"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко

Не ухвалювати постанову про Другу світову війну нардепів від "Слуги народу" переконав їхній колега Максим Бужанський.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня сталася прикра подія навколо постанови ВРУ про Другу світову війну. ... Не ухвалила ВРУ цю постанову тому, що глава фракції "Слуга народу" повідомив фракції про голосування з цього питання на розсуд депутатів. Цим у залі скористався нардеп Бужанський, який підняв галас і стоячи, перебиваючи головуючого, на всю горлянку закликав не голосувати за "брехливу заяву". Очевидно, йшлося про відмову авторів заяви (а це за іронією долі виключно нардепи від "Слуги народу" - члени комітету зовнішньої політики) покласти виняткову провину за Другу світову війну на Третій рейх. Не ухвалили, то і не ухвалили. Це мало що змінює і в Україні, і тим більше в історії Другої світової війни", - розповів Яременко.

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