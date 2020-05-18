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Новини
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Стерненко після проведення слідчих дій: "Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На цей момент відкрито два кримінальні провадження щодо третього нападу на активіста Сергія Стерненка: в одному - він потерпілий, у другому - свідок.

Про це заявив після виходу з СБУ активіст Сергій Стерненко, передає кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Я на 100% впевнений, і про це кажуть джерела в Офісі Генерального прокурора і СБУ, що станом на сьогодні мені мали повідомити про підозру за ст. 115 "Умисне вбивство". Але тільки завдяки тому, що ми з вами не мовчимо на цю тему, завдяки тому, що ви сюди прийшли, в понеділок під час карантину, коли сюди дуже складно дістатися, завдяки цьому вони вирішили сьогодні не порушувати закон", - заявив Стерненко, вийшовши з СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під столичним СБУ відбувається акція "Руки геть від Стерненка" через ймовірне оголошення підозри активісту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Нас ознайомили з частиною матеріалів провадження і сказали, що мають ознайомити моїх адвокатів ще з частиною матеріалів", - розповів активіст.

"Я хотів би сказати, що є ч.5 ст. 36 КК України, яка дозволяє нам безмежно захищати наші життя і здоров'я в разі нападу групи осіб, нападу зі зброєю або нападу з проникненням у житло. Саме ця стаття була моєю зброєю, коли я захищав своє життя і здоров'я. Я діяв у межах закону. Якщо, не дай Боже, на когось із вас буде здійснено напад, я вас прошу, завжди захищайте своє життя - краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу", - резюмував Стерненко.

"Те, що СБУ на своєму офіційному сайті назвала "не поверне життя вбитої людини", вони вже проявили упередження, тому що вони вважають людину убитою. А вбивство відрізняється від правомірного позбавлення життя, і встановити, що насправді сталося, може тільки суд. Тому вони вже підозрюють у своїх офіційних заявах на сайті", - заявив адвокат Стерненка.

"Є два провадження щодо третього нападу на мене. В одному - я потерпілий, у другому - свідок, - додав Стерненко.

Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 01
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 02
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 03
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 04
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 05
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 06
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 07
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 08
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 09
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 10
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 11
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 12
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 13
Стерненко після проведення слідчих дій: Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону 14

 Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він має з'явитися в понеділок, 18 травня, на 9:00.

Автор: 

СБУ (12765) Стерненко (384)


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Топ коментарі
+32
Нет надо было лежать и ждать ,когда в четвертый раз наконец добьют? Так груня,что бы с тобой такое произошло.
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18.05.2020 11:42
+27
на каком основании нужно вдвоем нападать на человека с его девушкой возле его дома в 4 часа утра?
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18.05.2020 11:51
+25
Стерненко виноват что сумел защитить свою жизнь ТРИЖДЫ...дебилы во власти ,вам пора в школу юрисдикцции...
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18.05.2020 11:44
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Нет надо было лежать и ждать ,когда в четвертый раз наконец добьют? Так груня,что бы с тобой такое произошло.
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18.05.2020 11:42 Відповісти
Шановний , як би то Украіна ( суспільство) жила за ЗАКОНОМ не було б й ціх трьох нападів...
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18.05.2020 11:51 Відповісти
на каком основании нужно вдвоем нападать на человека с его девушкой возле его дома в 4 часа утра?
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18.05.2020 11:51 Відповісти
Тут мова уже не про необхідну оборону, а про дії з затримання небезпечного злочинця!
Ст. 38 Кримінального кодексу: Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин...
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18.05.2020 11:53 Відповісти
Ну затрымалы назавжды.
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18.05.2020 12:04 Відповісти
еффєктівно і не обтяжливо для бюджета
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18.05.2020 12:28 Відповісти
Почему "возможное" ? Нападение и в Африке нападение.
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18.05.2020 11:57 Відповісти
https://censor.net/user/467610. Почему "возможное" ? Нападение и в Африке нападение. Два предыдущих нападения были "возможно" ?
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18.05.2020 11:59 Відповісти
Может и не в каком,только он ходит в Сбу ,а не лежит в гробу.Еще раз желаю тебе попасть в такую же ситуацию,только ты лежи и жди четвертого нападения или когда они вернутся.
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18.05.2020 12:00 Відповісти
читай статью там написано, при нападении на тебя группой лиц имеешь право убивать а не ждать пока тебя достанут таки
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18.05.2020 12:04 Відповісти
Чувак, коли у важкі для Русі- України часи 16 віків, ви, азєопи з Московії, як завжди ви вмієте підло (Іловайський коридор), загарбали нашу землю, то ваші дьякі, переписували наші прізвища на свій кацапськи копил, добавляючи ОВ.
Були: Дрізд, Короп, Турчин, Бутуз, стали Дрозд- ОВ, Карп-ОВ, Турчин-ОВ, Буту-ОВ
Ну й було багато прибульців, славян, що перебралось з Московії на Русь-Україну, вже з прізвищами на ОВ.
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18.05.2020 12:36 Відповісти
а ты там был, все видел, все знаешь, кто кого догонял, кто кого добивал ?
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18.05.2020 11:44 Відповісти
Состояние афекта тобі відомо? Мабуть ні. Одні обкакуються, інші продовжують боротьбу до перемоги і все це на інстнктном рівні.
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18.05.2020 11:46 Відповісти
егеж ісайкул ще на волі ніхто його не шукає
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18.05.2020 11:52 Відповісти
А в каком законе прописано, как именно запрещено защищать свою жизнь от нападающих ? Где написано, что их нельзя преследовать ? Был случай, когда от двух вооруженных нападавших человека спасла его бойцовская собака. Она им нанесла тяжёлые травмы после ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, так где статья , а ?
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18.05.2020 11:55 Відповісти
с чего вы взяли, он отбежал 100 метров и помер от ранения
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18.05.2020 12:02 Відповісти
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал нужно не только догонять, а выкалупывать из всех щелей и закапывать по месту абнаружения.
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18.05.2020 12:04 Відповісти
Дебилам с атрофироваными мусарско-сепарской пропагандой мозгами:
Не бежал 100 м чтоб добить а бежал 100 м чтоб задержать и сдать ментам. Опыт аналогичных действий уже имеется.
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18.05.2020 12:33 Відповісти
Що повністю законно:
Читаємо
Ст. 207 КПК
Законне затримання ...

