У Росії за добу 8,9 тис. випадків COVID-19: намітилася тенденція до зниження щоденного приросту нових заражених

За добу кількість інфікованих коронавірусною інфекцією нового типу в РФ зросла на 8 926. Темп приросту став рекордним за весь час загострення ситуації з коронавірусом у країні, опустившись до +3,17%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Загальна кількість заражених у країні досягла 290 678. РФ залишається на другому місці у світі за цим показником: попереду США (1,48 млн випадків, щоденний приріст 18,9 тис.), а замикає першу трійку Велика Британія (244,2 тис. випадків, приріст 3,5 тис.). Однак до Сполученого Королівства швидкими темпами наближається Бразилія, де вже 241 тис. зареєстрованих діагнозів (7,5 тис. на добу).

Найбільше нових випадків зареєстровано в Москві - 3238. У столиці всього 146 062 хворі.

Померла за добу 91 особа, за весь період від коронавірусу в Росії померли 2 722 особи.

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Повністю одужали за весь час спостереження 70 209 осіб, в тому числі 2 836 за останні 24 години.