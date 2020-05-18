"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко
Не ухвалювати постанову про Другу світову війну нардепів від "Слуги народу" переконав їхній колега Максим Бужанський.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня сталася прикра подія навколо постанови ВРУ про Другу світову війну. ... Не ухвалила ВРУ цю постанову тому, що глава фракції "Слуга народу" повідомив фракції про голосування з цього питання на розсуд депутатів. Цим у залі скористався нардеп Бужанський, який підняв галас і стоячи, перебиваючи головуючого, на всю горлянку закликав не голосувати за "брехливу заяву". Очевидно, йшлося про відмову авторів заяви (а це за іронією долі виключно нардепи від "Слуги народу" - члени комітету зовнішньої політики) покласти виняткову провину за Другу світову війну на Третій рейх. Не ухвалили, то і не ухвалили. Це мало що змінює і в Україні, і тим більше в історії Другої світової війни", - розповів Яременко.
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За что сталиниста взяли в партию?
Кто-то продвинул, а проверить - не проверили. Да и было ли кому проверять? В той суматохе, в которой они клепали себе партию - она не могла оказаться ничем иным, кроме сборища кого-попало.
Кого Зе назначил заниматься важными кадровыми вопросами?
Судя по отобранному биомусору, те, кто отбирал, то ли безнадежно тупы и делали это чисто за бабло, то ли такие же отбросы и враги Украины.
Еще ДО съезда, на котором утвердили кандидатов от СН, простые граждане писали об отбросах-кандидатах. Их могли убрать, но не убрали.
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
И ни к одному совку партии, которые постоянно совершают скандальные выходки, как демонстративное возложение цветов к штабу сепаров в Одессе, никто из них не получил публичного порицания от Зе или руководства партии.
Одна плоть.
И не объясняете, почему очень многие знали про ватную суЧность бужанских-дмитруков, а главари СН нет. Потому что вменяемого объяснения этому нет.
Они и сами ходили в эфиры ZIKа и прекрасно знали ху из бужанский.
И повторюсь, не реагируют на его выходки сейчас.
Я уже неоднократно написала почему.
Я писал, что туда напихали кого попало - свадебных от волонтеров - до свадебных фотографов и откровенных мерзавцев.
Ахаха( )
я так думаю что вы так "пошутил"?
ибо это реально смешно, но есть нюанс...
Зеля был десятки раз на московии, кривлялся там. Как вы думаешь, в Конторе кто-то не получил медальку за взятие на крючок этого чела(а даже "чтобы было")?
сомневаюсь. и не таких садили на агентурное дело, а не то что кривленыша из телевизора то
но с каким бы удовольствием я бы израсходовал магазин РПК на такое говно..... да, жаль патронов, но на тараканов тоже ведь жаль покупать средство, зато потом спокойно.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
Кто его туда завёл?
выпускают те же совковые тазики