51% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Половина українців оцінює напрямок руху своєї країни як неправильний, а третина - як правильний.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 12-13 травня 2020 року, третина населення оцінює напрямок руху країни як правильний, а половина - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського та партії "Слуга народу"", - зазначають соціологи.
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 1,8%.
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До анексии Крыма (апрель2014) - шли не туда 70% + (чей электорат? Каденция овоща)
Анексия Крыма - провал графика ( почему?)
Рост графика шли не туда (май 2014 - апрель 2019) 73%, каденция пороха
Май 2019 - падение графика шли не туда до 50% каденция зели.
Значит, с выбором малоросса зеленского пошли туда куда надо - в сторону раши.
Это значит что у нас к сожалению много пророссийского населения, которому чужда евроинтеграция.
Теперь можно только представить в какой агрессивной среде вынужден был работать порох и проукраинские силы в парламенте.