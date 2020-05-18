За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 20 осіб, на водних об'єктах - 24, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 11.05 по 17.05) під час пожеж в Україні загинуло 20 осіб, на водних об'єктах - 24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 4 особи.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 535 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 36 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 72 пожежі, врятовано на пожежах 33 особи і не допущено знищення вогнем 418 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними становлять 2 млн 539 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 323 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 677 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 24 особи.