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Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня

Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня

Міністерство юстиції шукає кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови, резюме очікують до 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

"У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Міністерство юстиції України повинно визначити нового кандидата на посаду мовного обмудсмена", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" керівник Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людинита керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабінету Міністрів України по одній кандидатурі на посаду Уповноваженого. Кабінет Міністрів України призначає на посаду Уповноваженого та звільняє його з посади.

У відомстві нагадали, що завданнями Уповноваженого є захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених відповідним Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Він здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена

Кандидатом на посаду Уповноваженого може бути рекомендовано громадянина України віком не молодше 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Кандидатом на посаду Уповноваженого не може бути рекомендовано особу, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог цього ЗаконуУкраїни "Про забезпечення функціонування української мови як державної"; брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі.

Уповноважений не є державним службовцем.

Уповноважений не може мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту);входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; бути членом політичної партії(частини перша – четверта статті 49, частини перша, друга, четверта, п’ята, тринадцята статті 50, стаття 51 Закону).

Резюме надсилати на електронну пошту: [email protected] до 22 травня 2020 року.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінету Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови. До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

24 квітня 2020 року вона повідомила, що написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

Автор: 

Мін'юст (1586) омбудсмен (471) українська мова (833) мова (739)


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Топ коментарі
+9
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 1986
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18.05.2020 11:28
+9
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 3199
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18.05.2020 11:34
+5
Мабуть кровосісю назначать...
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18.05.2020 11:25
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Мабуть кровосісю назначать...
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18.05.2020 11:25 Відповісти
Азаров М.Я.
100% кандидатура.
Мабуть його заявку вже узгоджено в ОПУ.
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18.05.2020 11:27 Відповісти
Або Дмитра Табачника !!!)))
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18.05.2020 12:16 Відповісти
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 1986
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18.05.2020 11:28 Відповісти
А куди поділись всі ті фаріони, скрипіни, дроздови, яворівські, хмари ?
Ті, чиє мичання: «Долой баригу мародьора!!!», звучало з усіх тєлєвізорів?
Де вони?
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18.05.2020 11:59 Відповісти
слухав дроздова - щебече моторно, але в очі не дивиця. Глазьонками всьо бігає, витьохкує шо хоч в гранітє ті слова вилівай, але само перелякане та шукає де той Сірко, шоп в нього баньки (вирли) позичити
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18.05.2020 12:05 Відповісти
Можу сказати тільки про Фаріон----вона викладає,пише книжки,записує передачі ''Велич особистості'',виступає на конференціях,передачах (якщо її запрошують)----якщо б вас дуже цікавила українська мова,ви б знали більше.
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18.05.2020 12:47 Відповісти
Та я вже наслухався тієї члєнкині КПРС з 1988 року.
Шо Фаріон, шо Мунтян, пишуть одне:Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня - Цензор.НЕТ 2234
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18.05.2020 14:20 Відповісти
Скрипін веде блог на ютубі. Поливає Зе. Час від часу його глядачі наїжджають на нього із тим що треба було підтримати Порошенка.
Дроздов бере участь в передачах обласного телебачення на заході країни.
Тобто деякі з них ще на плаву. Но явно не так як перед виборами коли їх витягують на верх.
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18.05.2020 13:48 Відповісти
Поливає
Передивіться інформаційний марафон Зєлєнського на фудкорті.
Там Скрипін був допущений по праву руку, рядом з Зєлєй, счастліво шкірився в улибкє і радостно совав сракой.
А от Яніну Соколову, забанили.
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Це було осінню. А зараз навіть самі упороті почали задумуватись.
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18.05.2020 21:56 Відповісти
Ганапольский на своєму Єхо України за 15.05 сказав, що Портнов подав (якийсь) документ, у якому вимагається прибрати з підручників героїзацію 1-14 років, у скрєпних підгорає, не та ідеологія, бояться.
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18.05.2020 13:04 Відповісти
Да,велика казна украинская,язомбутсмена срочно нужно озолотить,зарплата,премия,авто,охрана,секретутки,квартирка,офис,больничка феофанская,отпуск оплачиваемый,а пенсионеры и больные пусть идут нах со своими нуждами.
