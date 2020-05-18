Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня
Міністерство юстиції шукає кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови, резюме очікують до 22 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
"У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Міністерство юстиції України повинно визначити нового кандидата на посаду мовного обмудсмена", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" керівник Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людинита керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабінету Міністрів України по одній кандидатурі на посаду Уповноваженого. Кабінет Міністрів України призначає на посаду Уповноваженого та звільняє його з посади.
У відомстві нагадали, що завданнями Уповноваженого є захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених відповідним Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Він здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб.
Кандидатом на посаду Уповноваженого може бути рекомендовано громадянина України віком не молодше 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.
Кандидатом на посаду Уповноваженого не може бути рекомендовано особу, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог цього ЗаконуУкраїни "Про забезпечення функціонування української мови як державної"; брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі.
Уповноважений не є державним службовцем.
Уповноважений не може мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту);входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; бути членом політичної партії(частини перша – четверта статті 49, частини перша, друга, четверта, п’ята, тринадцята статті 50, стаття 51 Закону).
Резюме надсилати на електронну пошту: [email protected] до 22 травня 2020 року.
Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінету Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови. До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).
24 квітня 2020 року вона повідомила, що написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.
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100% кандидатура.
Мабуть його заявку вже узгоджено в ОПУ.
Ті, чиє мичання: «Долой баригу мародьора!!!», звучало з усіх тєлєвізорів?
Де вони?
Шо Фаріон, шо Мунтян, пишуть одне:
Дроздов бере участь в передачах обласного телебачення на заході країни.
Тобто деякі з них ще на плаву. Но явно не так як перед виборами коли їх витягують на верх.
Передивіться інформаційний марафон Зєлєнського на фудкорті.
Там Скрипін був допущений по праву руку, рядом з Зєлєй, счастліво шкірився в улибкє і радостно совав сракой.
А от Яніну Соколову, забанили.
А то шо він обісрався з «Новороссієй», то вже розбирайтесь самі.
згадав на цю тему: мальчік із бєдной сємьйї написав анта Клаусу пісьмо:
-- дорогой Санта, йа нє могу вийті на уліцу чтоби слєпіть снєговіка - у мєня нєт обуві, штанов, теплой курткі і варєжєк.
Пісьмо попало в рукі почтовим работнікам - оні прослєзілісь і вскладщіну купілі мальчіку обувь і одєжду, а про варєжкі забилі. Ілі дєнєг нє хватіло. Отнєслі посилку мальчіку, а тот опять пішет Сантє:
-- спасібо, Санта за обувь і одєжду. Вот только варєжкі на почтє спі391л1
В Сібірі, утонул мальчік. Так вот, мама мальчіка рассказала, что мєстний рибак виловіл із прорубі єго шапочку. І заникал.