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Новини
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51% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

51% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування

Половина українців оцінює напрямок руху своєї країни як неправильний, а третина - як правильний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 12-13 травня 2020 року, третина населення оцінює напрямок руху країни як правильний, а половина - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського та партії "Слуга народу"", - зазначають соціологи.

51% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування Рейтингу 01

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 1,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні поліпшується, 17% - що погіршується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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опитування (1924) рейтинг (1647)


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Топ коментарі
+16
51% украинцев оценивает направление движения Украины как неправильное, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6497
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18.05.2020 11:25
+15
51% украинцев оценивает направление движения Украины как неправильное, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6597
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18.05.2020 11:29
+14
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 39,3% украинцев/мышка кололась, плакала, но грызла кактус
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18.05.2020 11:27
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Забув ще згадати скажену корупцію, що навіть збільшилась після мародера Пєці. Але здавалось, що вже нема куди
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18.05.2020 14:25 Відповісти
Ну а как еще может быть? Чехарда с правительством и министрами ,непонятки во внешней политике ,это вам не рожи корчить на сцене
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18.05.2020 14:26 Відповісти
В ленте две новости: первая - 69% украинцев чувствуют себя счастливыми, вторая - 51% считают, что события развиваются в неправильном направлении. Вывода тоже два: первый - социологические конторы космоподобно, феерически, сногсшибательно врут; второй вывод - в Украине есть прослойка людей, которые чуствуют себя счастливо, когда события в стране развиваются в неправильном направлении (я думаю, это избиратели Зеленского)
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18.05.2020 14:47 Відповісти
Из графика видно, что 2014-2018 больше всего негативных и меньше всего позитивных оценок. Зе, ты что творишь?
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18.05.2020 16:21 Відповісти
Угу. Але 69 відсотків з цього приводу почувають себе щасливими.
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18.05.2020 16:40 Відповісти
Такие опросы больше напоминают стёб.. Не умничайте , пальцем покажите ваше правильное направление, а мы сверим с нашим)
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18.05.2020 16:47 Відповісти
Если проанализировать график, получается очень интересная картина:
До анексии Крыма (апрель2014) - шли не туда 70% + (чей электорат? Каденция овоща)
Анексия Крыма - провал графика ( почему?)
Рост графика шли не туда (май 2014 - апрель 2019) 73%, каденция пороха
Май 2019 - падение графика шли не туда до 50% каденция зели.
Значит, с выбором малоросса зеленского пошли туда куда надо - в сторону раши.
Это значит что у нас к сожалению много пророссийского населения, которому чужда евроинтеграция.
Теперь можно только представить в какой агрессивной среде вынужден был работать порох и проукраинские силы в парламенте.
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18.05.2020 17:08 Відповісти
Я офігіваю з тих соціологів чи з нашого наріду... якщо прогорнути стрічку новин вниз, то там вранці була стаття про рейтинги кандидатів в президенти. Так от, рейтинг бубочки найвищий серед усіх кандидатів і складає 39%. Далі Бойко - 13%, Порох - 12 %. Тобто нарід найбільше довіряє чинному президенту. і тут на тобі. 51% українців вважає, що справи в Україні ідуть в неправильному напрямку... То ми що, дійсно нація потерпілих? Довіряємо президенту, який веде Україну неправильним шляхом.. Сюрреалізм якийсь. Боже, дай нашому наріду розуму і мудрості.
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18.05.2020 22:12 Відповісти
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