2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу , крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 цього Кодексу (ред. депутатів та ін.):
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
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18.05.2020 20:18 Відповісти
А как же ген прокурорша ,которая обещала ,что точно объявят статью за убийство,только она еще думает какую лучше? Клоуны решили переждать?
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18.05.2020 11:40 Відповісти
ця мокшанська куррва нехай думає, як реабілітуватися за внесення неправдивих даних про свою нерухомість у центрі Київа.
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18.05.2020 11:50 Відповісти
Стерненко виноват что сумел защитить свою жизнь ТРИЖДЫ...дебилы во власти ,вам пора в школу юрисдикцции...
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18.05.2020 11:44 Відповісти
Він побіг затримати, при затриманні злочинець чинив супротив. Дії з затримання злочинця - обставина, яка звільняє від кримінальної відповідальності так само, як і необхідна оборона.

Може у вас, кацапів, цього нема, а у нас у Кримінальному кодексі це прямо прописано!
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18.05.2020 11:54 Відповісти
докази твоєї брехні в студію
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18.05.2020 11:55 Відповісти
Не прикидывайся бараном,Тебе это не идет...,ты прекрасно понял что я сказал...
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18.05.2020 11:55 Відповісти
дебилы во власти не бывают, они туда не доберутся. Во власти беспринципная сволочь, которая пытается запугать гражданское общество, чтобы оно не мешало сдать страну врагу. А дебилы на выборы ходят голосовать за героя низкопробного быдло-сериала.
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18.05.2020 11:57 Відповісти
ну, хорошо хоть так) Только о чем теперь видео будет снимать Серега ? Тема то хайповая была!
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18.05.2020 11:45 Відповісти
У нього ще богато роботи по знищенню таких як ти, не хвилюйся
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18.05.2020 11:48 Відповісти
Да ещё хватает московских гастролеров, которые к нам прутся после незаконного визита в Крым.
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18.05.2020 11:51 Відповісти
Вам перечислить тех кто не сумел защититьь свою жизнь за последние 30 лет?Список страшный и везде кремлевские шакалы замешаны...
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18.05.2020 11:48 Відповісти
є позитивний момент у новині: ця влада не наважується відкрито порушувати закон тоді, коли суспільство не мовчить..
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18.05.2020 11:49 Відповісти
Где бидося Исайкул и почему он не свидетельствовал в атком случае?
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18.05.2020 12:29 Відповісти
скільки було замахів на Стерненка?
А скількох затримали? А відпустили? От де справжній абсурд..
На мою думку Сергій - молодець. Після цього випадку багато тітушні замислилося перед тим, ніж піти когось з активістів вбивати.
І ще: вам там у Канаді все зрозуміло? Тоді або гайда до нас, допомагати боротися з агресором, або можна просто стулити пельку і не розмірковувати там, де ви не зовсім розумієте ситуацію.
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18.05.2020 15:10 Відповісти
Крысы кремля всегда убивают людей и всегда к какой нибудь дате или юбилею советского дерьма.Это понял еще мой отец,когда жив был и мысль эту дало убийство Политковской на день рождения КГБшного хмыря 7 октября.Жаль что Бати нет.Сейчас бы разложил все по полкам...
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18.05.2020 11:54 Відповісти
Ст. 38 Кримінального кодексу України: Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин!
Стерненко побіг ловити нападника, той чинив опір...
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18.05.2020 11:55 Відповісти
Ну ты фокусник
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18.05.2020 15:17 Відповісти
Реваншисты тщательно очищают поле от инакомыслящих! ЗЕленые, вы нас сделали, признаю! Но не думаю, что вам это не отрыгнется!!!
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18.05.2020 12:12 Відповісти
Закон в мире один,защитить свою ЖИЗНЬ и жизнь своей семьи любым способом.не прикидывайтесь идиотами...
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18.05.2020 12:14 Відповісти
Псовящается Баканову и Венедиктовой:
Шо ж ты, фраер, здал назад...
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18.05.2020 12:27 Відповісти
Стерненко- майбутній Президент України!
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18.05.2020 12:37 Відповісти
Краще хай прокурором буде.
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18.05.2020 12:49 Відповісти
