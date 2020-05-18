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Рада зобов'язана розглянути програму діяльності уряду 19 травня, - нардеп від "Голосу" Железняк

Верховна Рада зобов'язана на пленарному засіданні 19 травня провести обговорення проєкту постанови "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" та голосування щодо нього.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Є у мене погана новина для Кабміну.... пункт 3 статті Регламенту ВРУ: "Питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до Верховної Ради". Якщо людською мовою, то завтра в обов’язковому (!!!) порядку Парламент повинен провести спочатку обговорення, а потім і проголосувати за їхній реферат", - написав Железняк.

Він зазначив, що "обговорення і голосування буде яскравим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня Рада планує розгляд закону про легалізацію грального бізнесу, - нардеп від "Голосу" Железняк

Нагадаємо, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Рада зобовязана розглянути програму діяльності уряду 19 травня, - нардеп від Голосу Железняк 01

Автор: 

ВР (14941) Кабмін (14061) програма (132) Железняк Ярослав (549)


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Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3228
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18.05.2020 12:22 Відповісти
Програма уряду...
Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3116
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18.05.2020 12:22 Відповісти
Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5856
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18.05.2020 12:22 Відповісти
Рада в последнее время непрерывно подает законы, которые направлены против украинцев и против их чести и достоинства, нарушающие их права, против семьи как института, ячейки общества и детей как будущего Украины. Очередной закон хотят проголосовать завтра - про ЛГБТ. То есть тех кто будет " оскорблять" и критиковать ЛГБТ будут штрафовать на ( не много ни мало) 350 тыс гривен. Нормально? За замусоривание экологии, загрязнение воды , вырубку леса, воровство, коррупцию штрафы намного ниже, чем за людей с ненормальной сексуальной ориентацией, которые себя непрерывно рекламируют, а значит навязывают свою ориентацию всему обществу. Скоро за критику педофилии будут сажать в тюрьму. К чему мы идем? Кому служат слуги на самом деле? Конечно не народу, конечно мировому сатанинскому правительству и конечно они приведут к геноциду украинцев. Геть этих нечистей из Рады!
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18.05.2020 12:50 Відповісти
Что бы что-то рассматривать, надо хотя бы что-то иметь. Нет у этой власти никакой программы, ни сейчас ни во время выборов. Просто треп балаганного шута
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18.05.2020 12:25 Відповісти
Рада зобов'язана розглянути програму діяльності уряду 19 травня, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5842
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18.05.2020 12:32 Відповісти
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 12:43 Відповісти
 
 