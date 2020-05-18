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Новини Скандали в Слузі народу
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"Виродки на телеграм-каналі з фракції "Слуга народу" висрали погрози проти "слуги народу" Марини Бардіної" - "слуга народу" Яременко

Нардепка від СН Марина Бардіна збирається звертатися в поліцію у зв'язку з поширенням в телеграм-каналі погроз на її адресу, а також її персональних даних у зв'язку з виконанням нею професійних обов'язків.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня відбулась прикра подія навколо постанови ВРУ про Другу світову війну. Відхилення постанови Верховною Радою я не вважаю великою проблемою. Постанова була добре збалансованою (беззубою її можуть називати лише ті, хто протидію Росії уявляють лише у формі безкінечних і позбавлених практичних наслідків флеш-мобів чи заяв, що Росія з усіх сторін погана). Вона відображала дуже помірковану спробу нового, українського, погляду на історію Другої світової війни і її значення для українців. На прохання керівництва парламенту в текст було включено достатньо того, що мало би заспокоїти любителів пабєди однієї вже неіснуючої держави над іншою неіснуючою державою (є ще слабо переконлива версія про перемогу над фашизмом, але побіжний погляд на події в світі примушує сумніватися, що це так). Назагал я не бачу особливого сенсу в парламентських заявах на теми історії. Для створення і поширення ідеологічного чи політичного наративу є більш дієві способи", - розповів Яременко.

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"Не прийняли, то і не прийняли. Це мало що змінює і в Україні, і тим більше в історії Другої світової війни. Однак комусь здалося мало перемоги. Цього ж дня телеграм канал, автори якого не приховують свого членства у фракції партії "слуга народу", в буквальному сенсі вис ... ли брудний хамський пост проти моєї колеги Марини Бардіної, яка виконувала свій професійний обов'язок, доповідаючи з парламентської трибуни рішення комітету, який схвалив текст постанови про Другу світову війну", - додав" слуга народу "

"Дивуватися хамству істот, які боязливо приховують в телеграм-каналі свої імена, поливаючи різного роду брудом колег по парламенту, фракції і партії, очевидно не варто. Але цього разу виродки переплюнили себе. Пост містить відкриті погрози на адресу Марини, а також розкриває приватну інформацію про неї. Знаю, що Марина збирається звертатися з цього привооду до поліції. Підтримую це звернення. І справа не в тому, що закон захищає народного депутата від будь-якого тиску за виконання професійних обов"язків і захищає право говорити вільно з трибуни Верховної Ради.... Просто йдеться про правопорушення, здійснене представниками партії влади. Це недопустимо з будь-якої точки зору. Окрім того, ми добре пам"ятаємо, хто підпалив Рейстаг і як починався нацизм. Дозволити підпалити Верховну Раду не можна", - резюмував Яременко.

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Виродки на телеграм-каналі з фракції Слуга народу висрали погрози проти слуги народу Марини Бардіної - слуга народу Яременко 01

Виродки на телеграм-каналі з фракції Слуга народу висрали погрози проти слуги народу Марини Бардіної - слуга народу Яременко 02

Автор: 

ВР (14941) Друга світова війна (291) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2809) Бардіна Марина (7)


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Топ коментарі
+41
любо-дорого читать - "Выродки из фракции "Слуга Нарида". а там шо, другие есть?
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18.05.2020 12:01
+32
Слуга про слуг проти слуг?
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18.05.2020 12:00
+27
Какая "партия", такие и "члены", такие и "высеры".
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18.05.2020 12:00
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Табу не табу
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18.05.2020 11:59 Відповісти
це 5!!! для них без табу))
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18.05.2020 12:07 Відповісти
зачем ему этот анал? лучше ж в помаду ,чем в гавно...
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18.05.2020 12:09 Відповісти
Яременка з діпломатично служби вже звільнили ?