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18.05.2020 13:05 Відповісти
По конституції президентом може стати тільки неЛох старше 35 років. Так що згоден, нехай поки що побуде генпрокурором.
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18.05.2020 14:12 Відповісти
Та не кричи так, бо ще "посудять".
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18.05.2020 17:08 Відповісти
Тут дело принципиальное. Хотят предъявить Украине реванш, дескать пришло их время и закон им пофиг. Тут Сергей как сакрализатор. Кроме того народ должен убояться себя защищать и должен терпеть
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18.05.2020 13:28 Відповісти
Засрали зелебобіки Стерненку статтю про навмисне вбивство висунути! Подивились, скільки народу підтягнулось під час карантину, і рішили що краще не зв"язуватись. Вже з Антоненко, Кузьменко і Дугарь обісрались, тепер не знають, як вийти з ситуації.
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18.05.2020 13:50 Відповісти
Теперь дело за малым, - Венедиктова на Качановку отправить варежки для ВСУ шить!
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18.05.2020 13:56 Відповісти
Срутся зебильные твари.
Хотят укусить - но боятся за зубы...
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Я може чогось не розумію,тільки от з яких таких ділов цю справу взагалі розслідує есбеу? Може вони вже всіх шпигунів,які при владі,та на кацапів працюють,переловили?
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Это точно, ибо криминалом у нас по закону занимается только полиция!
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18.05.2020 14:08 Відповісти
Вже ту байку про "замах" остогидло слухати...Два чоловіки,вночі,без зброї ідуть вбивати третього,на якого начебто вже було два замахи і тим не менше він вільно собі гуляє ночами...Ви що всі,ідіоти,чи рахуєте всіх ідіотами?Людина вбивається на раз,для цього навіть не треба бути професіоналом...Запхав в людному місці ніж під лопатку і пішов собі далі,а коли вже вночі то візьми вогнепальну зброю...Ні,порядку в країні не буде,поки не посадять того Стерненка і десятків зо два горлопанів,які його захищають...
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18.05.2020 14:10 Відповісти
Не, порядка не буит пока не посадят таких как ты дятлов, которые осуществляют давление на следствие, с благородными мотивами, а как же иначе
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18.05.2020 14:24 Відповісти
На этого ЧЕЛОВЕКА выливаются тонны грязи
Но именно такие, как он должны прийти к руководству страной.
Пока она не окончательно не стала филиалом Израиля...
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18.05.2020 14:18 Відповісти
Жизнь в стране упёрлась в стерненко. Дожились,
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18.05.2020 15:13 Відповісти
ты дурак?
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18.05.2020 15:34 Відповісти
Интересно узнать, что реально там произошло. Можно выслушать и,0 "нападавшую сторону" Кто даст ссылку? Даже химикусу дали слово, а тут явно одностороняя подача информации.
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18.05.2020 15:31 Відповісти
Уже выкладывали их прослушку, следи за новостями. Хотели срубить лёгкого бабла за "поломать нацика".
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18.05.2020 17:19 Відповісти
Ну так я послушал прослушку которую шарий выложил и что получилось? Что "нацик" крышевал нарко точки. В эти доходяги на фото пришли его покрывать? У них совсем мозгов нет? Петя платит за банкет? Нацик что то знает про Петю?
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19.05.2020 08:36 Відповісти
Ты послушай другую, которая уже подшита в дело и которую Шарию не разрешает выложить: Трухан заказал "нацика" за 1000 баксов двум титуханам, один из которых сдох при нападении. И врядли это была борьба с наркоточками )
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19.05.2020 09:00 Відповісти
Ага, и сказал это свидетель который якобы знал потерпевшего (покойного) - это доказательства? С размазанной мордой даёт показания не известный тип, не имеющий отношения к делу. Я больше шарию поверю в этом случае, так как стерненко не отрицает, что его записывали.
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19.05.2020 09:12 Відповісти
На месте Стерненко могла быть Катерина Гандзюк, если бы она оборонялась
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18.05.2020 15:32 Відповісти
Досих веришь, что чиновница - активист не от власти?
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18.05.2020 15:44 Відповісти
шмаріївсько-венедіктівське кодло обламалось. і ріденько обдристалось.
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18.05.2020 16:07 Відповісти
 
 