидемии?
Или они как обычно, "считают" так, как им по зомбо-ящику сообщают?