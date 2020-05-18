Прокурори домоглися нового арешту судна Seabreeze, власник якого незаконно видобував пісок в окупованому Криму

Печерський районний суд м.Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління Нацполіції, погоджене Офісом Генерального прокурора, і наклав арешт на судно в кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя окупованої території АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Процесуальне керівництво у провадженні наразі передано до Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.



Арешт на зазначене судно за клопотанням прокуратури АР Крим був накладений 16 липня 2018 року Приморським районним судом м. Одеса як забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин, які, відповідно до висновку експертизи, сягають понад 140 млн грн.



Як стало відомо Цензор НЕТ з власних джерел у правоохоронних органах, у подальшому, після передислокації органу досудового розслідування ГУ НП в АРК та м.Севастополі з Одеси до Херсона, вже в 2019-2020 роках адвокатами власника судна робилися неодноразові спроби скасувати арешт у Херсонському міському суді. Однак арешт залишився чинними.

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Але 13 травня 2020 року Приморський суд м.Одеси скасував арешт судна, попри те, що через зміну органу досудового розслідування, справа більше не належала до підсудності цього суду. Зараз прокуратура АР Крим оскаржує це рішення в Апеляційному суді Одеської області.

Крім того, прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 375 КК України (ухвалення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Максимальна санкція за цією статтею передбачає до 8 років позбавлення волі.

З цього приводу готується відповідне звернення до Вищої ради правосуддя.