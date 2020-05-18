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Новини
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Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук

Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук

Активіста Сергія Стерненка сьогодні визнали потерпілим і тільки ознайомили з матеріалами справи. Але залишається низка питань у справах проти Кузьменко, Антоненка, Чорновол, які шиті білими нитками і викликають цілком законі занепокоєння, що держава використовує силу законно.

Про це народний депутат VIII скликання від "Народного фронту", учасник АТО Андрій Тетерук заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшов підтримати Стерненка Сергія, якого викликали в СБУ. Очевидно, що тиск на нього з боку чинної влади та посіпак Кремля мав завершитися врученням підозри про навмисне вбивство. Але кількість небайдужих громадян, які сьогодні зібралися на його підтримку, змінили таке рішення", - зазначив Тетерук.

За словами екснардепа, Стерненка сьогодні визнали потерпілим і тільки ознайомили з матеріалами справи.

"Але залишається низка питань щодо справ проти Кузьменко, Антоненка, Тетяни Чорновол, які шиті білими нитками і викликають цілком законне занепокоєння, що держава використовує силу в законний спосіб. Буду уважно спостерігати за тим, аби не дозволити чинній владі перетворити Україну з правової на понятійну державу" , - наголосив Тетерук.

Також він закликав взяти участь у мітингу 24 травня на Майдані Незалежності.

Також дивіться: Сюмар, Турчинов, Тетерук й інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Чорновол Тетяна (254) Тетерук (104) Стерненко (384) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+21
Виртуальные юристы домашнего и болотного разлива, месяцами завывавшие про "убийцу", обоснованно следуют нах.
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18.05.2020 11:14
+19
ха))) питуШарий снова обломался
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18.05.2020 11:12
+11
Чекаю їхнього вибачення! Не дочекаюся?
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18.05.2020 11:16
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ха))) питуШарий снова обломался
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18.05.2020 11:12 Відповісти
Виртуальные юристы домашнего и болотного разлива, месяцами завывавшие про "убийцу", обоснованно следуют нах.
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18.05.2020 11:14 Відповісти
Чекаю їхнього вибачення! Не дочекаюся?
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18.05.2020 11:16 Відповісти
Вони цього не вміють.
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18.05.2020 11:19 Відповісти
Они все-таки боятся народа!
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18.05.2020 11:16 Відповісти
Просто в СБУ ще залишилися розумні люди, які виконують закони України.
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18.05.2020 11:18 Відповісти
Якщо ще залишилися - то ненадовго.
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18.05.2020 11:20 Відповісти
Побачимо, що буде далі.
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18.05.2020 11:21 Відповісти
Серед мусорів Людей немає. Звісно це стосується і ФСБУ, прокурорів та "судей".
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18.05.2020 14:43 Відповісти
+100500
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18.05.2020 11:18 Відповісти
Они пока проверяют на прочность. Промолчат ,всех пересажают. Х-ло в козлостане то же так начинал.Сначала все тв каналы,потом партии ,а дальше киносики про голобородки и сватов,для зедебильного лохатрона ,которым какая разница ,кого сегодня посадят.
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18.05.2020 11:21 Відповісти
Что значит 'боятся народа'? Был убит человек, поэтому было заведено дело. Стерненко защищался, но ему нужно было доказать это именно в суде. Иначе этот домоклав меч всегда бы висел над стерненко. И в нужной ситуации вытаскивался бы. Сейчас же у него есть законное решение, что он потерпевший.
Это лучшее, что может быть.
А порошенкиным слугам не нужно было два года назад выпустить второго нападавшего. Нужно было узнать, кто заказал Стерненко. Сейчас же с большой вероятностью мы об этом не узнаём никогда
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18.05.2020 11:35 Відповісти
Это его личное дело, что менять, а что нет. А догнал нападавшего- это превышение самообороны, но объяснимое тем, что присутствовало состояние аффекта.
На майдане людей тоже довели до того, что были вынуждены взять оружие в руки для защиты себя. Грань здесь очень тонкая. И говорит о том, что закон нужно менять. Граждане должны иметь законное право на защиту. Стерненко убил не просто 'прохожего', а убил человека, который покушался на его жизнь. Я считаю, что правильно сделал . Если бы не такие , как Стерненко , то Одесса с большой вероятностью была бы сейчас аналогом дыры. Вот вам мое мнение по этому поводу.
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18.05.2020 11:56 Відповісти
Когда-то, еще до второго Майдана, написалось такое:

Видишь Путина - побей!
Видишь ты Медведева -
бей по морде, сильно бей,
сомневаться нечего!


Тварь кремлевскую побить
- то не преступление -
от чекистов, от гэбья
это избавление.

Кoнечно же, в оригинале было не побей.
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18.05.2020 12:05 Відповісти
Суду ще не було. Просто визнали, що він потерпілий уцій справі.
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18.05.2020 11:40 Відповісти
Був вбитий мусор. "Мусора не люди!" Слідкуйте, будь ласка! за висловлюваннями.
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18.05.2020 14:45 Відповісти
У Портнова,Венедіктовою та Шарія з Дубінським,зараз репнули їх сраки.
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18.05.2020 11:19 Відповісти
"что государство использует силу законно"
Государство це Портнов?
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18.05.2020 11:20 Відповісти
я бы не торопился... там такая прокурорва, шо дело можкт аильнуть в любую сторону, как прокурорвина попка перед портным...
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18.05.2020 11:22 Відповісти
Гут ! Не все ще втрачено , є надія !
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18.05.2020 11:29 Відповісти
...що й треба було довести. Тобто хтось добре вкладається в розкрутку і навчання цього персонажу з метою ввести в політичні процеси (всеукраїнський опозиційний лідер).Такий собі "Шарій-патріот". Тільки ж в Одесі цього чорта пам'ятають...
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18.05.2020 11:30 Відповісти
Сам ты Сомали. На Стерненко было совершено несколько покушений. Там речь шла о том, или ты его, или тебя. В Украине именно нет баранов, идущих на убой. Именно поэтому революция достоинства победила.
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18.05.2020 11:40 Відповісти
Все не совсем так, вернее, вообще не так. Это было не первое нападение на него. Его заказали и хотели убить, как убили Акуеву. Лучше бы Акуева убила тоже своего киллера, я об этом.
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18.05.2020 11:59 Відповісти
еще он торговал оружием для Индии в 15 лет . Не читай Дугина на ночь !
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18.05.2020 12:13 Відповісти
Ой, не поділяю я стриманного оптимізма Тетерука відносно Стерненка.
Ключове "на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру".
Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5978
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18.05.2020 11:34 Відповісти
Ху@лоботи та баригоботи в обломі! Зрада, черговий раз, не проканала! Вже казав і повторюю, Баканов ніколи не стане виконувати портновські хотєлки венедиктових та бобікових!!!
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18.05.2020 11:42 Відповісти
Повинен виконувати лише закони України, що і було виконано. Надіємося, що і далі не буде порушень законів.
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18.05.2020 11:53 Відповісти
Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6580
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18.05.2020 11:42 Відповісти
В Украине мокруха не преступление.
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18.05.2020 11:44 Відповісти
мокруха кацапских выхухолей есть Подвиг и Честь !
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18.05.2020 12:14 Відповісти
Ну да, на расее его бы уже и организатором нападения на самого себя обьявили бы, там возможно и не такое
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18.05.2020 12:22 Відповісти
Респект СБУ!
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18.05.2020 12:09 Відповісти
Респект будете висловлювати після суду. Доки справа не розглянута в суді і відсутній вирок радуватися нема чому.
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18.05.2020 15:03 Відповісти
"Стерненко признали потерпевшим, но остаются вопросы по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол". Вопрос по делам против Кузьменко, Антоненко и Чорновол может быть только один: почему до сих пор не привлечены к уголовной ответственности те, кто возбудил эти фальшивые дела?
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18.05.2020 13:03 Відповісти
Признали невиновным? Ок отлично! Все забудьте о нем! Не вздумайте лепить из него новую Гадю Савченко!!!
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18.05.2020 13:30 Відповісти
Ви не спішіть радуватися, в ході слідства статус може змінитися.
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18.05.2020 15:02 Відповісти
 
 