Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук
Активіста Сергія Стерненка сьогодні визнали потерпілим і тільки ознайомили з матеріалами справи. Але залишається низка питань у справах проти Кузьменко, Антоненка, Чорновол, які шиті білими нитками і викликають цілком законі занепокоєння, що держава використовує силу законно.
Про це народний депутат VIII скликання від "Народного фронту", учасник АТО Андрій Тетерук заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прийшов підтримати Стерненка Сергія, якого викликали в СБУ. Очевидно, що тиск на нього з боку чинної влади та посіпак Кремля мав завершитися врученням підозри про навмисне вбивство. Але кількість небайдужих громадян, які сьогодні зібралися на його підтримку, змінили таке рішення", - зазначив Тетерук.
За словами екснардепа, Стерненка сьогодні визнали потерпілим і тільки ознайомили з матеріалами справи.
"Але залишається низка питань щодо справ проти Кузьменко, Антоненка, Тетяни Чорновол, які шиті білими нитками і викликають цілком законне занепокоєння, що держава використовує силу в законний спосіб. Буду уважно спостерігати за тим, аби не дозволити чинній владі перетворити Україну з правової на понятійну державу" , - наголосив Тетерук.
Також він закликав взяти участь у мітингу 24 травня на Майдані Незалежності.
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Это лучшее, что может быть.
А порошенкиным слугам не нужно было два года назад выпустить второго нападавшего. Нужно было узнать, кто заказал Стерненко. Сейчас же с большой вероятностью мы об этом не узнаём никогда
На майдане людей тоже довели до того, что были вынуждены взять оружие в руки для защиты себя. Грань здесь очень тонкая. И говорит о том, что закон нужно менять. Граждане должны иметь законное право на защиту. Стерненко убил не просто 'прохожего', а убил человека, который покушался на его жизнь. Я считаю, что правильно сделал . Если бы не такие , как Стерненко , то Одесса с большой вероятностью была бы сейчас аналогом дыры. Вот вам мое мнение по этому поводу.
Видишь Путина - побей!
Видишь ты Медведева -
бей по морде, сильно бей,
сомневаться нечего!
Тварь кремлевскую побить
- то не преступление -
от чекистов, от гэбья
это избавление.
Кoнечно же, в оригинале было не побей.
Государство це Портнов?
Ключове "на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру".