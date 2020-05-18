"Виродки на телеграм-каналі з фракції "Слуга народу" висрали погрози проти "слуги народу" Марини Бардіної" - "слуга народу" Яременко

Нардепка від СН Марина Бардіна збирається звертатися в поліцію у зв'язку з поширенням в телеграм-каналі погроз на її адресу, а також її персональних даних у зв'язку з виконанням нею професійних обов'язків.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня відбулась прикра подія навколо постанови ВРУ про Другу світову війну. Відхилення постанови Верховною Радою я не вважаю великою проблемою. Постанова була добре збалансованою (беззубою її можуть називати лише ті, хто протидію Росії уявляють лише у формі безкінечних і позбавлених практичних наслідків флеш-мобів чи заяв, що Росія з усіх сторін погана). Вона відображала дуже помірковану спробу нового, українського, погляду на історію Другої світової війни і її значення для українців. На прохання керівництва парламенту в текст було включено достатньо того, що мало би заспокоїти любителів пабєди однієї вже неіснуючої держави над іншою неіснуючою державою (є ще слабо переконлива версія про перемогу над фашизмом, але побіжний погляд на події в світі примушує сумніватися, що це так). Назагал я не бачу особливого сенсу в парламентських заявах на теми історії. Для створення і поширення ідеологічного чи політичного наративу є більш дієві способи", - розповів Яременко.

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"Не прийняли, то і не прийняли. Це мало що змінює і в Україні, і тим більше в історії Другої світової війни. Однак комусь здалося мало перемоги. Цього ж дня телеграм канал, автори якого не приховують свого членства у фракції партії "слуга народу", в буквальному сенсі вис ... ли брудний хамський пост проти моєї колеги Марини Бардіної, яка виконувала свій професійний обов'язок, доповідаючи з парламентської трибуни рішення комітету, який схвалив текст постанови про Другу світову війну", - додав" слуга народу "

"Дивуватися хамству істот, які боязливо приховують в телеграм-каналі свої імена, поливаючи різного роду брудом колег по парламенту, фракції і партії, очевидно не варто. Але цього разу виродки переплюнили себе. Пост містить відкриті погрози на адресу Марини, а також розкриває приватну інформацію про неї. Знаю, що Марина збирається звертатися з цього привооду до поліції. Підтримую це звернення. І справа не в тому, що закон захищає народного депутата від будь-якого тиску за виконання професійних обов"язків і захищає право говорити вільно з трибуни Верховної Ради.... Просто йдеться про правопорушення, здійснене представниками партії влади. Це недопустимо з будь-якої точки зору. Окрім того, ми добре пам"ятаємо, хто підпалив Рейстаг і як починався нацизм. Дозволити підпалити Верховну Раду не можна", - резюмував Яременко.

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