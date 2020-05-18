Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук

Активіста Сергія Стерненка сьогодні визнали потерпілим і тільки ознайомили з матеріалами справи. Але залишається низка питань у справах проти Кузьменко, Антоненка, Чорновол, які шиті білими нитками і викликають цілком законі занепокоєння, що держава використовує силу законно.

Про це народний депутат VIII скликання від "Народного фронту", учасник АТО Андрій Тетерук заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшов підтримати Стерненка Сергія, якого викликали в СБУ. Очевидно, що тиск на нього з боку чинної влади та посіпак Кремля мав завершитися врученням підозри про навмисне вбивство. Але кількість небайдужих громадян, які сьогодні зібралися на його підтримку, змінили таке рішення", - зазначив Тетерук.

За словами екснардепа, Стерненка сьогодні визнали потерпілим і тільки ознайомили з матеріалами справи.

"Але залишається низка питань щодо справ проти Кузьменко, Антоненка, Тетяни Чорновол, які шиті білими нитками і викликають цілком законне занепокоєння, що держава використовує силу в законний спосіб. Буду уважно спостерігати за тим, аби не дозволити чинній владі перетворити Україну з правової на понятійну державу" , - наголосив Тетерук.

Також він закликав взяти участь у мітингу 24 травня на Майдані Незалежності.

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