Так ?
Хвалити богу! Бо "без табу" могло б ось таке на переговорах втнути
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18.05.2020 12:15 Відповісти
Може хтось з цієї команди на*рав ?
"Выродки на телеграм-канале из фракции "Слуга народа" высрали угрозы против "слуги народа" Марины Бардиной" - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 3818
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18.05.2020 12:17 Відповісти
Слуга про слуг проти слуг?
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18.05.2020 12:00 Відповісти
ото так пердимонокль ! )))
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18.05.2020 12:06 Відповісти
Шкандаль в "благородном семействе"
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18.05.2020 12:28 Відповісти
"Виродки на телеграм-каналі з фракції "Слуга народу" висрали погрози проти "слуги народу" Марини Бардіної" - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 57
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18.05.2020 19:02 Відповісти
Какая "партия", такие и "члены", такие и "высеры".
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18.05.2020 12:00 Відповісти
любо-дорого читать - "Выродки из фракции "Слуга Нарида". а там шо, другие есть?
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18.05.2020 12:01 Відповісти
У них там конкурс мають проводити на звання "найкращий виродок"...
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18.05.2020 12:02 Відповісти
руманеску и полонеску батла века
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18.05.2020 12:04 Відповісти
Там еще почти вся фракция выродков из ОПЗЖ
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18.05.2020 12:43 Відповісти
"Выродки на телеграм-канале из фракции "Слуга народа" высрали угрозы против "слуги народа" Марины Бардиной" - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6201
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18.05.2020 12:01 Відповісти
Жаба чпокала гадюку..
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18.05.2020 12:01 Відповісти
Не, тут таки їб...а. Причому попередньо вивернувши )))
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18.05.2020 12:09 Відповісти
Ничего из статьи не понял про победу. Давайте лучше про шлюх, он эту тему лучше освещает.
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18.05.2020 12:01 Відповісти
о каком постановлении ВР может идти речь если эти бараны до сих пор не знают кто с кем воевал . не фашисты . и даже нацисты не совсем корректно . правильно называть национал-социалисты . кстати с другой стороны вместе с западными союзниками воевали их почти близнецы интернационал-социалисты
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18.05.2020 12:03 Відповісти
"На прошлой неделе состоялась досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне.
Отклонение постановления Верховной Радой я не считаю большой проблемой. Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая).
Она отражала очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значения для украинцев.

Источник: https://censor.net/n3196159

Для вас, покручів, в расєє багато хорошого, тому ви і не хочете зайвий раз сказати правду про ваших братків-злочинців за парєбріком.
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18.05.2020 12:03 Відповісти
І лексика в дипломата Яременка відповідна якості членів його партєйки.
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18.05.2020 12:15 Відповісти
Одним словом СДД
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18.05.2020 12:04 Відповісти
И кто же это такое говорит? Ну-ка ну-ка. Аааа, это говорит озабоченный кнур в трауре. Тот, что шалав себе во время работы "Прислугой урода" в ВР заказывал.
Очень, ну просто ОЧЕНЬ ВЫСОКОМОРАЛЬНЫЙ депутат Ярёменко.
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18.05.2020 12:04 Відповісти
та гепніть вже там один одного, очистіть повітря в Україні !!
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18.05.2020 12:05 Відповісти
Цитата "анала табу":

"Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая)"
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18.05.2020 12:05 Відповісти
О, Анал-табу на связь вышел. Зебилята зебилов по-зебильному отзебилили, говоришь? Какой ужас. Предлагаю к Зебилу отправить делегацию зебилов с жалобой на зебилят, что они их неправильно отзебибили ))) **...ый цирк
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18.05.2020 12:05 Відповісти
А фамилии ,можно?Хотим знать тупых и еще тупее.
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18.05.2020 12:05 Відповісти
Фракция "Слуги народа" в новой Верховной Раде: список народных депутатов
26 июля 2019, 11:29
https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/frakciya-slugi-naroda-v-parlamente-spisok-1306666.html
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18.05.2020 12:21 Відповісти
высрали / а какие могут быть претензии к бабуинам обезъянника Коломойского: депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, Кива, мастурбировавший в зале Рады, Яременко во время заседания Верховной Рады договаривавшийся с проституткой : « Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов».
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18.05.2020 12:06 Відповісти
"вы-рали" - Яременко сублимирует, нереализованность лезет.
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18.05.2020 12:07 Відповісти
По чем у Бардиной ан!л ?
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18.05.2020 12:07 Відповісти
Ничего не понял, дала ему она, или нет? Туда или табу?
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18.05.2020 12:07 Відповісти
Наверно и туда дала и сюда дала, а потом опомнилась - а тому ли я дала.
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18.05.2020 12:11 Відповісти
Как обычно с ним бывает, по губам водили, в рот не попало ))
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18.05.2020 12:11 Відповісти
Они там все что ли сидят на путинских телеграм-каналах,и пропутинские и антипунинские и русскоязычные и госязычные,другого способа общения нет?
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18.05.2020 12:08 Відповісти
Анал Табу решил: сгорел сарай- гори и хата! Мало ему недавней ганьбы. Решил продолжить пробивать днище. "Выср@ли".... И это пишет ДЕПУТАТ. В публичном пространстве. Хотя после прошлого скандала- удивляться нечему.
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18.05.2020 12:08 Відповісти
Фахівець з аналу, і тут поспішив вставити свій свої 5 копійок.
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18.05.2020 12:09 Відповісти
"...защищает право говорить свободно с трибуны Верховной Рады..." // Базар надо фильтровать и за базар надо отвечать, а то так можно оправдать сепарские выступления с трибуны Рады. Ума у этой курицы не было и нет.
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18.05.2020 12:13 Відповісти
«Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая). »
Та для нього є сторона в Россіі, яка для нього хорошая. І зубов там нєт....
І цюлююєт він її туди.
Понімаєм.
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18.05.2020 12:13 Відповісти
Идиотам дай только тему и они будут ее усиленно "комментировать". Кому не понравится это тот и есть идиот.
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18.05.2020 12:13 Відповісти
Заява в стилі найвеличнішого "Главноє, что б дороги бьілі заасфальтірованьі, освєщєньі..." та "Какая разніца"...
Ці дибілєти так до сих пір і не зрозуміли, що націю творить не тіко ідея (і далеко не тіко вона), а, на сам перед, історія, мова, звичаї...
ІСТОРІЯ, пане "без табу", ІС-ТО-РІ-Я! І якщо цій курві "какая разніца" історія народу та країни де воно живе, то мені "какая разніца" як цю (та подібних) мразоту підштовхнуть до зустрічі з Всевишнім найближчим часом
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18.05.2020 12:13 Відповісти
Какая "сплоченная" ЗЕбригада...
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18.05.2020 12:15 Відповісти
Пригадалось: "На следующий день Герой России Рамзан Кадыров обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмата Кадырова, а также подтвердил, что Ямадаев был убит в Дубае. Как излагалось выше, по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск ещё одного Героя России - Адама Делимханова."
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18.05.2020 12:15 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся
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18.05.2020 12:15 Відповісти
Лексика-настоящего "слуги"! Жаль, анал табу,иначе, продемонстрировали бы прямо там,в зале заседаний!
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18.05.2020 12:17 Відповісти
а можно не постить высеры этого дегенерата ?
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18.05.2020 12:19 Відповісти
шел слуга народа через слугу народа, видит в слуге народа слуга народа...
задолбала эта зе-мафия
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18.05.2020 12:19 Відповісти
СН - это какое-то позорище
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18.05.2020 12:21 Відповісти
А где текст этого знаменитого сообщения?
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18.05.2020 12:21 Відповісти
Такую леди обидели!
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18.05.2020 12:21 Відповісти
ну,брожение говён продолжается .добавьте туда еще дрожжей
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18.05.2020 12:33 Відповісти
...Вона відображала дуже помірковану спробу нового, українського, погляду на історію Другої світової війни і її значення для українців...
- ОСЬ ТІЛЬКИ НЕ ТРЕБА ЗА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ВІДПОВІДАТИ !!!
НЕ ТРЕБА СВОЄ БЛЕЯННЯ ВИДАВАТИ ЗА ДУМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ !!!
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18.05.2020 12:33 Відповісти
Я не специалист по сортам говна, но Яременко, по моему скромному мнению, однозначно лучше, чем бужанский. Яременко на рабочем месте занимается муйней, а кто из нас без греха? А бужанский просто враг.
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18.05.2020 12:34 Відповісти
"На прохання керівництва парламенту в текст було включено достатньо того, що мало би заспокоїти любителів пабєди однієї вже неіснуючої держави над іншою неіснуючою державою"

Ну так в чому проблема? Ви ж їх заспокоїли, от і насолоджуйтесь результатами політики під назвою "какая разніца"
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18.05.2020 12:34 Відповісти
Сжеріть один одного , с.у.к.и. народа. А я з радістю станцюю на вашій політичній могилі.
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18.05.2020 12:42 Відповісти
Я згоден на смерть втомитися від гопака на фізичних могилах усіх наявних сук народу
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18.05.2020 12:52 Відповісти
а че это он за нее так вписывается...неужели она нарушила табу с ним
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18.05.2020 12:46 Відповісти
очухался???)))
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18.05.2020 12:54 Відповісти
Найдите бабу, кто-нибудь, этому неандертальцу.
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18.05.2020 12:55 Відповісти
Слуга народа из фракции слуги народа высрал слугу народа, сказал слуга народа....!!?? Да идите вы в жопу...прислуги народа...
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18.05.2020 12:59 Відповісти
Таке враження що частина СН - це зграя бандерлогів. Потрібен блакитножовтий Каа!
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18.05.2020 13:04 Відповісти
Замечательная "партия"...кого ни возьми, либо выродок, либо полный иплан
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18.05.2020 13:48 Відповісти
Яке йшло - таких і здибало!
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18.05.2020 13:53 Відповісти
дерьмо, лопата, вентилятор и Яременко..Собери пазл из них.
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18.05.2020 13:53 Відповісти
Я,як чесний збоченець і під...рас ненавиджу виродків - сказав Яременко...
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18.05.2020 13:56 Відповісти
Сложные ассоциации после поста озабоченного Чубаки.
Высрали...через что...?
Анал, получается, уже не табу?
Может, отдать его на профилактику Шляшко?
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18.05.2020 14:10 Відповісти
Яременко, как там твой анал поживает??
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Классические бесславные ублюдки.
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18.05.2020 14:42 Відповісти
Господа копы, с радостью сообщат, что телик это не их компетенция.
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18.05.2020 14:43 Відповісти
Немов павуки в банці...
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18.05.2020 15:15 Відповісти
Савченко на вас нет, уроды
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18.05.2020 15:30 Відповісти
 
 