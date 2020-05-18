Стерненко після проведення слідчих дій: "Краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу. Я діяв у межах закону". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На цей момент відкрито два кримінальні провадження щодо третього нападу на активіста Сергія Стерненка: в одному - він потерпілий, у другому - свідок.

Про це заявив після виходу з СБУ активіст Сергій Стерненко, передає кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Я на 100% впевнений, і про це кажуть джерела в Офісі Генерального прокурора і СБУ, що станом на сьогодні мені мали повідомити про підозру за ст. 115 "Умисне вбивство". Але тільки завдяки тому, що ми з вами не мовчимо на цю тему, завдяки тому, що ви сюди прийшли, в понеділок під час карантину, коли сюди дуже складно дістатися, завдяки цьому вони вирішили сьогодні не порушувати закон", - заявив Стерненко, вийшовши з СБУ.

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"Нас ознайомили з частиною матеріалів провадження і сказали, що мають ознайомити моїх адвокатів ще з частиною матеріалів", - розповів активіст.

"Я хотів би сказати, що є ч.5 ст. 36 КК України, яка дозволяє нам безмежно захищати наші життя і здоров'я в разі нападу групи осіб, нападу зі зброєю або нападу з проникненням у житло. Саме ця стаття була моєю зброєю, коли я захищав своє життя і здоров'я. Я діяв у межах закону. Якщо, не дай Боже, на когось із вас буде здійснено напад, я вас прошу, завжди захищайте своє життя - краще прийти в СБУ, ніж лягти в могилу", - резюмував Стерненко.

"Те, що СБУ на своєму офіційному сайті назвала "не поверне життя вбитої людини", вони вже проявили упередження, тому що вони вважають людину убитою. А вбивство відрізняється від правомірного позбавлення життя, і встановити, що насправді сталося, може тільки суд. Тому вони вже підозрюють у своїх офіційних заявах на сайті", - заявив адвокат Стерненка.

"Є два провадження щодо третього нападу на мене. В одному - я потерпілий, у другому - свідок, - додав Стерненко.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він має з'явитися в понеділок, 18 травня, на 9:00.