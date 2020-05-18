Рада зобов'язана розглянути програму діяльності уряду 19 травня, - нардеп від "Голосу" Железняк
Верховна Рада зобов'язана на пленарному засіданні 19 травня провести обговорення проєкту постанови "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" та голосування щодо нього.
Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Є у мене погана новина для Кабміну.... пункт 3 статті Регламенту ВРУ: "Питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до Верховної Ради". Якщо людською мовою, то завтра в обов’язковому (!!!) порядку Парламент повинен провести спочатку обговорення, а потім і проголосувати за їхній реферат", - написав Железняк.
Він зазначив, що "обговорення і голосування буде яскравим".
Нагадаємо, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".
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https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.