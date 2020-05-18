У Києві за добу зафіксовано 41 випадок COVID-19, одна людина померла, - Кличко

За минулу добу COVID-19 зареєстровано у 41 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 41 особу. Серед них - 5 медиків. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померла одна особа. Загалом за цей час - 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Серед захворілих: 26 жінок віком від 18 до 82 років і 2 дівчинки - 5 і 15 років. А також 11 чоловіків від 29 до 65 років і два хлопчики, яким по 9 років. До лікарень столиці госпіталізували 4 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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