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18.05.2020 11:28 Відповісти
якшо економити на мові, то мона не воювати - здатись ***** - економія получиця побольше. Тіко пєнсіонєрам від того не вкипить нічого
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18.05.2020 11:32 Відповісти
Язобутсмен может повлиять на мову и её использование?в лучшем случае эти проверяльщики будут ходить по магазинам малых предпринимателей и брать взятки за неправильное произношение продавцами слова паляныця,пока украинцы будут считать патриотами тех,кто не может своих сыновей научить произносить пару украинских слов мова будет в загоне и под замком.
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18.05.2020 11:35 Відповісти
А что ты ники меняешь,как проститутка путинская?я засрашкинские законы не читаю,мне они не нужны,а значит и обсуждать их не собираюсь,поэтому иди нах и не забывай что путин педофил.
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18.05.2020 11:50 Відповісти
Чувак, в Україні твого цАря, звуть, *****.
А то шо він обісрався з «Новороссієй», то вже розбирайтесь самі.
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18.05.2020 11:55 Відповісти
а ти чия простітутка?
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18.05.2020 11:57 Відповісти
почитав би ти інтерв"ю тої, що уволилася - людина за свій кошт їздила з місця проживання у Київ. усе те, що ти написав, вона не отримала, бо її "офіс" недостворено.
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18.05.2020 13:06 Відповісти
а ось цього, шо на цензорі оглавлєнія шляпає - воно бистро йазик оббусмєніт
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18.05.2020 11:29 Відповісти
Очередная хлебная должность для распила бабла на мове.
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18.05.2020 11:32 Відповісти
ідітє ви в жопу, алєх анатольйєвічЪ
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18.05.2020 11:33 Відповісти
Иди на х.й.
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18.05.2020 11:37 Відповісти
своїм *******
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18.05.2020 11:42 Відповісти
йа к вам вєжліво - на Ви, а ти как жлоб вокзальний тикаєш
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18.05.2020 11:43 Відповісти
хам трамвайний - от ти хто
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18.05.2020 11:46 Відповісти
Ты продажный порохобот - нечеловек, с тобой по другому нельзя.
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18.05.2020 12:20 Відповісти
і хдє же мой гонорар?
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18.05.2020 12:34 Відповісти
Бро, тримай донат, і пенетруй цього зєбіла далі Мін'юст розпочав добір кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена. Резюме приймають до 22 травня - Цензор.НЕТ 7321
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18.05.2020 14:13 Відповісти
хдє роспісацца?
згадав на цю тему: мальчік із бєдной сємьйї написав анта Клаусу пісьмо:
-- дорогой Санта, йа нє могу вийті на уліцу чтоби слєпіть снєговіка - у мєня нєт обуві, штанов, теплой курткі і варєжєк.
Пісьмо попало в рукі почтовим работнікам - оні прослєзілісь і вскладщіну купілі мальчіку обувь і одєжду, а про варєжкі забилі. Ілі дєнєг нє хватіло. Отнєслі посилку мальчіку, а тот опять пішет Сантє:
-- спасібо, Санта за обувь і одєжду. Вот только варєжкі на почтє спі391л1
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18.05.2020 14:25 Відповісти
А ісчо болєє жалостлівою, хочєтє?
В Сібірі, утонул мальчік. Так вот, мама мальчіка рассказала, что мєстний рибак виловіл із прорубі єго шапочку. І заникал.
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18.05.2020 14:30 Відповісти
якби було хлєбной, попередня б не звільнялась. а звільнилась, бо офіс не доведено до ума і не може бути доведено, бо законодавство недороблено. тому це буде очерєдний лошок-статуетка.
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18.05.2020 13:07 Відповісти
Минюст начал отбор кандидатов на должность нового языкового омбудсмена. Резюме принимают до 22 мая - Цензор.НЕТ 3199
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18.05.2020 11:34 Відповісти
калбаса малоросійская
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18.05.2020 11:45 Відповісти
Якщо немає різниці, то говоримо і пишемо українською.
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18.05.2020 11:54 Відповісти
нє-е-е-тушкі! Йєсі бєз разніци, то должно всьо по-урускі!!! Мова - то бандєравци цинічні та нацики з хвашистамі! Нікада нє допустім!!! вРотФронт - но Пацаран!
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18.05.2020 12:00 Відповісти
Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена. Но руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" как бы директор Украинского института национальной памяти Дробович промолчал.
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18.05.2020 11:59 Відповісти
а хтось чув про неї до звільнення, чому ця панночка ні разу не заявила про це публічно?
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18.05.2020 16:16 Відповісти
Щоб знов півроку зарплатню не платити, якщо вона справді буде ділом займатись а не вашими хотелкамі?
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18.05.2020 12:53 Відповісти
галочку поставлять і будуть ржать над "шароварниками".
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18.05.2020 13:14 Відповісти
 
 