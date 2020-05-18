Рада зобов'язана розглянути програму діяльності уряду 19 травня, - нардеп від "Голосу" Железняк

Верховна Рада зобов'язана на пленарному засіданні 19 травня провести обговорення проєкту постанови "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" та голосування щодо нього.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Є у мене погана новина для Кабміну.... пункт 3 статті Регламенту ВРУ: "Питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до Верховної Ради". Якщо людською мовою, то завтра в обов’язковому (!!!) порядку Парламент повинен провести спочатку обговорення, а потім і проголосувати за їхній реферат", - написав Железняк.

Він зазначив, що "обговорення і голосування буде яскравим".

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Нагадаємо, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".