51% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Половина українців оцінює напрямок руху своєї країни як неправильний, а третина - як правильний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 12-13 травня 2020 року, третина населення оцінює напрямок руху країни як правильний, а половина - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського та партії "Слуга народу"", - зазначають соціологи.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 1,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні поліпшується, 17% - що погіршується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА