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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко

Не ухвалювати постанову про Другу світову війну нардепів від "Слуги народу" переконав їхній колега Максим Бужанський.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня сталася прикра подія навколо постанови ВРУ про Другу світову війну. ... Не ухвалила ВРУ цю постанову тому, що глава фракції "Слуга народу" повідомив фракції про голосування з цього питання на розсуд депутатів. Цим у залі скористався нардеп Бужанський, який підняв галас і стоячи, перебиваючи головуючого, на всю горлянку закликав не голосувати за "брехливу заяву". Очевидно, йшлося про відмову авторів заяви (а це за іронією долі виключно нардепи від "Слуги народу" - члени комітету зовнішньої політики) покласти виняткову провину за Другу світову війну на Третій рейх. Не ухвалили, то і не ухвалили. Це мало що змінює і в Україні, і тим більше в історії Другої світової війни", - розповів Яременко.

Також читайте: "Виродки на телеграм-каналі з фракції "Слуга народу" висрали погрози проти "слуги народу" Марини Бардіної" - "слуга народу" Яременко

Слуга народу Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - слуга народу Яременко 01
Слуга народу Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - слуга народу Яременко 02

Автор: 

ВР (14941) Друга світова війна (291) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2809) Бужанський (103)


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Топ коментарі
+40
"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9924
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18.05.2020 12:24
+32
"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 8058
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18.05.2020 12:25
+27
Та, зебилы вообще не в чем не виноваты, что с них взять. Зебилы - одним словом)))))
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18.05.2020 12:35
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После вашего выступления (чуть выше), исключительно хамского по отношению ко мне, я вас больше не задерживаю.
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18.05.2020 14:05 Відповісти
смєю прєдположить шо ти - женщіна
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18.05.2020 14:12 Відповісти
До Осени терпеть этот сброд...
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18.05.2020 12:34 Відповісти
За ЧТО, за какие заслуги Зе понабирал в свою партейку таких совкодрочеров?
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18.05.2020 12:35 Відповісти
Да ему просто список принесли и сказали: "вот твоя партия".
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18.05.2020 12:39 Відповісти
Партия СН создавалась за пару месяцев, "на коленке". Реально проверить всех кандидатов за такое время невозможно.
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18.05.2020 12:44 Відповісти
Нужно было больше 5 минут, чтобы проверить Бужанского, который регулярно тошнил с экрана одного из массово смотримых ТВ-каналов?
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18.05.2020 12:49 Відповісти
Чтобы Бужанского проверить много времени не нужно - а вот чтобы проверить всех...
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18.05.2020 13:13 Відповісти
Речь конкретно о Бужанском.
За что сталиниста взяли в партию?
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18.05.2020 13:41 Відповісти
Без понятия - я к єтой партии имею не больше отношения, чем Вы.
Кто-то продвинул, а проверить - не проверили. Да и было ли кому проверять? В той суматохе, в которой они клепали себе партию - она не могла оказаться ничем иным, кроме сборища кого-попало.
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18.05.2020 15:12 Відповісти
В том и вопрос КТО продвигал рашистов дубинского, дмитрука и прочих подобных в партию Зеленского?
Кого Зе назначил заниматься важными кадровыми вопросами?
Судя по отобранному биомусору, те, кто отбирал, то ли безнадежно тупы и делали это чисто за бабло, то ли такие же отбросы и враги Украины.
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18.05.2020 15:20 Відповісти
У Зели в окружении явно есть и ватники, и патриоты - вот с разных сторон и продвигали. Нормально проверять и перепроверять времени не было, вот и имеет сброд вместо партии.
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18.05.2020 16:07 Відповісти
Детский лепет.
Еще ДО съезда, на котором утвердили кандидатов от СН, простые граждане писали об отбросах-кандидатах. Их могли убрать, но не убрали.

https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
И ни к одному совку партии, которые постоянно совершают скандальные выходки, как демонстративное возложение цветов к штабу сепаров в Одессе, никто из них не получил публичного порицания от Зе или руководства партии.
Одна плоть.
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18.05.2020 16:27 Відповісти
Причем тут лепет? Я ищу ответы, предполагаю, вам же нужна тупая как валенок зрада.
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18.05.2020 21:11 Відповісти
Вы не ищите ответы, вы пытаетесь выгораживать мерзавцев, повторяя одно и то же.
И не объясняете, почему очень многие знали про ватную суЧность бужанских-дмитруков, а главари СН нет. Потому что вменяемого объяснения этому нет.
Они и сами ходили в эфиры ZIKа и прекрасно знали ху из бужанский.
И повторюсь, не реагируют на его выходки сейчас.
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18.05.2020 22:42 Відповісти
Я именно ищу правдоподобные объяснения. Вам же объяснения не нужны - вам нужна зрада в каждом движении Зели. Ну а я собственно отмел для себя всякую мысль о голосовании за СН именно когда увидел там Дубинского и Бужанского.
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18.05.2020 23:10 Відповісти
Ваше объяснение "не знали кто такой бужанский" НЕ ПРАВДОПОДОБНО.
Я уже неоднократно написала почему.
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18.05.2020 23:24 Відповісти
Это вы типа меня процитировали? При том что я такого нигде не писал?
Я писал, что туда напихали кого попало - свадебных от волонтеров - до свадебных фотографов и откровенных мерзавцев.
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19.05.2020 11:12 Відповісти
проверить\\\\\\\\\\\

Ахаха( )
я так думаю что вы так "пошутил"?
ибо это реально смешно, но есть нюанс...
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18.05.2020 12:54 Відповісти
отсуцтвійє крайнєй плоті і кори головного моска
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18.05.2020 12:57 Відповісти
Уточнення: кори та деревини.
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19.05.2020 04:16 Відповісти
в партію набирали циркових павловських собачок для натискання кньопки по команді після тижневих курсів дрєсіровки в тому санаторії
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18.05.2020 12:59 Відповісти
ну, і шоп голос подавали по щєлчку дрєсіровщіка
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18.05.2020 13:00 Відповісти
Выскажу свою точку зрения:среди тысяч анкет с резюме был выбран именно этот моносброд с ПТУушным образованием (для видимости немного разбавили более менее с интеллектом) и сделано было умышленно т.к. кукловодам (дело не только в Коломойском там и др.хватает )не нужны были думающие люди им нужны собачки Павлова дружно нажимающие кнопки за законы,отвечающие их личным интересам
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18.05.2020 13:07 Відповісти
И что из того, что фракция "Слуг..." не принимает постановление. Ход истории от этого не изменится. Неужели Россия и ее приспешники (читай "Слуги...") настолько замараны военными преступлениями, что не могут покаяться и попросить прощения. Немцы уже давно это сделали. И сколько не кричи "Победа" все больше есть понимание того, что развязавший войну никогда не отмоется. Жаль, что у "Слуг..." бал правят рашисты и бужанские.
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18.05.2020 12:38 Відповісти
загрызите друг друга
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18.05.2020 12:38 Відповісти
До вусмерті!
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18.05.2020 17:38 Відповісти
Зачем повторно перепечатывать одно и то же? Давайте лучше про "анал табу". Это куда интересней.
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18.05.2020 12:43 Відповісти
вот,что должен бы сделать Порошенко? Под корень зачистить про кремлёвскую мразь,обвинили бы в диктатуре,узурпации власти,допустить всеобщий плюрализм,этим бы воспользовались кремляди накачав деньгами своих пропагандистов,и ежесекундно какая ядом на мозг украинцев.Я думаю,что хлебнув зелёного болота украинцы пройдут к решению предать суду все,что касается советской коммунистического,так и их идеологию и их связи с оккупантами. Может даже на это созреет и Зеленский?
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18.05.2020 12:49 Відповісти
Герр, вы еврей?
Зеля был десятки раз на московии, кривлялся там. Как вы думаешь, в Конторе кто-то не получил медальку за взятие на крючок этого чела(а даже "чтобы было")?
сомневаюсь. и не таких садили на агентурное дело, а не то что кривленыша из телевизора то
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18.05.2020 12:57 Відповісти
Должен БЫЛ -БЫ сделать ! Но на такие вещи у него оказалась -кишка тонка . Он на будущее в пролете . Зеленский - дите своего совкового папы и мамы , рожденный в совковом Кривом Роге .не созреет . Для него главная похвала . это от папы . А папа там красный . как жопа у гамадрила .
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18.05.2020 13:00 Відповісти
о таком говне следует знать одно: оно не откусит кусок кал.басы "за 2.20", оно не сядет в совковую "машину", оно обосрется от предложения "полечить" зубы в совковых условиях, оно возьмет сухпай Вермахта, вместо пендаля, 50грамм и пули в спину.
но с каким бы удовольствием я бы израсходовал магазин РПК на такое говно..... да, жаль патронов, но на тараканов тоже ведь жаль покупать средство, зато потом спокойно.
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18.05.2020 12:51 Відповісти
Бужанский - ГАВНО СОБАЧЬЕ!!!
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18.05.2020 12:51 Відповісти
йєрьома - сіді дома! А ГолоСування по сабжу важлшиве - да воно нічо не міняє - але держава Україна без цієї постанови офіційно залишаєця в совєцкому дискурсі та фарватері
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18.05.2020 12:52 Відповісти
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 12:52 Відповісти
Суки зелені хочуть за допомогою подвійного громадянства перманентно зрушити баланс електорату на користь прокацапських сил.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
Как этот идиот Бужанский попал в украинский парламент?
Кто его туда завёл?
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18.05.2020 12:55 Відповісти
Зебилы
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18.05.2020 13:09 Відповісти
73% избирателей Украины .Дубинский не лучше .
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18.05.2020 13:50 Відповісти
откуда ж недоумкам и "служивым манкурта " в Украине знать,что для начала любой войны нужно именно две страны ,ибо одна страна не в состоянии начать войну и если прогнали фашистскую несмецкую оккупацию, с Украины ,то ровно для собственной совковой оккупации,
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18.05.2020 13:00 Відповісти
Когда дадут п-зды етой мрази бужанскому
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18.05.2020 13:08 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 9121
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18.05.2020 13:11 Відповісти
Саме главне щоб не з https://www.gazeta.ru/sport/2019/07/22/a_12516073.shtml Гвоздиками ))) "Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 1295
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18.05.2020 18:49 Відповісти
Этот ватник давно нарывается
"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 2588
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18.05.2020 13:45 Відповісти
Какая разница ? - резюме зебобиков . Ну взял Гордон ( штопанный ) интервью у поклонской ( подонской ) ? Привыкайте , украинцы понемногу к дружбе с московией. Шо дали буде ?
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18.05.2020 13:49 Відповісти
Агенти Кремля не сплять, они навіть в карантин працюють. А хто ж як не сталінський СРСР і гітлерівська Німеччина за секретними протоколами роздовбали Польщу, так боялись війни, що якось стерли буфер між дружнім Рейхом і Більшовицьким СРСР., під гарантію Будапештских, ой Мюнхенскіх гарантів. А памятає отой слуга Бужанський плакат КУкринісмтів "Назначили народы-братья над вражьим городом свиданье при каждом их рукопожатьи трещит империя Британия" ?
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18.05.2020 14:08 Відповісти
Цьому фріку місце в кублі мертвечука поряд з ківою!
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18.05.2020 14:41 Відповісти
Пора этому Бужанскому побывть пару раз в шкуре Шуфрича в известные времена...
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18.05.2020 14:52 Відповісти
його вже моторила з кобздоном зачекався
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18.05.2020 15:30 Відповісти
Понятно. В том, что СН - ватное кодло, виноват Бужанский.
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18.05.2020 14:57 Відповісти
ДОКОЛЕ ? ЭТО ШОУ КВАРТАЛА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ?
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19.05.2020 01:45 Відповісти
ВАЗ народ поддержал ,но оказалось что "построив в Украине завод Мерседес" на партийном конверте выпускают те же совковые
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19.05.2020 01:53 Відповісти
Сорр " конвеере"
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19.05.2020 01:59 Відповісти
ВАЗ народ поддержал ,но оказалось что "построив в Украине завод Мерседес" на партийном конвеере
выпускают те же совковые тазики
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19.05.2020 02:04 Відповісти
этот задрот будет пизжен
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19.05.2020 12:28 Відповісти
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